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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 квітня у світі зареєстрували 3 116 992 (3 041 517 вчора) випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 217 183 (211 159 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 58 355, хворих - 1 012 583, протестовано - 5 795 728.

Іспанія повідомляє про 232 128 випадків COVID-19, 23 822 особи померли.

В Італії зафіксовано 201 505 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 27 359 летальні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США вже понад 1 млн хворих на COVID-19

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції померли 23 694 особи, у Великій Британії - 21 745, в Німеччині - 6314, в Ірані - 5877, у Туреччині - 2992, в Бельгії - 7331, в Нідерландах - 4582, Канаді - 2983.

У РФ кількість заражених зросла до 93 558 осіб, з яких 867 померли, в Білорусі - 12 208, померли - 79; в Польщі - 12 218, померли - 596; в Молдові - 3638, померли - 103; в Угорщині - 2649, померли - 291; в Румунії - 11 616, померли - 663; в Словаччині - 1384, померли - 20.

Нагадаємо, в Україні на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19: загалом - 9410, летальних - 239, одужали 992 особи.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн - Цензор.НЕТ 3000
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29.04.2020 08:28 Відповісти
+1
А сколько жертв дурантинов и всемирной истерии? Цифры в студию. пожалуйста!
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29.04.2020 08:25 Відповісти
+1
На утро 28 апрєля. А протягом дня нічого не змінилося? Де дані на ранок 29? Твердо переконаний, що коли не встановлені чіткі терміни подання звітності, то менеджери уяви не мають про елементарний порядок. Тобто - їм категорично протипоказана функція управління. Для таких допустима лише одна сфера діяльності - шоу бізнес. Звідки ці манагери й прийшли.
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29.04.2020 08:37 Відповісти
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А сколько жертв дурантинов и всемирной истерии? Цифры в студию. пожалуйста!
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29.04.2020 08:25 Відповісти
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн - Цензор.НЕТ 3000
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29.04.2020 08:28 Відповісти
І це, доречі, логічно!
Чи в тебе є інші варіанти?
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29.04.2020 08:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2Hu0lbQJA ВРАЧ РАССКАЗАЛ ВСЮ ПРАВДУ В ЛИЦО ЗЕЛЕНСКОМУ: НАС БРОСИЛИ, У НАС НЕТ ДЕНЕГ, А ВЫ ЖИРУЕТЕ! ЗеПрезидент
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29.04.2020 09:23 Відповісти
у нас в стране эпидемия туберкулёза, а вы про всякую херню ( от слова хрен) пишете
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29.04.2020 08:27 Відповісти
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн - Цензор.НЕТ 6967
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29.04.2020 08:29 Відповісти
На утро 28 апрєля. А протягом дня нічого не змінилося? Де дані на ранок 29? Твердо переконаний, що коли не встановлені чіткі терміни подання звітності, то менеджери уяви не мають про елементарний порядок. Тобто - їм категорично протипоказана функція управління. Для таких допустима лише одна сфера діяльності - шоу бізнес. Звідки ці манагери й прийшли.
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29.04.2020 08:37 Відповісти
Ты дебил? Порохобот, сразу видно. Ежедневные отчеты МОЗ в 09.00, каждый день, об этом везде сказано.
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29.04.2020 08:39 Відповісти
Президент Бразилии Жапир Болмонару резко раскритиковал те штаты Бразилии где введены драконовские и дурацкие жесткие карантинные меры
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29.04.2020 08:40 Відповісти
Вы немножко переврали фамилию этого хорошего человека. Болсонару он. Жаи́р Месси́ас Болсона́ру (порт. Jair Messias Bolsonaro; род. 21 марта 1955, Глисериу, Сан-Паулу, Бразилия)
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29.04.2020 09:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B0iOEzVeJsY
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29.04.2020 09:11 Відповісти
 
 