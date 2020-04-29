УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9998 відвідувачів онлайн
Новини Новий Кабмін
17 181 131

"Слуга народу" Мокан намагається приховати факт направлення та відкликання з Ради подання про призначення Саакашвілі, - Бутусов

Представник Кабміну в Раді "слуга народу" Мокан кумедно намагається приховати факт направлення та відкликання подання про призначення Саакашвілі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Подання про призначення Міхеіла Саакашвілі до голови Верховної Ради Разумкова надійшло до парламенту в п'ятницю, 24 квітня. І було відкликано з парламенту 28 квітня. Перевірити достовірність моїх слів може кожен, у кого є достовірні неофіційні контакти у Верховній Раді та Кабміні", - розповів журналіст.

"Всі повідомлення про те, що подання не надсилали в Раду і не відкликали - брехня, і спроба окремих несумлінних "слуг" уникнути відповідальності за безглузді і суперечливі дії щодо Міхеіла Саакашвілі. Власне, безпосередньо це не спростовує і сам представник уряду у ВР Василь Мокан, він просто маніпулює інформацією і не договорює правди, ось його цитата: "Короткий коментар щодо інформації в ЗМІ про нібито відкликання урядом подання на призначення М. Саакашвілі на посаду віцепрем'єра. Таке подання не було зареєстровано у ВР, відповідно, і відкликання не було. На рівні Кабміну жодних рішень щодо Саакашвілі не ухвалювалося. На четвер у порядку денному позачергового засідання ВР такого кадрового питання не зазначено", - додав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення Саакашвілі в порядку денному позачергового засідання Ради немає, - "слуга народу" Арахамія

"Тепер перекладаю це людською мовою.

  1. Мокан нічого не сказав - чи надсилалося таке подання? Так, надсилалося.
  2. "Подання не було зареєстровано". Не було зареєстровано, але це ж не скасовує факту, що воно посилалося!) І ось про те, що воно посилалося, Мокан нічого не сказав :)))
  3. "На рівні Кабміну жодних рішень щодо Саакашвілі не ухвалювалося". Так Кабмін і не має ухвалювати рішення щодо Саакашвілі - це прем'єр-міністр направив подання в парламент, і парламент мав ухвалювати рішення!)))
  4. "На порядку денному позачергового засідання ВР такого кадрового питання не зазначено". Так, звичайно, не зазначено, ви ж у фракції не зібрали голоси для висунення Саакашвілі і не внесли питання до порядку денного!)))" - пояснив журналіст.

"Що відбулося насправді. Постанова зайшла в Раду 24 квітня. Однак президент Зеленський заявив, що фракція голосує самостійно, і що голоси Саакашвілі має зібрати сам. І на зустріч із фракцією і Саакашвілі не прийшов ні президент, ні прем'єр-міністр. А фракція домовилася про висунення Саакашвілі, якщо зможе зібрати 190-200 голосів. Це принциповий момент - щоб за Саакашвілі голосувала своя фракція. У результаті відмови Зеленського відкрито підтримати Саакашвілі, під час голосування в партійному чаті за нього проголосувало менше 90 депутатів. У результаті триденних переговорів кількість прихильників зросла трохи більше 100. При цьому Офіс Президента досяг домовленості про підтримку з низкою груп всередині фракції, що теоретично давало можливість дотягти до 170 голосів, у тому випадку, якщо вирішити різні "хотілки". І голосуванням у партійному чаті ця цифра не була підтверджена. Тому згідно з домовленістю, спікер ВР Дмитро Разумков (який, до слова, виступив проти призначення Саакашвілі) не зареєстрував подання уряду, яке лежало в нього на столі. Сьогодні цей папір повернули в Кабмін. Він не був зареєстрований, тому що "слуги" таких зобов'язань на себе не брали", - деталізував він.

