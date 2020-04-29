МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми
Глава місії МВФ в Україні Рон ван Роден попередив Офіс президента України, що можливі зміни законодавства про НАБУ приведуть до перегляду дій фонду в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Родена, зміст якого став відомий "Європейській правді".
Підставою для листа стали "запропоновані зміни до законодавства, які розширять підстави для звільнення голови НАБУ, включивши до них рішення суду про адміністративне корупційне правопорушення". Роден вважає такі зміни шкідливими для продовження співпраці України з МВФ, оскільки, на думку Фонду, вони підважать незалежність Бюро.
"Як ви знаєте, інституційна незалежність НАБУ та його голови є критичними складовими його ефективності, і тому були важливими елементами попередніх програм МВФ. Будь-які законодавчі зміни, які звужують незалежність НАБУ, будуть сприйняті як відмова від попередніх антикорупційних зобов’язань і потребуватимуть коригування будь-якої нової програми (співпраці МВФ з Україною. – ред.)", - пояснив керівник місії Фонду.
Під опис МВФ підпадають два законопроєкти, які були зареєстровані в лютому-березні, але на минулому тижні їх почали готувати до розгляду в залі. Це проєкти 3133 (автор – Гончаренко, "Євросолідарність", співавтори з ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Батьківщини") та 3180 (автори – Качура, Дубінський, "Слуга народу"), що містять аналогічні зміни до закону про НАБУ та дозволяють звільнити чинного керівника Бюро Артема Ситника.
Обидва законопроєкти викликали критику частини депутатів, а члени фракції "Голос" подали до кожного з них 10-13 альтернативних проєктів, що пропонують звільняти голову НАБУ також за "азартні ігри, ворожіння в громадських місцях", "невиконання приписів санітарно-епідеміологічної служби" або "у разі виникнення нестримного бажання у осіб, підслідних Національному бюро, за відсутності інших підстав для звільнення". Втім, проєкт 3133 у вівторок все одно був підтриманий профільним комітетом ВР.
Звертає на себе увагу те, що представник МВФ звернувся саме до ОПУ, хоча жоден із законопроєктів, які викликають занепокоєння Фонду, не був ініційований президентом. У Фонді між тим радять Банковій вплинути на процес, адже ухвалення Україною таких ініціатив, виходячи з цього листа, зупинить виконання чинної програми МВФ. "Може бути корисним донести занепокоєність до спікера парламенту", - зазначає ван Роден.
Голова місії МВФ також нагадав, що тиждень тому вже попереджав ОПУ про проблеми у разі ухвалення одного зі згаданих законопроєктів.
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Економіку зелені завалили ще до короновірусу, гроші їм ДУЖЕ потрібні, а варіантів в кого взяти небагато.
Яник в 2013 обрав росію, в якої були свої вимоги.
Вони були кращі ніж у МВФ?
И все это при убитой ЗЕбанарием экономике и дырой в бюджете 300 ярдов.
Всего за год развалить буквально все - это феноменальные способности и ненависть к Украине.
Только дыфолт спасёт Украину!
Зе, дайошь Дефолт!
Пережили 90тые когда стояла вся экономика и это переживем.
"...два законопроекта, которые были зарегистрированы в феврале-марте, но на прошлой неделе их начали готовить к рассмотрению в зале. Это проекты 3133 (автор - Гончаренко из "Евросолидарности", соавторы из ОПЗЖ, "За майбутне" и "Батькивщины") и 3180 (авторы - Качура, Дубинский из "Слуги народа"), содержащие аналогичные изменения в закон о НАБУ и позволяющие уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника". Источник: https://censor.net.ua/n3192289
А кінцівка, то взагалі шедевр:
"Обращает на себя внимание то, что представитель МВФ обратился именно к ОП, хотя ни один из законопроектов, вызывающих беспокойство Фонда, не был инициирован президентом. В Фонде между тем советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ". Источник: https://censor.net.ua/n3192289
Ніхто з "8%-их мізків нації" не хоче пояснити - хто з ким і проти кого грає в "дурочку" ???
Ну, а чому представник МВФ звернувся в Офіс Президента, так що тут незрозумілого. Саме звідти Єрмак рулить "зеленими кнопками".
Але не про то було питання. Тут цікавий сам факт подання майже однакових проектів від начебто зовсім "протилежних політсил", що як і у випадку зі спільним (ЄС,Голос і СН) голосуванням за закон "Про землю", злилися в екстазі у бажанні зробити НАБУ кишеньковим керованим органом. Навіщо це усім відразу?
І цікаво, що у ПАРЛАМЕНТСЬКО-президенській країні парламентарі чудять дурню, а МВФ нагибає ОП
Щодо МВФ. МВФ - спеціальне агентство ООН.
МВФ надає кредити із тим розрахунком, що кредит віддадуть. Для цього ставить умови. От і відповідно до НАБУ - теж умова.
Хто де-факто управляє "парламентарями" (усякому разі більшістю) у МВФ відомо.
Та і парламентом цей зброд називати можна тільки умовно.
Спробуйте не носитися натовпом по гілках форуму і гадити дописами про усіляку дурню, а "вмикнути" мізки і хоч трохи подумати
Ти хоч би спробувало для себе розібратися, як таке можливо, що політичні "вороги" з якогось придуру голосують однаково і чудять однакову дурню???
Коли ви вже мізками будете користуватися за їх основним призначенням замість товкти їх об підлогу у пориві пришибленого "дякувальства"?
«МВФ, ідіть у жопу» (президент Голобородько)
«Кредит МВФ для нас - як кров для організму» (преЗЕдент Зеленський)
Шеф скликав нагло МВФу
Директорів учену рать:
- Колода ось. Хто даму трефу
Дістане - мусить виїзджать
На ряд до скурвиного сина,
Який наш банк послав у зад,
А зараз просить на колінах:
- Кредитик, друзі! Буду рад!
https://censor.net/user/205014 так настойчиво призывает всех к дефолту?
Как вы думаете, в какой валюте у него деньги?
и если на этапе проблемного состояния страны(которое мвф старательно растягивает, купируя симптомы, но препятствуя излечиванию причин) это терпимо тк фонд защищает свои инвестиции, то, если вопреки всему, стране все же удается выкарабкаться - созданные мвф структуры становятся трудноубиваемым вампиром на шее экономики