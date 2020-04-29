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За добу на COVID-19 захворіли 133 медпрацівники, всього коронавірус виявили у 1976 медиків, - Степанов
В Україні COVID-19 з початку пандемії заразилися 1976 медичних працівників, а також 672 дитини.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив міністр, за минулу добу в Україні підтвердили зараження коронавірусом у 33 дітей і 133 медпрацівників.
"За минулу добу захворіли 33 дитини та 133 медичні працівники. Всього захворіли 672 дитини, а також 1976 медпрацівників", - повідомив Степанов.
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