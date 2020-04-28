Уряд у перших числах травня затвердить постанову про вихід з карантину, - Шмигаль
На початку травня Кабінет міністрів планує затвердити постанову про перші етапи виходу з карантину.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання Ради з питань економічного розвитку України у вівторок. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.
"Поки ми йдемо до піку, який за розрахунками Національної академії наук очікується з 3 по 8 травня. Однак уряд має план послаблень. І ми затвердимо, як будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали можливість підготуватися до цього заздалегідь" , - сказав Шмигаль.
24 квітня Кабінет міністрів України представив п'ять етапів виходу з карантину та план зняття запроваджених раніше обмежень у рамках заходів з протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19.
27 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно.
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я с самого начала писал, что этот симулякр карантина в стиле религии Карго во сто раз вреднее вируса
у людей заканчиваются деньги
у государства тоже
но опять будет скачек зараженных
пока не переболеют процентов 60 населения
больницы будут переполнены
они никогда не будут переполнены
Зеленожопые,собирайте лахи и валите на х..., в Ростов короче.
https://mobile.twitter.com/demkiv_m Михайло Демків @demkiv_m
https://mobile.twitter.com/demkiv_m https://mobile.twitter.com/demkiv_m
Якщо пандемія поки не надто сильно вдарила по країні, то настав час вистрілити собі в ногу?
27 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что https://censor.net/news/3191926/vtoroyi_tretiyi_ili_chetvertyyi_etap_vyhoda_iz_karantina_mogut_nachatsya_odnovremenno_shmygal.
28 апреля Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантина, - Шмыгаль
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в начале мая, Шмыгаль ещё ляпнет какую нибудь ерунду об этапах выхода из кризиса
в начале июня, Правительство рассмотрит совмещение второго и третьего этапа выхода из карантина
в начале июля, Шмыгаль оконачательно согласует план выхода из карантина с учётом ситуации
в начале августа, правительство соберётся на экстренное заседание по утверждению окончательно плана выхода из карантина
и так до бесконечности