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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 133 медпрацівники, всього коронавірус виявили у 1976 медиків, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 133 медпрацівники, всього коронавірус виявили у 1976 медиків, - Степанов

В Україні COVID-19 з початку пандемії заразилися 1976 медичних працівників, а також 672 дитини.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр, за минулу добу в Україні підтвердили зараження коронавірусом у 33 дітей і 133 медпрацівників.

"За минулу добу захворіли 33 дитини та 133 медичні працівники. Всього захворіли 672 дитини, а також 1976 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ 52 людини хворіють на COVID-19, 20 - одужали, 2 - померли, - Командування Медичних сил

Автор: 

діти (5154) карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Седьмая новость с утра (с 8 часов) в тему вирусобесия. Паруса эпидемии идиотии требуют свежего ветра.
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29.04.2020 09:44 Відповісти
Що ж ми хочемо, якщо в країні один недолікар - міністр, а інше непорозуміння взагалі вигадало собі посаду санлікаря.
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29.04.2020 09:52 Відповісти
А нет ли злоупотреблений в уходе медработников на самоизоляцию.Кто это контролирует !!
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29.04.2020 10:05 Відповісти
Коротка розповідь чому хворіють лікарі та до чого тут Зелені підерас.ти...
https://t.me/VGlagola/520
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29.04.2020 10:57 Відповісти
да не заболіли вони за сутки,їх виявили. заюоліли вони днів з 3-5 назад.
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29.04.2020 12:39 Відповісти
 
 