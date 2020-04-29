Лише ті, хто хоче розколоти дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати призначення Саакашвілі, - Зурабішвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі критично висловилася про можливе призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром в український уряд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в заяві, опублікованій на сайті президента Грузії, Зурабішвілі зазначила, що ситуація навколо можливого призначення Саакашвілі викликала дефіцит довіри між Тбілісі і Києвом.

Наводимо його текст повністю.

Грузія та Україна є близькими стратегічними партнерами. Наша співпраця базується на багатовіковій дружбі та повазі, наших спільних інтересах та прагненнях. Проте наша країна-партнер зараз розглядає кандидата на високу політичну посаду, якого судами усіх трьох інстанцій Грузії визнали винними. Слід зазначити, що це природно спричинило занепокоєння уряду Грузії та суспільства.

Як Глава держави, я добре знаю, що втручання у внутрішні справи та кадрову політику іншої держави неприпустиме у міжнародних відносинах. Однак також є неприйнятним і незрозумілим з боку украінського уряду обрати громадського діяча, злочинна діяльність якого визнана не лише у суді Грузії, а й у відповідному рішенні Європейського суду з прав людини.

Не кажучи вже про те, що його звинувачують у тяжких корупційних злочинах.

Усі, хто поважає історію наших країн і найважчий шлях, який ми пройшли разом, і ті, хто піклується про майбутнє нашої стратегічної дружби, стурбовані нинішньою ситуацією. Серед них я особисто - президент Грузії, і зі мною - більшість суспільства. Тільки ті, хто хоче розірвати непохитну дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати такого розвитку подій.

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Я виступаю лише в інтересах держави, адже Україна та Грузія поділяють не лише багатовікову дружбу та взаємоповагу, але й незалежність, здобуту в недавньому минулому, спосіб побудови держави та спільні цілі: членство в ЄС та НАТО, економічні плани, транспортний потенціал Чорного моря. Зміцнення співпраці та посилення регіонального співробітництва є ще важливішим в контексті виклику коронавірусу. Найголовніше, що об’єднує грузинів та українців, - це наша солідарність та спільні зусилля щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету, подолання конфліктів та окупацій. Неможливо уявити, що можуть здобути Грузія чи Україна, розділивши дороги та послабивши єдність.

Особисто я не хочу думати, що такий варіант прийнятний. Я навіть не можу уявити, яка одна людина може бути настільки важливою, що Україна ставить на карту наші довгострокові відносини між нашими державами, нехтує наші інституції та ображає наше суспільство.

Мені шкода, що сьогодні ми порушуємо навіть необхідну солідарність у протистоянні коронавірусу, яка зараз об'єднує практично весь світ. Мені шкода втраченого часу, коли нам - обом країнам - довелося працювати над спільними планами щодо НАТО та Європейського Союзу в Брюсселі.

Мені шкода через відсутність довіри, яка вже виникла між нашими країнами, але я б хотіла помилитися і покластися на сподівання, що інтереси наших країн будуть більш цінними та захищеними, ніж вузькі політичні амбіції та розрахунки. Я сподіваюся, що спільне минуле, теперішнє та майбутнє наших братніх націй ніколи не будуть поставлені під сумнів.