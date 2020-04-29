За добу в Чернівецькій області підтвердили 60 випадків COVID-19, загалом - 1489, - ОДА

У Чернівецькій області загалом зареєстрували 1489 випадків зараження коронавірусом, лише за минулий день позитивні результати тестування отримали 60 осіб.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ

"У Чернівецькій області сьогодні, 28 квітня, офіційно підтверджено ще 60 випадків зараження коронавірусом, з них 21 - у Чернівцях. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1489 осіб", - розповів він.

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Зазначається, що цього ж дня одужали 19 буковинців. Загалом в області перемогли хворобу 98 осіб.

Водночас у лікарнях для пацієнтів із коронавірусом перебуває 501 особа.