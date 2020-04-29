На ранок 29 квітня зафіксовано 456 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 9866, летальних - 250, одужали 1103 особи, - МОЗ
В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 456 осіб. З них 33 дитини та 133 медпрацівники. Було госпіталізовано 113 осіб. Упродовж минулої доби зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому 111 пацієнтів одужали", - зазначив він.
Загалом від початку пандемії зафіксували 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.
За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область — 412 випадків;
Волинська область — 271 випадок;
Дніпропетровська область — 323 випадки;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 357 випадків;
Закарпатська область — 403 випадки;
Запорізька область — 228 випадків;
Івано-Франківська область — 821 випадок;
Кіровоградська область — 377 випадків;
м. Київ — 1341 випадок;
Київська область — 643 випадки;
Львівська область — 405 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 261 випадок;
Полтавська область — 188 випадків;
Рівненська область — 588 випадків;
Сумська область — 98 випадків;
Тернопільська область — 708 випадків;
Харківська область — 237 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;
Хмельницька область — 81 випадок;
Чернівецька область — 1489 випадків;
Черкаська область — 282 випадки;
Чернігівська область — 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 квітня 2020 року до Центру надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 27 846 повідомлень про підозру на COVID-19.
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2. Вакцина от туберкулеза имеет сомнительную эффективность. В начале 90-х в бывшем союзе были все поголовно вакцинипрованы, однако во всех бывших республиках был огромный всплеск заболеваемости (была статья в Ланцет по этому поводу). Заразность свинного гриппа с ковид ни в одном научном исследовании не сравнивалась. А риск для пожилых от туберкулезников и зараженных свиным гриппом всегда был ничуть не меньше, чем от ковида сейчас.
я руководствуюсь математической статистикой- это точная наука, она не терпит словоблудие и хотелки. если опыт проведен на мышках -мы не можем утверждать,что все результаты будут теми же для свиней.
2.дайте ссылку на статью, учитываю , что с данными и статистикой вы не очень дружите очень интересно посмотреть, что там написано и на каком основании. заразность свиного гриппа: стандартная для гриппа:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3084966/
а у коронавируса в несколько раз больше число R.
А риск для пожилых от туберкулезников и зараженных свиным гриппом всегда был ничуть не меньше, чем от ковида сейчас.- к чему вы козыряете просто своими домыслами как истинной в последней инстанции?
"Мы с рождения строим свою иммунную систему, каждый день контактируя с бактериями и вирусами, наш организм модулирует антитела. Если мы поместим ребенка в стерильный пузырь он не вырастет здоровым, он будет стерилен, но беззащитен перед инфекциями. Что я вижу сейчас, вы взяли человека, посадили в стерильный дом, рекомендовали омывать все дезинфекторами, убивая 99% бактерий и вирусов, говорите одевать маску и перчатки когда выходить наружу. Какую роль это играет для иммунной системы? Иммунная система начнет снижаться. Дезинфицируя все, мы убиваем и те бактерии и вирусы что работают на нас. Это наука, ребята… И здравый смысл.
А после "открытия" корантина что вы думаете случится? Будет подъем количества заболеваний, мы уже снизили иммунитет населения."
Имунная систем человека не формируется за месяц-два на карнтине -она закладывется с детства, в том числе впитывается с молоком матери.
по поводу общению с малыми дозами вирусов - возможно, но какое это имеет отношение к конкретному агрессивному вирусу? опять таки, как это помогло общительному итальянцу, который чудом осталсся жив?
На иммунитет в большей степени влияет образ жизни и генетика, чем тесное общение с сопливыми сверстниками. не хотите ли иммунитет к туберкулезу выработать таким образом?
пока ученые не изучили полностью этот вирус, поэтому с насморком сравнения некорректны.
Уже давно были проведены сравнительные эксперименты по иммунитету индивидов находящихся в стерильных условиях и в обычной среде. Иммунитет был выше у находившихся в обычной среде. Примером могут служить врачи работающие в больницах с разными больными и не заражающихся от них. (заболевания в результате нарушения врачами протоколов общения с инфекционными больными не в счет).
При чем тут сравнение стерильности и ограничительные меры по распостранению эпидемии?
повторю, иммунитет не формируется за месяц. он может улучшится-ухудшиться, по каким-то параметрам, но не угробиться.
как раз врачи у нас заражаются быстрее всего.
Правильно говорит.Пенсионеры, сидящие дома, мрут как мухи, а те кто бегают на так называемые "дачи" живут на 5-10 лет дольше
бегают на дачи -здоровые. больные сидят дома, дело не в изоляции, никто не запрещает им прогуливаться, лишь бы здоровье им позволяло.
Какое может быть знание у перепуганного человека?
...ка кты спасся?, каждый лез и приставал, а механик только трясся и чинарики стрелял! В.Высоцкий.
Папа у Васи силен в математике...
250/9866= около 2,5%- показатель обыкновенного гриппа.
делите умерших не колл.инфицированных и будет вам счастье!...
Меня интересует соотношение "заразилось" / "выздоровело" + "умерло" в сутки.
Сходила сегодня с супермаркет сети Coles.
Овощей нет.
А почему?
А они импортные.
Вот мяса, например баранины, завались.
Кур тоже завались, дешевых, некуда уже дешевле.
А почему мясо и куры есть? А потому, что они - местного производства.
А овощей нет, потому что они импортные, и что-то как-то где-то не так стало в цепочке завоза из-за коронавируса.
В овощных же лавках, покупающих овощи на местном оптовом рынке, овощей завались, там местные поставки.
Вот и весь сказ.