Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не підтримує люстрацію, оскільки під неї потрапила велика кількість людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами глави ВРУ, відповідальність має бути персональною і людей, які замішані в корупції, потрібно садити, а не звільняти.
"Моє ставлення до люстрації доволі специфічне: я її не підтримую. Поясню чому. Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні і які об'єктивно не були замазані в гучних скандалах", - заявив він.
Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи не хоче він сам ініціювати питання корекції закону про люстрацію, Разумков відповів, що для цього йому необхідно розуміти рівень підтримки такої ініціативи серед нардепів, "щоб це не було "холостим пострілом".
Нагадаємо, 16 жовтня 2014 року Закон про люстрацію набув чинності. Відповідно до закону, заходи з люстрації застосовуються до вищих чиновників, які обіймали посади під час режиму Віктора Януковича. Відповідно до закону вводиться заборона на заняття державних посад протягом 10 років особами, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року строком більше 1 року обіймали високі посади. Аналогічна заборона діє стосовно осіб, які обіймали перераховані вище посади менше 1 року, але включно з періодом з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і не звільнених за власним бажанням.
17 жовтня ЄСПЛ ухвалив рішення на користь п'яти люстрованих прокурорів. Суд дійшов висновку, що звільнення державних службовців на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації) призвело до порушення їхніх прав.
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Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове".
(Ти теж "хрюкотаєш, як мумзік в мове"?).
Или: слюшай, эда ани с той сваей люстрацией и до меня, и жєны моейной с ламбардами даберуться...ужась понимаешь ли ты...Вах....
Как по мне, так исполнители (которые потом плачутся, что мол я боялся, что меня могут уволить или лишить премии.....) должны нести точно такую же ответственность как и организаторы. Поскольку все подобные преступления, всегда держатся на исполнителях готовых их выполнить и простая смена руководителей - просто как перекраска механизма. А вот если бы пришел новый начальник и знает, что у него в организации никто ничего незаконного выполнять не будет, то он бы 1000 раз подумал организовывать какую либо схему или нет
- Скажите, вас за 100 долларов можно отлюстрировать без табу?
- Нет, люстрировать региАНАЛа табу.
-- Ну, да... Верно. Они сами, эти люди один сплошной, бесконечный скандал.
Спитати б в Разумкова,:кого ти хочеш повернути і чого від нього очікуєш ?
вся зеленка - вЯлиКИЯ юрЫсты.
оно даже не понимает, что люстрация не против персон затевается, а как раз ради "НОВЫХ ЛИЦ )))), слома системы ))))
ним словом.......
происхождение остатков
уплата налогов
и прочее
если нет вопросов --пусть работает
есть вопросы --решает суд
происхождение остатков
уплата налогов
и прочее
если нет вопросов --пусть работает
есть вопросы --решает суд
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
Президент заявил, что его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.