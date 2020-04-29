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Новини Коронавірус і карантин
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Будинки, в яких живуть хворі на коронавірус, позначили в Дніпрі. ФОТО

Будинки, в яких живуть хворі на коронавірус, позначили в Дніпрі. ФОТО

На під'їздах будинків, де живуть люди, які заразилися коронавірусом, з'явилися відповідні оголошення. Крім цього, будинки позначені на карті на сайті міськради.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Загалом оголошення розвісили на близько 150 будинках, розташованих у різних районах міста. У міськраді наголосили, що під'їзди будинків, у яких живуть хворі на COVID-19 люди, будуть дезінфікувати частіше, а жителів забезпечать антисептиком.

Будинки, в яких живуть хворі на коронавірус, позначили в Дніпрі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заробітчани привезли коронавірус у Чернігів із Росії, - міськрада

На карті, оприлюдненій на сайті міськради, позначено не тільки будинки, а й місця, які могли відвідувати особи, які заразилися коронавірусом (аптеки, магазини, зупинки громадського транспорту, банківські відділення, банкомати). Ці карти постійно оновлюють на підставі інформації Нацполіції та департаменту охорони здоров'я міськради.

Станом на вечір 28 квітня на Дніпропетровщині підтвердили 323 випадки зараження коронавірусом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Священник, який таємно правив служби вдома, помер від COVID-19 на Тернопільщині

Автор: 

