УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9800 відвідувачів онлайн
Новини
20 423 179

МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми

МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми

Глава місії МВФ в Україні Рон ван Роден попередив Офіс президента України, що можливі зміни законодавства про НАБУ приведуть до перегляду дій фонду в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Родена, зміст якого став відомий "Європейській правді".

Підставою для листа стали "запропоновані зміни до законодавства, які розширять підстави для звільнення голови НАБУ, включивши до них рішення суду про адміністративне корупційне правопорушення". Роден вважає такі зміни шкідливими для продовження співпраці України з МВФ, оскільки, на думку Фонду, вони підважать незалежність Бюро.

"Як ви знаєте, інституційна незалежність НАБУ та його голови є критичними складовими його ефективності, і тому були важливими елементами попередніх програм МВФ. Будь-які законодавчі зміни, які звужують незалежність НАБУ, будуть сприйняті як відмова від попередніх антикорупційних зобов’язань і потребуватимуть коригування будь-якої нової програми (співпраці МВФ з Україною. – ред.)", - пояснив керівник місії Фонду.

Читайте також: На комітет заради звільнення Ситника з'явилися всі, хто зазвичай не ходить. Проголосувавши, вони розійшлися, - нардепка "Голосу" Устінова

Під опис МВФ підпадають два законопроєкти, які були зареєстровані в лютому-березні, але на минулому тижні їх почали готувати до розгляду в залі. Це проєкти 3133 (автор – Гончаренко, "Євросолідарність", співавтори з ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Батьківщини") та 3180 (автори – Качура, Дубінський, "Слуга народу"), що містять аналогічні зміни до закону про НАБУ та дозволяють звільнити чинного керівника Бюро Артема Ситника.

Обидва законопроєкти викликали критику частини депутатів, а члени фракції "Голос" подали до кожного з них 10-13 альтернативних проєктів, що пропонують звільняти голову НАБУ також за "азартні ігри, ворожіння в громадських місцях", "невиконання приписів санітарно-епідеміологічної служби" або "у разі виникнення нестримного бажання у осіб, підслідних Національному бюро, за відсутності інших підстав для звільнення". Втім, проєкт 3133 у вівторок все одно був підтриманий профільним комітетом ВР.

Звертає на себе увагу те, що представник МВФ звернувся саме до ОПУ, хоча жоден із законопроєктів, які викликають занепокоєння Фонду, не був ініційований президентом. У Фонді між тим радять Банковій вплинути на процес, адже ухвалення Україною таких ініціатив, виходячи з цього листа, зупинить виконання чинної програми МВФ. "Може бути корисним донести занепокоєність до спікера парламенту", - зазначає ван Роден.

Читайте: Комітет ВР підтримав законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника

Голова місії МВФ також нагадав, що тиждень тому вже попереджав ОПУ про проблеми у разі ухвалення одного зі згаданих законопроєктів.

Автор: 

НАБУ (5097) МВФ (3078) Ситник Артем (863) Офіс Президента (2033)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+50
Зеленского ставят перед дилеммой: или деньги с реформами или - сосите известный орган известного олигарха. Зеленский пока колеблется: денег ему хочется, но и без органа олигарха он уже не может. Как Ватсон - без трубки.
показати весь коментар
29.04.2020 10:42 Відповісти
+36
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3099617.html В якому світі живе резидент ЗЕ?

Іспанська газета «El Pais» https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html?fbclid=IwAR2eIj1CvNLNNaotuv18ULoiVzEuK3DwzedARhMTVmoHAP9PdNugvNDBU7c опублікувала статтю Володимира Зеленського «Україна здійснює кроки, аби уникнути банкрутства».
Стаття категорично контрастує зі змістом фільму «Рік президента Зеленського».
Одкровення починається прямо з назви - яке таке банкрутство? Звідки? Чому?
Рік тому, коли Зеленський став президентом, ні про яке банкрутство Україні не йшлося як таке.
Так, Україна була далеко не Ельдорадо, але з твердження, що через рік президент України буде говорити про можливість банкрутства країни, сміялися б 9 з 10 наших громадян - у першу чергу прибічники Зеленського.

Статті преЗЕдента немає на офіційному сайті голови держави.
Тому щиро раджу читачам прочитати її в оригіналі. Для тих, хто не володіє іспанською, відкрию таємницю - текст статті ідеально перекладає Гугл-перекладач.
Очевидно, писали статтю у конторі Мендель, тож і переклали її іспанською на рівні 3 класу - без ідіом і складних обертів.

Що ж написав президент України?
Про те, що Україні потрібні гроші. Негайно потрібні гроші.
«Без цього, з'являться ознаки банкрутства, яке занурить Україну в злидні. Відновлення після банкрутства буде довгим і важким. Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і з цієї причини ми чекаємо на нову програму фінансування від МВФ та Всесвітнього банку».
Я насмілюся нагадати, що за президента Порошенка, МВФ та Світовий банк не відмовляли Україні навіть під час гострих фаз війни.
З моменту ж інавгурації резидента Зеленського, МВФ нашу країну просто ігнорує.

Чому ж МВФ мусить дати гроші Україні?
Доводи, які навів Зеленський, всерйоз викликають занепокоєння - чи справді президент адекватно оцінює реальність? Просто пройдемося по пунктах.
«Ми провели більше реформ, ніж будь-який попередній уряд»…
Що?!
«Ми завершили створення антикорупційної системи»…
Що?!
«Україна… країна, яка уже має позитивний досвід боротьби з епідемією коронавірусу і яка може допомогти іншим країнам»…
Що?!! Серйозно? У нас закінчилися власні проблеми?

А Зеленський не зупиняється: «Ми працюємо над програмою для інвесторів»… Взагалі-то, програми для інвесторів створювали за президента Порошенка - в країну зайшли «Ryanair», «IKEA», інвестори https://www.youtube.com/watch?v=S8NOCqRutbI відкрили більше 200 нових підприємств.
А нині? «Ми почали шлях до миру, розпочавши діалог з Росією, країною, яка не спілкувалася з попереднім урядом» - тобто шлях до миру, в розумінні Зеленського - це зростання загиблих на 20% на тлі розведення сил?
І нарешті. «Два знакових рішення: захистити українську банківську систему від олігархів і відкрити прозорий ринок землі».

Щодо ринку землі - правда. Закон про ринок землі - прийнятий.
Але. Зеленський НІКОЛИ не прийняв би його силами своєї «монобільшості». Закон був прийнятий спільними зусиллями частини «Слуги народу», «ЄвроСолідарності» і «Голосу», після того як були прийняті всі поправки, що їх зажадала «ЄвроСолідарність». Так що це спільний успіх Зеленського і Порошенка.
А от щодо захисту банківської системи від олігархів, