В окупованому Луганську спалах COVID-19 на підстанції швидкої допомоги, захворіли 12 із 20 протестованих співробітників

Підстанцію закрили, окупаційна влада поки не повідомляє про це і не внесли заражених медиків у статистику захворюваності на коронавірус.

Інформацію про закриття підстанції "Радіо Свобода" підтвердили працюючі там медики, повідомляє Цензор.НЕТ.

Працівник "швидкої" уточнив, що позитивний аналіз на коронавірус отримали 12 з 20 протестованих співробітників цієї підстанції. Їх госпіталізували.

За даними іншого медичного працівника, першим заразився лікар, який виїжджав на виклик до луганчанина, у якого 4 дні трималася температура.

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Окупаційна адміністрація Луганська про цей випадок на своїх ресурсах не повідомляла. За її даними, в ОРДЛО всього зареєстровано 119 випадків COVID-19.

Підстанція №4 обслуговувала Кам'янобрідський і Ленінський райони міста.

Нагадаємо, раніше медики 2-ї станції швидкої допомоги Луганська опублікували фото, на якому одноразовий спецзахист кварцюють поруч з їх особистими речами.

Медики міста часто повідомляють про вкрай погане забезпечення засобами захисту. Так, деяким медикам швидкої пропонували використовувати як захист дощовики, які потрібно купувати за свій кошт.