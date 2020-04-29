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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість померлих від COVID-19 може виявитися на 60% більшою за офіційну статистику, - ЗМІ

Кількість померлих від COVID-19 може виявитися на 60% більшою за офіційну статистику, - ЗМІ

Журналісти Financial Times проаналізували статистику смертності в 14 країнах і побачили, що вона перевищена на 50% порівняно із середніми даними для цієї місцевості. Але в офіційних зведеннях про смерті від COVID-19 це не відображено.

Йдеться про це в матеріалі британського видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Статистика смертності демонструє перевищення нормальних рівнів смертності на 122 000. Це значно вище, ніж 77 000 офіційних смертей від COVID-19, зареєстрованих у тих же місцях і періодах часу", - йдеться в матеріалі.

Загальна смертність під час пандемії зросла на 60% у Бельгії, на 51% - в Іспанії, на 42% - у Нідерландах і на 34% - у Франції, порівняно з тим же періодом у попередні роки. Найбільш різко цей показник збільшився в регіонах, у яких спостерігаються найсильніші спалахи COVID-19. Отже, більшість випадків смерті людей безпосередньо пов'язані з вірусом, хоча в офіційних зведеннях це не враховано, доходять висновку автори публікації.

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Журналісти підрахували, що якщо поширити ці дані на весь світ, то жертв коронавірусу має бути 318 тисяч, а не 201 тисяча, як зараз.

Професор Кембриджського університету Девід Шпігельхальтер пояснює, що в статистику смертей від коронавірусу у Великій Британії потрапляють тільки ті, хто помер у лікарні.

"Єдине неупереджене порівняння, яке ви можете провести між різними країнами, - це порівняння загального рівня смертності, викликаного усіма причинами. Є багато питань про зростання кількості смертей, причиною яких зазначений не коронавірус, але які за відчуттями все одно якось неминуче пов'язані з епідемією", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні померло 239 осіб з COVID-19, 85% усіх летальних випадків - літні люди, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) смерть (6779) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Повтори еще раз тупость прошлого месяца :"Коронавирус ничем не отличается от гриппа". Тогда будешь казаться еще умнее, правда альтернативно умнее
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29.04.2020 02:49 Відповісти
+12
Количество умерших от COVID-19 может оказаться на 60% больше официальной статистики, - СМИ - Цензор.НЕТ 3626
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29.04.2020 03:07 Відповісти
+11
Молодец. Можешь претендовать на премию Дарвина
Количество умерших от COVID-19 может оказаться на 60% больше официальной статистики, - СМИ - Цензор.НЕТ 6792
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29.04.2020 02:52 Відповісти
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по ощущениям все равно как-то неизбежно связаны с эпидемией", - сказал он.
************
Я чуйствую по ощущєніям, шо моє похмілля вчора було якось нєізбєжно св'язано с епідємієй.
Слєдоватєльно, я тоже жертва коронавіруса... Запішітє міня в статістіку...

