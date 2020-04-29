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Новини Люстрація
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Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков

Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не підтримує люстрацію, оскільки під неї потрапила велика кількість людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами глави ВРУ, відповідальність має бути персональною і людей, які замішані в корупції, потрібно садити, а не звільняти.

"Моє ставлення до люстрації доволі специфічне: я її не підтримую. Поясню чому. Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні і які об'єктивно не були замазані в гучних скандалах", - заявив він.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи не хоче він сам ініціювати питання корекції закону про люстрацію, Разумков відповів, що для цього йому необхідно розуміти рівень підтримки такої ініціативи серед нардепів, "щоб це не було "холостим пострілом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні можуть створити комісію для розгляду скарг на несправедливу люстрацію, - Малюська

Нагадаємо, 16 жовтня 2014 року Закон про люстрацію набув чинності. Відповідно до закону, заходи з люстрації застосовуються до вищих чиновників, які обіймали посади під час режиму Віктора Януковича. Відповідно до закону вводиться заборона на заняття державних посад протягом 10 років особами, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року строком більше 1 року обіймали високі посади. Аналогічна заборона діє стосовно осіб, які обіймали перераховані вище посади менше 1 року, але включно з періодом з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і не звільнених за власним бажанням.

17 жовтня ЄСПЛ ухвалив рішення на користь п'яти люстрованих прокурорів. Суд дійшов висновку, що звільнення державних службовців на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації) призвело до порушення їхніх прав.

Автор: 

