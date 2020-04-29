Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не підтримує люстрацію, оскільки під неї потрапила велика кількість людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами глави ВРУ, відповідальність має бути персональною і людей, які замішані в корупції, потрібно садити, а не звільняти.

"Моє ставлення до люстрації доволі специфічне: я її не підтримую. Поясню чому. Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні і які об'єктивно не були замазані в гучних скандалах", - заявив він.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи не хоче він сам ініціювати питання корекції закону про люстрацію, Разумков відповів, що для цього йому необхідно розуміти рівень підтримки такої ініціативи серед нардепів, "щоб це не було "холостим пострілом".

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Нагадаємо, 16 жовтня 2014 року Закон про люстрацію набув чинності. Відповідно до закону, заходи з люстрації застосовуються до вищих чиновників, які обіймали посади під час режиму Віктора Януковича. Відповідно до закону вводиться заборона на заняття державних посад протягом 10 років особами, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року строком більше 1 року обіймали високі посади. Аналогічна заборона діє стосовно осіб, які обіймали перераховані вище посади менше 1 року, але включно з періодом з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і не звільнених за власним бажанням.

17 жовтня ЄСПЛ ухвалив рішення на користь п'яти люстрованих прокурорів. Суд дійшов висновку, що звільнення державних службовців на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації) призвело до порушення їхніх прав.