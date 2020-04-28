Терористи з артсистем калібру 152-мм обстріляли наші позиції біля ділянки розведення сил "Золоте-2", загинув один воїн, - штаб ООС
28 квітня збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції українських захисників на Луганщині.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні наголошується: "Незважаючи на поминальні дні, ворог із району житлових кварталів Голубівського застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, а також вів вогонь по наших захисниках з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".
На жаль, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.
Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що підступні дії окупантів не залишаться безкарними.
Такі злочинні дії російськими загарбниками здійснюються цілеспрямовано напередодні відеоконференції міністрів закордонних справ країн Нормандського формату. Цілком очевидно, що окупанти мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських військовослужбовців у зриві мирних домовленостей".
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А "головнокомандувачу" - ганьба! Де повернення наших військ на покинуті при "відведенні" позиції? Обіцянки-цяцянки зеленого кольору
А погибшему бойцу - пусть земля будет пухом.
Но мы на провокации не ведемся. Или...?
или ему только рассказывают, что меньше стрелять стали и пора разводить дальше???
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Царство Небесне Воїну..
щирі співчуття родині...
Помянём погибшего Героя!
И Моя просьба- "замочите" штук десять тушек свинособак (швайне хунд). Перегниют и дадут пользу нашей земле! Слава Украине!
Суки.
Зеля же говорил, никакого кумовства!
Они просто половые партнеры!, т.к. про это зеля ничего не говорил!
У нас є Армія, є ветерани, коли ж вони нарешті арештують за державну зраду цю пародію на президента. вже всім очевидно, що зелена шмаркля здала інтереси та українську землю, яка відвойовувалась такою великою кров'ю, і лише сприяє подальшій агресії ворога.
Вдумайтесь в это: как террористы могут спокойно наносить удары по позициям ВСУ из столь мощного оружия? Если это террористы, то почему не провели операцию по их уничтожению? А для ВСУ это нормально, что к ним периодически 152 мм прилетает и типа просто неуловимые террористы и ничего с этим сделать нельзя?
PS. Стараюсь даже не читать новости с фронта, складывается впечатление, что убийство наших воинов что-то типа ДТП на дороге. Да, бывает, но ничего поделать с этим нельзя...
Як знущання.
Чи, швидше, нагадування =уставшим ат вайни= і =ґатовим на всьо-стаять-на-калєнях=, =увідєвшим= щось там у більмах х**ла ...
Спочивай, Воїне.
Глибокі співчуття рідним.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ !
___________________ЗАПОВІТ_____________________
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
Что бы смерти и ранения воинов ВСУ происходили как можно реже, надо больше убивать русских агрессоров. Это непреложная истина! Чем больше убитых и тяжелораненых русских, тем меньше потери в ВСУ.