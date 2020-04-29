На комітет заради звільнення Ситника з'явилися всі, хто зазвичай не ходить. Проголосувавши, вони розійшлися, - нардепка "Голосу" Устінова
Підтримати законопроєкт, що дозволяє звільнити директора НАБУ Артема Ситника, прийшли всі члени профільного комітету, які зазвичай пропускають засідання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нардепка "Голосу" Олександра Устінова.
"На комітеті прям аншлаг був - всі колеги, які зазвичай не ходять. Відразу після цього питання – звичайно, вони і пішли", - написала нардепка.
За словами Устінової, офіційна версія підтримки законопроєкту "Слугами народу" - Офіс Президента все погодив з міжнародними партнерами і вони протестувати проти знищення незалежності НАБУ не будуть.
"Група Коломойського - раділа-ненарадувалася, адже їм як раз і треба знищити НАБУ, яке розслідує справу "Привату", а також розірвання співпраці з МВФ, яке дотискає справу "Привату", який так мріє повернути Коломойський. ОПЗЖ - одноголосно за, Ілля Ківа заявив, що сам особисто підписи збиратиме за позачергове засідання, щоб зняти директора НАБУ.
Але вишенька на торті в цій коаліції - це ЄС, які, з одного боку, кажуть, що треба зробити все, щоб проголосувати "антиколомойський" закон, а з іншого, - реєструють законопроєкт, щоб звільнити директора НАБУ, і входять тут у коаліцію з ОПЗЖ і групою Коломойського", - пише нардепка, додаючи, що "Голос" єдиний, хто зареєстрував 12 альтернативних законопроєктів і боровся на комітеті, щоб показати весь "бєспрєдєл", що відбувається.
Нагадаємо, вчора комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати законопроєкт, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
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Глава государства не заставил долго себя ждать - в ночь на 27 апреля издание опубликовало авторскую колонку Зеленского под названием "Призрак банкротства завис над Украиной".
Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести
Испанская газета El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что
ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ГОД ПРЕБЫВАНИЯ ВО ВЛАСТИ БЫВШИЙ КОМИК УСПЕШНО ПОДВЕЛ УКРАИНУ К ПРОПАСТИ, КУДА ОНА МОЖЕТ СВАЛИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.
НАША Ольга Веремій розповіла про інтерв'ю Володимира Зеленського іспанському виданню El Pais.
https://www.youtube.com/watch?v=rxuQOkMcyrY
Он доведет себя и всю страну до катастрофического положения…
https://ua24ua.net/statya-zelenskogo-v-el-pais-eto-ego-pronzitelniy-vopl-o-spasenii-sebya-*********/
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье."
"Украина предпринимает шаги, чтобы избежать БАНКРОТСТВА"
Т.е. речь идет о том, что Зюзя таки довел Украину до грани банкротства?
Та і Зеля хоче повернення до совдепа, він "не розуміє, навіщо нам стільки правоохоронних органів"
Не потрібні зеленій владі незалежні правоохоронні органи. Всюди своїх венедикових-бібікових-портнових хоче поставити