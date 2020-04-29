Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 квітня у світі зареєстрували 3 116 992 (3 041 517 вчора) випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 217 183 (211 159 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 58 355, хворих - 1 012 583, протестовано - 5 795 728.

Іспанія повідомляє про 232 128 випадків COVID-19, 23 822 особи померли.

В Італії зафіксовано 201 505 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 27 359 летальні.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції померли 23 694 особи, у Великій Британії - 21 745, в Німеччині - 6314, в Ірані - 5877, у Туреччині - 2992, в Бельгії - 7331, в Нідерландах - 4582, Канаді - 2983.

У РФ кількість заражених зросла до 93 558 осіб, з яких 867 померли, в Білорусі - 12 208, померли - 79; в Польщі - 12 218, померли - 596; в Молдові - 3638, померли - 103; в Угорщині - 2649, померли - 291; в Румунії - 11 616, померли - 663; в Словаччині - 1384, померли - 20.

Нагадаємо, в Україні на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19: загалом - 9410, летальних - 239, одужали 992 особи.