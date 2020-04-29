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Новини День Перемоги
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З нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги понад 78 тис. малозабезпечених киян отримають одноразову матеріальну допомогу, - КМДА

З нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги понад 78 тис. малозабезпечених киян отримають одноразову матеріальну допомогу, - КМДА

З нагоди Дня пам'яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні окремі категорії малозабезпечених киян отримають матеріальну допомогу в межах міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, підписано відповідне розпорядження КМДА № 651.

"Одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу отримають 78 663 особи. Серед них - в’язні концтаборів, учасники АТО та Революції Гідності, а також члени їхніх родин. Ми розуміємо, що в умовах карантину в багатьох людей тяжке матеріальне становище, а ці виплати можуть хоч трохи допомогти. Вони почнуться вже на почату травня", - зазначила Хонда.

Згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу в розмірі 800 грн виплатять:

  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • учасникам народного ополчення, які брали участь в обороні столиці України з 11 липня 1941 року до 19 вересня 1941 року;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни І групи та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни, визнаних особами з інвалідністю;
  • ветеранам підпільно-партизанського руху;
  • Праведникам Бабиного Яру.

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Матеріальну допомогу в розмірі 700 грн виплатять особам з інвалідністю внаслідок війни II групи та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни, визнаних особами з інвалідністю

У розмірі 600 грн - особам з інвалідністю внаслідок війни III групи та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни, визнаних особами з інвалідністю; батькам, матерям загиблих у мирний час солдат строкової служби; киянам - членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтв, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, зазнаних під час участі в Революції Гідності, а також членам родин осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за участь у Революції Гідності; киянам - членам сімей осіб, які загинули або померли, і членам родин киян, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, зазнаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, і киянам - членам родин загиблих (померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності і державного суверенітету на сході України; киянам - членам родин осіб і членам родин киян, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції, здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) і загиблих (зниклих безвісти), померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, зазнаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції; киянам, які включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту зазнали важких тілесних ушкоджень, але такі пошкодження не спричинили інвалідності, і звернулися по медичну допомогу в період з 21 листопада 2013 до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 500 грн - киянам, які включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 450 грн - учасникам бойових дій і колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків; киянам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та киянам − бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України; киянам, які включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали легкі тілесні ушкодження, але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 400 грн - вдовам Героїв Радянського Союзу; учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих ними інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням; членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю Другої світової війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Зазначається, що виплатять одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу на поточні рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, відкриті у банку, що є учасником проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина". Також пільговики, які отримують виплати через "Укрпошту", зможуть отримати допомогу у відділеннях установи, або виплати будуть доставлені разом із пенсією.

"Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, в разі смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого. Особам, які одночасно належать до кількох категорій, надається одна допомога в більшому розмірі", - додали у відомстві.

Автор: 

День Перемоги (458) КМДА (2379) допомога (8453) Хонда Марина (8)


