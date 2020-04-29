Через карантин переноситься запуск системи фото- та відеофіксації дорожнього руху, - МВС. ФОТО
МВС переносить запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху через карантин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
"12 березня 2020 року МВС України презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Тоді ми повідомили, що запуск зазначеної системи в експлуатацію очікується з 1 травня цього року.
Вже 11 березня Уряд запровадив суворі карантинні заходи, аби не допустити поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації.
"Тому в МВС ухвалено рішення щодо відтермінування роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину", - повідомили у відомстві.
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