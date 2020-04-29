Разумков щодо законопроєкту про банки: "Насправді, у мене до нього теж є питання"
Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що не може погодитися з певними нормами, які прописані в законопроєкті про банки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Разумков зазначив, що нардепи від парламентських фракцій і груп, які не від "Слуги народу", вже заявили про намір звертатися до Конституційного суду, якщо закон про банки буде ухвалено.
"Це їхнє право. Все в межах закону. З точки зору самого законопроєкту і як у народного депутата в мене до нього теж є питання насправді", - сказав він.
Разумков також додав, що не може погодитися з деякими нормами цього законопроєкту.
Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.
27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.
Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський порівнював транші МВФ із "кров'ю для організаму". МВФ називав дві умови для надання першого траншу Україні - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже ухвалено, і він підписаний Зеленським, за другий голосуватимуть.
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При этом налогов Украине заплачено НОЛЬ! Это по закону называется "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах"!
И это даже не говоря о том, что он последние лет 10 только тем и занимался, что отмывал криминальное расейское и бенино бабло на кинопроизводстве!
..."ничего не украл", ага! Это ж надо такой упоротой дурой быть
Как же "разгонять Раду", когда "бубочка" разогнал предыдущую Раду меньше года назад?
Он же сам, сам назначил выборы в новую Раду, и Вы проголосовали за Ваших нардепов?
Я уже спрашивала, и еще спрошу: как зовут Вашего нардепа, где расположен его оффис, часы приема?
Почему Вы к нему так упорно не желаете обращаться?
Когда смотрю на рожу КаллоМойши, вижу всю подлость одного "богоизбранного народа", мерзость поступков, бахвальство, радость от того, что, играя на слабостях чиновников (принимавших от него взятки), купленных судей, сумел облапошить всю Украину.
дрянь людишки есть и евреи и украинцы и кто угодно
как и нормальные люди
Почитайте своего великого однофамильца, что он писал в стихах про этот "народ"
а тогда было масса евреев портных,молочников,сапожников и тд и тп
PS Шевченко я настоящий - все по честному
Вот только МВФ - не Коломой. Денег не будет.
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.