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Топ коментарі
+4
победители низкопоклонно ждут помощи от побежденных
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29.04.2020 07:52 Відповісти
+3
День закінчення Другої Світової Війни теж будемо святкувати, як і Россія, не другого, а третього вересня?
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29.04.2020 07:58 Відповісти
+3
иди дедов на палках носи. солдаты верхата регулярная немецкая армия мирняк не мочила. это ваши совьетские партизаны били немцев и естественно за это прелетала ответка в случае не сдачи последних. Бесчинства творили только фанатики из СС. Кстати у нас стояли немцы так пробабку и пальцом никто не тронул, а пришли советы и тут же попытались снасильничать.
Гитлер убил 20 миллионов советских людей, сралин убил 60 миллионов советских градан. Вот и считай кто хуже
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29.04.2020 08:26 Відповісти
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победители низкопоклонно ждут помощи от побежденных
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29.04.2020 07:52 Відповісти
Затрясся трон? Решил бумагой откупиться за землю, бусы б лучше раздавал!
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29.04.2020 07:57 Відповісти
Так нормальне намисто за такі гроші не купиш!
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29.04.2020 08:01 Відповісти
Так лонг айленды уже продали, куда теперь бусы то девать?
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29.04.2020 08:46 Відповісти
800 і 700 майже ніхто не отримає, а в інших категоріях не всі будуть враховані.
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29.04.2020 07:57 Відповісти
День закінчення Другої Світової Війни теж будемо святкувати, як і Россія, не другого, а третього вересня?
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29.04.2020 07:58 Відповісти
А "по случаю Дня Победы" пусть платят те, кто его таковым назначил... Я буду поминать дедов, погибших на войне, а не устраивать "пьянку с плясками и парадом" на их могилах... (У меня на родине, ещё в советские времена, устраивали только траурный митинг у Холма Славы, окруженном плитами с именами погибших. А в последние годы и молебен устраивали, со священниками и певчими...).
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29.04.2020 08:04 Відповісти
1) С кем собрались "примиряться"???
2) День победы в какой войне????
3) С какого перепугу мы в этой войне "победили"????
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29.04.2020 08:07 Відповісти
А что проигравшие чтоль?))
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29.04.2020 08:10 Відповісти
Целями СССР при развязывании WW2 были создание Лиссабонского обкома компартии. А поскольку, не получился даже Мюнхенский обком, то цели войны достигнуты не были, а следовательно война была проиграна. Что 1991 год блистательно и подтвердил!
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29.04.2020 08:25 Відповісти
Целями СССР было создание Марсиано-Сириусо-Альфацентаврского обкома всея Млечного пути но по факту то война закончилась в Берлине а не в Москве значит победил все же СССР а не Германия а развал СССР 50 лет спустя это уже совсем другая опера.
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29.04.2020 08:29 Відповісти
Я же не спорю, Германия WW2 проиграла. А вместе с ней проиграл и ее союзник - СССР!
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29.04.2020 08:48 Відповісти
*Союзник* против *союзника* в четырехлетней войне с многими миллионами жертв по обе стороны? вы это серьезно говорите..? не опечатались?
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29.04.2020 08:52 Відповісти
напалєон хатєл парабатіть свабодалюбівих русскіх крєпасних...гітлєр хатєл парабатіть свабодалюбівих русскіх калхознікав...
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29.04.2020 09:26 Відповісти
Эксплуатация рабочих, колхозников, крепостных правящими элитами имело место во все времена и даже в нынешнее время но так уж всегда видели мир низы всех стран и народов что в случае конфликтов становились под ружье в пользу своих национальных элит в том числе против чужих иностранных.
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29.04.2020 09:34 Відповісти
русская еліта для украінцев свая ілі чюжая?
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29.04.2020 09:44 Відповісти
В данной ситуации имеется ввиду элита советская и отношение к ней украинцев того времени. так в армии СССР против Германии воевало 6 миллионов украинцев ( наиболее известные из них маршал Малиновский, летчик И.Кожедуб сбивший 62 немецких самолета, снайпер Н.Павлеченко уничтожившая полторы сотни гитлеровцев) тоесть в процентном отношении гораздо больше украинцев воевало в рядах советской армии а не в рядах СС Галиччина, ОУН, РОА и тд.. тоесть выбор и симпатии украинцев живших в 40е годы 20 го века был очевиден.
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29.04.2020 10:08 Відповісти
Чим російська армія до 1917 року відрізняється від радянської армії 1921 - 1991 років? з елітою включно.
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29.04.2020 10:34 Відповісти
это вопрос к Богдану Хмельницкому и его современникам казакам почему они предпочли восстать против Польши и присягнуть на верность московскому царю.
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29.04.2020 11:57 Відповісти
Тобто ВСІ українці до 1991 служили у російській армії і відповідно захищали Росію, а не Україну, якої, як кажуть росіяни, нікакда нє била, нєт і бить нє может.
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29.04.2020 12:27 Відповісти
Я не думаю что они мыслили об этом глубоко. так в период первой мировой войны например украинцы жившие в Росс. империи воевали в рядах Росс. империи и ассоциировали себя вероятно с ней другие украинцы жили в составе Австро-Венгерской империи и воевали в рядах ее армии против украинцев живших в Р,И.Лично мне кажется что люди в основной массе своей живут идеалами своего времени и своими личными амбициями. внушай человеку с детства что он советский гражданин и он будет советским или австрийским или польским или вообще ДНР все от времени ,обстоятельств среды обитания и обстоятельств.
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29.04.2020 12:40 Відповісти
Ну по факту совок подмял под себя Восточную Европу, установив там везде коммунистические режимы. А всю Европу подмять ему не дали америкосы и британцы.
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29.04.2020 10:09 Відповісти
Чим російські окупанти кращі за німецьких та всіх інших, хто не був в антигітлерівській коаліції?
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29.04.2020 08:28 Відповісти
Нет победителей в войне,есть только проигравшие со всех сторон.
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29.04.2020 08:07 Відповісти
Немцев погибло 10 миллионов,советских 60.Это не победа.
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29.04.2020 08:11 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96
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29.04.2020 08:14 Відповісти
так совецкие бабы ж еще и нарожают
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29.04.2020 08:15 Відповісти
так там львиная доля потерь приходилась именно на советских баб. так потери УССР в этой войне 8 миллионов 600 тысяч человек из них 7 миллионов это мирные жители тоесть *дети и бабы* видимо ты реально душевно больной человек если пытаешься скакать на костях своих соотечественников.https://gordonua.com/infographics/poteri-ukrainy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-infografika-79751.html
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29.04.2020 08:20 Відповісти
иди дедов на палках носи. солдаты верхата регулярная немецкая армия мирняк не мочила. это ваши совьетские партизаны били немцев и естественно за это прелетала ответка в случае не сдачи последних. Бесчинства творили только фанатики из СС. Кстати у нас стояли немцы так пробабку и пальцом никто не тронул, а пришли советы и тут же попытались снасильничать.
Гитлер убил 20 миллионов советских людей, сралин убил 60 миллионов советских градан. Вот и считай кто хуже
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29.04.2020 08:26 Відповісти
Тоесть 1 миллион 650 тысяч украинских солдат воевавших в рядах СССР убили 7 миллионов украинских мирных жителей а потом дружно покончили с собой? нет..)) медицина в твоем случае уже бессильна
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29.04.2020 08:33 Відповісти
ну сралин как бы убил 60 миллионов за всю свою каденцию, а не только за период второй мировой, или как ее любят называть кацапы: вяликаю атичиствинную
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29.04.2020 09:06 Відповісти
Я не знаю сколько людей убил Сталин.. об этом можно очень долго спорить официальных цифр нет но я точно знаю что численность населения Украины (УССР) в 30х-40х годах росла о чем говорят все официальные украинские источники а вот сейчас после распада СССР в 1991 году до дня сегодняшнего население Украины сократилось с 52 миллионов до 42 миллионов официально ( неофициально до 37) видимо Сталин сейчас уничтожает нас еще злее https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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29.04.2020 09:24 Відповісти
Перепис 2001 року - "За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни . Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %."
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29.04.2020 10:37 Відповісти
А что удивляет? В РФ с этническими украинцами проживавшими там в 1989 году та же самая тенденция .. причина дети от смешанных браков на смену уходящему поколению которые называют национальность по принципу местопроживания.. на 2001й год демографические потери Украины еще не были велики ( с 52мл до 49млн) найди мне статистику на 2020й.
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29.04.2020 12:02 Відповісти
У 1941 році була Українська Армія??
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29.04.2020 12:24 Відповісти
Были люди населяющее украинскую землю и их право выбора.
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29.04.2020 12:42 Відповісти
Статус малозабезпеченого ганебний. Лише кілька відсотків малозабезпечені не з своєї вини. Решта - самі винуватці своєї ганьби.
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29.04.2020 08:20 Відповісти
Росіяни вирізали Батурин, знищували Запорізьку Січ, робили з українців кріпаків, забороняли українцям говорити українською мовою, знищували українців Голодоморами, репресіями, депортаціями, а українці весь цей час захищали та абустраівалі росіян. І тепер ми все це святкуємо, як Дєнь Пабєди.
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29.04.2020 08:23 Відповісти
Красная армия не хотела воевать с Гитлером,потому и пленных было 4 миллиона только за первые 3 месяца.Остальные разбежались по лесам болотам...
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29.04.2020 08:25 Відповісти
Какого "Дня Победы"?
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29.04.2020 08:27 Відповісти
Ну , выдаёт Киёв посильную помощь. Что здесь плохого? Но тролляки недовольны. Приурочили к дню победы. А могли просто выдать. Ну уже вцепились в формулировку. Расплевались ядом по всей ветке, аж противно.
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29.04.2020 08:39 Відповісти
Там же написано - матпомощь!
Вот они это и приняли как руководство к действию!
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29.04.2020 08:51 Відповісти
Увидели слово знакомое мат? Дают плохо, не дают - тоже плохо. Самое интересное, что налоги платить никто не хочет, но хотят бесплатное лечение и помощь , как в Штатах. Я тоже собственно так хочу, но понимаю, что это невозможно. Что я хочу, могу рассказать. Атошникам страховку по сто тысяч долларов. Пенсионерам- пенсии , такие , как в Европе, чтобы могли путешествовать. Селянам- всем по загону красивых животных, по дому и по трактору, студентам- лучших преподавателей из Европы, кредиты под три процента на бизнес, ипотека без процентов, минимум налогов для предпринимателей, страховую медицину, банк для каждого ребёнка как в Эмиратах на обучение в любой стране, долю каждому гражданину Украины в недрах и процент- как в Норвегии , профессиональную армию, сделанные на века дороги, мосты , аэропорты. Когда это будет у нас?
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29.04.2020 09:00 Відповісти
только после того, как у нас появится свой Гувер, раньше никак!
но, я пока такого не вижу...
Спрут сильно засел в нашей политике
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29.04.2020 09:21 Відповісти
Потому что это день оккупации, а не "победы".
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29.04.2020 08:59 Відповісти
Вы хотите поднять этот вопрос во время пандемии? У нас и так это больше день памяти, но ещё живы люди, для которых это День Победы. Давайте, не будем заниматься , простите, херней
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29.04.2020 09:02 Відповісти
Еще одна жертва кацапской пропаганды.
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29.04.2020 09:17 Відповісти
живы люди для которых сталин - икона. Тоже надо разрешить им вешать его портреты и устанавливать памятники?
А еще есть люди для которых Чикатило - герой.
Пусть все такие идут нахрен, нам не надо учитывать их "чувства".
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29.04.2020 09:39 Відповісти
У 1921 році РФ остаточно, у результаті військових дій, окупувала суб'єкт міжнародного права УНР. "Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною громадською чи військовою владою" - і це стосується всіх українців, що служили у так званій радянській, червоній, а по суті російській армії у 1921 - 1991 роках. Давайте вже хоч самі для себе це визнаємо. А вєлікая атєчєствєнная це ОЦЕ - "Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны."
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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29.04.2020 08:49 Відповісти
В Білорусі діяли і власівці.
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29.04.2020 08:56 Відповісти
Не здивуюсь, якщо власівці були підконтрольні й Кремлю. Хоча суть русскава, власівець він, чи навпаки не міняється.
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29.04.2020 09:05 Відповісти
Мені розповідав батько. Їхня розвідгрупа діяла в Білорусі і базувалась у партизанів.
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29.04.2020 09:11 Відповісти
Це відзначається перемога над нацистською Німеччиною.
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29.04.2020 09:14 Відповісти
что такое "день пабеды"? Схерали это краснозадое выражение упоминать вообще? Да еще и с большой буквы!
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29.04.2020 09:37 Відповісти
 
 