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КСУ сьогодні розгляне подання нардепів щодо конституційності закону про депутатську недоторканність

КСУ сьогодні розгляне подання нардепів щодо конституційності закону про депутатську недоторканність

Конституційний Суд України сьогодні, 29 квітня, розгляне конституційне подання народних депутатів про конституційність закону щодо депутатської недоторканності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті КСУ.

"Розгляд справи за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" у формі письмового провадження (відкрита частина пленарного засідання)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трансляція пленарного засідання відбудеться на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України http://ccu.gov.ua в рубриці "Відеотрансляція засідань" за посиланням http://ccu.gov.ua/stream.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний суд закрив справу про депутатську недоторканність

Як повідомлялося, 50 депутатів, більшість яких із партії "Опозиційна платформа - За життя", хочуть оскаржити в Конституційному суді закон про скасування депутатської недоторканності, який набув чинності 1 січня 2020 року

Депутати вважають закон неконституційним, оскільки Верховна Рада ухвалила його з порушенням процедури. Так, за нього попередньо проголосували в ніч на 30 серпня і остаточно ухвалили 3 вересня. Щоб це було можливим, депутати почали першу сесію раніше і закрили після одного засідання.

У поданні зазначається, що перша сесія не була черговою, тому на ній не можна було розглядати поправки до Конституції.

Нагадаємо, Верховна Рада у вересні ухвалила законопроєкт (№7203) про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року.

3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

18 грудня парламент проголосував у цілому за законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.

Автор: 

ВР (15048) недоторканність (546) подання (22)


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Топ коментарі
+5
но, к глубокому сожалению депутатов, он окажется неконституционным.....
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29.04.2020 10:09 Відповісти
+2
КСУ сегодня рассмотрит представление нардепов о конституционности закона о депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3215
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29.04.2020 10:13 Відповісти
+2
Закон поверхностный и пиарный, всё во власти генпрокурора. И где законы о Референдуме и об Импичменте президента?
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29.04.2020 10:15 Відповісти
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но, к глубокому сожалению депутатов, он окажется неконституционным.....
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29.04.2020 10:09 Відповісти
это было бы хорошо...
я за неприкосновенность депутатов не смотря на некоторые негативные моменты..
выборные депутаты это единственная наша защита от произвола исполнительной власти...
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29.04.2020 10:20 Відповісти
по-моему, ЗаЖОПникам, подававшим это представление, при нынешней власти ничего не угрожает......
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29.04.2020 10:41 Відповісти
Если мозгов нет у тебя...
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29.04.2020 11:04 Відповісти
КСУ сегодня рассмотрит представление нардепов о конституционности закона о депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3215
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29.04.2020 10:13 Відповісти
Шедевр!
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29.04.2020 10:57 Відповісти
450 ленивых пиз()юков..
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29.04.2020 10:15 Відповісти
Закон поверхностный и пиарный, всё во власти генпрокурора. И где законы о Референдуме и об Импичменте президента?
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29.04.2020 10:15 Відповісти
что было..то сплыло..
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29.04.2020 10:16 Відповісти
Гопода,у меня влпрос кто шарит в юриспруденции. В конституции прописано ,что перед законом все равны или в каких то в иных законах или нет. Если нет то нужно срочно прописать и все устаканиться!
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29.04.2020 10:16 Відповісти
ты это менту или прокурору расскажи, когда они захотят по какой то причине посадить тебя просто так - у них нет неприкосновенности....
А в нормальных демократиях представители выборных органов власти имеют неприкосновенность в той или иной степени.... - как противовес исполнительной власти..
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29.04.2020 10:26 Відповісти
Почему в демократиях, в средневековых монархиях тоже так было.
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29.04.2020 10:42 Відповісти
Так зроби так щоб судочинство прокурори та менти стали порядними. Це вони хочуть скасувати той закон щоб красти безбоязно і їм за це нічого не було
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29.04.2020 10:50 Відповісти
Опзажопники играют на турборежимных процедурных косяках, которые заложены, как взрывчатка в фундамент. По глупости или сознательно.
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29.04.2020 10:17 Відповісти
клоун-продажное, тупое чьмо.
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29.04.2020 10:28 Відповісти
Повинен бути прийнятий закон про відклик нардепів і ті хто подавав цей позов повинні бути відкликані,бо перед виборами всі обіцяли скасувати недоторканість.
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29.04.2020 10:32 Відповісти
 
 