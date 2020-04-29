Кабмін сьогодні на засіданні розгляне питання підтримки малого бізнесу, відкриття ринків і формування ОТГ

Уряд на засіданні в середу має намір схвалити проєкт постанови про затвердження порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

Як зазначено в порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, ініціювати розгляд цього питання буде міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.

Міністр юстиції Денис Малюська запропонує затвердити положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної бюро розслідувань. Міністр фінансів Сергій Марченко - схвалити зміни в порядок надання фінансової державної підтримки суб'єктам мікропідприємництва і малого підприємництва, а також затвердити порядок функціонування єдиного рахунку та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади.

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Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представить колегам проєкт постанови про реалізацію експериментального проєкту із забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни постачальника таких послуг. Він також поставить питання про відвідування адміністративних будівель із застосуванням відображення інформації, що міститься в документах, в електронному вигляді.

Учасники засідання розглянуть питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів і винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Вони також можуть затвердити план заходів на 2020-2027 роки щодо впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта" на період до 2027 року.

Міністри розглянуть постанову про внесення змін до порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки.

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Чиновники мають намір узгодити законопроєкти, щоб внести їх найближчим часом на розгляд Верховної Ради. Зокрема, про зміни в закон про державне соціальне страхування, зміни до Бюджетного, Податкового та Митного кодексів, а також проєкт закону про адміністративну процедуру.

Також планується розглянути проєкти розпоряджень про затвердження перспективного плану формування територій громад Херсонської, Луганської та Хмельницької областей, а також деякі питання забезпечення державного контролю в нафтогазовому комплексі.

Крім того, розглянуть питання про створення територіального органу Національної поліції і внесення змін до деяких постанов Кабміну, а також кадрові питання.

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Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 1 травня в Україні можуть відновити свою роботу продуктові ринки.