Дніпро (3303) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Дома, в которых живут заразившиеся коронавирусом, обозначили в Днепре - Цензор.НЕТ 4366
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29.04.2020 00:58 Відповісти
+13
Проблема с насильной изоляцией заключается в том, что "вы истощаете систему". Вы не можете удерживать людей дома в течение нескольких месяцев - это невозможно. Это просто убьет бизнес в стране. Безработные люди представляют большую угрозу для общественного здравоохранения. Это фактор, о котором вам нужно подумать. Крах национальной экономики увеличит страдания, боль, смерть и болезни от других причин, поскольку жизнь людей перевернута, а будущее разрушено.
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29.04.2020 02:43 Відповісти
+12
Мишень им на полосатые робы нарисуйте. И желтый знак ковида на рукав. Шо то фашизмом из Днепра пованивать начало.
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29.04.2020 00:59 Відповісти
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Это называется коллективной ответственностью, которая обычно бывает при диктатурах и оккупантах.
Первое предложение на бумажке уже звучит угрожающе - У вашому будинку були госпіталізовані мешканці з підозрою на COVID-19
Это звучит типа как во время оккупации - Achtung Partisanen
А далее, руки вверх и с вещами на выход в концлагерь на обсервацию.
или расстрел
Дома, в которых живут заразившиеся коронавирусом, обозначили в Днепре - Цензор.НЕТ 700
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29.04.2020 01:36 Відповісти
лучше перебдеть чем недобдеть! китайцы только так и избавились от пандемии
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29.04.2020 03:29 Відповісти
Это звучит "более внимательно относитесь к мерам предосторожности". Не облизывайте перила, не ковыряйтесь в носу после того, как нажмёте кнопку лифта и т.д. Только и всего. Ибо люди у нас по большей части не адекватны.
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29.04.2020 03:33 Відповісти
не, ну это уже проходили в 3м рейхе, усе мировое сообщество признало такие меры чисто фашистсикими... хотя чему удивляться - фашизм изобрели евгеи... что подтверждается сейчас
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29.04.2020 01:36 Відповісти
Это зашквар. Имя человека, предложившего обозначения? Можно же было все делать по уму без обозначений.
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29.04.2020 01:55 Відповісти
Это нарушения законодательства.
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29.04.2020 02:02 Відповісти
Нагадує середньовіччя, колись малювали хрести на дверях будинків... Скажіть бубочкє про середньовіччя!
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29.04.2020 02:04 Відповісти
На одном из общежитий видел объявление - Решением исполкома посещение посторонними запрещено. Эти объявления чем-то отличаются или просто предупреждающий знак, вместо запрещающего?
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29.04.2020 02:09 Відповісти
Я вчора на одному із будинків в Києві теж бачив подібну об'яву! Правда лише на одному будинку! А взагалі тиждень тому один сайт розповсюджував адреси будинків Києва, де живуть хворі на короновірус.
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29.04.2020 02:52 Відповісти
Откуда знаешь, что на одном? Ты все киевские дома обходил? Просто в других домах, где ты был, видимо, не болеют.
И да. Чё шастаешь на карантине, пенсионер? Жить надоело?
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29.04.2020 03:28 Відповісти
Я написав, що бачив лише на одному, а не те, що більше нема таких будинків🙄 Навчіться уважно читати!
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29.04.2020 03:54 Відповісти
Шастаю тому, що я йшов на роботу. Зрозумів чи тобі треба кілька разів це прочитати?
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29.04.2020 03:55 Відповісти
Неужели Пеця вас не перевёл на удалёнку? Изверг!
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29.04.2020 04:02 Відповісти
А тобі не спадало на думку, що мені недарма дали перепустку на транспорт? Подумай, якщо є чим, перед твоїми проплаченими коментарями.
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29.04.2020 04:09 Відповісти
Ты пожарник? Врач? Продавец? Или это у Пеци до сих пор волосатая не бритая рука?
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29.04.2020 04:26 Відповісти
У всякому випадку тобі не варто знати хто я, бо будеш продовжувати розпускати плітки. Видають перепустки тим, хто відповідає закону 211. Перечитай його, якщо розумієш українську мову.
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29.04.2020 04:29 Відповісти
Бред.
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29.04.2020 04:40 Відповісти
Спам.
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29.04.2020 04:45 Відповісти