Источник: https://censor.net/n3192242*******************
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29.04.2020 04:35 Відповісти
Количество умерших от COVID-19 может оказаться на 60% больше официальной статистики, - СМИ - Цензор.НЕТ 9554
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29.04.2020 06:45 Відповісти
Со всех стран идут данные что общий уровень смертности не изменился, на сайтах статистические таблицы показывают что не изменился- надо искать выход, а то вдруг быдло поймет, что его обманывают. Вбросим ка статью, не подтвержденную ничем, о том, что везде вместо 50000 человек в месяц умерло 100000, и все снова поверят и испугаются!!!!
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29.04.2020 07:44 Відповісти
А ты докажи!
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29.04.2020 07:57 Відповісти
Не, тебе, вот именно тебе- не буду доказывать. Сам знаешь почему.
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29.04.2020 08:10 Відповісти
В Киеве в среднем умирает 3000 в месяц. Есть инфекция. нет ифекции - лекарства от смерти еще никто не придумал. так ша успакойтесь и на работу. Или хто не хочет работать - одуванчики уже поспели.
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29.04.2020 07:48 Відповісти
А в москве уже морги не справляются- в Тулу едут за помощью. А в Испании во время пика смертности тоже морги не справлялись, так там в качестве морга ледовый каток использовали и прямо на лед трупы ложили. Слава богу недавно закрыли его- смертность на спад пошла после введения карантина.
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29.04.2020 08:00 Відповісти
Так шо. нашли лекарство. пабедили вирус, раз пошло на спад? Или маски помогли?
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29.04.2020 08:08 Відповісти
БІлорусь помаленьку починає усвідомлювати.. до якого пі..єца привів країну Самодур Лука....
просто не ввівши вчасно карантин(тут прикладом є Словаччина)...
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29.04.2020 09:11 Відповісти
Всё еще мрачнее!!
Проведены расширенные анализы умерших от коронавируса. Они показали: 99% из них ели огурцы и 100% хотя бы пробовали куриное мясо!
Вывод: "Если вы употребляете огурцы и куриное мясо - 100% умрете!"
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29.04.2020 08:28 Відповісти
Есть вещество более опасное: все незадолго до смерти употребляли водосодрежащие напитки... "Губит людей не пиво, губит людей вода" (с)
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29.04.2020 08:34 Відповісти
Ви праві - пити треба лише горілку.
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29.04.2020 08:49 Відповісти
Ще гірше. Всі 100% померлих колись родились.ЦЕ ДОСТЕМЕННО ДОВОДИТЬ ЩО ВСІ ПОМИРАЮТЬ ВІД ТОГО ЩО РОДИЛИСЬ!!!!!
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29.04.2020 08:48 Відповісти
відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"


ua Паравоз
Всё еще мрачнее!!
Проведены расширенные анализы умерших от коронавируса. Они показали: 99% из них ели огурцы и 100% хотя бы пробовали куриное мясо!
Вывод: "Если вы употребляете огурцы и куриное мясо - 100% умрете!"
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
pl галина галка
А зебілам пофіг карантин - не карантин.
Все рівно дома сидять, ледарі! Головне щоб були сємкі, пиво і квартал ??????
26.04.2020 09:18
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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29.04.2020 09:14 Відповісти
Секта віруючих що це фуфло вірусу, чого ви сидете вдома а не підете волонтерами помагати медикам в інфекційну, там дуже не хватає рук... Докажіть що він не існуючий можете потім відеом ділитись в Ютубі
Тому що легше писати маразми сидячи на дивані і розказувати на карантині про неіснуючий вірус..
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29.04.2020 08:28 Відповісти
Сам придумал сказочку. Сам опроверг...
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29.04.2020 08:32 Відповісти
Та чого ж. Всі хто говорить що гриби можна їсти, хай публічно наїдяться блідих поганок. Так по твоєму. Справа не в тому що віруса немає чи люди ним не хворіють. Справа в тому що у людства є маса більш нагальних та небезпечніших проблем, а проблему короновіруса роздули до небес. Ще дуже велике питання скільки людей помре від економічних проблем що викликає нгедолуга боротьба з вірусом . Я впевнений що в рази більше ніж від віруса.
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29.04.2020 08:57 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/abroad/koronavirus-porazit-milliard-chelovek-uchenyie-dali-neuteshitelnyij-prognoz.htm#bottom-of-news-full

За короткий срок количество больных коронавирусом во всем мире может достичь одного миллиарда, если более сильные государства не помогут странам, которые находятся в уязвимом положении.

(***це каже статистика: 10 відсотків захворіє, ще 90-безсимптомних.Значить при смертності 3.9 відсотка 3.9 мільйонів загине..не так.."майже грип " )

К такому выводу пришла неправительственная организация по вопросам гуманитарной помощи Международный комитет спасения (International Rescue Committee). Об этом говорится в ее заявлении на сайте https://www.rescue.org/press-release/irc-world-risks-1-billion-cases-and-32-million-deaths-covid-19-across-fragile IRC .
В частности, там выразили убеждение, что без неотложных действий уже в ближайшие недели в странах, находящихся в уязвимом положении и страдающих от войны, а это Афганистан, Йемен, Сирия и т. д., количество жертв COVID-19 увеличится до 3,2 млн человек. Тогда как в целом количество инфицированных в мире может возрасти до 500 млн или даже 1 млрд человек.

