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Новини Коронавірус і карантин
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Через карантин переноситься запуск системи фото- та відеофіксації дорожнього руху, - МВС. ФОТО

МВС переносить запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху через карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"12 березня 2020 року МВС України презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Тоді ми повідомили, що запуск зазначеної системи в експлуатацію очікується з 1 травня цього року.

Вже 11 березня Уряд запровадив суворі карантинні заходи, аби не допустити поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України", - йдеться в повідомленні.

Через карантин переноситься запуск системи фото- та відеофіксації дорожнього руху, - МВС 01

Зазначається, що ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації.

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"Тому в МВС ухвалено рішення щодо відтермінування роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину", - повідомили у відомстві.

Автор: 

відеофіксація (113) карантин (18172) МВС (3512) ПДР (478) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
І як карантин завадив впровадженню фото і відеофіксацію дорожнього руху?
Коронавірус у відеокамерах?
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29.04.2020 09:55 Відповісти
+6
Чергова маячня, бутафорія від корумпованого міністра Сабакова))) БЕБЕБЕ. Поліція вже давно перетворилась в ОЗУ..
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29.04.2020 10:00 Відповісти
+3
Правильно. А то на камеру маску наденешь - ничего не увидишь
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29.04.2020 09:54 Відповісти
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Правильно. А то на камеру маску наденешь - ничего не увидишь
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29.04.2020 09:54 Відповісти
Нєєє
. Робота камер в тестовому режимі на прояязі року показала, що основні і масові порушники - мажори і владні функціонери...... От і мудрують, як переробити програми, шоб саме ці категорії порушників вивести із фіксації, документування і від покарання...
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29.04.2020 16:15 Відповісти
Інширх внятних прояснень немає, бо камери вже не лише закуплені, але й змонтовані, та комуніковані з МВС... ПРацівники виділені, які сидять за компами, але ж вони не бігають за машинами по вулиці... Отримують вже і з/плату....
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29.04.2020 16:20 Відповісти
І як карантин завадив впровадженню фото і відеофіксацію дорожнього руху?
Коронавірус у відеокамерах?
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29.04.2020 09:55 Відповісти
Мабуть не хочуть тратитися на розвозку для комп'ютерщиків і операторів камер)
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29.04.2020 10:07 Відповісти
Та ні - тратитися то не з їхнього карману.
А ось те що не хочуть платити штрафи - бо то з їхніх, непосильною натугою крадених...
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29.04.2020 10:48 Відповісти
О, позитивчик от короны.
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29.04.2020 09:56 Відповісти
Чергова маячня, бутафорія від корумпованого міністра Сабакова))) БЕБЕБЕ. Поліція вже давно перетворилась в ОЗУ..
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29.04.2020 10:00 Відповісти
А шож так? Народ нервничает?
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29.04.2020 10:00 Відповісти
Как говорил Хазанов - "Если в стране есть МВД, то в ней есть и преступность".
Лучше и не с кажешь.
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29.04.2020 10:01 Відповісти
На карантин теперь всё списывать будут?)
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29.04.2020 10:12 Відповісти
причину очередную нашли
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29.04.2020 10:35 Відповісти
А який зв'язок?
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29.04.2020 10:52 Відповісти
Блин!
Так сложно каждому сделать кабинку со своим входом?
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29.04.2020 11:17 Відповісти
Баблос освоен...
На выходе эффект нулевой))))

Аналогично борьбе с коррупцией...

Да ЗЕ фунтики?)))
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29.04.2020 11:52 Відповісти
 
 