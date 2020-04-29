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Лише ті, хто хоче розколоти дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати призначення Саакашвілі, - Зурабішвілі

Лише ті, хто хоче розколоти дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати призначення Саакашвілі, - Зурабішвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі критично висловилася про можливе призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром в український уряд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в заяві, опублікованій на сайті президента Грузії, Зурабішвілі зазначила, що ситуація навколо можливого призначення Саакашвілі викликала дефіцит довіри між Тбілісі і Києвом.

Наводимо його текст повністю.

Грузія та Україна є близькими стратегічними партнерами. Наша співпраця базується на багатовіковій дружбі та повазі, наших спільних інтересах та прагненнях. Проте наша країна-партнер зараз розглядає кандидата на високу політичну посаду, якого судами усіх трьох інстанцій Грузії визнали винними. Слід зазначити, що це природно спричинило занепокоєння уряду Грузії та суспільства.

Як Глава держави, я добре знаю, що втручання у внутрішні справи та кадрову політику іншої держави неприпустиме у міжнародних відносинах. Однак також є неприйнятним і незрозумілим з боку украінського уряду обрати громадського діяча, злочинна діяльність якого визнана не лише у суді Грузії, а й у відповідному рішенні Європейського суду з прав людини.

Не кажучи вже про те, що його звинувачують у тяжких корупційних злочинах.

Усі, хто поважає історію наших країн і найважчий шлях, який ми пройшли разом, і ті, хто піклується про майбутнє нашої стратегічної дружби, стурбовані нинішньою ситуацією. Серед них я особисто - президент Грузії, і зі мною - більшість суспільства. Тільки ті, хто хоче розірвати непохитну дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати такого розвитку подій.

Також читайте: Призначення Саакашвілі може затьмарити політичне співробітництво між нашими країнами, - спікер парламенту Грузії Талаквадзе написав Разумкову. ДОКУМЕНТ

Я виступаю лише в інтересах держави, адже Україна та Грузія поділяють не лише багатовікову дружбу та взаємоповагу, але й незалежність, здобуту в недавньому минулому, спосіб побудови держави та спільні цілі: членство в ЄС та НАТО, економічні плани, транспортний потенціал Чорного моря. Зміцнення співпраці та посилення регіонального співробітництва є ще важливішим в контексті виклику коронавірусу. Найголовніше, що об’єднує грузинів та українців, - це наша солідарність та спільні зусилля щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету, подолання конфліктів та окупацій. Неможливо уявити, що можуть здобути Грузія чи Україна, розділивши дороги та послабивши єдність.

Особисто я не хочу думати, що такий варіант прийнятний. Я навіть не можу уявити, яка одна людина може бути настільки важливою, що Україна ставить на карту наші довгострокові відносини між нашими державами, нехтує наші інституції та ображає наше суспільство.

Мені шкода, що сьогодні ми порушуємо навіть необхідну солідарність у протистоянні коронавірусу, яка зараз об'єднує практично весь світ. Мені шкода втраченого часу, коли нам - обом країнам - довелося працювати над спільними планами щодо НАТО та Європейського Союзу в Брюсселі.

Мені шкода через відсутність довіри, яка вже виникла між нашими країнами, але я б хотіла помилитися і покластися на сподівання, що інтереси наших країн будуть більш цінними та захищеними, ніж вузькі політичні амбіції та розрахунки. Я сподіваюся, що спільне минуле, теперішнє та майбутнє наших братніх націй ніколи не будуть поставлені під сумнів.

Автор: 

