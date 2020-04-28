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Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині. ВIДЕО

Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині. ВIДЕО

Очільник КМДА Віталій Кличко записав ролик про те, як тренується, не відходячи від робочого місця.

Відео опубліковано на сторінці мера в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На ньому Віталій Кличко стрибає через шнур для зарядки ноутбука, як через скакалку, віджимається і б'є грушу.

"Друзі! Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім'ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним "спорядженням":-)))", - написав Кличко.

Читайте також: Кличко озвучив план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві


Автор: 

КМДА (2379) Кличко Віталій (3527) фізкультура (13)


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Топ коментарі
+20
https://www.rbc.ua/rus/news/metro-kieve-ukraine-zakryvayut-kabmin-prinyal-1584379290.html Метро в Киеве закроют сегодня в 23:00 в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко на своем https://web.telegram.org/#/im?p=@vitaliy_klitschko Telergam -канале.
Мэр города отметил, что согласно решению Кабмина, Киев должен закрыть метрополитен.Меньше смотреть надо Квартал и перестанет мерещиться проблема с Кличко.
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28.04.2020 23:57 Відповісти
+14
Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині - Цензор.НЕТ 9130
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29.04.2020 00:03 Відповісти
+10
Прочел комментарии всякой мрази, которая после 18.00 обосрется выйти из подъезда своей обоссанной хрущевки, что бы купить мочу под названием пиво. А выйти в ринг, вы примете во все дырки как в порнофильме. У вас быдлота ума не хватит выучить 5 иностранных языков, а руководить, максимум отсосом своего кореша. На кого вы кукарекаете, бычье!!!
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29.04.2020 00:10 Відповісти
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кличко решил взять метод зеленского на вооружение. Пилить видосики. Пипл хавает.
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28.04.2020 23:52 Відповісти
прикинь, у него груша настоящая. у вас есть груша?
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29.04.2020 00:12 Відповісти
Люди, відпустіть його на волю, не тримайте тваринку в тісному кабінеті.
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29.04.2020 08:28 Відповісти
які ж всі лаптеногі трололохі сміливі за клавіатурою ))))) в житті ж, як тільки на вас шикнеш, в обісцяних лаптях з вересками "ПАМАГИТЕ ХОХЛИ УБИВАЮТ!!!" тікаєте вилупив очі )))))
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29.04.2020 07:58 Відповісти
ты шо-то чувырло сказать хотело?? вилупок
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29.04.2020 17:18 Відповісти
ещё бы мозги он подкачал, то цены бы ему не было...
Только полный идиот мог закрыть метро, в то время когда никто в мире не закрыл метро.
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28.04.2020 23:52 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/metro-kieve-ukraine-zakryvayut-kabmin-prinyal-1584379290.html Метро в Киеве закроют сегодня в 23:00 в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко на своем https://web.telegram.org/#/im?p=@vitaliy_klitschko Telergam -канале.
Мэр города отметил, что согласно решению Кабмина, Киев должен закрыть метрополитен.Меньше смотреть надо Квартал и перестанет мерещиться проблема с Кличко.
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28.04.2020 23:57 Відповісти
Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині - Цензор.НЕТ 3181
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29.04.2020 00:12 Відповісти
Если ЗНАТЬ, что 7 лет назад этот человек думал на другом языке и говоря на русском, в уме переводил фразу, подбирая слова...... то не было бы этих идиотских картинок.
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29.04.2020 01:08 Відповісти
На немецком он хорошо говорит. И переводит фразы на немецкий неплохо.
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29.04.2020 01:54 Відповісти
согласен. это дурость. маршрутки - зло и их нужно было закрыть, но метро позволило бы людям выжить...
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29.04.2020 00:08 Відповісти
себе купи мозги, прокладка пальчевского
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29.04.2020 02:04 Відповісти
Шнур от ноута у него сколько метров?))
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28.04.2020 23:54 Відповісти
Он специально четыре ноута купил, чтобы шнуры связать.
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28.04.2020 23:56 Відповісти
Похоже что то просто переноска. Только Виталику не говорите
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28.04.2020 23:57 Відповісти
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29.04.2020 00:02 Відповісти
Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині - Цензор.НЕТ 7420
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29.04.2020 00:13 Відповісти
это типа - а в голову я ем.
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29.04.2020 00:17 Відповісти
в спам, опарыш лахтинский
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29.04.2020 02:06 Відповісти
Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині - Цензор.НЕТ 6076
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29.04.2020 00:06 Відповісти
карантин. за гребаной скакалкой педалик в магаз сходить не может.
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29.04.2020 00:06 Відповісти
Клячко попробуй шнур себе в голову подключить, я серьёзно, перезагрузись
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28.04.2020 23:55 Відповісти
Не- лучше обмотають ниже головы )))) и перезагрузится)))
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29.04.2020 01:57 Відповісти
Витальку не люблю. Но здесь он прав: можно (и нужно!) спортом дома заниматься, а не ныть, что на качалку в Гидропарке не пускают и теперь всё - спортом нет возможности заниматься.
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28.04.2020 23:55 Відповісти
Так зачем его любить, он же не баба, или может ты ....
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29.04.2020 00:03 Відповісти
- гиви, ты помидоры любишь?
- кушать, да. а так то нет.
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29.04.2020 00:08 Відповісти
Кличко покупает себе компьютер в магазине и на вопрос продавца о характеристиках отвечает:
- Главное, чтоб провод был метра три. И мне, пожалуйста, два ноутбука сразу продайте, а то шнуры быстро рвутся.
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28.04.2020 23:56 Відповісти
Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині - Цензор.НЕТ 7410

Бурштынный карантин ......................

Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині - Цензор.НЕТ 518 Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині - Цензор.НЕТ 5352
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29.04.2020 00:00 Відповісти
Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині - Цензор.НЕТ 7539
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29.04.2020 00:02 Відповісти
Шо серьезно ?
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29.04.2020 05:45 Відповісти
Красивые картинки. Ну то ничё, шо 2016 год.
Посовременнее не нашёл?
https://lb.ua/society/2016/03/19/330671_sbu_zayavila_uspehah_borbe.html СБУ заявила об успехах в борьбе с незаконной добычей янтаря
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29.04.2020 06:59 Відповісти
Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині - Цензор.НЕТ 9130
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29.04.2020 00:03 Відповісти
Купить цьому бідосі скакалку хто-небудь!
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29.04.2020 00:05 Відповісти
хорошая скакалка стоит дороже, чем шнур от ноутбука
плохая скакалка - хуже по свойствам, чем шнур от ноутбука
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29.04.2020 02:12 Відповісти
Щось мені підказує що той шнур може коштувати як ноутбук якщо "правильно" все закупити))
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29.04.2020 03:57 Відповісти
Но даже хорошую скакалку нельзя использовать в качестве шнура для ноутбука, а вот даже плохой шнур от ноутбука можно использовать в качестве скакалки!
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29.04.2020 09:14 Відповісти
Главное, чтобы школьники не переусердствовали с подручными "снаряжением" для тренировок дома. А то ведь -"Кличко так сказал" не проканает и придётся готовится к земле.)
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29.04.2020 00:05 Відповісти
Прочел комментарии всякой мрази, которая после 18.00 обосрется выйти из подъезда своей обоссанной хрущевки, что бы купить мочу под названием пиво. А выйти в ринг, вы примете во все дырки как в порнофильме. У вас быдлота ума не хватит выучить 5 иностранных языков, а руководить, максимум отсосом своего кореша. На кого вы кукарекаете, бычье!!!
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29.04.2020 00:10 Відповісти
ты не пей больше.
ну и меньше тоже.
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29.04.2020 00:35 Відповісти
слейся обратно в унитаз, в чебурнет, ****** пригожинская
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29.04.2020 02:08 Відповісти
При упоминания Виталия Кличко все невероятно остроумные комментаторы за 5 лет так и не родили что-либо кроме: педалик, голова чтобы есть и не только лишь все.
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29.04.2020 00:44 Відповісти
Чем бы Клич не тешился, лишь бы не &%$#-!
😷
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29.04.2020 00:11 Відповісти
вы вот все ржете с педалика, а он втихаря намолотил за время мерства столько, что и Дону Кингу не снилось)
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29.04.2020 00:11 Відповісти
Да не. Больше всех намолотил бабла Леня Космос. И тихонько здрыснул и до сих пор никто к нему не выдвинул никаких притензий и не вызвал к прокурору. А там ведь бабла до двух лярдов баксов выходило. Например, чтобы в его правление сдать новостройку в 24 етажа, нужно было отслюнявить Лене целый подъезд с етого дома, а ето больше 100 квартир. А сколько киевской земли и разрешений было продано вместе с его *молодой командой*, Кильчицкой, Довгым и пастором Сандеем... И чудо произошло. После прихода к власти Пети к Черновецкому ни единого вопроса не возникло
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29.04.2020 00:25 Відповісти
Космос сбежал из Украины еще до Порошенко. И именно Луценко открыл на него уголовное дело и космонавта объявили в розыск. , Но ......... он уже давно гражданин Грузии и выдать его отказались, при этом в грузинской прокуратуре заявили об этом раньше, чем поступил запрос о выдаче в 2017 году.
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29.04.2020 01:31 Відповісти
очень может быть....
PS/ у вас кстати в бункере Wi-Fi то не должно быть, наверное кабельный. Тоже можно попрыгать чутка.
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29.04.2020 00:31 Відповісти
Вместо груши возьми самого выдающегося злодеятеля современной цивилизации...
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29.04.2020 00:13 Відповісти
Гранату нужно кидать так, чтобы кроме вас еще кого-нибудь убило.
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29.04.2020 00:19 Відповісти
нас було троє. кум, я і фіра з німцями.
кум кинув гранату.
нас лишилось двоє. я і фіра з німцями.
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29.04.2020 00:39 Відповісти
Красава.Тоже ,щось подобное придумал в своё время,правда к люстре и гантеле,не суть.
Будущее наступает.Пляши от настоящего.Gorillaz - Clint Eastwood https://youtu.be/1V_xRb0x9aw
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29.04.2020 00:28 Відповісти
Недолуга імітація "простого хлопця з народу", законослухняного чинуші на карантині. Пєдалік вже показував, як на лісапеті їздить вулицями Києва. Імітатор недороблений
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29.04.2020 00:52 Відповісти
Нащо Вам пане Віталію груша дома коли на роботі купа підлеглих?
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29.04.2020 00:52 Відповісти
а кого в мэры???
уже козак гаврилюк был депутатом и что?? пересел на лексус и забил на всё)))
проблема в том, что все антикорупционеры это те, кому нечего и негде с3,14дить... а дай возможность будут брать аж гай шумит.
Менталитет мля.
Вы всех в 18 расстреляли- теперь имеете, что имеете и поделом!
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29.04.2020 01:35 Відповісти
Гаврилюк не Козак - он пастух)))) Если б не дебилы беркута - про него бы никто и не вспомнил как и про остальных героев...А шо там Пукач? Лёня Чучма и Литвин? Шо не сели?
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29.04.2020 02:01 Відповісти
Лисий з Бразерс підхопив чєлендж,і не відходячи від робочого місця,потренувався на Гордоні !https://www.youtube.com/watch?v=N4taRxJmmh4
Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині - Цензор.НЕТ 6219
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29.04.2020 01:56 Відповісти
Виталя красавчик.

