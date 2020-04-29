Лише ті, хто хоче розколоти дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати призначення Саакашвілі, - Зурабішвілі
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі критично висловилася про можливе призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром в український уряд.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в заяві, опублікованій на сайті президента Грузії, Зурабішвілі зазначила, що ситуація навколо можливого призначення Саакашвілі викликала дефіцит довіри між Тбілісі і Києвом.
Наводимо його текст повністю.
Грузія та Україна є близькими стратегічними партнерами. Наша співпраця базується на багатовіковій дружбі та повазі, наших спільних інтересах та прагненнях. Проте наша країна-партнер зараз розглядає кандидата на високу політичну посаду, якого судами усіх трьох інстанцій Грузії визнали винними. Слід зазначити, що це природно спричинило занепокоєння уряду Грузії та суспільства.
Як Глава держави, я добре знаю, що втручання у внутрішні справи та кадрову політику іншої держави неприпустиме у міжнародних відносинах. Однак також є неприйнятним і незрозумілим з боку украінського уряду обрати громадського діяча, злочинна діяльність якого визнана не лише у суді Грузії, а й у відповідному рішенні Європейського суду з прав людини.
Не кажучи вже про те, що його звинувачують у тяжких корупційних злочинах.
Усі, хто поважає історію наших країн і найважчий шлях, який ми пройшли разом, і ті, хто піклується про майбутнє нашої стратегічної дружби, стурбовані нинішньою ситуацією. Серед них я особисто - президент Грузії, і зі мною - більшість суспільства. Тільки ті, хто хоче розірвати непохитну дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати такого розвитку подій.
Я виступаю лише в інтересах держави, адже Україна та Грузія поділяють не лише багатовікову дружбу та взаємоповагу, але й незалежність, здобуту в недавньому минулому, спосіб побудови держави та спільні цілі: членство в ЄС та НАТО, економічні плани, транспортний потенціал Чорного моря. Зміцнення співпраці та посилення регіонального співробітництва є ще важливішим в контексті виклику коронавірусу. Найголовніше, що об’єднує грузинів та українців, - це наша солідарність та спільні зусилля щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету, подолання конфліктів та окупацій. Неможливо уявити, що можуть здобути Грузія чи Україна, розділивши дороги та послабивши єдність.
Особисто я не хочу думати, що такий варіант прийнятний. Я навіть не можу уявити, яка одна людина може бути настільки важливою, що Україна ставить на карту наші довгострокові відносини між нашими державами, нехтує наші інституції та ображає наше суспільство.
Мені шкода, що сьогодні ми порушуємо навіть необхідну солідарність у протистоянні коронавірусу, яка зараз об'єднує практично весь світ. Мені шкода втраченого часу, коли нам - обом країнам - довелося працювати над спільними планами щодо НАТО та Європейського Союзу в Брюсселі.
Мені шкода через відсутність довіри, яка вже виникла між нашими країнами, але я б хотіла помилитися і покластися на сподівання, що інтереси наших країн будуть більш цінними та захищеними, ніж вузькі політичні амбіції та розрахунки. Я сподіваюся, що спільне минуле, теперішнє та майбутнє наших братніх націй ніколи не будуть поставлені під сумнів.
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Пиночета тоже судили.
Вы "за" Пиночета или "против"?
Ладно, помогу - Черновол обвиняют в умышленном убийстве.
А вот дальше - сам, про обвинения Михо.
"По словам Чорновол,https://censor.net/news/3188292/chornovol_predyavili_podozrenie_po_8_statyam_kriminalnogo_kodeksa_ot_ubiyistva_do_prepyatstvovaniya, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.Источник: https://censor.net/n3194052
Стесняюсь спросить, а объяснить общевойсковую операцию по недопущению возврата в страну одного единственного "параллельного" гражданина Украины и масштабную тайную спецоперацию по его выдворению, тоже так смогёте?
Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
Відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.
Ця посада передбачає погодження в Офісі президента. Подання на призначення підписав начальник Головного управління розвідки Василь Бурба.
Минулого року Пашков став т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУРа Міноборони. До того він 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки та займав одну з низових посад. Але незабаром після перемоги президента Володимира Зеленського кар'єра Пашкова пішла в гору, зазначає видання: щоб зайняти крісло т.в.о. начальника департаменту Пашков перестрибнув відразу 10 службових посад, попри відсутність великих досягнень по службі.
Интересно, что "законников" грузины сажали в специальную тюрьму, где находились исключительно осужденные за такие же преступления. Это делалось потому что в обычной тюрьме они имели бы привилегированное положение - другие осужденные были бы их обслугой.
Представители нынешней правящей партии Грузии называют эпоху Саакашвили "девять лет кровавого режима" и говорят о системных нарушениях прав человека, пытках заключенных и политизации грузинской полиции в те годы. После смены власти была проведена масштабная амнистия, в результате которой на свободе оказались примерно половина заключенных. Тогда среди освобожденных оказались и "воры в законе", которые отбывали наказание не только за свой криминальный статус, но и за наркопреступления. Им дали сутки на то, чтобы они покинули Грузию. Они и переехали в Украину и Россию. Как следствие, в Украине время от времени ловят и депортируют воров в законе, а они впоследствии возвращаются обратно.
https://24tv.ua/ru/vory_v_zakone_kak_borolis_s_kriminalom_v_mire_i_chto_predlagajut_ukraincam_n1274468
Совпадение?? Не думаю. Москва и Зурабишвили пусть своей ядовитой слюной захлебнутся.
Зурабишвили будешь своей стране указывать кого назначать, а кого нет! Без вас разберутся....и это не ваше дело. Давай до свиданья! Недовольство о возможном назначении остается Россия и пророссийкие силы в Украине, некоторые олигархи, которые связаны напрямую с кремлем. Естественно, будет сопротивление.
Задача у России - чтобы в Украине было максимально плохо всегда, чтобы мы были историей неуспеха в любой сфере, в которую можно тыкать пальцем и говорить: вот, до чего доводит демократия и Майданы". Саакашвили имеет знания и большие связи в ЕС,США, которые помогут привлечь деньги в Украину, что спасет страну от экономической катастрофы.
Но учитывая паталогическую трусость Зеленского, и что он не самостоятельный, профан, слушает всяких прокацапленых Ермаков, олигархов, совсем не обязательно, что Саакашвили вернётся в украинскую политику.
Зеленский, последний ***** спилит на котором сидит, а ***** путину нервы портить не станет, трус он по жизни, бесхеребетный!