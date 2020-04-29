У ЗСУ 52 людини хворіють на COVID-19, 20 - одужали, 2 - померли, - Командування Медичних сил
Станом на 07.00 29 квітня в Збройних Силах України 52 людини хворіють на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 20 осіб і 2 летальні випадки.
Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 327 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 54 людини. Упродовж минулої доби зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворий перебуває в Чернівецькому військовому госпіталі. Стан здоров'я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування", -йдеться в повідомленні.
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https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.