И он намного умнее большинства из тех, кто намекает на его тупость.
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29.04.2020 02:10 Відповісти
и сразу на новость о Кличко налетела стая питекатропов, аки эллочки людоедки, акромя нескольки слов, с сыкливыми оскорблениями в адрес мэра Киева, сидя в своих бункерах, ничего путного сказать не могу, поскольку в их пустых черепных коробках отродясь серого вещества не было.
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29.04.2020 02:16 Відповісти
он мерял фуражку..))
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29.04.2020 02:58 Відповісти
этот клоун отлично вписался в 95 квартал....
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29.04.2020 02:36 Відповісти
Это хороший пример.
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29.04.2020 03:24 Відповісти
...вместо скакалки - шнур от ноутбука...

- Папа, я сам сделал скрипку.
- Молодец! А где ты взял струны?
- Из пианино.
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29.04.2020 06:20 Відповісти
Замість груші запросив би Колю Велюрового.
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29.04.2020 07:22 Відповісти
Странно, у него что, скакалки нет? Даже у меня их дома три. А тут такой спортсмен и прыгает через шнур от ноута. Про отсутствие тренировок тоже не очень верится. Скорей всего есть личный тренер, места для бокса не так уж много и нужно .
В общем - не верю !
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29.04.2020 07:23 Відповісти
У тебя груш сколько?
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29.04.2020 07:38 Відповісти
Если бы у нас кто-то занимался боксом, то груша была бы. Тоже мне проблема. У меня дети теннисом занимаются, так купили тренажёр и для этого. Но сейчас нашла корт, который втихаря работает для своих. Уже пять дней тренируемся. Это не массовый вид спорта, я сама оцениваю риски. Профессиональному спортсмену не заниматься два месяца- это потеря формы, на восстановление которой уйдёт полгода. Не говоря уже о психологической стороне вопроса . Тем более, что все вес набрали за карантин.
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29.04.2020 07:56 Відповісти
Виталя, номер карточки опубликуй, пару рублей на скакалку кину))
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29.04.2020 07:36 Відповісти
Вот чем нужно на работе мэру заниматься. Кто-нибудь заберите у гориллы ноутбук.
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29.04.2020 07:48 Відповісти
Я не знаю где ты живёшь, да и ноутбук мне ещё один ни к чему
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29.04.2020 08:04 Відповісти
А что не так? Всех бы обрадовало, если бы Кличко заплыл жиром, как большинство писак на цензоре, невзирая на карантин и при любой погоде? Попрыгали с утра?)
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29.04.2020 07:59 Відповісти
Просто Кличко хочет показать, что можно заниматься спортом , если хочешь, даже имея только шнур от ноута. Это понятно. Но он рисуется и врет, я просто уверена, что он по-прежнему занимается кроме этого в зале. Было бы глупо, имея его возможности, не делать этого. Отсутствие скакалки- вообще треш. Вот о чем речь. Пусть занимается, кто ему может помешать.
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29.04.2020 08:03 Відповісти
Он и занимается.. Он раньше писал, что у него дома для этого есть мини спортзал. Ну это как бы и не удивительно. А шнуром от ноута он просто вдохновляет людей. Не судите строго)
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29.04.2020 09:00 Відповісти
Виталя списан с профспорта.
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29.04.2020 08:02 Відповісти
какое лицемерие. У Витали же дом, над которым дрон летал, под Киевом, в котором ринг, а ещё спортзал на общей территории и бассейн. Я-то не против, он на всё заработал, но нафига всем навешивать ?
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29.04.2020 08:41 Відповісти
Я не фанат мэра Кличко, но он молодец. В здоровом теле - здоровый дух.
А боксер был вообще первоклассный. На днях пересматривал его бои с Сандерсом и Льюисом. Это надо смотреть. Супер-чемп!
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29.04.2020 12:36 Відповісти
 
 