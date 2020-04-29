Юридичних підстав для звільнення Смолія з посади голови НБУ немає, - "слуга народу" Гетманцев

Підстави для звільнення глави Національного банку України Якова Смолія відсутні, парламент дасть політичну оцінку його роботи, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Це політична оцінка, юридичних наслідків ніяких", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Для звільнення глави НБУ юридичних підстав немає", - додав Гетманцев.

Як повідомлялося, народні депутати ініціюють необхідність доповіді глави НБУ Якова Смолія в парламенті про діяльність Національного банку в умовах карантину.

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