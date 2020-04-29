Разумков щодо законопроєкту про банки: "Насправді, у мене до нього теж є питання"

Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що не може погодитися з певними нормами, які прописані в законопроєкті про банки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Разумков зазначив, що нардепи від парламентських фракцій і груп, які не від "Слуги народу", вже заявили про намір звертатися до Конституційного суду, якщо закон про банки буде ухвалено.

"Це їхнє право. Все в межах закону. З точки зору самого законопроєкту і як у народного депутата в мене до нього теж є питання насправді", - сказав він.

Разумков також додав, що не може погодитися з деякими нормами цього законопроєкту.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.

27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.

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Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський порівнював транші МВФ із "кров'ю для організаму". МВФ називав дві умови для надання першого траншу Україні - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже ухвалено, і він підписаний Зеленським, за другий голосуватимуть.