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У ЗСУ 52 людини хворіють на COVID-19, 20 - одужали, 2 - померли, - Командування Медичних сил

У ЗСУ 52 людини хворіють на COVID-19, 20 - одужали, 2 - померли, - Командування Медичних сил

Станом на 07.00 29 квітня в Збройних Силах України 52 людини хворіють на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 20 осіб і 2 летальні випадки.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 327 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 54 людини. Упродовж минулої доби зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворий перебуває в Чернівецькому військовому госпіталі. Стан здоров'я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування", -йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалаху COVID-19 у військовому госпіталі Харківщини немає, - Командування Медсил

У ЗСУ 52 людини хворіють на COVID-19, 20 - одужали, 2 - померли, - Командування Медичних сил 01

Автор: 

армія (3780) карантин (18172) ЗСУ (7676) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Всего лишь шестая новость в тему вирусобесия с утра. Нет, СМИ ну совсем не разгоняют и не нагнетают....
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29.04.2020 09:34 Відповісти
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
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29.04.2020 09:41 Відповісти
 
 