У МЗС заявляють, що не забороняли українцям виїжджати за кордон
Міністерство закордонних справ заявляє, що не збирається ініціювати пропозицію про заборону українським громадянам виїжджати за кордон.
Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ухвалення рішень про заборону на виїзд громадян не входить у компетенцію Міністерства закордонних справ. Жодного рішення про те, що громадянам заборонено виїжджати, МЗС не ініціювало і не планує цього робити", - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві.
Також у МЗС зазначили, що через відсутність регулярного авіасполучення між країнами міжнародні пересування громадян обмежені.
"МЗС володіє інформацією про потреби в працівниках з України з боку наших партнерів. Виходимо з того, що поступовий вихід України з карантину і стабілізація ситуації з пандемією коронавірусу створять умови для ухвалення взаємоприйнятних рішень у цій сфері", - зауважили в пресслужбі.
Раніше у вівторок, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не допомагатиме заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз всі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кріпацтво відмінили 160 років тому..
************
І навіть скасували.
********
Забули додати, - "сідітє, как всє кокцапи за порєбріком".
А, ішшо, - сідітє молча. Кокцапи же сідят.
А ше такая фраза міня уміляєт, - "Ти шо, самий умний? Тібє больше всєх нада?"
**********
Та я шо, протів? Може, хоч навчишся руки мить під час карантіна. )))
Крім обмежень, які встановлюються законом. Ці обмеження вступають у дію тільки під час воєнного, або надзвичайного стану. Ні першого, ні другого в Україні немає.
Коментар статті Конституції:
Право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України Конституція гарантує як громадянам України, так і всім іншим особам, що на законних підставах перебувають на її території.Конституція передбачає можливість окремих обмежень свободи пересування і вибору місця проживання для громадян України та іноземців в умовах воєнного або надзвичайного стану. Але ці обмеження мають бути тимчасовими і діяти тільки під час такого стану (ст. 64).
Українські заробітчани тільки через фінансові системи перерахували в Україну минулого року 16 мільярдів доларів. Це другий факт.
Ці гроші через ПДВ прямо поповнюють бюджет. Це, як мінімум, 15% бюджету. А насправді, значно більше.
От і думайте.
https://censor.net/user/62201 - просто на порядок ошибся.
*************
Польські пільмєні? Комєнтарій, тіпа, амєрЫканських валянків од тьоті Люсі. Бу-га-га!
Коцап 80 левела детектед!
Хоча польською мовою вареники з м'ясом називаються "пєрогі".
Але для коцапа, - "кокая разніца?!!"
p.s. я не могу с вас дебилов...
Доходы Госбюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,079 трлн грн. Это на 53 млрд грн больше, чем в бюджете на 2019 год. В том числе общего фонда - 962,7 млрд грн, что на 34,2 больше, чем в этом году.16 сент. 2019 г.
Факт - этого , я не смогу....- ни " отобразить" , ни упомянуть" в "кодексе"...-
п.с.
начинай извергать свой "вум" ...
Брешуть наперегонки і відволікають увагу від дерибану..
Нічого, майже, не змінилося..Доробляють після Свина1.0 та
Свина2.0, про іншх попіредниківпадлюк,всі ,напевно, знають..
Якщо більшість заробітчан залишиться в країні до осені, то попередній Майдан у порівнянні з наступним буде здаватися дитячою казочкою.
Що може показати сотням тисяч хлопців з бойовим досвідом мєнтовська шавка? Навіть якщо вийде 20 тисяч, менти всеруться. З нацгвардії по добровольцях точно ніхто стріляти не стане, так що "узбагойся" та тихесенько дрочи на свого януковоща
чем вы дебилы от ваты отличаетесь? у тех, что не событие то пятая колона или США мешают ,у этих, что не критика так сразу "кацап" или "любитель януковоща".
Стадо тупых безмозглый баранов.
У таких "стратєхов" є тільки одна вірна думка - це виколючно твоя, а усі інші - це думки розумово непоноцінних, так?
Пропоную ще раз перечитати те, що ти написав, і те, що я відповів.
Розумію, що тобі було б до вподоби, щоб зачистили патріотів.
І головне: я вже пройшов певний шлях, знаю, як виглядає війна, знаю, як захищати рідну землю, тому і кажу, що створити поліцейську державу на вдасться, хоча певна загроза є.
