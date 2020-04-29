Спалах COVID-19 в окупованому Севастополі: за 1 день виявили стільки ж заражених осіб, скільки за 2 попередні місяці
У робітників, які працюють на одному з будмайданчиків окупованого Севастополя, виявили 36 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Глава окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв повідомив про це президенту країни-агресора Володимиру Путіну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Сьогодні перед нарадою надійшла інформація: на одному з наших будівельних майданчиків підтвердилося, що з'явився невеликий осередок. 36 осіб інфікованих – це практично стільки ж, скільки за всі два місяці в попередній період. Прояв легкий, безсимптомний, утім, усіх будівельників госпіталізували", - сказав він.
Також 28 квітня повідомлялося, що в Севастополі захворіла на коронавірус пацієнтка дев'ятої міськлікарні. Таким чином, раніше було відомо про 37 заражених інфекцією в Севастополі.
Вранці 28 квітня стало відомо, що в окупованому Криму ще дев'ять осіб заразилися коронавірусом. На поточний період на півострові зареєстровано 79 випадків коронавірусної інфекції.
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