Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині. ВIДЕО

Очільник КМДА Віталій Кличко записав ролик про те, як тренується, не відходячи від робочого місця.

Відео опубліковано на сторінці мера в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На ньому Віталій Кличко стрибає через шнур для зарядки ноутбука, як через скакалку, віджимається і б'є грушу.

"Друзі! Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім'ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним "спорядженням":-)))", - написав Кличко.

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