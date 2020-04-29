УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9847 відвідувачів онлайн
Новини
8 859 39

На комітет заради звільнення Ситника з'явилися всі, хто зазвичай не ходить. Проголосувавши, вони розійшлися, - нардепка "Голосу" Устінова

На комітет заради звільнення Ситника з'явилися всі, хто зазвичай не ходить. Проголосувавши, вони розійшлися, - нардепка

Підтримати законопроєкт, що дозволяє звільнити директора НАБУ Артема Ситника, прийшли всі члени профільного комітету, які зазвичай пропускають засідання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нардепка "Голосу" Олександра Устінова.

"На комітеті прям аншлаг був - всі колеги, які зазвичай не ходять. Відразу після цього питання – звичайно, вони і пішли", - написала нардепка.

За словами Устінової, офіційна версія підтримки законопроєкту "Слугами народу" - Офіс Президента все погодив з міжнародними партнерами і вони протестувати проти знищення незалежності НАБУ не будуть.

"Група Коломойського - раділа-ненарадувалася, адже їм як раз і треба знищити НАБУ, яке розслідує справу "Привату", а також розірвання співпраці з МВФ, яке дотискає справу "Привату", який так мріє повернути Коломойський. ОПЗЖ - одноголосно за, Ілля Ківа заявив, що сам особисто підписи збиратиме за позачергове засідання, щоб зняти директора НАБУ.
Але вишенька на торті в цій коаліції - це ЄС, які, з одного боку, кажуть, що треба зробити все, щоб проголосувати "антиколомойський" закон, а з іншого, - реєструють законопроєкт, щоб звільнити директора НАБУ, і входять тут у коаліцію з ОПЗЖ і групою Коломойського", - пише нардепка, додаючи, що "Голос" єдиний, хто зареєстрував 12 альтернативних законопроєктів і боровся на комітеті, щоб показати весь "бєспрєдєл", що відбувається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість 22 млн грн за захисні костюми для лікарів держава заплатить 34,8 млн грн, а їх кількість зменшили з 90 тис. до 71 тис., - нардеп "Голосу" Устінова

Нагадаємо, вчора комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати законопроєкт, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

На комітет заради звільнення Ситника зявилися всі, хто зазвичай не ходить. Проголосувавши, вони розійшлися, - нардепка Голосу Устінова 01

Автор: 

НАБУ (5097) комітет (370) Ситник Артем (863) Устінова Олександра (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Бородата бабушка рулить.
показати весь коментар
29.04.2020 09:42 Відповісти
+7
Говорит, что ПЕСыкы с зебилами опять злыгалысь в коалицию. Только место ее Голоса заняли рыги
показати весь коментар
29.04.2020 09:47 Відповісти
+5
Что значит не ходят?!за какой х тогда они зарплату получают
показати весь коментар
29.04.2020 09:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И шо она хотела умного сказать?
показати весь коментар
29.04.2020 09:38 Відповісти
Говорит, что ПЕСыкы с зебилами опять злыгалысь в коалицию. Только место ее Голоса заняли рыги
показати весь коментар
29.04.2020 09:47 Відповісти
Голос Порошенко гавкает на Порошенко?
показати весь коментар
29.04.2020 10:32 Відповісти
Что значит не ходят?!за какой х тогда они зарплату получают
показати весь коментар
29.04.2020 09:40 Відповісти
Бородата бабушка рулить.
показати весь коментар
29.04.2020 09:42 Відповісти
и почему я не удивлён?
показати весь коментар
29.04.2020 09:43 Відповісти
надеюсь, что удивят новой кандидатурой... приятно удивят...
показати весь коментар
29.04.2020 09:44 Відповісти
НАБУ станет *****... пардон за неологизм и идиому с сарказмом... по пути Офиса +Хренлокулола.. получили подстилку еврейку радуйтесь и кушайте... ГБР возглавил адукат ублюдка Овоща Бибиков которого допукаю как версию могут и "приземлить или сделать памятником"... в зависимости от степени опасности,... когда этот "презерватив" станет ненужным и опасным свидетелем помню как некто сиганул сам по соби в тапочках с 25 этажа а кто то дважды стерлял себе в голову...и как лицо- я так много слишком знал.....Бубочка таки редкостный подонок и мразь и "продукт несостоявшегося аборта"...
показати весь коментар
29.04.2020 10:15 Відповісти
5 лет саботажа с носками по 500 гривен и возвратом в юджет 14 тысяч за первый квартал НАБУ во главе с коррупционером Сытником! Оставить его ещё лет на 10....Кретины, его судить уже нажо за коррупцию и преступную бездеятельность.
показати весь коментар
29.04.2020 09:46 Відповісти
Вопрос , кто на тёплое место, очередная карманная макака управляемая?
показати весь коментар
29.04.2020 09:47 Відповісти
Зеленая макака
показати весь коментар
29.04.2020 10:04 Відповісти
и когда ты позеленел? Всегда ж красным был..
показати весь коментар
29.04.2020 10:29 Відповісти
Если у Вас в голове ЗЕ, то ничего вам в этой жизни не поможет. Ждите видосиков
показати весь коментар
29.04.2020 09:50 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2020 10:30 Відповісти
Испанское издание El País, несколько дней назад подводившее итоги первого года президентства Владимира Зеленского и заявившее о том, что, в результате, среди самих украинцев "страх начал превалировать над надеждой", предоставило возможность высказаться самому президенту Украины.

