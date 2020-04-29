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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу на Львівщині зафіксовано 34 нові випадки інфікування коронавірусом, загалом 405 хворих, - міськрада

За минулу добу на Львівщині зафіксовано 34 нові випадки інфікування коронавірусом, загалом 405 хворих, - міськрада

За минулу добу у Львівській області зафіксовано 34 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради із посиланням на дані заступниці міського голови Галини Слічної.

Станом на 8 ранку у Львові та Львівській області підтверджено 405 випадків інфікування коронавірусом, з них 13 - летальні.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1723 особи, госпіталізовані - 353, на амбулаторному лікуванні - 1370 осіб, виписані - 249 осіб. Зараз у лікарні перебуває 107 осіб, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ нема нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено - у 405 осіб, 13 людей померли. 66 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 252 ПЛР-тести, з яких 34 - позитивні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Чернівецькій області підтвердили 60 випадків COVID-19, загалом - 1489, - ОДА

Нагадаємо, в Україні на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19: загалом - 9410, летальних - 239, одужали 992 особи.

За минулу добу на Львівщині зафіксовано 34 нові випадки інфікування коронавірусом, загалом 405 хворих, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2465)


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Настало утро и СМИ принялись за свою подлую работу: разгонять панику и нагнетать страх. Под аплодисменты перепуганных муфлонов власти радостно закручивают гайки...
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29.04.2020 08:39 Відповісти
І тут 28 апрєля. Схоже, я здурів. Всюди написано, що сьогодні середа, 29 квітня.
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29.04.2020 08:49 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_191777.html Житомир.info | Третю добу поспіль у Житомирській області лабораторно підтверджують по 3 нові випадки COVID-19
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29.04.2020 08:53 Відповісти
Заходжу н сайт МОЗ. Там ось такий заголовок: "https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1 Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 28/04".
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29.04.2020 08:57 Відповісти
Сьогодні 29 число. Дані станом на 28 число не можуть бути оперативними.
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29.04.2020 08:58 Відповісти
 
 