По совам исследователей, такой вывод базируется на моделях и данных Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа Лондона.
"Эти числа должны стать предупреждением: полный, разрушительный и несоразмерный вес этой пандемии до сих пор не ощутим вполне в наиболее неустойчивых и разбитых войной странах мира. Мы все еще находимся в критическом временном периоде, чтобы успеть предпринять меры-предупреждения на ранних стадиях распространения коронавируса во многих из этих стран и предотвратить дальнейшее развитие пандемии во всем мире", - заявил руководитель IRC Дэвид Милибэнд.
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29.04.2020 12:36 Відповісти
Серьезно, когда начнем считать умерших от карантина?
Например, сердечный приступ из-за потери бизнеса.
Или приболевшая бабушка умершая в Мелитополе от переохлаждения. Внуков не пустили (полиция) к больной бабушке, а у самой не хватило сил топить.
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29.04.2020 08:34 Відповісти
Уже месяц как отключили отопление и никто в квартирах костры не палит. А вот жратвы уже многим не хватает.
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29.04.2020 08:58 Відповісти
еслі привик к іранской икре и французскому хамону....
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29.04.2020 09:16 Відповісти
Будешь ты еще сухарю заплесневелому радоваться!
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29.04.2020 09:41 Відповісти
Очень странная статья. Регулярно читаю об обратном: При якобы жутком количестве смертей от коронавируса общее количество смертей остаётся на уровне прошлогодних показателей. Значит кто-то врёт. И я даже догадываюсь кто....
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29.04.2020 08:43 Відповісти
Більше трешу..бо до піпла почало доходити, що шансів здохнути від голоду значно більше ніж від вірусу..
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29.04.2020 08:47 Відповісти
а можна новини про цей вірус писати під якимись зеленими заголовками щоб їх автоматично пропускати..
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29.04.2020 08:52 Відповісти
От мені дуже цікаво - чому свідки світової змови - негативісти так ******* копіпастити російські фейки на тему коронавіруса?
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29.04.2020 08:57 Відповісти
коронавірус-як каталізатор всіх хвороб...(
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29.04.2020 09:09 Відповісти
А таки так і є
Кількість померлих від COVID-19 може виявитися на 60% більшою за офіційну статистику, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1491
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29.04.2020 11:04 Відповісти
Ни о чём... Ни сторонники, ни противники карантинных мер так и не удосужились предоставить точные статданные по общей смертности (и с группировкой по причинам) по периодам и по регионам с привязкой к демографическим данным (миграционное изменение численности населения) хотя бы за последние 3-5 лет.
Прогнозы на таких убогих данных больше похожи на гадание на кофейной гуще.

Можно верить или нет в COVID, но настораживает перегруженность реанимационных отделений в странах с не самой поганой медициной - это как минимум показатель необычайно острого протекания заболевания для привычных ежегодных сезонных болезней.
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29.04.2020 09:34 Відповісти
є взагалі -то два полюси вчасності і серйозності підходу до карантинних заходів -Словаччина.Австралія і навпаки - ІталіяРосіяБілорусь....
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29.04.2020 12:28 Відповісти
1. Само собой, что некоторая часть умерших от вируса не регистрируется, поскольку не имели характерных симптомов, а всех умерших никто на вирус не проверяет.
2. На самом деле львиная доля дополнительно умерших во время эпидемии, но не зафиксированных, как носители вируса, погибает от перегрузки системы медицинской помощи, это давно описано в Италии мэрами городов, которые пострадали больше всех. Когда очередь в реанимацию 3 и более часа, то люди с инфарктами, инсультами и прочими острыми состояниями помирают гораздо чаще.
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29.04.2020 10:06 Відповісти
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