КСУ сьогодні розгляне подання нардепів щодо конституційності закону про депутатську недоторканність

Конституційний Суд України сьогодні, 29 квітня, розгляне конституційне подання народних депутатів про конституційність закону щодо депутатської недоторканності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті КСУ.

"Розгляд справи за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" у формі письмового провадження (відкрита частина пленарного засідання)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трансляція пленарного засідання відбудеться на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України http://ccu.gov.ua в рубриці "Відеотрансляція засідань" за посиланням http://ccu.gov.ua/stream.

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Як повідомлялося, 50 депутатів, більшість яких із партії "Опозиційна платформа - За життя", хочуть оскаржити в Конституційному суді закон про скасування депутатської недоторканності, який набув чинності 1 січня 2020 року

Депутати вважають закон неконституційним, оскільки Верховна Рада ухвалила його з порушенням процедури. Так, за нього попередньо проголосували в ніч на 30 серпня і остаточно ухвалили 3 вересня. Щоб це було можливим, депутати почали першу сесію раніше і закрили після одного засідання.

У поданні зазначається, що перша сесія не була черговою, тому на ній не можна було розглядати поправки до Конституції.

Нагадаємо, Верховна Рада у вересні ухвалила законопроєкт (№7203) про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року.

3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

18 грудня парламент проголосував у цілому за законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.