Терористи з артсистем калібру 152-мм обстріляли наші позиції біля ділянки розведення сил "Золоте-2", загинув один воїн, - штаб ООС

28 квітня збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції українських захисників на Луганщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні наголошується: "Незважаючи на поминальні дні, ворог із району житлових кварталів Голубівського застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, а також вів вогонь по наших захисниках з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".

На жаль, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

Такі злочинні дії російськими загарбниками здійснюються цілеспрямовано напередодні відеоконференції міністрів закордонних справ країн Нормандського формату. Цілком очевидно, що окупанти мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських військовослужбовців у зриві мирних домовленостей".

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