Кількість померлих від COVID-19 може виявитися на 60% більшою за офіційну статистику, - ЗМІ
Журналісти Financial Times проаналізували статистику смертності в 14 країнах і побачили, що вона перевищена на 50% порівняно із середніми даними для цієї місцевості. Але в офіційних зведеннях про смерті від COVID-19 це не відображено.
Йдеться про це в матеріалі британського видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
"Статистика смертності демонструє перевищення нормальних рівнів смертності на 122 000. Це значно вище, ніж 77 000 офіційних смертей від COVID-19, зареєстрованих у тих же місцях і періодах часу", - йдеться в матеріалі.
Загальна смертність під час пандемії зросла на 60% у Бельгії, на 51% - в Іспанії, на 42% - у Нідерландах і на 34% - у Франції, порівняно з тим же періодом у попередні роки. Найбільш різко цей показник збільшився в регіонах, у яких спостерігаються найсильніші спалахи COVID-19. Отже, більшість випадків смерті людей безпосередньо пов'язані з вірусом, хоча в офіційних зведеннях це не враховано, доходять висновку автори публікації.
Журналісти підрахували, що якщо поширити ці дані на весь світ, то жертв коронавірусу має бути 318 тисяч, а не 201 тисяча, як зараз.
Професор Кембриджського університету Девід Шпігельхальтер пояснює, що в статистику смертей від коронавірусу у Великій Британії потрапляють тільки ті, хто помер у лікарні.
"Єдине неупереджене порівняння, яке ви можете провести між різними країнами, - це порівняння загального рівня смертності, викликаного усіма причинами. Є багато питань про зростання кількості смертей, причиною яких зазначений не коронавірус, але які за відчуттями все одно якось неминуче пов'язані з епідемією", - сказав він.
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Я чуйствую по ощущєніям, шо моє похмілля вчора було якось нєізбєжно св'язано с епідємієй.
Слєдоватєльно, я тоже жертва коронавіруса... Запішітє міня в статістіку...
Источник: https://censor.net/n3192242*******************
просто не ввівши вчасно карантин(тут прикладом є Словаччина)...
Проведены расширенные анализы умерших от коронавируса. Они показали: 99% из них ели огурцы и 100% хотя бы пробовали куриное мясо!
Вывод: "Если вы употребляете огурцы и куриное мясо - 100% умрете!"
ua Паравоз
Всё еще мрачнее!!
Проведены расширенные анализы умерших от коронавируса. Они показали: 99% из них ели огурцы и 100% хотя бы пробовали куриное мясо!
Вывод: "Если вы употребляете огурцы и куриное мясо - 100% умрете!"
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
pl галина галка
А зебілам пофіг карантин - не карантин.
Все рівно дома сидять, ледарі! Головне щоб були сємкі, пиво і квартал ??????
26.04.2020 09:18
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
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Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Тому що легше писати маразми сидячи на дивані і розказувати на карантині про неіснуючий вірус..
За короткий срок количество больных коронавирусом во всем мире может достичь одного миллиарда, если более сильные государства не помогут странам, которые находятся в уязвимом положении.
(***це каже статистика: 10 відсотків захворіє, ще 90-безсимптомних.Значить при смертності 3.9 відсотка 3.9 мільйонів загине..не так.."майже грип " )
К такому выводу пришла неправительственная организация по вопросам гуманитарной помощи Международный комитет спасения (International Rescue Committee). Об этом говорится в ее заявлении на сайте https://www.rescue.org/press-release/irc-world-risks-1-billion-cases-and-32-million-deaths-covid-19-across-fragile IRC .
В частности, там выразили убеждение, что без неотложных действий уже в ближайшие недели в странах, находящихся в уязвимом положении и страдающих от войны, а это Афганистан, Йемен, Сирия и т. д., количество жертв COVID-19 увеличится до 3,2 млн человек. Тогда как в целом количество инфицированных в мире может возрасти до 500 млн или даже 1 млрд человек.
По совам исследователей, такой вывод базируется на моделях и данных Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа Лондона.
"Эти числа должны стать предупреждением: полный, разрушительный и несоразмерный вес этой пандемии до сих пор не ощутим вполне в наиболее неустойчивых и разбитых войной странах мира. Мы все еще находимся в критическом временном периоде, чтобы успеть предпринять меры-предупреждения на ранних стадиях распространения коронавируса во многих из этих стран и предотвратить дальнейшее развитие пандемии во всем мире", - заявил руководитель IRC Дэвид Милибэнд.
Например, сердечный приступ из-за потери бизнеса.
Или приболевшая бабушка умершая в Мелитополе от переохлаждения. Внуков не пустили (полиция) к больной бабушке, а у самой не хватило сил топить.
Прогнозы на таких убогих данных больше похожи на гадание на кофейной гуще.
Можно верить или нет в COVID, но настораживает перегруженность реанимационных отделений в странах с не самой поганой медициной - это как минимум показатель необычайно острого протекания заболевания для привычных ежегодных сезонных болезней.
2. На самом деле львиная доля дополнительно умерших во время эпидемии, но не зафиксированных, как носители вируса, погибает от перегрузки системы медицинской помощи, это давно описано в Италии мэрами городов, которые пострадали больше всех. Когда очередь в реанимацию 3 и более часа, то люди с инфарктами, инсультами и прочими острыми состояниями помирают гораздо чаще.