Грузія (1852) Зурабішвілі Саломе (104) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+31
там у власти кланы, которых он жарил 8 лет и убрал от коррупции и воровсва...простая месть грузинского розлива.
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29.04.2020 09:57 Відповісти
+24
Кацапская подстилка, которая провела в грузинский парламент росийского диверсанта. Грузия дала гражданство Лене Космосу и отказалась его выдавать Украине, который украл в Киеве до 2 млрд. долларов. И теперь требуете выдать Саакашвили, который спас Грузию от росийской окупации, вытащил Грузию из говна, проведя реформы в самые короткие сроки, а теперь став гражданином Украины.
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29.04.2020 10:09 Відповісти
+23
Я не поклонник Сааки А то , что наш стратегический партнер, с грузинским радушием миллионами принимает туристов из русни мадам Зурабашвили не смущает? Где их хваленая кавказская гордость?
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29.04.2020 09:58 Відповісти
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ставленница проросийского грузинского олигархата офуела если бы не Украина Грузию давно бы оккупировали
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29.04.2020 10:24 Відповісти
Михо - это грузинский Пиночет, кулаками наводивший порядок.
Пиночета тоже судили.
Вы "за" Пиночета или "против"?
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29.04.2020 10:24 Відповісти
за
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29.04.2020 10:32 Відповісти
Ето так думают и считают в Кремле и в порусевшей Грузии. Больше никто в мтре так не считает. Смотрю вы тоже порусевший?
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29.04.2020 10:33 Відповісти
Почитай в чём Михо обвиняют грузинские суды.
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29.04.2020 12:00 Відповісти
Я читал,и ето обвинение поддерживает только власть Грузии и России. В мире Михо считают ето бредом,ибо Михо великий реформатор,он сделал " грузинское чудо" за небольшой отрезок времени. Почитай) Он в мире уважаемый человек. Только рашка и пророссийская власть в Грузии хотят его видеть за решеткой. Увы,но ето так.
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29.04.2020 14:16 Відповісти
Ты не про "а в газете написано!". Ты про в чём его обвиняют.
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29.04.2020 18:46 Відповісти
Пиши внятно,чтоб было понять суть. Я знаю в чем его обвиняют. Т.Чорновол тоже обвиняют в поджоге офиса рыгов. Но ето не значит,что она преступница. Вот тебе паралель.
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30.04.2020 20:34 Відповісти
Уровень твоих знаний (интеллекта?) понятен. Для начала почитай, в чём обвиняют Черновол. Когда изучишь - переходи к обвинениям Михо.
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01.05.2020 10:11 Відповісти
Ти я бачу трохи недолуге,трудно доходе?) Бува)))
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02.05.2020 21:28 Відповісти
Бла-бла-бла.....
Ладно, помогу - Черновол обвиняют в умышленном убийстве.
А вот дальше - сам, про обвинения Михо.
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03.05.2020 10:06 Відповісти
Мда....тяжелый случай.
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09.05.2020 00:14 Відповісти
Говорящая солонка? Согласеню
"По словам Чорновол,https://censor.net/news/3188292/chornovol_predyavili_podozrenie_po_8_statyam_kriminalnogo_kodeksa_ot_ubiyistva_do_prepyatstvovaniya, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.Источник: https://censor.net/n3194052
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09.05.2020 10:02 Відповісти
Да це я і сам знаю,тільки це звинувачення фількина грамота,як і звинувачення Міхо. Ще не набридло дурню писати?
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26.05.2020 11:35 Відповісти
Ты идиот? Ну ка, ПРОЦИТИРУЙ "дурню" в моих высказываниях!
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26.05.2020 12:36 Відповісти
я за )))
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29.04.2020 10:33 Відповісти
не Піночет, а, скоріше, грузинське *****
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29.04.2020 10:44 Відповісти
Карлсону до Пиночета как от Тбилиси до Киева рачки
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29.04.2020 10:59 Відповісти
С него такой "Пиночет", "как с говна - пуля...". "Локомотивом реформ" в Грузии был Каха Бендукидзе...А Саакашвили был "литсом реформ"... Когда КАХа понял, что "Карлсон" строит не "демократию, а "автократию", и переубедить его не удаётся, Каха ушёл... И "звезда" Михо "закатилась"... Его "погнали ссаными тряпками...".
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29.04.2020 11:36 Відповісти