ВР (15048) люстрація (273) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+38
Логика зебила понятна...если украл и не поймали значит чист как слеза...
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29.04.2020 07:14 Відповісти
+36
Год быстро пролетел, а как эти дятлы надоели...
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29.04.2020 07:13 Відповісти
+33
Ну наконец-то Люська дождётся своего Хама.
Люстрацию не поддерживаю. Под нее попало много людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 7377
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29.04.2020 07:28 Відповісти
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зелена няма няма. жетре
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29.04.2020 07:12 Відповісти
"Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове".
(Ти теж "хрюкотаєш, як мумзік в мове"?).
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29.04.2020 07:21 Відповісти
розумков - БУДЕТ тебе и ЛЮСТРАЦИЯ и Суд над вашим зеленым правлением,терпение народа не безгранично !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.04.2020 08:59 Відповісти
не пырялись, а пыркались - feel difference!
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29.04.2020 09:16 Відповісти
Я скопировал из Гугла... Да и сути это не меняет...
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29.04.2020 09:42 Відповісти
Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 4946
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29.04.2020 09:45 Відповісти
Еще би! Все ворье, корупционери, сепарня при зеленках чувствует себя вольготно!
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29.04.2020 08:08 Відповісти
Год быстро пролетел, а как эти дятлы надоели...
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29.04.2020 07:13 Відповісти
ще не пролетів... Але такі так, правда мені цікаво, от хто проголосував за цих (депутатів) бовдурів в липні??????
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29.04.2020 07:50 Відповісти
Якісь недоумки...
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29.04.2020 12:26 Відповісти
пусть вначале разберется с теми, кто не попал под люстрацию, а успел замазаться по самые уши при ихней власти
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29.04.2020 13:33 Відповісти
Логика зебила понятна...если украл и не поймали значит чист как слеза...
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29.04.2020 07:14 Відповісти
Из рубрики: Чья бы корова мычала?!
Или: слюшай, эда ани с той сваей люстрацией и до меня, и жєны моейной с ламбардами даберуться...ужась понимаешь ли ты...Вах....
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29.04.2020 08:39 Відповісти
Не только это. Были те, кто на виду, кто отдавал приказы, распоряжения..., а были и исполнители, которые на виду не были но готовили приказы, клепали заказные уголовные дела......и типа незаслуженно пострадали. Им сейчас ой как нехватает таких "профессионалов"
Как по мне, так исполнители (которые потом плачутся, что мол я боялся, что меня могут уволить или лишить премии.....) должны нести точно такую же ответственность как и организаторы. Поскольку все подобные преступления, всегда держатся на исполнителях готовых их выполнить и простая смена руководителей - просто как перекраска механизма. А вот если бы пришел новый начальник и знает, что у него в организации никто ничего незаконного выполнять не будет, то он бы 1000 раз подумал организовывать какую либо схему или нет
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29.04.2020 08:56 Відповісти
"Єфективні" "нові обличчя" закінчились... Пора приводить до влади людей, озлоблених на Порошенка та активістів Майдану, за люстрацію, щоб за їх допомогою утриматься при владі... А то "квартальщики" вміють тільки красти і у скандали "вляпуваться"...
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29.04.2020 07:18 Відповісти
Разумков по всем критериям люстрации сам кандидат под это, благое для страны, дело. Отсюда и не согласие. Не пророк, но это один из идеологов того, что творится в Украине в последний год.((
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29.04.2020 07:19 Відповісти
Всьо,"новіе літса" кончілісь!Будете згадувати старі,"поновєвшіе"
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29.04.2020 07:28 Відповісти
Ну наконец-то Люська дождётся своего Хама.
Люстрацию не поддерживаю. Под нее попало много людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 7377
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29.04.2020 07:28 Відповісти
Ещё' бы оно поддерживало. Нормальные люди "ЗА", а молодой региАНАЛ "ПРОТИВ".
- Скажите, вас за 100 долларов можно отлюстрировать без табу?
- Нет, люстрировать региАНАЛа табу.
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29.04.2020 07:29 Відповісти
А нужно чтобы все дела были громкие а если молчат и потихому тырят нормалек Я б вообще выборы проводила каждый год а то слуги уже зажрались
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29.04.2020 07:30 Відповісти
А не проще будет - не голосовать "за пакет гречки и сахара", и по указке "95-го Квартала"? Даже на бумаге съэкономим - не надо будет каждый год бюлетени печатать...
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29.04.2020 07:50 Відповісти
Разумков після року моновлади заговорив, що не підтримує люстрацію. При цьому він мовчить про Портнова, який влаштовує різні судові переслідування. Також мовчить Разумков про те, що він не підтримує люстрацію лише проти регіоналів і теперішніх слуг народу, а все інше його влаштовувало, включаючи погрози політичних переслідувань.
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29.04.2020 07:30 Відповісти
,,Люстрацию не поддерживаю. Под нее попало много людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах", - Разумков
-- Ну, да... Верно. Они сами, эти люди один сплошной, бесконечный скандал.
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29.04.2020 07:32 Відповісти
Розумков. это ты шо ли эффективный? Может еще и праффесор? И легитимный?
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29.04.2020 07:33 Відповісти
несомненно ))
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29.04.2020 08:11 Відповісти
Я почему такой злой был? У меня велосипеда не было....
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29.04.2020 08:41 Відповісти
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29.04.2020 09:19 Відповісти
Тобто резерв чиновників у зелених слуг давно закінчився. Але питання:чим їм допоможе люстрований професіонал,адже причини економічного падіння очевидні,і впираються в політичну волю і фактичну слабкість зелених на чолі з Зєлєнскім.
Спитати б в Разумкова,:кого ти хочеш повернути і чого від нього очікуєш ?
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29.04.2020 07:35 Відповісти
пана Азірова треба разлюстріровать
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29.04.2020 07:38 Відповісти
три раза
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29.04.2020 07:45 Відповісти
він стільки витримає???
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29.04.2020 07:51 Відповісти
через реанимацию
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29.04.2020 08:10 Відповісти
Судя по последней риторике - я вижу, что нiколя азiрова надо-надо-надо возвращать в Украину!!! При таких как разумковы, хриплый провинциал, ермачок и сивушко... то-то балаган 95-квартальщики в Украине завертят. А по его завершению и в мАцкву свалят к тайкам повалийкам, лолиткам, долиным, лорак, лободе... Show must go on!
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29.04.2020 09:24 Відповісти
Судячи по нинішньому політичному і економічному становищу країни люстрація залишилася лише на словах.
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29.04.2020 07:40 Відповісти
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29.04.2020 07:52 Відповісти
После зеленого поноса устроим не люстрацию, а дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию.
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29.04.2020 07:46 Відповісти
Рыги бывшими не бывают...
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29.04.2020 08:02 Відповісти
Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 483
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29.04.2020 08:03 Відповісти
Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 6044
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29.04.2020 08:04 Відповісти
Пане Разумков, ми всіх вас також не підтримуємо. Але ви є. Прибалтика здійснила люстрацію ще в 1990-1992 р.р. і рухається вперед. А в Україні ще тиждень назад генерала СБУ затримали за шпигунство на користь Росії. (якби люстрували в 90-х, це не було б можливим ). Частина громадян України і в Слугах Народу не впевнена. Організатори партії , навіть, не вказали - слуги якого ви народу?.
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29.04.2020 08:05 Відповісти
ну вот морда лица и вскрылась.
вся зеленка - вЯлиКИЯ юрЫсты.
оно даже не понимает, что люстрация не против персон затевается, а как раз ради "НОВЫХ ЛИЦ )))), слома системы ))))
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29.04.2020 08:08 Відповісти
да, в громких - нет, только мелкие скандальчики, ну там мелкая коррупция, делов-то.
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29.04.2020 08:16 Відповісти
74 года совковой власти так просто не исчезают и не скоро исчезнут.Минимум 3 поколения надо,чтобы дурь Шариковская исчезла
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29.04.2020 08:16 Відповісти
Головний законотворець не підтримує виконання законів. Ви це зробили разом. Якщо в тій партії "слуг" ще залишилися атекватні, то мають негайно звідти вийти, якщо ні, то вони такі самі. Оправдання не приймаються, з контексту вирвання слів, також!
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29.04.2020 08:19 Відповісти
и киля азиров тоже получается эффективный спецыалист...... отакэньки..... реванш системы од-
ним словом.......
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29.04.2020 08:24 Відповісти
Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 4844
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29.04.2020 08:31 Відповісти
Хороший вырос сынуля у папы, подмахивающем нужные результаты для рыгов.
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29.04.2020 08:37 Відповісти
если у человека проверили
происхождение остатков
уплата налогов
и прочее
если нет вопросов --пусть работает
есть вопросы --решает суд
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29.04.2020 08:59 Відповісти
если у человека проверили
происхождение остатков
уплата налогов
и прочее
если нет вопросов --пусть работает
есть вопросы --решает суд
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29.04.2020 09:01 Відповісти
Это реванш.
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29.04.2020 09:13 Відповісти
А кому гімно зелене, взагалі цікава твою думка - га придурок неразумний!
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29.04.2020 09:17 Відповісти
Разумков оказался таким же г-нДоном как и Парашенковская власть. Они возрождают Рыгов. Скоро Януковича позовут. Портнов уже вернули.
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29.04.2020 09:21 Відповісти
"Не были замазаны в каких-то громких скандалах? Что это значит? Были замазаны в негромких, тихих? Или не попались ?
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29.04.2020 09:27 Відповісти
Разумков сам із "молодих регіоналів", то він і дере одне місце за повернення "регіоналів". А при яких справах тут Порошенко? При ньому вони частина сиділи в буцегарні, а частина гавкала з "паребриків".
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29.04.2020 09:29 Відповісти
Так СН без рыгов - кучка недоумков без вектора. Поэтому СН рыги очень нужны.
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29.04.2020 09:32 Відповісти
Люстрировать просто нужно как в Китае
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29.04.2020 09:38 Відповісти
Коли "ефективні " люди крадуть по- тихому, то навіщо їх позбавляти джерела доходів? Нехай висмоктують державу і надалі. Це просто цинічні,мерзенні ублюдки, при владі. Вороги. На даний момент можна сміливо стверджувати, що гірших ніколи не було
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29.04.2020 09:39 Відповісти
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
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29.04.2020 09:42 Відповісти
Слуги народа оказались слугами олигархов. Крысит разумков давно .А прославился проталкиванием указа и открытием своих 7 ломбардов ,во время карантина .Алмазы и золото в обмен на хлеб .Мы уже это проходили .Вспоминаем блокадный Ленинград .Так что теперь в команде Винни -Пуха пополнение-, удав ломбардный .
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29.04.2020 10:12 Відповісти
Вскрылась консерва от яныка.
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29.04.2020 10:14 Відповісти
"Нас обвиняют в том, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрации, мы предлагаем ее усилить", - добавил он.

Президент заявил, что его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.
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29.04.2020 10:29 Відповісти
не нравится люстрация - вали на хер... сельское хозяйство поднимать.... баран!
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29.04.2020 12:53 Відповісти
Без люстрації Україну перетворили на руїну. Подивіться на держави Балтії, Польщу, Чехію, Словаччину. Це якраз ті держави яки вогнем вижигали кацапурську агентуру у вигляди коммуністів.
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29.04.2020 15:10 Відповісти
 
 