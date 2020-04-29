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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Спалах COVID-19 в окупованому Севастополі: за 1 день виявили стільки ж заражених осіб, скільки за 2 попередні місяці

Спалах COVID-19 в окупованому Севастополі: за 1 день виявили стільки ж заражених осіб, скільки за 2 попередні місяці

У робітників, які працюють на одному з будмайданчиків окупованого Севастополя, виявили 36 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Глава окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв повідомив про це президенту країни-агресора Володимиру Путіну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Сьогодні перед нарадою надійшла інформація: на одному з наших будівельних майданчиків підтвердилося, що з'явився невеликий осередок. 36 осіб інфікованих – це практично стільки ж, скільки за всі два місяці в попередній період. Прояв легкий, безсимптомний, утім, усіх будівельників госпіталізували", - сказав він.

Також 28 квітня повідомлялося, що в Севастополі захворіла на коронавірус пацієнтка дев'ятої міськлікарні. Таким чином, раніше було відомо про 37 заражених інфекцією в Севастополі.

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Вранці 28 квітня стало відомо, що в окупованому Криму ще дев'ять осіб заразилися коронавірусом. На поточний період на півострові зареєстровано 79 випадків коронавірусної інфекції.

Автор: 

карантин (18172) Крим (14192) Севастополь (558) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
не коронвируса крысам нужно бояться, а последующим за ним всплеска холеры и болезни боткина от недостатка воды.
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29.04.2020 01:24 Відповісти
+7
Если в лавру заедут "гумконвои" Московской Федерации, то в Украине может появиться не только холера, но и оспа, и сибирская язва, и "новички", и что только ваша душа пожелает. Московитам для украинцев ничего не жалко. В лабораториях у них биологического оружия хватит, чтоб залить им не только Украину, но и весь мир. Это государство должно быть сметенным с лица земли и размазано г.вном по стенке вместе с его небожителями.
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29.04.2020 05:57 Відповісти
+4
Та в совдеповские времена давние по экипажам и в\ч в том городе трипер так гулял---что по сей день ампулы от *Бицилина* болючего в жопе валяются ковром чуть присыпаные временем! И внучки тех шлюх так же ошиваются вдоль причалов в Балаклаве! То херня короновирус!
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29.04.2020 01:08 Відповісти
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Та в совдеповские времена давние по экипажам и в\ч в том городе трипер так гулял---что по сей день ампулы от *Бицилина* болючего в жопе валяются ковром чуть присыпаные временем! И внучки тех шлюх так же ошиваются вдоль причалов в Балаклаве! То херня короновирус!
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29.04.2020 01:08 Відповісти
яка сумна новина....
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29.04.2020 01:08 Відповісти
Это не вспышка, а просто начали выборочное тестирование. Уверен, что если провести массовое тестирование в любой стране (в том числе и на антитела уже переболевших) из соотношения 1 к 1000 по правилам соц опроса (случайная выборка, но из репрезентативной группы по возрасту, регионам и хроническим заболеваниям / и без таковых), то получим более менее точную СТАТИСТИКУ по стране в целом, уверяю ЦИФРЫ ВАС СИЛЬНО УДИВЯТ! Если "на вскидку", то по паРашке от 35 до 50% болеют или уже переболели!
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29.04.2020 01:23 Відповісти
не коронвируса крысам нужно бояться, а последующим за ним всплеска холеры и болезни боткина от недостатка воды.
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29.04.2020 01:24 Відповісти
эх, блеять, крым наш!
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29.04.2020 01:34 Відповісти
Если в лавру заедут "гумконвои" Московской Федерации, то в Украине может появиться не только холера, но и оспа, и сибирская язва, и "новички", и что только ваша душа пожелает. Московитам для украинцев ничего не жалко. В лабораториях у них биологического оружия хватит, чтоб залить им не только Украину, но и весь мир. Это государство должно быть сметенным с лица земли и размазано г.вном по стенке вместе с его небожителями.
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29.04.2020 05:57 Відповісти
смерть маскалям клятим!!!!
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29.04.2020 01:48 Відповісти
Тесты прислали?
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29.04.2020 05:18 Відповісти
А лучше 100% населения Севастополя и камни с неба.
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29.04.2020 06:20 Відповісти
Дожились!
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29.04.2020 07:49 Відповісти
Что там Севастополь.
В Киеве, за 1 день обнаружили больше заразившихся COVID-19, чем за 200 предыдущих лет.
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29.04.2020 08:39 Відповісти
Це америкоси у них відкрили тайні біолабораторії. Сьогодні по "Прямому" вранці одне зазамбоване тіло телефонувало і сказало, що американці на території України мають свої тайні лабораторії і їх травлять. Це ж якому потрібно буди дурню? Навіть якби хтось травив із лабораторії, то це можуть зробити тільки кацапи. Бо є фкти і практика.Москалі отравили Лева Ребета, невідомою форфорографічною речовиною щоб спровокувати бійню між націоналістами. Потім вбили невідомовю речовиною Степана Бандеру. Це в 50-х роках. Про ці речовини світ не знав. У 2015 році була спроба отравити речовиною класу "Новічок" болгарського підприємця Емілена Гербева, який допомагав Україні. В Англії отравили "Новічком" Скрипаля і його дочку. І це все робили виключно росіяни. А скільки ще фактів невідомо? А винні скрізь америкоси! Гарна логіка у придурків!
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29.04.2020 09:15 Відповісти
Видимо тесты подвезли. Закончатся тесты и статистика к норме вернётся.)
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29.04.2020 09:22 Відповісти
И это радует! Крысчане же так мечтали подохнуть на родине-расейке! Вот теперь вам и карты в руки, появилась такая прекрасная возможность воплотить ваши влажные мечты в жизнь!
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29.04.2020 09:39 Відповісти
Что то вообще не жалко город ватных кизяков
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29.04.2020 10:58 Відповісти
Горіть у пеклі москалі .
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29.04.2020 12:40 Відповісти
 
 