А що знають такі, як ти? Хоробрості вистачає тільки на те, щоб ображати незнайому тобі людину? Повір, я й на шостому десятку років при зустрічі наочно зміг би змусти тебе вживати рідку кашку десь так тижнів п'ять-шість
І цим усе сказано, тобою сказано))
Щодо пророцтв, то кожен має право на свою думку, але у одних є певний досвід, а деяким, не бачившим а ні вуличних боїв, а ні навіть в армії не служившим, треба хоча б поважати іншу думку.
1. мова йшла не про те, що за заробітчан хтось піде. Мова йшла про те, що ці заробітчани, які не зможуть повернуться до звичної роботи за кордоном, підуть на протести, і це дійсно так може бути. Якщо ти в темі, то повинен знати, що їх початок найбільш ймовірний восени.
2. Ніхто не може стверджувати, чи буде Майдан, чи ні. Приклад: 2013 рік, я був впевнений, що ригівська сволота на чолі з двічі не засудженим "проффесором" прийшла надовго. Якщо відверто, то я скоріш проти нового Майдану, тому що розумію, що це неминуче призведе до прямого вторгення ***** під приводом захисту "руццкоязиких" і т ін. - хаос, економічні негаразди, що може призвести до остаточної втрати України як держави.
3. Щодо посадок волонетрів та добровольців - ну це як сказати. "Не пікают" ті, хто ніколи й не пикав. Хто розуміє, той робить свою справу. наші юристи працюють, витягуючи хлопців під домашку, забезпечуючи супровід справ.
4. Щодо "злива" та "відкату" - згодний, але маю інформацію, що нас не будуть напряму "ставити в стійло" лаптєстану, а спробують зробити варіант Фінляндії: виключно позаблоковий статус, невеличка армія та повний нейтралітет. Для цього й потрібна криза, тому що зублжіла нація точно не стане воювати (вони так, принаймні, вважають).
5. Усі, хто зараз при владі, знають прислів'я їх далекої історичної батьківщини: "Так буде не завжди".
6. Роль авакова беззаперечна, але нішо не вічне (див. п.2)
7. Я вибачаюсь, про які події 15 року йде мова? У нас тоді було дві події (в тилу) - закарпатський ДУК та кримблокада. На блокаді зброї (офіційно) точно не було. Хлопці Стойка зараз хто де. Щодо наявності АК, то, знов уточнення: в нас немає АК у володінні громадян, є "МКМ" та "Форти" різних різновидів, тобто напівавтомати. Ну це таке, маєш - значить розумієш відповідальність.
І наостанок: я звик на агресію відповідати агресією.
Дивлюся, що начебто ти не ворог. Тому пропоную мир.
Так ти регуляр або нацик? Бо з добровольців там були лише чечени з бата ім. Шейха Мансура. Їх командир генерал Іса Мунаєв загинув саме у боях за Вуглегірськ.
Щодо Дебалі, то в кожного свої враження: пам'ятаю, як вранці 15 лютого на КП 25 бата дуже добре чулося, як сепари з арти куярят, а наша арта вже була "замирена" з 0-00.
Ну "пісюнами" мірятися не будемо)). Віддаю перевагу 7,62Х54 та 5,56 НАТО. Офіційно володію "нарізкою" з 1995 року.
MT: украинские работники больше не смогут попасть в Финляндию на сезонные работы - из полутора тысяч прибыло только 200
Прибывший в четверг рейс может оказаться единственным, так как Украина запретила своим гражданам выезд на работу за границу.
Украина больше не разрешает своим гражданам ехать на сезонную работу в Финляндию или другие страны. Об этом сообщает издание https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/artikkeli-1.1075385 Maaseudun Tulevaisuus .
Кацапы вкинули утку с сылкой на зачуханую чухонскую газету. И понеслось в Украине дерьмо по трубам. Уважаемым комментарорам некогда обдумать механизм запрета. На радость соседям Зеленского и Шмыгаля лишний раз обосрать.
https://censor.net/user/153311 если действительно существует негласный запрет на выезд заробитчан, в тени его будет просто стоять ***** - конспирологи подтянулись ХХП ищут.
Провожу отбор самого тупого коментария по теме. С результатами конкурса ознакомлю.
Особінно після того, як коням підкови міняли...
********
рабочіє мєста бєз налоХов дєлаюцца обично на лохах.
1. Китай впервые заявил об эпидемии 20.01.20. 2. Первый случай в Украине 03.03.20. 3. Карантин в Украине введен с 12.03.20. То, что люди будут возвращаться домой было понятно несколько раз. Сейчас 28.04.20. Ни программы, ни рабочих мест, но зато провал по средствам защиты, провал по поддержке экономики и бизнеса, провал по медреформе, по бюджету.