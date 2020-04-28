ДБР заявляє, що нардеп "ЄС" В'ятрович відповів не на всі запитання, той спростовує: допит навіть закінчили раніше

У Державному бюро розслідувань заявили, що народний депутат "ЄС" Володимир В'ятрович не відповів на допиті на запитання, пов'язані з фінансовою стороною організації міжнародного форуму з нагоди 85-х роковин Голодомору в 2018 році. За словами нардепа, він надав слідчому всю інформацію, і той навіть закінчив допит раніше передбачених 2 годин.

Позицію ДБР у коментарі "Інтерфакс-Україна" озвучив в.о. керівника управління організації досудових розслідувань Головного слідчого управління Бюро Микола Арманов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні слідчий ДБР справді допитав колишнього главу Інституту національної пам'яті з приводу використання бюджетних коштів при проведенні фуршету з нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років", - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чи йшлося про організацію самого форуму чи фуршету, він сказав: "Під час допиту йшлося, зокрема, і про фінансування фуршету".

При цьому Арманов підкреслив: "На поставлені запитання фінансового характеру ексглава Інституту національної пам'яті повідомив, що нічого не пам'ятає".

В'ятрович на своїй сторінці у Фейсбуці спростовує цю інформацію.

"Під час допиту сьогодні слідчий Амелін отримав всю запитувану ним інформацію і завершив допит навіть швидше, ніж за дві передбачені години", - написав він.

За словами В'ятровича, спростувати заяви Арманова легко, для цього потрібно лише ознайомитися з протоколом нинішнього допиту.

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"Користуючись нагодою, повторю тут для "прискіпливого" слідства: електронні архіви теж зберігають все - фінансові питання щодо організації міжнародного форуму пам'яті Голодомору були і є публічними, зокрема, торги проходили через Prozorro", - додав він.

15 квітня стало відомо, що Володимира В'ятровича викликають як свідка на допит у ДБР у справі про проведення міжнародного форуму, присвяченого 85 річниці пам'яті жертв Голодомору. Справу розпочато народним депутатом "СН" Максимом Бужанським.

Допит відбувся 28 квітня.