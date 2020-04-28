Груша - справжня, замість скакалки - шнур від ноутбука, - Кличко показав, як розминається на карантині. ВIДЕО
Очільник КМДА Віталій Кличко записав ролик про те, як тренується, не відходячи від робочого місця.
Відео опубліковано на сторінці мера в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
На ньому Віталій Кличко стрибає через шнур для зарядки ноутбука, як через скакалку, віджимається і б'є грушу.
"Друзі! Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім'ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним "спорядженням":-)))", - написав Кличко.
Топ коментарі
+20 Irada
показати весь коментар28.04.2020 23:57 Відповісти Посилання
+14 Шрек Баблокат
показати весь коментар29.04.2020 00:03 Відповісти Посилання
+10 Злой Карлик
показати весь коментар29.04.2020 00:10 Відповісти Посилання
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Только полный идиот мог закрыть метро, в то время когда никто в мире не закрыл метро.
Мэр города отметил, что согласно решению Кабмина, Киев должен закрыть метрополитен.Меньше смотреть надо Квартал и перестанет мерещиться проблема с Кличко.
- кушать, да. а так то нет.
- Главное, чтоб провод был метра три. И мне, пожалуйста, два ноутбука сразу продайте, а то шнуры быстро рвутся.
Бурштынный карантин ......................
Посовременнее не нашёл?
https://lb.ua/society/2016/03/19/330671_sbu_zayavila_uspehah_borbe.html СБУ заявила об успехах в борьбе с незаконной добычей янтаря
плохая скакалка - хуже по свойствам, чем шнур от ноутбука
ну и меньше тоже.
😷
PS/ у вас кстати в бункере Wi-Fi то не должно быть, наверное кабельный. Тоже можно попрыгать чутка.
кум кинув гранату.
нас лишилось двоє. я і фіра з німцями.
Будущее наступает.Пляши от настоящего.Gorillaz - Clint Eastwood https://youtu.be/1V_xRb0x9aw
уже козак гаврилюк был депутатом и что?? пересел на лексус и забил на всё)))
проблема в том, что все антикорупционеры это те, кому нечего и негде с3,14дить... а дай возможность будут брать аж гай шумит.
Менталитет мля.
Вы всех в 18 расстреляли- теперь имеете, что имеете и поделом!
И он намного умнее большинства из тех, кто намекает на его тупость.
- Папа, я сам сделал скрипку.
- Молодец! А где ты взял струны?
- Из пианино.
В общем - не верю !
А боксер был вообще первоклассный. На днях пересматривал его бои с Сандерсом и Льюисом. Это надо смотреть. Супер-чемп!