Наша система охорони здоров'я готова до можливого майбутнього піку захворюваності на коронавірус, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська медицина готова до можливого майбутнього піку захворюваності коронавірусною хворобою Covid-19, а уряд сфокусується на підтримці малого і середнього бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації", – повідомив Шмигаль під час засідання Ради з питань економічного розвитку України у вівторок.

Шмигаль відзначив важливість співпраці уряду і парламенту при розробці ініціатив, що стосуються підтримки підприємців.

Також на нараді обговорили представлені Урядом п’ять етапів виходу з карантину. Зокрема, акцентували увагу на тому, що одним з основних чинників відновлення економіки повинно стати збільшення проведення ПЛР-тестів – до 10 тисяч на добу.

Крім цього, учасники засідання порушили питання щодо надання фермерам можливості реалізовувати аграрну продукцію.

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