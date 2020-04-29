Кількість померлих від COVID-19 може виявитися на 60% більшою за офіційну статистику, - ЗМІ

Журналісти Financial Times проаналізували статистику смертності в 14 країнах і побачили, що вона перевищена на 50% порівняно із середніми даними для цієї місцевості. Але в офіційних зведеннях про смерті від COVID-19 це не відображено.

Йдеться про це в матеріалі британського видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Статистика смертності демонструє перевищення нормальних рівнів смертності на 122 000. Це значно вище, ніж 77 000 офіційних смертей від COVID-19, зареєстрованих у тих же місцях і періодах часу", - йдеться в матеріалі.

Загальна смертність під час пандемії зросла на 60% у Бельгії, на 51% - в Іспанії, на 42% - у Нідерландах і на 34% - у Франції, порівняно з тим же періодом у попередні роки. Найбільш різко цей показник збільшився в регіонах, у яких спостерігаються найсильніші спалахи COVID-19. Отже, більшість випадків смерті людей безпосередньо пов'язані з вірусом, хоча в офіційних зведеннях це не враховано, доходять висновку автори публікації.

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Журналісти підрахували, що якщо поширити ці дані на весь світ, то жертв коронавірусу має бути 318 тисяч, а не 201 тисяча, як зараз.

Професор Кембриджського університету Девід Шпігельхальтер пояснює, що в статистику смертей від коронавірусу у Великій Британії потрапляють тільки ті, хто помер у лікарні.

"Єдине неупереджене порівняння, яке ви можете провести між різними країнами, - це порівняння загального рівня смертності, викликаного усіма причинами. Є багато питань про зростання кількості смертей, причиною яких зазначений не коронавірус, але які за відчуттями все одно якось неминуче пов'язані з епідемією", - сказав він.

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