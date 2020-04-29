На комітет заради звільнення Ситника з'явилися всі, хто зазвичай не ходить. Проголосувавши, вони розійшлися, - нардепка "Голосу" Устінова

Підтримати законопроєкт, що дозволяє звільнити директора НАБУ Артема Ситника, прийшли всі члени профільного комітету, які зазвичай пропускають засідання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нардепка "Голосу" Олександра Устінова.

"На комітеті прям аншлаг був - всі колеги, які зазвичай не ходять. Відразу після цього питання – звичайно, вони і пішли", - написала нардепка.

За словами Устінової, офіційна версія підтримки законопроєкту "Слугами народу" - Офіс Президента все погодив з міжнародними партнерами і вони протестувати проти знищення незалежності НАБУ не будуть.

"Група Коломойського - раділа-ненарадувалася, адже їм як раз і треба знищити НАБУ, яке розслідує справу "Привату", а також розірвання співпраці з МВФ, яке дотискає справу "Привату", який так мріє повернути Коломойський. ОПЗЖ - одноголосно за, Ілля Ківа заявив, що сам особисто підписи збиратиме за позачергове засідання, щоб зняти директора НАБУ.

Але вишенька на торті в цій коаліції - це ЄС, які, з одного боку, кажуть, що треба зробити все, щоб проголосувати "антиколомойський" закон, а з іншого, - реєструють законопроєкт, щоб звільнити директора НАБУ, і входять тут у коаліцію з ОПЗЖ і групою Коломойського", - пише нардепка, додаючи, що "Голос" єдиний, хто зареєстрував 12 альтернативних законопроєктів і боровся на комітеті, щоб показати весь "бєспрєдєл", що відбувається.

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Нагадаємо, вчора комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати законопроєкт, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.