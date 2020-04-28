У МЗС заявляють, що не забороняли українцям виїжджати за кордон

Міністерство закордонних справ заявляє, що не збирається ініціювати пропозицію про заборону українським громадянам виїжджати за кордон.

Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ухвалення рішень про заборону на виїзд громадян не входить у компетенцію Міністерства закордонних справ. Жодного рішення про те, що громадянам заборонено виїжджати, МЗС не ініціювало і не планує цього робити", - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві.

Також у МЗС зазначили, що через відсутність регулярного авіасполучення між країнами міжнародні пересування громадян обмежені.

"МЗС володіє інформацією про потреби в працівниках з України з боку наших партнерів. Виходимо з того, що поступовий вихід України з карантину і стабілізація ситуації з пандемією коронавірусу створять умови для ухвалення взаємоприйнятних рішень у цій сфері", - зауважили в пресслужбі.

Раніше у вівторок, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не допомагатиме заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз всі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

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