В Україні померло 239 осіб з COVID-19, 85% усіх летальних випадків - літні люди, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 28 квітня в Україні зафіксовано 239 летальних випадків людей з коронавірусною інфекцією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, серед померлих переважають чоловіки (132 випадки) і літні люди (старші за 50 років - 85% всіх випадків).
У переважної більшості померлих (71%) були супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, у декого таких захворювань було кілька.
"МОЗ висловлює співчуття рідним загиблих. Будь ласка, будьте уважні, залишайтеся вдома і за перших ознак респіраторного захворювання телефонуйте сімейному лікарю. Своєчасне звернення може врятувати життя", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: загалом - 9410, одужало 992 особи.
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