За добу на COVID-19 захворіли 133 медпрацівники, всього коронавірус виявили у 1976 медиків, - Степанов

В Україні COVID-19 з початку пандемії заразилися 1976 медичних працівників, а також 672 дитини.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр, за минулу добу в Україні підтвердили зараження коронавірусом у 33 дітей і 133 медпрацівників.

"За минулу добу захворіли 33 дитини та 133 медичні працівники. Всього захворіли 672 дитини, а також 1976 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ 52 людини хворіють на COVID-19, 20 - одужали, 2 - померли, - Командування Медичних сил