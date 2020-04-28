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Новини Коронавірус і карантин
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Уряд у перших числах травня затвердить постанову про вихід з карантину, - Шмигаль

Уряд у перших числах травня затвердить постанову про вихід з карантину, - Шмигаль

На початку травня Кабінет міністрів планує затвердити постанову про перші етапи виходу з карантину.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання Ради з питань економічного розвитку України у вівторок. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

"Поки ми йдемо до піку, який за розрахунками Національної академії наук очікується з 3 по 8 травня. Однак уряд має план послаблень. І ми затвердимо, як будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали можливість підготуватися до цього заздалегідь" , - сказав Шмигаль.

24 квітня Кабінет міністрів України представив п'ять етапів виходу з карантину та план зняття запроваджених раніше обмежень у рамках заходів з протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

27 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пом'якшення карантину в Україні можливе тільки після піку захворюваності на COVID-19, який очікується на початку травня, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
схерали ?

я с самого начала писал, что этот симулякр карантина в стиле религии Карго во сто раз вреднее вируса
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28.04.2020 23:12 Відповісти
+8
Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 752
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28.04.2020 23:14 Відповісти
+3
ты просто не знаешь наших больниц.

они никогда не будут переполнены
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28.04.2020 23:14 Відповісти
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28.04.2020 23:01 Відповісти
Утвердитъ
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28.04.2020 23:02 Відповісти
итить...
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28.04.2020 23:03 Відповісти
Что то заголовок никак не сложится. Откуда теперь будем выходить?
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28.04.2020 23:09 Відповісти
Потому что с момента введения карантина количество зараженных уменьшилось с 20 человек до 10 тысяч ?
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28.04.2020 23:01 Відповісти
купи простынь и ползи на кладбище.
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28.04.2020 23:07 Відповісти
схерали ?

я с самого начала писал, что этот симулякр карантина в стиле религии Карго во сто раз вреднее вируса
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28.04.2020 23:12 Відповісти
извините. я не понял сарказма.
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28.04.2020 23:16 Відповісти
да, пора бояться голодных бунтов.
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28.04.2020 23:06 Відповісти
люди выйдут на улицы и утвердят ваше правительство...
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28.04.2020 23:09 Відповісти
С таким ником сразунах,ты вообще охренел или просто сала поел ,свинорус?
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29.04.2020 07:42 Відповісти
с одной стороны надо ослабить карантин
у людей заканчиваются деньги
у государства тоже
но опять будет скачек зараженных
пока не переболеют процентов 60 населения
больницы будут переполнены
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28.04.2020 23:10 Відповісти
ты просто не знаешь наших больниц.

они никогда не будут переполнены
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28.04.2020 23:14 Відповісти
тогда будет куча трупов
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28.04.2020 23:17 Відповісти
а иначе старые и ослабленные будут жить вечно ?
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28.04.2020 23:20 Відповісти
То ти не знаєш, як лікарі залякують, шоб в лікарню заперти, навіть коли не дуже й потрібно.
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29.04.2020 00:20 Відповісти
зате я знаю, скільки треба заплатити, шоб туди потрапити
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29.04.2020 00:28 Відповісти
Планирует утвердить постановление о первых этапах выхода, которые возможно будут применены, в случае благоприятных условий, которые возможно сложатся в ближайшем будущем.
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28.04.2020 23:11 Відповісти
Обосрались суки....уже и выход из карантина на днях,и за границу уже никто никому не запрещает,вы чё там клоуны,вообще страх потеряли??)))
Зеленожопые,собирайте лахи и валите на х..., в Ростов короче.
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28.04.2020 23:13 Відповісти
Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 752
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28.04.2020 23:14 Відповісти
наша верхушка на все заработает
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28.04.2020 23:20 Відповісти
ага, работает... ртом
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28.04.2020 23:49 Відповісти
всем
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28.04.2020 23:21 Відповісти
https://mobile.twitter.com/demkiv_m

https://mobile.twitter.com/demkiv_m Михайло Демків @demkiv_m

https://mobile.twitter.com/demkiv_m https://mobile.twitter.com/demkiv_m



Якщо пандемія поки не надто сильно вдарила по країні, то настав час вистрілити собі в ногу?

Уряд у перших числах травня затвердить постанову про вихід з карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5584
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28.04.2020 23:28 Відповісти
Кабмін фактично призупиняє в Україні вироблення дешевої електроенергії на АЕС
Уряд у перших числах травня затвердить постанову про вихід з карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4660
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28.04.2020 23:40 Відповісти
Хотелось бы "правительству" пожелать придерживаться принятого плана и до 12 мая ни чего не ослаблять, ( тем белее не открывать рынки) иначе весь предыдущий карантин можно засунуть в то самое место. Да и дальше смотреть по развитию заболевания и если будет хоть какой то сдвиг может что то и ослаблять. постепенно ( Хотя идеально было бы продержать карантин до конца мая.) Ну что ж они понятно боятся народного недовольства, рейтинги падают. А что будет если начнется заражение не по 400-500 человек в день, а по 1000 -1500, или они думают что у них будет " меньше" проблем. Да их же те и затопчут, кто сейчас требует все открыть.
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28.04.2020 23:40 Відповісти
24 апреля Кабинет министров Украины представилhttps://censor.net/news/3191451/kabmin_predstavil_5_etapov_vyhoda_iz_karantina_i_plan_snyatiya_ogranicheniyi_shmygal_infografika в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19.

27 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что https://censor.net/news/3191926/vtoroyi_tretiyi_ili_chetvertyyi_etap_vyhoda_iz_karantina_mogut_nachatsya_odnovremenno_shmygal.

28 апреля Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантина, - Шмыгаль

.
.
в начале мая, Шмыгаль ещё ляпнет какую нибудь ерунду об этапах выхода из кризиса

в начале июня, Правительство рассмотрит совмещение второго и третьего этапа выхода из карантина

в начале июля, Шмыгаль оконачательно согласует план выхода из карантина с учётом ситуации

в начале августа, правительство соберётся на экстренное заседание по утверждению окончательно плана выхода из карантина

и так до бесконечности
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28.04.2020 23:47 Відповісти
Кінець буде з кінцем влади, а вона не безкінечна. Питання тільки, який цей кінець буде і його наслідки.
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29.04.2020 06:59 Відповісти
Сидят на продуктах и верещат, что пухнут с голоду. Мешочники спаные...
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28.04.2020 23:58 Відповісти
Из 6000 зараженных за 2 месяца (!) умерло 285 и 85% из которых люди преклонного возраста. Мне одному кажется что этот развод народа и мировое кидалово с целью по дешевке скупить все активы уже затянулось?
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29.04.2020 00:03 Відповісти
Сори из 9500 умерло 234. Шмигаль - идиты в жопу со своей зеленью.
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29.04.2020 00:06 Відповісти
Эта падла должна сидеть на нарах...
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29.04.2020 07:17 Відповісти
 
 