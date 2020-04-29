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Юридичних підстав для звільнення Смолія з посади голови НБУ немає, - "слуга народу" Гетманцев

Юридичних підстав для звільнення Смолія з посади голови НБУ немає, -

Підстави для звільнення глави Національного банку України Якова Смолія відсутні, парламент дасть політичну оцінку його роботи, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Це політична оцінка, юридичних наслідків ніяких", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Для звільнення глави НБУ юридичних підстав немає", - додав Гетманцев.

Як повідомлялося, народні депутати ініціюють необхідність доповіді глави НБУ Якова Смолія в парламенті про діяльність Національного банку в умовах карантину.

Також читайте: НБУ підтримав рекомендовану комітетом редакцію "антиколомойського" законопроєкту

Автор: 

ВР (15048) НБУ (10474) звільнення (2691) Смолій Яків (299) Гетманцев Данило (905)


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Топ коментарі
+4
Т.е. Гонтарева продолжает рулить из Лондона, её подельница Рожкова руководит, Смолий типичный подставной Фунт.
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29.04.2020 10:22 Відповісти
+3
а беня намагається заволодіти ще й НБУ
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29.04.2020 10:42 Відповісти
+3
А так хочется его убрать!
Он же не хочет печатать фантики в виде денежных знаков в угоду зеленым.
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29.04.2020 10:49 Відповісти
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Т.е. Гонтарева продолжает рулить из Лондона, её подельница Рожкова руководит, Смолий типичный подставной Фунт.
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29.04.2020 10:22 Відповісти
долго думал?
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29.04.2020 10:29 Відповісти
а беня намагається заволодіти ще й НБУ
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29.04.2020 10:42 Відповісти
Смолий - свадебный генерал..Он вообще никто, только подписывает, что ему Рожкова подсунет
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29.04.2020 10:28 Відповісти
Геть як Зеленський у Єрмака
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29.04.2020 10:59 Відповісти
Это тот гетьманцев,который изучает российское законодательство и требует принимать законы похожие на путинские?если так,то смолия нужно гнать,кремлевская агентура ничего хорошего не сделает.
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29.04.2020 10:48 Відповісти
А так хочется его убрать!
Он же не хочет печатать фантики в виде денежных знаков в угоду зеленым.
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29.04.2020 10:49 Відповісти
А який інший вихід пропонуєш для порятунку економіки?
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29.04.2020 17:21 Відповісти
Нормальних людей допустити до керівництва економікою, в них же якось виходило, що двадцять з гаком місяців поспіль економіка росла, а зелені примудрились обвалити її мене ніж за рік!
І сталось це ще до початку пандемії.
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29.04.2020 17:33 Відповісти
тре доступ до станка,тим паче бєня за цєной нє пастаїт! вова ж не проти
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29.04.2020 10:56 Відповісти
Тобто, Нацбанк може нищити економіку, а йому за це нічого не буде. Хай нищить і далі.
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29.04.2020 17:22 Відповісти
ЯК нацбанк нищить економіку?
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29.04.2020 17:34 Відповісти
 
 