Також читайте: Разумков про Саакашвілі: Не впевнений, що повністю підтримуватиму ці кадрові призначення в Кабмін

"Навіщо до цього хаосу і дурості Офісу Президента Мокан вирішив додати таку відверту маніпуляцію громадською думкою, навіщо замість того, щоб промовчати, зробив таку недалеку заяву - раціонально зрозуміти неможливо. Багато "слуг" живуть у світі своїх емоцій, далекому від логіки. Ну не можна ж оцінювати будь-які події мірками медійності-немедійності! Та припиніть ви вже свої дивацтва, навіщо нагромаджувати потоки суперечливих заяв, влада у вас колись закінчиться і цих маніпуляцій будете соромитися все життя", - резюмував Бутусов.

Автор: 

ВР (15048) Кабмін (14154) Саакашвілі Міхеіл (2155) Бутусов Юрій (3617) Мокан Василь (55)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+63
Перевожу на еще более человеческий язык: к власти пришли зеленые утырки, которые по сути своей являются ничем иным, кроме как лжецами, проходимцами и недоумками.
показати весь коментар
29.04.2020 08:57 Відповісти
+30
"Не было зарегистрировано, но это же не отменяет факта, что оно посылалось!)" - обычные хохмы людей "зеленской национальности". Полуправда - та же полуложь.
показати весь коментар
29.04.2020 08:57 Відповісти
+20
Зелень запустила "пробньій шар". а побачивши що не проканає здала назад. Їхній почерк.
показати весь коментар
29.04.2020 09:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
думаю Петя-конфета тоже подсуетился)
Вова-лох!))
показати весь коментар
29.04.2020 10:08 Відповісти
У 2015 році був кандидатом у депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської облради від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9F БПП .

воно оно шо

у меня Вопросов по Васе нет
Вася-шлендра!
показати весь коментар
29.04.2020 10:07 Відповісти
"Слуга народу" Мокан намагається приховати факт направлення та відкликання з Ради подання про призначення Саакашвілі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6203
показати весь коментар
29.04.2020 10:11 Відповісти
Что-то недолго по улицам Слона водили.
показати весь коментар
29.04.2020 10:19 Відповісти
Как же так можно садиться в лужу раз за разом....
Сначала надо вопросы порешать у себя, и только после этого ляпать языком. А так у Зе язык бежит впереди мозга. Мало того что себя обосрал в очередной раз, так и Саака теперь обижен.
Даже Янукович таким пустозвоном не был.
показати весь коментар
29.04.2020 10:22 Відповісти
У Януковича другой психотип, он эпилептоид, эти люди никогда не действуют импульсивно, они долго копят в себе раздражжение, а потом срываются.
Зеленский по психотипу истероид, таким людям свойственно действовать импульсивно, на бытовом языке это называется "сначала делает, а потом думает". Но тут еще более тяжелый случай, действует он импульсивно, а вот думать потом просто нечем, он глуп и примитивен, критичности к себе и своим возможностям у него нет. Если бы он мог критично оценивать свои возможности, никогда бы не полез в президенты при полном отсутствии политического опыта и опыта работы в государственных структурах.
Это можно сравнить на житейском примере с тем, что какой-нибудь слесарь взялся за операцию на сердце.
показати весь коментар
29.04.2020 13:33 Відповісти
Отличный анализ!
Еще добавлю что Януковича от публичных зашкваров страховала его команда, как бы там ни было они действовали как сплоченная стая. У Зе команды просто нет, зеленые сами шкварятся наперегонки.
показати весь коментар
29.04.2020 13:41 Відповісти
На наивный вопрос Бутусова,зачем.Один естественный ответ,потому что очевидно- они слуги уродов.
показати весь коментар
29.04.2020 10:43 Відповісти
Неужели Михеил такой лох,что повёлся на пустые обещания Янелоха?
показати весь коментар
29.04.2020 10:50 Відповісти
Це - все, що потрібно знати про "геній" цього засудженого злочинця.
Але сектанти на піну сходять і "вірують" у зроблий ним =рай= в Грузії.
показати весь коментар
30.04.2020 08:37 Відповісти
Зеля! Хоть ты считаешься умником, но в данном случае ты оказался дураком. Жаль.
показати весь коментар
29.04.2020 10:51 Відповісти
Это у кого он считается,,умником,,?
показати весь коментар
29.04.2020 10:55 Відповісти
він і був дурником (бо вирішив трахальщик піанін стати лідером нації) і залишається ним, бо всрався по всіх фронтах
показати весь коментар
29.04.2020 10:59 Відповісти
Бубочка оч оч туп, думаю все тихо смеются с него . Хоть и еврей . но природа отдохнула сполна на нем . Думаю ,что Зе тупее Овоща будет . Можно быть тупым . но делать правильный вектор , но и на это он не способен . Баба Пепа не дурак . но только для своего кармана .
показати весь коментар
29.04.2020 11:00 Відповісти
Зеля! Хоть ты считаешься умником....