давай.
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29.04.2020 04:48 Відповісти
Тобі? Стій на паперті УПЦ МП і там проси.
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29.04.2020 04:52 Відповісти
В гэбнявую секту я не ходил даже тогда, когда твой босс там в рясах с иконой в руках "вышивал". Только в Киевский патриархат (ныне ПЦУ). Так что это ты ему посоветуй. Тем более, он так "обнищал"! На два рекламных пакетика для больнички "потратился"!
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29.04.2020 04:57 Відповісти
Мій бос взагалі не за Порошенка! Так, що переставав розповсюджувати про мене плітки.
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29.04.2020 05:00 Відповісти
Та он из ИГИЛ, что, по нику не видно?
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29.04.2020 06:38 Відповісти
...а ты, вася, походу, из 95-го квартала - по "комменту" видно...
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29.04.2020 12:13 Відповісти
Проблема с насильной изоляцией заключается в том, что "вы истощаете систему". Вы не можете удерживать людей дома в течение нескольких месяцев - это невозможно. Это просто убьет бизнес в стране. Безработные люди представляют большую угрозу для общественного здравоохранения. Это фактор, о котором вам нужно подумать. Крах национальной экономики увеличит страдания, боль, смерть и болезни от других причин, поскольку жизнь людей перевернута, а будущее разрушено.
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29.04.2020 02:43 Відповісти
крестиком или звездой довида ковида?
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29.04.2020 02:58 Відповісти
Хозарський фашизм,він такий! Позначати будуть всіх тризубом. Але відрізняти своїх від чужих "па ліцу".
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29.04.2020 08:08 Відповісти
Вообще-то очень корректно написано- "больные люди госпитализированы". Но мы-то с вами знаем, что "госпитализируют" у нас либо тех, о которых потом скажут "поздно обратился", либо куршавелевских "с подозрением" и "нормальной температурой", либо гэбнявых сатанитов. Остальным больничка "противопоказана", ибо "мест нет", лечитесь дома "на самоизоляции под наблюдением врачей". То есть больной чел может благополучно шастать по подъезду, садиться в лифт, если ему "очень надо". И без этого объявления (где, кстати, не указан номер квартиры) жильцы даже не заподозрят, что живут на пороховой бочке....
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29.04.2020 03:45 Відповісти
А тобі не спадало, що деякі "добрі люди", як ти будуть розповсюджувати плітки та знущатися над хворими?
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29.04.2020 04:16 Відповісти
А о ком "плиткувать", если не указан номер квартиры? Логические цепочки строить "на работе" не учат?
Зато люди будут знать, что нужно быть крайне осторожными и из квартиры лучше вообще не выходить. Или раз один заболел- то давайте все сляжем? Чтоб "изолировали" целый дом, как общагу под Киевом?
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29.04.2020 04:23 Відповісти
Ти розповсюджував плітки про мене на цій гілці. А щодо короновірусу і квартири, то на жаль після таких об'яв це легко з'ясовується. Тому дійсно будуй логічні зв'язки, хоча твоя логіка налаштована на порушення прав людини.
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29.04.2020 04:27 Відповісти
У тебя мания величия, дед. Ты сам писал когда-то, что на пенсии. А теперь вот в пандемию "на работу ездишь по пропуску". Ты сам запутался в своих показаниях. Вот и все "плітки". А чтоб понять твою "идеологическую зацикленность" на шоколаде, достаточно зайти в любое время 24/7 на Цензор и почитать твои комменты. Это ни для кого тут не секрет и не новость. Да, в общем-то, не ты один. Много здесь вас таких пасётся.
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29.04.2020 04:38 Відповісти
Тобі невідомо, що багато пенсіонерів працює? А за образи і обговорення особисто мене тебе в спам.
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29.04.2020 04:46 Відповісти
Ну, положим, ты тут много кого "особисто обговорюеш". Мало того, действительно оскорбляешь. В том числе и форумчан. А тут вдруг такой "нежный"!
В спам так в спам, как говаривал твой босс.
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29.04.2020 04:50 Відповісти
Я говорю тут про те, як ти мене обговорюєш. Тому відповідай за свої слова і не переводь стрілки.
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29.04.2020 04:54 Відповісти
То есть ТЕБЕ можно "обговорювать" других. А другим тебя- зась! Звёздочку словил, дедок?
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29.04.2020 05:00 Відповісти
Не хочеш відповідати. Тоді прощавай, тріпло.
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29.04.2020 05:02 Відповісти
"А чтоб понять твою "идеологическую зацикленность" на шоколаде,"

