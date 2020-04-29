Будинки, в яких живуть хворі на коронавірус, позначили в Дніпрі. ФОТО

На під'їздах будинків, де живуть люди, які заразилися коронавірусом, з'явилися відповідні оголошення. Крім цього, будинки позначені на карті на сайті міськради.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Загалом оголошення розвісили на близько 150 будинках, розташованих у різних районах міста. У міськраді наголосили, що під'їзди будинків, у яких живуть хворі на COVID-19 люди, будуть дезінфікувати частіше, а жителів забезпечать антисептиком.

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На карті, оприлюдненій на сайті міськради, позначено не тільки будинки, а й місця, які могли відвідувати особи, які заразилися коронавірусом (аптеки, магазини, зупинки громадського транспорту, банківські відділення, банкомати). Ці карти постійно оновлюють на підставі інформації Нацполіції та департаменту охорони здоров'я міськради.

Станом на вечір 28 квітня на Дніпропетровщині підтвердили 323 випадки зараження коронавірусом.

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