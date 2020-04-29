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Разумков щодо законопроєкту про банки: "Насправді, у мене до нього теж є питання"

Разумков щодо законопроєкту про банки:

Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що не може погодитися з певними нормами, які прописані в законопроєкті про банки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Разумков зазначив, що нардепи від парламентських фракцій і груп, які не від "Слуги народу", вже заявили про намір звертатися до Конституційного суду, якщо закон про банки буде ухвалено.

"Це їхнє право. Все в межах закону. З точки зору самого законопроєкту і як у народного депутата в мене до нього теж є питання насправді", - сказав він.

Разумков також додав, що не може погодитися з деякими нормами цього законопроєкту.

Також читайте: "АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.

27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.

Читайте: Законопроєкт про банки Рада може ухвалити протягом 1-2 тижнів, - "слуга народу" Гетманцев

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський порівнював транші МВФ із "кров'ю для організаму". МВФ називав дві умови для надання першого траншу Україні - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже ухвалено, і він підписаний Зеленським, за другий голосуватимуть.

Автор: 

банки (7784) ВР (15048) закон (2843) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+14
Разумков о законопроекте о банках: "На самом-то деле, у меня к нему тоже есть вопросы" - Цензор.НЕТ 1358
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29.04.2020 08:12 Відповісти
+13
Да уж.. землю вы по быстрому раздерибанили, и притензий не было, а как дошло дело до Бениного банка так по 16 тыщь поправок сразу нашлось. приСлуги УРода.
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29.04.2020 08:03 Відповісти
+12
Царь хароший - баяре плахие!!!
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29.04.2020 08:03 Відповісти
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Пора уже Зе думать о разгоне рады.
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29.04.2020 07:59 Відповісти
Царь хароший - баяре плахие!!!
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29.04.2020 08:03 Відповісти
Именно так и есть. В вашем же случае - гнилым был именно царь.
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29.04.2020 08:48 Відповісти
А у вас все по классике запоребрика.)))) В нашем случае по вашему мнению за каждый прокол депутатов, за каждое решения кабмина или ВР был виноват Порох персонально не имея никакого абсолютного большинства. А у вас преЗедент даже минимум своих обязанностей не выполняет, по сути является секретарем в ОПУ Ермака, имея монобольшинство оказывается не виноват, Бубочка хороший бояре плохие😂😂😂
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29.04.2020 09:31 Відповісти
Караул устал ждать(с)?
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29.04.2020 08:05 Відповісти
Чем думать?
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29.04.2020 08:19 Відповісти
Пора уже думать о ликвидации поста президента , именно Разумков и Рада демонстрируют хоть какую то адекватность .
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29.04.2020 08:31 Відповісти
😂Ваш "родственник" Колюня такую адекватность демонстрирует на уши не натянешь)))
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29.04.2020 09:33 Відповісти
Скорее Зе уже нужно лыжи мазать на Ростов.
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29.04.2020 08:36 Відповісти
Кому он нужен, твой ростов. За сравниваешь с триждынесудимым? Зе ничего не украл, не предал и не продал. Его беда- кадровая политика. Но он, не смотрит на имена, а смотрит на эффективность, если что- выгоняет. Этим наплодил себе кучу врагов, но его это мало волнует. Если рада не принимает нужные законы, тем более во время трудного периода - их нужно разгонять. Лучшим спикером всех времён и народов считаю Турчинова, не смотря на всю неодностначность его фигуры. В сложный период он умел правильно расставить акценты, а не разлогольствовал , как это делает Разумков. Нужен закон о банках - примите его. Задолбали уже. То же касаемо и саакашвили. Нет голосов на его кандидатуру- боятся сильной фигуры, а об Украине никто не думает.
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29.04.2020 08:47 Відповісти
Тот случай, когда простота хуже воровства. Но, зная, как непросты эти люди "зеленской национальности", помню, что у них в голове всегда комбинация, как обмануть миллионы людей коренной национальности. И так - во всем мире, где живут эти милые люди.
