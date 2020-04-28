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Новини Коронавірус і карантин
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Наша система охорони здоров'я готова до можливого майбутнього піку захворюваності на коронавірус, - Шмигаль

Наша система охорони здоров'я готова до можливого майбутнього піку захворюваності на коронавірус, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська медицина готова до можливого майбутнього піку захворюваності коронавірусною хворобою Covid-19, а уряд сфокусується на підтримці малого і середнього бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації", – повідомив Шмигаль під час засідання Ради з питань економічного розвитку України у вівторок.

Шмигаль відзначив важливість співпраці уряду і парламенту при розробці ініціатив, що стосуються підтримки підприємців.

Також на нараді  обговорили представлені Урядом п’ять етапів виходу з карантину. Зокрема, акцентували увагу на тому, що одним з основних чинників відновлення економіки повинно стати збільшення проведення ПЛР-тестів – до 10 тисяч на добу.

Крім цього, учасники засідання порушили питання щодо надання фермерам можливості реалізовувати аграрну продукцію.

Читайте також: Уряд у перших числах травня затвердить постанову про вихід з карантину, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Цей Шмигаль стає вже огидним.
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28.04.2020 23:04 Відповісти
+13
Правительство поддержит малый и средний бизнес своим п-здежом. Сорри за хранцузский.
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28.04.2020 23:07 Відповісти
+7
лучше бы жевал, чем говорил. противно слушать уровень директора совхоза
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28.04.2020 23:08 Відповісти
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Цей Шмигаль стає вже огидним.
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28.04.2020 23:04 Відповісти
Придираетесь на ровном месте.
Всем очевидно, что премьер-министр прав и "наша система здравоохранения готова". Показательный скриншот:

Наша система охорони здоров'я готова до можливого майбутнього піку захворюваності на коронавірус, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7648
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29.04.2020 00:04 Відповісти
Goldman Sachs Цей репортаж робив канал г+г.Чий бос вивів купу грошей з країни.
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29.04.2020 13:45 Відповісти
МАУ новых инфицированных планирует привезти несколькими рейсами?
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28.04.2020 23:04 Відповісти
Так на днях прямиком из Майями наши "бедняки" вернулись.
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28.04.2020 23:22 Відповісти
Пішов ти в сраку, шмигль, зі своїм дурантином. І зєлю з собою прихопи.
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29.04.2020 07:35 Відповісти
а коли пули попередні????
києво печерську лавру не рахувати. Туди кацапи передали "гумконвоєм" корону.
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28.04.2020 23:04 Відповісти
Шо, таки передали??!
Не чув..
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28.04.2020 23:07 Відповісти
Брехня, нічого поки не передали, бо то була б "остання помилка пРЕЗИДЕНТА".
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28.04.2020 23:24 Відповісти
Корона - новачок називається. То незаразне.
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28.04.2020 23:13 Відповісти
Мядали папам передали
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28.04.2020 23:17 Відповісти
Шмыгаль, а наша экономика - готова? В смысле - уже полностью готова?
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28.04.2020 23:06 Відповісти
система чего?
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28.04.2020 23:07 Відповісти
Система отсутствия в аптеках парацетомола
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28.04.2020 23:41 Відповісти
Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации"Источник: https://censor.net/n3192232

Заставите малый бизнес кредиты брать, для выплаты зарплат? Все потом в стороне будете, а за владельцем бизнеса коллекторы будут бегать и бизнес отжимать.
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28.04.2020 23:07 Відповісти
Правительство поддержит малый и средний бизнес своим п-здежом. Сорри за хранцузский.
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28.04.2020 23:07 Відповісти
лучше бы жевал, чем говорил. противно слушать уровень директора совхоза
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28.04.2020 23:08 Відповісти
та вона і до першого була готова
чєсслово!
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28.04.2020 23:08 Відповісти
Це ж стільки лопат треба..
Чи свою брати..
😁
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28.04.2020 23:09 Відповісти
Вже один такий був... На самокаті.
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28.04.2020 23:10 Відповісти
Від'їздився, сердешний.
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28.04.2020 23:33 Відповісти
Этот уникальный даун Шмыгаль уже задолбал своими пиками...
Скоро народ ему засунет в задницу его пики.
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28.04.2020 23:13 Відповісти
шмыгаль, чючело, у вас нет системы. у вас хаос.
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28.04.2020 23:14 Відповісти
На завод тих горе бізнесменів.А то покупляли дорогих машин,за часів попередньої влади і скавчали,як їм погано живеться.
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28.04.2020 23:16 Відповісти
https://censor.net/user/463378, ты не позитивен. Не может быть так , чтобы вокруг тебя сплошной мрак был, и люди все плохие. Что с тобой не так ? Может попробуешь черно - белые очки снять ?
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28.04.2020 23:43 Відповісти
Наша система здравоохранения готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 871
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28.04.2020 23:16 Відповісти
...Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты.