Уверен, что в соседней палате считают по другому.
показати весь коментар
29.04.2020 12:03 Відповісти
Саакашвили еще никого из слуг не назначил своими главными барыгами? Кто то же должен быть виноват, что его так обидно опрокинули? Потому что если нет барыг которые боятся назначения Саакашвили, значит он реально токсичная истеричка и сбитый летчик.
показати весь коментар
29.04.2020 10:52 Відповісти
+++
показати весь коментар
29.04.2020 11:16 Відповісти
Ну,собственно,другого и не ожидал. Б**ский цирк продолжается. Мишу не жалко. Слишком уж большая концентрация клоунов-пи**болов,конкуренция.
показати весь коментар
29.04.2020 10:54 Відповісти
Это норм .что Мишу прокатили , Михе надо сказать , не хотите движения вперед .тогда кушай-ТЕ сами . Без полномочий ему нехер туда лезть , а полномочия никто не даст . Лучшее для него решение будет идти в мэры Одессы .И дело сделает и Одессу Путлеру не сдаст .!
показати весь коментар
29.04.2020 10:57 Відповісти
Ну якщо "розумний "нарід вибра в своїх керманичів. клоунів, шпанюків із підворотні, піарщиків,брехунів, наперстників, продажних мерзот, та відкритих україноненависників і ворогів---то тепер хавайте це лайно. Цей табун голосує за зеків. клоунів, бо він тупий по природі.
показати весь коментар
29.04.2020 10:58 Відповісти
Подивіться на бігаючі зеньки цього Мокана - Вам одразу пригадаються овощні в період їх "розквіту", зокрема, Мірошниченко (ну, нині зажопний цевекіст)...
показати весь коментар
29.04.2020 11:01 Відповісти
Пора Михо назвать свежих барыг, вставших на пути его решительных реформ!
показати весь коментар
29.04.2020 11:16 Відповісти
Гребаный стыд ,Украинцы во шо вы превратились , поведение обычных терпил , только на дороге и кухне можете права качать с женой Банда зеленых уродов Вас держит за идиотов
показати весь коментар
29.04.2020 11:46 Відповісти
Ко всему дерьму, не хватало только дерьма ввиде *********.
показати весь коментар
29.04.2020 11:56 Відповісти
... "Проверить достоверность моих слов может каждый, у кого есть достоверные неофициальные контакты в Верховной Раде и Кабмине", - рассказал журналист.

Что вообще с журналистикой происходит???
Издание Бутусова ссылается на ФБ Бутусова, а там он аппелирует к тем, у кого " есть достоверные неофициальные контакты в Верховной Раде и Кабмине".
показати весь коментар
29.04.2020 12:04 Відповісти
слуги народа - грязные мрази
зеленский - скот
показати весь коментар
29.04.2020 12:30 Відповісти
Зелене лайно дало збій, виявилось дріжджі системи Міхо не тієї системи.
показати весь коментар
29.04.2020 12:52 Відповісти
''отдельных недобросовестных "слуг" Ці слова Бутусова насмішили, точніше слово ''отдельных''. Там інші є?
показати весь коментар
29.04.2020 21:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 