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29.04.2020 08:55 Відповісти
А когда он начнет за свои слова отвечать? Вчера под Золотым был убит наш воин, когда возврат войск на прежние позиции? И дальше по списку, он там много басен в видосиках наснимал.
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29.04.2020 09:36 Відповісти
Это вовочка ничего не украл?! Квартиры в Маскве, Лондоне, Италии! 42 млн долл только доказанных денег, переведенных на его кипрский офшор беней, когда тот потрошил Приватбанк! И это тебе не Г+Г - это материалы расследования международного детективного агенства Кролл, которые фигурируют в лондонском суде!
При этом налогов Украине заплачено НОЛЬ! Это по закону называется "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах"!
И это даже не говоря о том, что он последние лет 10 только тем и занимался, что отмывал криминальное расейское и бенино бабло на кинопроизводстве!
..."ничего не украл", ага! Это ж надо такой упоротой дурой быть
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29.04.2020 10:43 Відповісти
Зробимо їх ще раз,чи вони нас?
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29.04.2020 08:41 Відповісти
а голобородько взял бы ее и расстрелял! а хероиня надя савченко тоже хотела взорвать...
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29.04.2020 08:43 Відповісти
пора думать в выносе Зе вперед ногами с Банковой
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29.04.2020 09:30 Відповісти
Вам следует в самоизоляции чаще выходить на балкон, чувствуется дефицит кислорода.
Как же "разгонять Раду", когда "бубочка" разогнал предыдущую Раду меньше года назад?
Он же сам, сам назначил выборы в новую Раду, и Вы проголосовали за Ваших нардепов?
Я уже спрашивала, и еще спрошу: как зовут Вашего нардепа, где расположен его оффис, часы приема?
Почему Вы к нему так упорно не желаете обращаться?
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29.04.2020 09:54 Відповісти
Да уж.. землю вы по быстрому раздерибанили, и притензий не было, а как дошло дело до Бениного банка так по 16 тыщь поправок сразу нашлось. приСлуги УРода.
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29.04.2020 08:03 Відповісти
Нам очень важно ваше мнение, Розумков. Оставайтесь на линии.
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29.04.2020 08:06 Відповісти
"Вопросы" есть, но МВФовские деньги нужнее... А то "вопросы" начнут задавать ему, "Блазню" и другим "блазенятам" - на Майдане...
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29.04.2020 08:06 Відповісти
Разумков о законопроекте о банках: "На самом-то деле, у меня к нему тоже есть вопросы" - Цензор.НЕТ 7394
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29.04.2020 08:06 Відповісти
На дне рождения одного киевского банкира, в его шикарном дворце, собрался такой же "бомонд". После очередного тоста один владелец медицинской клиники взял слово и начал: "Знаете, мне тут подумалось, у каждого из нас загородние прекрасные дома, куча обслуги, вип-машины, десятки элитных квартир, недвижимость в Европе, у многих самолеты... Словно мы хотим построить для себя рай на земле. И, знаете, почему? Потому что мы точно знаем, что в после смерти в рай мы точно не попадем, наши деньги заработаны таким способами, что нам в Рай не пустят".
Когда смотрю на рожу КаллоМойши, вижу всю подлость одного "богоизбранного народа", мерзость поступков, бахвальство, радость от того, что, играя на слабостях чиновников (принимавших от него взятки), купленных судей, сумел облапошить всю Украину.
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29.04.2020 08:52 Відповісти
не надо про "народ"
дрянь людишки есть и евреи и украинцы и кто угодно
как и нормальные люди
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29.04.2020 09:32 Відповісти
А вы точно "Шевченко"?
Почитайте своего великого однофамильца, что он писал в стихах про этот "народ"
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29.04.2020 10:45 Відповісти
он писал про шинкарей-грабителей
а тогда было масса евреев портных,молочников,сапожников и тд и тп
PS Шевченко я настоящий - все по честному
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29.04.2020 11:00 Відповісти
Якби слуги виконали свою обіцянку і прийняли закон про відклик депутатів,то того полякова давно б відкликали і забули б що він такий був.
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29.04.2020 08:07 Відповісти
Немного беременный?! есть вопросы, так сделайте нормальный, а не торопитесь хрень антиконституционную принимать. Там о Коломойше 5%.......Целевой закон по ПриватБанку и будет голосов 300 в Раде.
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29.04.2020 08:12 Відповісти
Разумков о законопроекте о банках: "На самом-то деле, у меня к нему тоже есть вопросы" - Цензор.НЕТ 1358
