МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми

Глава місії МВФ в Україні Рон ван Роден попередив Офіс президента України, що можливі зміни законодавства про НАБУ приведуть до перегляду дій фонду в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Родена, зміст якого став відомий "Європейській правді".

Підставою для листа стали "запропоновані зміни до законодавства, які розширять підстави для звільнення голови НАБУ, включивши до них рішення суду про адміністративне корупційне правопорушення". Роден вважає такі зміни шкідливими для продовження співпраці України з МВФ, оскільки, на думку Фонду, вони підважать незалежність Бюро.

"Як ви знаєте, інституційна незалежність НАБУ та його голови є критичними складовими його ефективності, і тому були важливими елементами попередніх програм МВФ. Будь-які законодавчі зміни, які звужують незалежність НАБУ, будуть сприйняті як відмова від попередніх антикорупційних зобов’язань і потребуватимуть коригування будь-якої нової програми (співпраці МВФ з Україною. – ред.)", - пояснив керівник місії Фонду.

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Під опис МВФ підпадають два законопроєкти, які були зареєстровані в лютому-березні, але на минулому тижні їх почали готувати до розгляду в залі. Це проєкти 3133 (автор – Гончаренко, "Євросолідарність", співавтори з ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Батьківщини") та 3180 (автори – Качура, Дубінський, "Слуга народу"), що містять аналогічні зміни до закону про НАБУ та дозволяють звільнити чинного керівника Бюро Артема Ситника.

Обидва законопроєкти викликали критику частини депутатів, а члени фракції "Голос" подали до кожного з них 10-13 альтернативних проєктів, що пропонують звільняти голову НАБУ також за "азартні ігри, ворожіння в громадських місцях", "невиконання приписів санітарно-епідеміологічної служби" або "у разі виникнення нестримного бажання у осіб, підслідних Національному бюро, за відсутності інших підстав для звільнення". Втім, проєкт 3133 у вівторок все одно був підтриманий профільним комітетом ВР.

Звертає на себе увагу те, що представник МВФ звернувся саме до ОПУ, хоча жоден із законопроєктів, які викликають занепокоєння Фонду, не був ініційований президентом. У Фонді між тим радять Банковій вплинути на процес, адже ухвалення Україною таких ініціатив, виходячи з цього листа, зупинить виконання чинної програми МВФ. "Може бути корисним донести занепокоєність до спікера парламенту", - зазначає ван Роден.

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Голова місії МВФ також нагадав, що тиждень тому вже попереджав ОПУ про проблеми у разі ухвалення одного зі згаданих законопроєктів.