Ли Кван Ю построил из нищей коррумпированной страны процветающую демократию действительно жесткими авторитарными методами а ты думал воров-коррупционеров перевоспитывать так они тебя первого и сьедят
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29.04.2020 11:52 Відповісти
Да... Вот только Ли Куан Ю "авторитарными методами" стал сажать коррупционеров, а Саакашвили теми же методами стал сам коррупционером, создав "высший пилотаж" - "авторитарную коррупцию", при которой имели "право на коррупцию" только он и его ближайшее окружение, а остальному населению предлагалось соблюдать закон...
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29.04.2020 11:58 Відповісти
Жена выгнала мужа из дома, а теперь обижается, что он на ком-то женился.
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29.04.2020 10:33 Відповісти
кацапський реваншизм на марші. грузинський народ та нинішня грузинська влада це різні речі.
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29.04.2020 10:34 Відповісти
Примите нашу озабоченость...и провалюйте!!! Подавайте в Интерпол,хотя интерпол вас уже послал,вас только рашка поддерживает.
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29.04.2020 10:36 Відповісти
Крысы вы путинские. Если бы не Саакашвили небыло бы сейчас Грузии ни как страны ни как республики. До 2008 года грузия у меня и у подавляющего большинства людей ассоциировалась с бандитским краем типо Чечни и приднестровья куда желательно никогда не ехать и не подходить даже к границе. Грузия благодаря Саакашвили получила поддержку в том числе военную от США и многих стран даже Украины. Вспомните как Ющенко помог Саакашвили танками и ПВО, и как тогда Жулька, рыгоаналы в том числе Парашенко выли что нельзя помогать грузинам, потому что рузькие наши братья. Да что там жулька, тогда процентов 90% украинцев считали так же. Но Ющенко вопреки всему помог Грузии и теперь стал для порохоботов врагом, агентом кремля и тд. Саакашвили вывел Грузию из болота и теперь крысы неблагодарные, в том числе *воры в законе*, которые стали просто преступниками ему мстят...
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29.04.2020 10:37 Відповісти
Не помогать Грузии больше всех не хотела Юля) благодаря Михо рашка даже санкций не поимела -зато получила безвиз от саака... В общем, крысы пуйловские это вы, голосовавшие за зекретина.
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29.04.2020 10:54 Відповісти
Насколько я помню, Юля была нейтральной и никакой позиции по Грузии не озвучивала. А о том, что она "не хотела" - ваши больные фантазии.
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29.04.2020 18:00 Відповісти
Температуру міряв? бо на маячню схоже. Особливо за "тогда процентов 90% украинцев считали так же"
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29.04.2020 12:02 Відповісти
Интересные параллели можно провести относительно Украины после президенства Порошенко и Грузии после президенства Саакашвили. В Грузии после смены власти Саакашвили, у новой власти усилились проросийские настроения, а бывший президент стал переследоваться под разными предлогами, в Украине сейчас происходит тоже самое, не так ли? Сценарист и заказчик такого развития событий ясен как божий день. Жалко, ели украинцы не смогут во время сказать "стоп" пришедшим в управление страной приспешникам кремля и попросить их всех "на выход".
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29.04.2020 10:38 Відповісти
ПТН-ПНХ
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29.04.2020 10:46 Відповісти
Интересный финт ушами с проведением "запутанных паралелей"...
Стесняюсь спросить, а объяснить общевойсковую операцию по недопущению возврата в страну одного единственного "параллельного" гражданина Украины и масштабную тайную спецоперацию по его выдворению, тоже так смогёте?
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29.04.2020 10:59 Відповісти
Личная неприязнь гражданина Порошенко, возможно Миша, что то знал. Это событие проходило однозначно без руковоства крелядей.
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29.04.2020 11:07 Відповісти
А я уже было подумал про заботу президента о интересах страны...
Лише ті, хто хоче розколоти дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати призначення Саакашвілі, - Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 9715
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29.04.2020 12:25 Відповісти
Это вообще ни в какие ворота, он в розыске?
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29.04.2020 10:39 Відповісти
Мирно сосуществовать, но не дружить с пророссийским правительством Грузии.
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29.04.2020 10:42 Відповісти
Не це не кумовство?Так зебіли? " Чоловік головбуха "95 кварталу" очолив департамент стратегічної агентурної розвідки ГУР Міноборони"

Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.

Ця посада передбачає погодження в Офісі президента. Подання на призначення підписав начальник Головного управління розвідки Василь Бурба.

Минулого року Пашков став т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУРа Міноборони. До того він 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки та займав одну з низових посад. Але незабаром після перемоги президента Володимира Зеленського кар'єра Пашкова пішла в гору, зазначає видання: щоб зайняти крісло т.в.о. начальника департаменту Пашков перестрибнув відразу 10 службових посад, попри відсутність великих досягнень по службі.
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29.04.2020 10:48 Відповісти
А когда это ЗЕлену шмарклю интересовала дружба с Грузией? Оно с самого начало кукарекало, что хочет заглянуть в глаза Куйлу, дыша ему в пуп.
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29.04.2020 10:48 Відповісти
он як лахта збудилася))) злили вашого *******... тепер дали завдання розганяти чвари з Грузією
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29.04.2020 10:48 Відповісти
Эх.... а как миша рассказывал в субботу. и на этот вопрос у него свое виденье и на тот. а перл про предприятия из Китая... это ж песня просто
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29.04.2020 10:50 Відповісти
У Миши конкретные дела за плечами, балаболкин. Песни поют твои хозяева.
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29.04.2020 11:32 Відповісти
какие?
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29.04.2020 11:54 Відповісти
Предлагаю ввести визовый режим с республиками Закавказья
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29.04.2020 11:01 Відповісти
пуйлу рекомендуй
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29.04.2020 11:22 Відповісти
Как следствие борьбы с "уважаемыми людьми", с 2006 по 2010 годы 180 членов воровского мира были задержаны и осуждены, а у представителей мафии и коррумпированных чиновников конфисковали имущество на сумму в 1 миллиард долларов. Машины - передали копам, в домах "законников" - открывали полицейские участки. Это было показательно - что плохо, и что хорошо. Так и боролись за правосознание грузин.Спецзаключеннае для " законников"
Интересно, что "законников" грузины сажали в специальную тюрьму, где находились исключительно осужденные за такие же преступления. Это делалось потому что в обычной тюрьме они имели бы привилегированное положение - другие осужденные были бы их обслугой.
Представители нынешней правящей партии Грузии называют эпоху Саакашвили "девять лет кровавого режима" и говорят о системных нарушениях прав человека, пытках заключенных и политизации грузинской полиции в те годы. После смены власти была проведена масштабная амнистия, в результате которой на свободе оказались примерно половина заключенных. Тогда среди освобожденных оказались и "воры в законе", которые отбывали наказание не только за свой криминальный статус, но и за наркопреступления. Им дали сутки на то, чтобы они покинули Грузию. Они и переехали в Украину и Россию. Как следствие, в Украине время от времени ловят и депортируют воров в законе, а они впоследствии возвращаются обратно.
https://24tv.ua/ru/vory_v_zakone_kak_borolis_s_kriminalom_v_mire_i_chto_predlagajut_ukraincam_n1274468
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29.04.2020 11:07 Відповісти
Мстительная неблагодарная сволочь, которую Миша привел за руку в политику.
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29.04.2020 11:31 Відповісти
Так это же прокремлевская чебуречница!
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29.04.2020 11:57 Відповісти
Послать далеко и дать возможность Саакашвили работать в Украине. Это выступление можно, конечно, игнорировать, но ищущие повод не назначать Саакашвили, вцепятся за это, как за соломинку.
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29.04.2020 12:44 Відповісти
Это та безхребетная президентша, у которой депутаты РФ в кресло спикера парламента садятся? И у которой РФ границы передвигает?
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29.04.2020 13:57 Відповісти
зато дружите с кацапами, которые оттяпали у вас две автономии и называют вас не братским народом как украинцы, а исключительно Лицами Кавказской Национальности
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29.04.2020 14:00 Відповісти
Саломэ - путинская подстилка нам твое мнение до лампады !
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29.04.2020 14:11 Відповісти
Какое тебе дело до Украины, смотри лучше за свою Грузию. А Саакашвили молодец, он 9-ть лет был президентом в Грузии, с коррупцией боролся с ворами, а вы на его теперь бочку катите. Хрен у вас будет уже такой президент, не видать вам честного, справедливого президента, одни коррупционеры будут.
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29.04.2020 17:14 Відповісти
На этих путинских крыс не стоит обращать внимание, они к дружественному Картвельскому народу не имеют никакого отношения. Это как мертведчука называть Украинцем.
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29.04.2020 18:06 Відповісти
шакалы из Москва и так же президент Грузии Зурабишвили исходят на гоvно, с пеной у рта.
Совпадение?? Не думаю. Москва и Зурабишвили пусть своей ядовитой слюной захлебнутся.

Зурабишвили будешь своей стране указывать кого назначать, а кого нет! Без вас разберутся....и это не ваше дело. Давай до свиданья! Недовольство о возможном назначении остается Россия и пророссийкие силы в Украине, некоторые олигархи, которые связаны напрямую с кремлем. Естественно, будет сопротивление.

Задача у России - чтобы в Украине было максимально плохо всегда, чтобы мы были историей неуспеха в любой сфере, в которую можно тыкать пальцем и говорить: вот, до чего доводит демократия и Майданы". Саакашвили имеет знания и большие связи в ЕС,США, которые помогут привлечь деньги в Украину, что спасет страну от экономической катастрофы.

Но учитывая паталогическую трусость Зеленского, и что он не самостоятельный, профан, слушает всяких прокацапленых Ермаков, олигархов, совсем не обязательно, что Саакашвили вернётся в украинскую политику.
Зеленский, последний ***** спилит на котором сидит, а ***** путину нервы портить не станет, трус он по жизни, бесхеребетный!
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29.04.2020 18:34 Відповісти
Саломе, Саломе... Цьому торчку Україна не варта нічого, а ви про Грузію.Лише ті, хто хоче розколоти дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати призначення Саакашвілі, - Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 5737
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29.04.2020 20:54 Відповісти
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