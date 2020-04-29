"Слуга народу" Мокан намагається приховати факт направлення та відкликання з Ради подання про призначення Саакашвілі, - Бутусов

Представник Кабміну в Раді "слуга народу" Мокан кумедно намагається приховати факт направлення та відкликання подання про призначення Саакашвілі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Подання про призначення Міхеіла Саакашвілі до голови Верховної Ради Разумкова надійшло до парламенту в п'ятницю, 24 квітня. І було відкликано з парламенту 28 квітня. Перевірити достовірність моїх слів може кожен, у кого є достовірні неофіційні контакти у Верховній Раді та Кабміні", - розповів журналіст.

"Всі повідомлення про те, що подання не надсилали в Раду і не відкликали - брехня, і спроба окремих несумлінних "слуг" уникнути відповідальності за безглузді і суперечливі дії щодо Міхеіла Саакашвілі. Власне, безпосередньо це не спростовує і сам представник уряду у ВР Василь Мокан, він просто маніпулює інформацією і не договорює правди, ось його цитата: "Короткий коментар щодо інформації в ЗМІ про нібито відкликання урядом подання на призначення М. Саакашвілі на посаду віцепрем'єра. Таке подання не було зареєстровано у ВР, відповідно, і відкликання не було. На рівні Кабміну жодних рішень щодо Саакашвілі не ухвалювалося. На четвер у порядку денному позачергового засідання ВР такого кадрового питання не зазначено", - додав Бутусов.

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"Тепер перекладаю це людською мовою.

Мокан нічого не сказав - чи надсилалося таке подання? Так, надсилалося. "Подання не було зареєстровано". Не було зареєстровано, але це ж не скасовує факту, що воно посилалося!) І ось про те, що воно посилалося, Мокан нічого не сказав :))) "На рівні Кабміну жодних рішень щодо Саакашвілі не ухвалювалося". Так Кабмін і не має ухвалювати рішення щодо Саакашвілі - це прем'єр-міністр направив подання в парламент, і парламент мав ухвалювати рішення!))) "На порядку денному позачергового засідання ВР такого кадрового питання не зазначено". Так, звичайно, не зазначено, ви ж у фракції не зібрали голоси для висунення Саакашвілі і не внесли питання до порядку денного!)))" - пояснив журналіст.

"Що відбулося насправді. Постанова зайшла в Раду 24 квітня. Однак президент Зеленський заявив, що фракція голосує самостійно, і що голоси Саакашвілі має зібрати сам. І на зустріч із фракцією і Саакашвілі не прийшов ні президент, ні прем'єр-міністр. А фракція домовилася про висунення Саакашвілі, якщо зможе зібрати 190-200 голосів. Це принциповий момент - щоб за Саакашвілі голосувала своя фракція. У результаті відмови Зеленського відкрито підтримати Саакашвілі, під час голосування в партійному чаті за нього проголосувало менше 90 депутатів. У результаті триденних переговорів кількість прихильників зросла трохи більше 100. При цьому Офіс Президента досяг домовленості про підтримку з низкою груп всередині фракції, що теоретично давало можливість дотягти до 170 голосів, у тому випадку, якщо вирішити різні "хотілки". І голосуванням у партійному чаті ця цифра не була підтверджена. Тому згідно з домовленістю, спікер ВР Дмитро Разумков (який, до слова, виступив проти призначення Саакашвілі) не зареєстрував подання уряду, яке лежало в нього на столі. Сьогодні цей папір повернули в Кабмін. Він не був зареєстрований, тому що "слуги" таких зобов'язань на себе не брали", - деталізував він.

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"Навіщо до цього хаосу і дурості Офісу Президента Мокан вирішив додати таку відверту маніпуляцію громадською думкою, навіщо замість того, щоб промовчати, зробив таку недалеку заяву - раціонально зрозуміти неможливо. Багато "слуг" живуть у світі своїх емоцій, далекому від логіки. Ну не можна ж оцінювати будь-які події мірками медійності-немедійності! Та припиніть ви вже свої дивацтва, навіщо нагромаджувати потоки суперечливих заяв, влада у вас колись закінчиться і цих маніпуляцій будете соромитися все життя", - резюмував Бутусов.