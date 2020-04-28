ДБР заявляє, що нардеп "ЄС" В'ятрович відповів не на всі запитання, той спростовує: допит навіть закінчили раніше
У Державному бюро розслідувань заявили, що народний депутат "ЄС" Володимир В'ятрович не відповів на допиті на запитання, пов'язані з фінансовою стороною організації міжнародного форуму з нагоди 85-х роковин Голодомору в 2018 році. За словами нардепа, він надав слідчому всю інформацію, і той навіть закінчив допит раніше передбачених 2 годин.
Позицію ДБР у коментарі "Інтерфакс-Україна" озвучив в.о. керівника управління організації досудових розслідувань Головного слідчого управління Бюро Микола Арманов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні слідчий ДБР справді допитав колишнього главу Інституту національної пам'яті з приводу використання бюджетних коштів при проведенні фуршету з нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років", - сказав він.
Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чи йшлося про організацію самого форуму чи фуршету, він сказав: "Під час допиту йшлося, зокрема, і про фінансування фуршету".
При цьому Арманов підкреслив: "На поставлені запитання фінансового характеру ексглава Інституту національної пам'яті повідомив, що нічого не пам'ятає".
В'ятрович на своїй сторінці у Фейсбуці спростовує цю інформацію.
"Під час допиту сьогодні слідчий Амелін отримав всю запитувану ним інформацію і завершив допит навіть швидше, ніж за дві передбачені години", - написав він.
За словами В'ятровича, спростувати заяви Арманова легко, для цього потрібно лише ознайомитися з протоколом нинішнього допиту.
"Користуючись нагодою, повторю тут для "прискіпливого" слідства: електронні архіви теж зберігають все - фінансові питання щодо організації міжнародного форуму пам'яті Голодомору були і є публічними, зокрема, торги проходили через Prozorro", - додав він.
15 квітня стало відомо, що Володимира В'ятровича викликають як свідка на допит у ДБР у справі про проведення міжнародного форуму, присвяченого 85 річниці пам'яті жертв Голодомору. Справу розпочато народним депутатом "СН" Максимом Бужанським.
Допит відбувся 28 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Це відбуваються політичні репресії. Які можуть бути ще інші пояснення, які можуть бути в цьому сумніви? І при цьому ми можемо ще припустити, що ці справи неможливо довести до кінця, тобто ці звинувачення неможливо довести просто. І оскільки ми живемо в дуже медійному світі, можливо, що найголовніше, тобто якою метою є створення цих всіх справ, - щоб це звучало в медіа", - сказав Квіт.
Тобто, як пояснив професор, це робиться для того, щоб показати, що "це був ваш час, а тепер зовсім не ваш час", для того, щоб створити певний суспільний настрій через медіа.
"Тому що усі ці справи неможливо просто довести до кінця. Я маю на увазі там, де йдуть саме звинувачення зараз таких публічних лідерів, таких як В'ятрович, наприклад. Його діяльність пов'язана з декомунізацією. І кому як не українській державі підтримувати такі речі, які пов'язані з історичною пам'яттю, з Голодомором, з декомунізацією…", - додав Квіт.
Він наголосив, що зараз такий час, що особливо важливо витримати такий медіа удар.
"Мені здається, що це на першому місці зараз. Тому що ці справи довести неможливо. Це якраз і залякування, це якраз і помста, якщо ми говоримо персонально про всіх цих людей: і про В'ятровича, і про інших, проти яких порушені ці кримінальні справи такі, дуже дивні. Тобто це залякування. Але я маю на увазі, що це ще й звучить в медіа, тобто, в який час ми живемо, що відбувається у нас зараз. Тобто є ця публічна, медійна небезпека і її також треба враховувати. Але це залякування і це помста. Це цілком очевидно", - завершив Квіт.
https://prm.ua/viklik-v-yatrovicha-do-dbr-ye-zalyakuvannyam-i-mediaudarom-po-patriotah-kvit/
"Володимир В'ятрович є ще одною людиною, до якої вчепилися після цілої серії кримінальних справ проти атовців, ветеранів, лікарів, які були на фронті, активістів Майдану, і це свідчить про те, що саме Майдан, сама національно визвольна боротьба, сама незалежність України, саме відновлення історії, історичної спадщини України - як більмо на оці. Питання тільки в тому, як більмо на очі в нашої влади чи у тих, кому вони, так виглядає, служать, тобто Московській Федерації. Я особисто і наша фракція вважаємо це політичними репресіями, це неприпустимі речі, і зокрема під прикриттям карантину, ми бачимо фабрикується всі ці справи, штучно фабрикується за абсолютно безликими, і безпідставними заявами", - сказала Федина.
https://prm.ua/fraktsiya-yevropeyska-solidarnist-vvazhaye-peresliduvannya-v-yatrovicha-politichnimi-represiyami-fedina/
Я йшов на допит в ДБР, щоб допомогти слідчому з'ясувати питання організації Міжнародного форуму присвяченого Голодомору і з'ясувати для себе, чи ДБР справді хоче розібратися у цій вигаданій справі.
Перше завдання виконав протягом трохи більш, як годинного допиту.
Друге прояснилося кілька годин після цього: ДБР не цікавить хто, як і для чого організовував форум.
Їх цікавить дискредитація - мене, Інституту національної пам'яті, Голодомору.
Тому неприсутній на допиті представник ДБР Арманов повідомив пресі, нібито В'ятрович «не відповів на питання, бо не пам'ятає».
Навіть важко кваліфікувати таку заяву. Це, напевно, можна було б назвати розкриттям таємниці слідства, якщо б не було відвертою брехнею.
Заява Арманова дозволила врешті вийти на інформаційну арену головним ініціаторам «справи» - Бужанському та Портнову - які мовчали після першої хвилі інформаційних повідомлень про завершення допиту. Почалася гра в слова, заради якої це все й провокувалося: Голодомор - фуршет, національна пам'ять - «В'ятрович забув», Революція Гідності - масові заворушення (це вже із справи Тані Чорновол). Кожне важливе слово/поняття вибити протилежним. Те, що викликає повагу, шану - зробити огидним і недостойним. Росія любить такі ігри.