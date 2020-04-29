УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9696 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 269 7

За добу в Чернівецькій області підтвердили 60 випадків COVID-19, загалом - 1489, - ОДА

За добу в Чернівецькій області підтвердили 60 випадків COVID-19, загалом - 1489, - ОДА

У Чернівецькій області загалом зареєстрували 1489 випадків зараження коронавірусом, лише за минулий день позитивні результати тестування отримали 60 осіб.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ

"У Чернівецькій області сьогодні, 28 квітня, офіційно підтверджено ще 60 випадків зараження коронавірусом, з них 21 - у Чернівцях. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1489 осіб", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51 пацієнт у Чернівецькій області перебуває у важкому стані через коронавірус, - ОДА

Зазначається, що цього ж дня одужали 19 буковинців. Загалом в області перемогли хворобу 98 осіб.

Водночас у лікарнях для пацієнтів із коронавірусом перебуває 501 особа.

За добу в Чернівецькій області підтвердили 60 випадків COVID-19, загалом - 1489, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ті дебіли котрі вимагають відкрити базар Вас козлів у клітках тримати треба за тисячі кілометрів від цивілізації.
показати весь коментар
29.04.2020 08:39 Відповісти
29 апрєля сєводня? А я чомусь вважав, що як у всьому світі, сьогодні 29 число.
показати весь коментар
29.04.2020 08:39 Відповісти
І це ще не відкрили базари...
показати весь коментар
29.04.2020 08:42 Відповісти
столько больных в самой маленькой области. нужно что-то предпринимать иначе рискуем получить Ломбардию в Черновцах
показати весь коментар
29.04.2020 09:54 Відповісти
Вот такие дезинфекционные туннели стоило бы поставить на входе в магазины!
показати весь коментар
29.04.2020 11:57 Відповісти
І на службових входах теж? Бачу, магазинофобія в тебе прогресує

За добу в Чернівецькій області підтвердили 60 випадків COVID-19, загалом - 1489, - ОДА - Цензор.НЕТ 7660
показати весь коментар
29.04.2020 15:54 Відповісти
А ты уверен что служебными входами проходит такое же количество людей, как главными?
показати весь коментар
29.04.2020 18:50 Відповісти
 
 