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29.04.2020 08:12 Відповісти
Трагедія в тім, що через 73% неадекватних виборців робиться нестерпним життя нормальних людей.
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29.04.2020 08:15 Відповісти
Да да,у вас один вопрос,-где же мы будем теперь кормится?...
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29.04.2020 08:15 Відповісти
Тепер повії будуть платити Яременку за секс👯
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29.04.2020 08:20 Відповісти
Для чого ж тоді приймати закони, що б потім їх оскаржувати через Конституційний Суд? Ще в Венеціанську комісію зверніться.
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29.04.2020 08:24 Відповісти
Створити видимість кипучої діяльності для ЗЕлохторату.
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29.04.2020 08:44 Відповісти
Від тієї "діяльності" вже народ закипає, пара починає йти.
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29.04.2020 09:52 Відповісти
народ. а где Кива ??? издрочился весь ???
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29.04.2020 08:26 Відповісти
Это он так торгуется с Коломойским. Видать ЗЕ весь откат себе пригрёб.
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29.04.2020 08:26 Відповісти
"На самом-то деле, у меня к нему тоже есть вопросы"/ Разумков о Саакашвили: Не уверен, что буду полностью поддерживать.- Барыга освоил методу заяв кодлана Коломойского: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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29.04.2020 08:27 Відповісти
А тут верещали шо ломбарди Юльки-варовки.
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29.04.2020 08:47 Відповісти
У всех вопросы к закону, а вот к Коломойскому ни у кого вопросов нет???
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29.04.2020 08:50 Відповісти
Наверняка один таки есть - сколько он заплатит за то, что СН провалит принятие закона?
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29.04.2020 09:29 Відповісти
У нас половина законов приняты с нарушениями или с противоречиями к другим законоам и конституции! просто у нас не правовое государство а неофеодальное! законы выполняются токо если есть сила которая может принудить к исполнению а если силы нет то можно и не выполнять!!
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29.04.2020 08:57 Відповісти
зешваль нужно разгонять а то поздно будет Ярош проснись
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29.04.2020 09:00 Відповісти
Один олігарх негідник тероризує всю країну і жодної реакції президента ,ось вам і нова влада,в якій країні таке можливо?А все можна було просто, прийняти закон в цілому ,а щоб олігархом зайнялись правоохоронці ,але олігархічно кланова система непохитна .
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29.04.2020 09:01 Відповісти
Хорошо Олигарх тероризирует! а правительство кто назначал? а законы кто принимал? а кто невыполнил обещаний про посадки? по моему вы упали и больно ударились головой! есть конкретное лицо которое похерило все что обещало и главное продолжило делать политику ПЕТИ против которой проголосовали люди! И ЭТО ЛИЦО НЕ ТОТ ОЛИГАРХ НА КОТОРОГО ВЫ НАМЕКАЕТЕ!!
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29.04.2020 09:03 Відповісти
Занесли бабосы, появились вопросы
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29.04.2020 09:02 Відповісти
Takoje custvo sto etot zakon pro banki nuzen ne samim,a MVF ili ES.
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29.04.2020 09:14 Відповісти
к нему - это К человеку, а вопросы ПО законопроекту.. У Разумкова вопросы к Коломойскому?
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29.04.2020 09:17 Відповісти
Перед избранием президентом Зе киевский раввин сказал, что в случае успеха страны это будет успех конкретного человека, а в обратном - осложнения для целого народа. В комментариях уже просачиваются опасные эмоции. Откуда прилетит беспилотник с зажженной спичкой ???!!!
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29.04.2020 09:21 Відповісти
Шото мне кажется, что СН тупо торгуется с Коломоем.

Вот только МВФ - не Коломой. Денег не будет.
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29.04.2020 09:28 Відповісти
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
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29.04.2020 09:42 Відповісти
Разумков щодо законопроєкту про банки: "Насправді, у мене до нього теж є питання" - Цензор.НЕТ 8438
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29.04.2020 09:47 Відповісти
Лондон тоже имет вопросы...
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29.04.2020 11:08 Відповісти
 
 