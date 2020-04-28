Наша система охорони здоров'я готова до можливого майбутнього піку захворюваності на коронавірус, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська медицина готова до можливого майбутнього піку захворюваності коронавірусною хворобою Covid-19, а уряд сфокусується на підтримці малого і середнього бізнесу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Кабміну.
"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації", – повідомив Шмигаль під час засідання Ради з питань економічного розвитку України у вівторок.
Шмигаль відзначив важливість співпраці уряду і парламенту при розробці ініціатив, що стосуються підтримки підприємців.
Також на нараді обговорили представлені Урядом п’ять етапів виходу з карантину. Зокрема, акцентували увагу на тому, що одним з основних чинників відновлення економіки повинно стати збільшення проведення ПЛР-тестів – до 10 тисяч на добу.
Крім цього, учасники засідання порушили питання щодо надання фермерам можливості реалізовувати аграрну продукцію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всем очевидно, что премьер-министр прав и "наша система здравоохранения готова". Показательный скриншот:
києво печерську лавру не рахувати. Туди кацапи передали "гумконвоєм" корону.
Не чув..
Заставите малый бизнес кредиты брать, для выплаты зарплат? Все потом в стороне будете, а за владельцем бизнеса коллекторы будут бегать и бизнес отжимать.
чєсслово!
Чи свою брати..
😁
Скоро народ ему засунет в задницу его пики.
Врачей, правда не осталось.
А вот Филатов накопал могил и напрасно.
в теории так правдоподобно все выглядит, а на практике каждый пятый заболевший - медик...
это готовность? отсутствие настоящей защиты для врача-инфекциониста, коллег из "скорой", лаборанта, мед.сестры...) - это готовность, небольшие зарплаты у них же - это готовность?
вже приготували ..
🤗
мерзость какая. Это говорит человек, у которого каждый 5ый с короной - медик, потому что им не выдали нормальную защиту и кинули на передовую! такого нигде в мире нет!
а эти бравурные речи - ну тошнит просто! прос*али все, что могли! если бы не волонтеры.....
ааа, даже комментировать противно.
Confirmed: 12 208
Deaths: 79
Recovered: 1 993
Active: 10 136Но в Беларуси использовали тесты российского пр-ва. Даже Лукашенко говорил, что они фуфло с точностью около 40%.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них: https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек. https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По состоянию на утро 27 апреля в Украине 9009 случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели.