З нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги понад 78 тис. малозабезпечених киян отримають одноразову матеріальну допомогу, - КМДА

З нагоди Дня пам'яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні окремі категорії малозабезпечених киян отримають матеріальну допомогу в межах міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, підписано відповідне розпорядження КМДА № 651.

"Одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу отримають 78 663 особи. Серед них - в’язні концтаборів, учасники АТО та Революції Гідності, а також члени їхніх родин. Ми розуміємо, що в умовах карантину в багатьох людей тяжке матеріальне становище, а ці виплати можуть хоч трохи допомогти. Вони почнуться вже на почату травня", - зазначила Хонда.

Згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу в розмірі 800 грн виплатять:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

учасникам народного ополчення, які брали участь в обороні столиці України з 11 липня 1941 року до 19 вересня 1941 року;

особам з інвалідністю внаслідок війни І групи та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни, визнаних особами з інвалідністю;

ветеранам підпільно-партизанського руху;

Праведникам Бабиного Яру.

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Матеріальну допомогу в розмірі 700 грн виплатять особам з інвалідністю внаслідок війни II групи та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни, визнаних особами з інвалідністю

У розмірі 600 грн - особам з інвалідністю внаслідок війни III групи та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни, визнаних особами з інвалідністю; батькам, матерям загиблих у мирний час солдат строкової служби; киянам - членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтв, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, зазнаних під час участі в Революції Гідності, а також членам родин осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за участь у Революції Гідності; киянам - членам сімей осіб, які загинули або померли, і членам родин киян, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, зазнаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, і киянам - членам родин загиблих (померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності і державного суверенітету на сході України; киянам - членам родин осіб і членам родин киян, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції, здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) і загиблих (зниклих безвісти), померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, зазнаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції; киянам, які включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту зазнали важких тілесних ушкоджень, але такі пошкодження не спричинили інвалідності, і звернулися по медичну допомогу в період з 21 листопада 2013 до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 500 грн - киянам, які включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 450 грн - учасникам бойових дій і колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків; киянам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та киянам − бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України; киянам, які включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали легкі тілесні ушкодження, але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 400 грн - вдовам Героїв Радянського Союзу; учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих ними інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням; членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю Другої світової війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Зазначається, що виплатять одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу на поточні рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, відкриті у банку, що є учасником проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина". Також пільговики, які отримують виплати через "Укрпошту", зможуть отримати допомогу у відділеннях установи, або виплати будуть доставлені разом із пенсією.

"Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, в разі смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого. Особам, які одночасно належать до кількох категорій, надається одна допомога в більшому розмірі", - додали у відомстві.