======================
А в тебе какая зацикленность?,на зелёных дебилах?,которые уверенно ведут страну на дно...,или на бабку процентщицу?,или на других купленных пи*арасов?
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29.04.2020 08:08 Відповісти
таких как ты надо ещё в детстве стерилизовать...
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29.04.2020 12:55 Відповісти
А таких как ты- вытирать об штоку.
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29.04.2020 14:23 Відповісти
Для тебя новость, что работающих пенсионеров очень много. Есть такие работы, где их большинство.
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29.04.2020 09:16 Відповісти
напоминает Германию тридцатых годов когда на домах евреев рисовали звезду Давида
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29.04.2020 05:33 Відповісти
Действительно напоминает. Правда, есть некоторая разница: здесь метками обклеивают многоэтажки, оставляя заинтригованным жителям самим решать, кто там у них слабое звено и что с ним делать. Тупые фашисты до такого не додумались.
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29.04.2020 05:54 Відповісти
Повірте, що місцеві бабці знають все про всіх. Потім на цих об'явах напишуть номер квартири🤪
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29.04.2020 06:21 Відповісти
Мне кажется, это какая-то мацковская диверсия против Филатова. Типа, посмотрите, фошизд! Пора его менять.
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29.04.2020 05:46 Відповісти
Мне кажется, Филатову ярлык фошызда толко на фарт: вот, все думали, что он придурок и мудак, а он оказался всего-то фошызд. Какое облегчение.
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29.04.2020 06:00 Відповісти
скорее всего это инициатива мэрии,а по сути-элемент средневековья
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29.04.2020 07:01 Відповісти
Та і маскалі перекопали дорогу перед храмом,у страстний тиждень теж!?
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29.04.2020 08:11 Відповісти
Дома, в которых живут заразившиеся коронавирусом, обозначили в Днепре - Цензор.НЕТ 1128
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29.04.2020 06:15 Відповісти
Будинки, в яких живуть хворі на коронавірус, позначили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 924
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29.04.2020 19:45 Відповісти
Ахмеду показали дом Али-Бабы. Чтобы заметить его, Ахмед нарисовал мелом крестик на воротах. Но этот крестик случайно увидела вышедшая утром на рынок служанка Али-Бабы, Марджана. Она догадалась, что этот знак поставлен здесь не к добру. Марджана нарисовала мелом кресты и на воротах соседних домов, чтобы никакие из них не отличались от прочих.
Ахмед сообщил своей шайке, что нашёл врага. Разбойники переоделись в купцов, спрятали под халаты ножи и пошли в город. Однако выяснилось, что на нужной улице крестами помечены все дома, и нельзя понять, какой из них принадлежит Али-Бабе. Разбойники так и не разыскали его. По возвращении в лес атаман в гневе отрубил Ахмеду Сорвиголове голову.
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29.04.2020 06:26 Відповісти
Дома, в которых живут заразившиеся коронавирусом, обозначили в Днепре - Цензор.НЕТ 642
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29.04.2020 06:41 Відповісти
ну логичное решение.... по языку разделить народ не получилось теперь будут делить по короновирусу. сначала разделят по домам потом по областям
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29.04.2020 07:06 Відповісти
Какой откровенный бред!Это уже полная и бесповоротная шизофрения.
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29.04.2020 07:19 Відповісти
Полная идиотия. Еще кресты на спинах нарисуйте, как немцы евреям в войну. Нужно всех заставить носить маски и штрафовать беспощадно за ее отсутствие. Когда ударит по карману, будут не снимать даже спя.
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29.04.2020 07:27 Відповісти
Возле каждого хорошего человека есть советчик, который работает на врага
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29.04.2020 07:50 Відповісти
У каждого человека такой советчик на левом плече...
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29.04.2020 19:50 Відповісти
Ну и почему возмущения?.Значит у заболевших есть права,а у здоровых нет,так получается?.Правильно сделали,люди будут более осторожны,будут остерегаться...
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29.04.2020 08:12 Відповісти
Остерегаться это правильно ,но по примеру Н.Санжар и Черновцов может начаться
травля инфицированных со стороны остальных жителей.
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29.04.2020 16:16 Відповісти
В условиях массового психоза очень просто дойти до погромов. Ну вот начнут публиковать номера квартир - и что? Как показали Санжары, больных людей хватает.

И ответит ли кто-то за чудовищное нагнетание паники и апокалиптических картинок по всем СМИ? Как показывает статистика, смертность от т.н. коронавируса не выше сезонных колебаний гриппа.

А это значит что от неврозов, от других расстройств вызванных паникой, обнищания вследствие карантина погибнет намного больше.
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29.04.2020 08:15 Відповісти
Думаю, это провокация против Филатова.
Подождите несколько часов - власти дадут опровержение
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29.04.2020 09:05 Відповісти
Этот не тот путь. Почему информация о ВИЧ-инфицированных засекречена ,о больных туберкулёзом ,венерическими болезнями и это правильно.
Диагноз -медицинская тайна.
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29.04.2020 16:19 Відповісти
Листовки, Тимуровцы клеили?
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29.04.2020 08:18 Відповісти
Скоро как евреям фашисты будут вешать на руку белую повязку
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29.04.2020 08:20 Відповісти
Предлагаю выжигать клеймо на лбу тем, у кого обнаружен вирус!
Уважаемая власть, не принимайте мой пост как руководство к действию, я пошутил.
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29.04.2020 08:43 Відповісти
Думаю, це провокація.
Зе-влада всерйоз копає під Філатова і хоче настроїти жителів міста проти нього
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29.04.2020 09:04 Відповісти
Правильно Филатов делает! ********* надо знать в лицо. Вчера в богодельни мацковского гадюшника ФСБ толпа ломилась... а эта типа власть в Киеве, сосет кацапский член и никак не закроет центры распространения заразы - москальские приходы. Мы так никогда не выйдем из карантина. В Днепре - 90% случаев распространения - это богодельни! Уже бы забыли про карантин...
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29.04.2020 09:09 Відповісти
Если кому не нравится,сделайте как ы одной восточной сказке-расклейте такие об'явления на дверях всех домов в городе.
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29.04.2020 09:18 Відповісти
Мерзкие люди, так до "врагов" народа недалеко осталось, как в 1937 г.
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29.04.2020 09:38 Відповісти
Что то похожее в истории человечества уже было.Осталось заболевшим короновирусом а также кто с ними контактировал нашивать на груди и спине метку. Что то похожее на шестиконечную звезду. Следующим шагом согнать всех короновирусных в гетто, ну и финал это в ближайший овраг. Короновирус побежден. Мой Днепр ты е#нулся.
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29.04.2020 09:38 Відповісти
Дураки клинические. Людей никто не маркирует. Но знать, где потенциальная опасность я имею право. Береженого бог, как говорится. Количество высеров на эту тему - тоже признак инфекции.
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29.04.2020 09:53 Відповісти
давай ще ніч довгих ножів організуй
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29.04.2020 09:54 Відповісти
Свои против своих же?
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29.04.2020 13:52 Відповісти
Следом будут помечать протестированных (+зеленым, -красным), у и "вишенка на торте" принудительно вакцинированных.
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29.04.2020 10:00 Відповісти
Вакцины нет. И скорее всего не будет. Вирус не для того создавался, что бы вакциной его убить. Он будет жить в людях, и контролировать численность тех, у кого слабый иммунитет.
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29.04.2020 19:55 Відповісти
Наивный, кто сказал, что вакцина не контролирует численность? Вакцина и есть вирус.
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30.04.2020 13:58 Відповісти
Будинки, в яких живуть хворі на коронавірус, позначили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 8150
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29.04.2020 10:01 Відповісти
НЕ знаю как дома, а вот магазины куда они ходили - хотелось бы знать!
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29.04.2020 10:53 Відповісти
В Південній Кореї саме так і роблять,спеціальна програма через звичайний смартфон показує які місця відвідували люди з підозрою на вірус,інші дивляться і самі вирішують відвідувати те місце чи ні.
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29.04.2020 11:19 Відповісти
диджытализацыя....
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29.04.2020 12:03 Відповісти
Думаю это неправильно. Такая информация должна быть под грифом секретности
только у медиков и у служб ,которые контролируют соблюдение изоляции у тех ,кто
изолирован на дому.
Считаю,что это дополнительная и очень сильная психологическая нагрузка
на инфицированных людей и она может сильно подорвать их иммунитет.
Учитывая наш менталитет может просто начаться травля (пример,Н.Санжары ,
Черновцы )
Я не медик и это моё субъективное мнение.
К тому же если идти таким путём ,то получается надо обозначать и дома
с больными туберкулёзом ,ВИЧ ,венерическими болезнями ,гепатитом и т.д.
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29.04.2020 16:05 Відповісти
название статьи гласит о том шо в данном доме живут заразившиеся но в объяве на доме сказано шо госпитализированы с подозрением.может не стоит нагонять панику.
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29.04.2020 17:01 Відповісти
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