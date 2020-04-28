Уряд у перших числах травня затвердить постанову про вихід з карантину, - Шмигаль

На початку травня Кабінет міністрів планує затвердити постанову про перші етапи виходу з карантину.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання Ради з питань економічного розвитку України у вівторок. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

"Поки ми йдемо до піку, який за розрахунками Національної академії наук очікується з 3 по 8 травня. Однак уряд має план послаблень. І ми затвердимо, як будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали можливість підготуватися до цього заздалегідь" , - сказав Шмигаль.

24 квітня Кабінет міністрів України представив п'ять етапів виходу з карантину та план зняття запроваджених раніше обмежень у рамках заходів з протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

27 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно.

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