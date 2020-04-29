За минулу добу на Львівщині зафіксовано 34 нові випадки інфікування коронавірусом, загалом 405 хворих, - міськрада

За минулу добу у Львівській області зафіксовано 34 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради із посиланням на дані заступниці міського голови Галини Слічної.

Станом на 8 ранку у Львові та Львівській області підтверджено 405 випадків інфікування коронавірусом, з них 13 - летальні.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1723 особи, госпіталізовані - 353, на амбулаторному лікуванні - 1370 осіб, виписані - 249 осіб. Зараз у лікарні перебуває 107 осіб, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ нема нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено - у 405 осіб, 13 людей померли. 66 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 252 ПЛР-тести, з яких 34 - позитивні.

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Нагадаємо, в Україні на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19: загалом - 9410, летальних - 239, одужали 992 особи.