Глава государства не заставил долго себя ждать - в ночь на 27 апреля издание опубликовало авторскую колонку Зеленского под названием "Призрак банкротства завис над Украиной".

 Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести

Испанская газета El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что

ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ГОД ПРЕБЫВАНИЯ ВО ВЛАСТИ БЫВШИЙ КОМИК УСПЕШНО ПОДВЕЛ УКРАИНУ К ПРОПАСТИ, КУДА ОНА МОЖЕТ СВАЛИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.
показати весь коментар
29.04.2020 10:05 Відповісти
Ccылка есть на статью? Предоставишь, тогда и начнем обсуждать написанное.
показати весь коментар
29.04.2020 10:31 Відповісти
https://ukrainianwall.com/society/36036-krah-ekonomiki-slova-zelenskogo-peredernuli-ukraincev
показати весь коментар
29.04.2020 10:47 Відповісти
ОЧЕНЬ странная ссылка на Испанскую газета El Pais.
показати весь коментар
29.04.2020 10:49 Відповісти
https://newsmir.info/2063907
показати весь коментар
29.04.2020 10:51 Відповісти
И это тоже ссылка на El Pais ?
показати весь коментар
29.04.2020 10:53 Відповісти
ты даешь ссылки на статьи, в которых ссылаются на "страна.UA"
показати весь коментар
29.04.2020 10:54 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCz7ttPTNO_S1PS9rNsCt_iA НАШ

НАША Ольга Веремій розповіла про інтерв'ю Володимира Зеленського іспанському виданню El Pais.
https://www.youtube.com/watch?v=rxuQOkMcyrY
показати весь коментар
29.04.2020 10:55 Відповісти
О Господи.. есть сама статья в El Pais, а не некие люди, которые рассказывают, что было написано в той статье? Цирк какой то.
показати весь коментар
29.04.2020 10:58 Відповісти
НАША Ольга Веремій - это чья наша? Порохоботская? Мне нужна статья на испанском языке.
показати весь коментар
29.04.2020 11:00 Відповісти
Генеральним директором медіаплатформи «НАШ» є Олена Рудік, у складі якої телеканалом керує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80) Тигран Мартиросян , колишній продюсер політичного каналу https://uk.wikipedia.org/wiki/NewsOne NewsOne . В ефірі транслюються відеоролики, де директором каналу вказано Олену Рудік, колишню гендиректорку NewsOne.
показати весь коментар
29.04.2020 11:38 Відповісти
Типичный разгон Зрады: берется факт реального интервью-статьи в западной прессе, а потом пишут что попало, добавляя "как сказано в El Pais", без ссылки на оригинальную статью.
показати весь коментар
29.04.2020 10:52 Відповісти
Статья президента Зеленского в El Pais - это его пронзительный вопль о спасении себя любимого
Он доведет себя и всю страну до катастрофического положения…
https://ua24ua.net/statya-zelenskogo-v-el-pais-eto-ego-pronzitelniy-vopl-o-spasenii-sebya-*********/
показати весь коментар
29.04.2020 11:00 Відповісти
Ты даешь ссылку на ua24ua, а не на EL Pais.
показати весь коментар
29.04.2020 11:01 Відповісти
.. там некий "эксперт" Андрей Головачев вещает правду. Мне не нужны "эксперты" - хочу прочесть оригинал!
показати весь коментар
29.04.2020 11:03 Відповісти
https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html?fbclid=IwAR2eIj1CvNLNNaotuv18ULoiVzEuK3DwzedARhMTVmoHAP9PdNugvNDBU7c
показати весь коментар
29.04.2020 11:29 Відповісти
Ну вот, нашелся нормальный человек и скинул оригинал статьи. Она представляет собой монолог Зеленского. Заголовок статьи "Украина предпринимает шаги, чтобы избежать банкротстваПрезидент страны призывает к международной солидарности". Всё. Соответственно, написанное вами является передергиванием: "Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье."
показати весь коментар
29.04.2020 11:37 Відповісти
Ну слава Богу, хоть статья то существует и ее название
"Украина предпринимает шаги, чтобы избежать БАНКРОТСТВА"
Т.е. речь идет о том, что Зюзя таки довел Украину до грани банкротства?
показати весь коментар
29.04.2020 11:44 Відповісти
Не доросли ми до НАБУ. Система перемагає. Договорняк рулить.
Та і Зеля хоче повернення до совдепа, він "не розуміє, навіщо нам стільки правоохоронних органів"
Не потрібні зеленій владі незалежні правоохоронні органи. Всюди своїх венедикових-бібікових-портнових хоче поставити
показати весь коментар
29.04.2020 10:25 Відповісти
Сытник зажрался.
показати весь коментар
29.04.2020 10:28 Відповісти
Мабуть в той день "конверти" роздавали.
показати весь коментар
29.04.2020 10:30 Відповісти
Ангелов у нас нет и Сытник тем более,но еже за снятие жопу дерет кива ,то надо подумать.....
показати весь коментар
29.04.2020 11:03 Відповісти
Два сапога пара, что Кива, что Сытник. А назначат однозначно представителя Слуг
показати весь коментар
29.04.2020 11:45 Відповісти
тут один маленький нюансик: пороховата воет и горит, гонит на зебилов, за то, что они хотят уничтожить "независимое" ***** объединившись с рыгами, но при этом скромно умалчивают, что закон родил их шоколадный бох, и зарегистрировал его ПЕсик
показати весь коментар
29.04.2020 11:50 Відповісти
Как же так соя? 😷
показати весь коментар
29.04.2020 18:06 Відповісти
 
 