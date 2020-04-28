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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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В окупованому Луганську спалах COVID-19 на підстанції швидкої допомоги, захворіли 12 із 20 протестованих співробітників

В окупованому Луганську спалах COVID-19 на підстанції швидкої допомоги, захворіли 12 із 20 протестованих співробітників

Підстанцію закрили, окупаційна влада поки не повідомляє про це і не внесли заражених медиків у статистику захворюваності на коронавірус.

Інформацію про закриття підстанції "Радіо Свобода" підтвердили працюючі там медики, повідомляє Цензор.НЕТ.

Працівник "швидкої" уточнив, що позитивний аналіз на коронавірус отримали 12 з 20 протестованих співробітників цієї підстанції. Їх госпіталізували.

За даними іншого медичного працівника, першим заразився лікар, який виїжджав на виклик до луганчанина, у якого 4 дні трималася температура.

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Окупаційна адміністрація Луганська про цей випадок на своїх ресурсах не повідомляла. За її даними, в ОРДЛО всього зареєстровано 119 випадків COVID-19.

Підстанція №4 обслуговувала Кам'янобрідський і Ленінський райони міста.

Нагадаємо, раніше медики 2-ї станції швидкої допомоги Луганська опублікували фото, на якому одноразовий спецзахист кварцюють поруч з їх особистими речами.

Медики міста часто повідомляють про вкрай погане забезпечення засобами захисту. Так, деяким медикам швидкої пропонували використовувати як захист дощовики, які потрібно купувати за свій кошт.

Автор: 

карантин (18172) Луганськ (577) швидка (268) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Зачекайте трохи... Спочатку поїм, а потім висловлю стурбованість.

В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников - Цензор.НЕТ 5551
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28.04.2020 22:43 Відповісти
+7
В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников - Цензор.НЕТ 2065
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28.04.2020 22:40 Відповісти
+6
Льохкій перекус?
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28.04.2020 22:45 Відповісти
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Блин, знали бы, не тестировали, подумал кто-то.
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28.04.2020 22:33 Відповісти
В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников - Цензор.НЕТ 2065
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28.04.2020 22:40 Відповісти
если закрыты КПВВ и пока их не собираются открывать - то пофиг !
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28.04.2020 22:42 Відповісти
Зачекайте трохи... Спочатку поїм, а потім висловлю стурбованість.

В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников - Цензор.НЕТ 5551
показати весь коментар
28.04.2020 22:43 Відповісти
Льохкій перекус?
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28.04.2020 22:45 Відповісти
Легка вечеря...
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28.04.2020 22:47 Відповісти
Ця картинка буде актуальною на осінь як нагадування більшості виборців за їх вибір.
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29.04.2020 06:51 Відповісти
Пффф... Якось пофігу.
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28.04.2020 22:44 Відповісти
ты умственно отсталый чуваш? или хакасс?
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28.04.2020 22:53 Відповісти
бояра по ходу)
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28.04.2020 22:57 Відповісти
Кучеряво живуть раз 20 чоловік вистачає на обслуговування 2 з 4 районів 500 тис міста
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28.04.2020 22:55 Відповісти
Це одна підстанція (до війни там було 4 підстанції) і ніколи не було 500 тис. населення. Було 400 тис. але тепер значно менше. До речі, а куди поділи центральну - 4-ту підстанцію, яка і знаходилася в Каменобродському районі міста?
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29.04.2020 09:44 Відповісти
Щиро вітаю!!! Нехай щастить!!!
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28.04.2020 22:56 Відповісти
У людей "епідемія", а у тварин? ЕпіЗООтія? Є таке слово?
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28.04.2020 22:57 Відповісти
пусть вату из ушей вынут... может полегчает
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28.04.2020 22:58 Відповісти
первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.

Херня какая-то... Чего ради скорая выезжает на простую температуру? Для этого участковый врач есть...
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28.04.2020 23:21 Відповісти
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28.04.2020 23:28 Відповісти
Зачем лугандонским обитателям врачи? Им нужнее гробовщики, магилокопатели и работники крематориев. Проведут лугандонцы парад 9 мая, попразднуют, побухают повеселятся и лечить уже никого не надо.Только хоронить..... Вернём мы себе чистые и безлюдные территории...
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29.04.2020 00:03 Відповісти
Мне вот интересно, кто их там тестирует и откуда там тесты?

Роисю не предлагать. Ей сейчас точно не до свободолюбивых народов долбаса.
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29.04.2020 01:33 Відповісти
Ой, да что же это делается, все кормильцы передохнут....
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29.04.2020 06:13 Відповісти
Та нічого. Буряти припруться.
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29.04.2020 06:53 Відповісти
 
 