Врачей, правда не осталось.
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28.04.2020 23:17 Відповісти
Да ну их в зад, от них только хуже.
А вот Филатов накопал могил и напрасно.
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28.04.2020 23:23 Відповісти
Да, обнадёжили Борю..
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28.04.2020 23:37 Відповісти
Боря доверчивым оказался )))
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28.04.2020 23:44 Відповісти
Как раз наоборот. Отличный способ убедить людей соблюдать карантин.
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28.04.2020 23:52 Відповісти
система готова - медики нет...
в теории так правдоподобно все выглядит, а на практике каждый пятый заболевший - медик...
это готовность? отсутствие настоящей защиты для врача-инфекциониста, коллег из "скорой", лаборанта, мед.сестры...) - это готовность, небольшие зарплаты у них же - это готовность?
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28.04.2020 23:18 Відповісти
Он же сказал , что "наша", а не ваша....
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28.04.2020 23:29 Відповісти
В Моєму місті навіть окремий райончик на цвинтарі
вже приготували ..
🤗
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28.04.2020 23:22 Відповісти
Для Шмыгаля и членов его кабмина?
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28.04.2020 23:26 Відповісти
Це не Київ...))
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28.04.2020 23:45 Відповісти
достали своим враньем...
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28.04.2020 23:23 Відповісти
Зе- звиздабол- фантаст однако ☝️☝️☝️
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28.04.2020 23:26 Відповісти
Шмигаль теж катається на самокаті по Кабміну?
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28.04.2020 23:31 Відповісти
"Готовы" к второму пику.. а повели разговоры об открытии рынков.. да еще и до 12 мая. Хотят спровоцировать вторую волну...Болваны одним словом. Еще не пришли "пасхальные" инфицированные и с красной горки, так хотят еще первомайских и девяти майских. Ну приняли решение продлить до 12 мая, ну и держитесь этой линии, даже "скрепоносный" сосед и тот пошел на это ( продлил до 12), а наше руководство "обосралось".
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28.04.2020 23:33 Відповісти
а почему Украина должна ориентироваться на рашистов в этом вопросе а не на Европу, где уже потихоньку смягчают карантин?
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28.04.2020 23:35 Відповісти
Ну можно Шмигаля заразить и в онлайн смотреть,яук медицина готова
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28.04.2020 23:36 Відповісти
Шмыгалово ты на нос белого зашмыгал и лепишь тут в формате горбатого телеящика.Людям объяснять не нужно.Все уже давно поняли,що шмыгалово по носу сажает на измену
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28.04.2020 23:40 Відповісти
Потому что у них это началось на месяц раньше, чем у нас. Потому что череда "праздников" это время особой опасности, зная наши "традиции" Потому что мы еще не знаем ( из за инкубационного периода) что нам принесли пасха и красная горка. Потому что у нас тестирование проводится выборочно ( меньше всего в Европе, если не в Мире) и тесты дают 60% результат) Потому... Потому и Потому...
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28.04.2020 23:45 Відповісти
"наша система здравоохранения готова к возможному следующему пику"
мерзость какая. Это говорит человек, у которого каждый 5ый с короной - медик, потому что им не выдали нормальную защиту и кинули на передовую! такого нигде в мире нет!
а эти бравурные речи - ну тошнит просто! прос*али все, что могли! если бы не волонтеры.....
ааа, даже комментировать противно.
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28.04.2020 23:47 Відповісти
Чего вы возмущаетесь? Просто Шмыгаль не читал мнение медиков о готовности к эпидемии.
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29.04.2020 00:10 Відповісти
https://censor.net/news/3184917/hersonskaya_bolnitsa_dlya_priema_patsientov_s_koronavirusom_obespechena_respiratorami_menee_chem_na
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29.04.2020 00:11 Відповісти
От этой пандемии в Беларуси никто вроде как не умер а у нас из 9500 зараженных за 2 месяца 234 человека при чем 85% люди преклонного возраста. Будем и дальше гробить экономику?
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29.04.2020 00:13 Відповісти
Belarus
Confirmed: 12 208
Deaths: 79
Recovered: 1 993
Active: 10 136Но в Беларуси использовали тесты российского пр-ва. Даже Лукашенко говорил, что они фуфло с точностью около 40%.
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29.04.2020 06:45 Відповісти
Ніякої системи охорони здоров'я в Україні вже не існує. Її остаточно знищив 2-й етап Медреформи.
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29.04.2020 01:00 Відповісти
А 65% врачей считают абсолютно наоборот.
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29.04.2020 01:31 Відповісти
Придурок,как может быть готова система без больниц( которые закрыли до вас ,но и вы постарались),без врачей( особенно профильных( которых разогнали), без оборудования и лекарств,и без ФИНАНСОВ. У вас готовы только МОРГИ. Тогда по логике либо эта пандемия -фейк либо только в морг после заболевания. Так уродец?
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29.04.2020 05:56 Відповісти
Не заважайте прем*єру працювати .... язиком.
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29.04.2020 07:06 Відповісти
Смотрите на статистку по годам от грипа и пневонии. И выйдет что жили постаяно в этой пандемии из года в год.
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29.04.2020 07:19 Відповісти
Краще мовчи, то хоч подумають, що не зовсім дурак!
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29.04.2020 08:23 Відповісти
Що сьогодні про стан медицини в Україні кажуть медики? https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2Hu0lbQJA РАССКАЗАЛ ВСЮ ПРАВДУ В ЛИЦО ЗЕЛЕНСКОМУ: НАС БРОСИЛИ, У НАС НЕТ ДЕНЕГ, А ВЫ ЖИРУЕТЕ! ЗеПрезидент.
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29.04.2020 08:23 Відповісти
Ты с марса свалился шмыгаль? Что готово? До сих пор маски врачи сами шьют,а про перчатка только мечтают.
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29.04.2020 09:07 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве и причинах смертей украинцев в период с января по февраль 2020 года.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них: https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек. https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По состоянию на утро 27 апреля в Украине 9009 случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели.
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29.04.2020 09:19 Відповісти
Киздюк.
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29.04.2020 09:33 Відповісти
чмырю шмыгалю его пики в пищевод засунуть...
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29.04.2020 09:47 Відповісти
 
 