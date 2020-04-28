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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні померло 239 осіб з COVID-19, 85% усіх летальних випадків - літні люди, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 квітня в Україні зафіксовано 239 летальних випадків людей з коронавірусною інфекцією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, серед померлих переважають чоловіки (132 випадки) і літні люди (старші за 50 років - 85% всіх випадків).

У переважної більшості померлих (71%) були супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, у декого таких захворювань було кілька.

"МОЗ висловлює співчуття рідним загиблих. Будь ласка, будьте уважні, залишайтеся вдома і за перших ознак респіраторного захворювання телефонуйте сімейному лікарю. Своєчасне звернення може врятувати життя", - наголошується в повідомленні.

В Україні померло 239 осіб з COVID-19, 85% усіх летальних випадків - літні люди, - МОЗ 01

Нагадаємо, на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: загалом - 9410, одужало 992 особи.

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карантин (18172) МОЗ (5401) смерть (6779) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
старше 50, то есть 51 это пожилой человек?
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28.04.2020 21:43 Відповісти
+6
"и пожилые люди (старше 50 лет - 85% всех случаев)"
А в Європі старими вважаються старші 70-ти... Цілих 20 років різниця!
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28.04.2020 21:53 Відповісти
+2
За евростандартами похилий вік з 70 років.
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28.04.2020 21:47 Відповісти
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старше 50, то есть 51 это пожилой человек?
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28.04.2020 21:43 Відповісти
За евростандартами похилий вік з 70 років.
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28.04.2020 21:47 Відповісти
Отличная статистика. Так пенсии с 50 лет начинайте платить если это пожилой возраст. Завтра пойду в ПФ оформлять))))
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28.04.2020 21:50 Відповісти


Наші 50 прирівнюються до європейських 75
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28.04.2020 22:49 Відповісти
"и пожилые люди (старше 50 лет - 85% всех случаев)"
А в Європі старими вважаються старші 70-ти... Цілих 20 років різниця!
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28.04.2020 21:53 Відповісти
"Согласно общепринятой в геронтологии классификации к числу пожилых людей относятся люди в возрасте с 60 до 75 лет. Начиная с 75 лет - это люди старческого возраста, с 90 лет - долгожители"(с)
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28.04.2020 23:12 Відповісти
Моя первая бывшая тёща , ей 79 , позвонила и категорическим голосом запретила ходить на поминальные дни . Сказала , что ей уже под 80 и ещё хочется пожить )) .
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28.04.2020 21:56 Відповісти
50 років це всі люди працездатного віку - нагадаю у нас пенсія з 65 років!
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28.04.2020 22:04 Відповісти
РУССКИЙ СЛЕД. Коронавирус: Новосибирский центр «Вектор» - Ухань

https://giperboloid.info/russkij-sled-koronavirus-novosibirskij-centr-vektor-uhan/


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28.04.2020 22:07 Відповісти
Пожилые люди -старше 50 лет. На пенсии долгожители?
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28.04.2020 22:10 Відповісти
але минздрав, а сколько за этот же период умерло от других болезней?
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28.04.2020 22:14 Відповісти
Спи#ли итальянские отчеты(командировочные привезли) переделали на свой манер и вуаля, доклад готов. 🙂
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28.04.2020 22:18 Відповісти
А який відсоток смертності пожилих людєй без коронавірусу? Невже менший? Вже інфіковано понад 9 тисяч чоловік. Цифра достатня, щоб на неї поширювалися закони великих чисел.
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28.04.2020 22:25 Відповісти
так скоро літніми стануть з 40 років
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28.04.2020 22:50 Відповісти
літній юнак
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28.04.2020 22:51 Відповісти
А я чув таку інформацію, що деякі лікарі спеціально піднімають статистику і людей, які не хворіли ставлять у категорію хворих, а потім виписуюють їх, як вилікуваних. Все для статистики! Я не стверджую, що це так, але вчтора таке чув.
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29.04.2020 08:41 Відповісти
Интересная формулировка - "умерших С ковид-19" а не "ОТ ковид-19". Т.е. умереть они могли по другим причинам, но у них был ковид
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29.04.2020 09:01 Відповісти
 
 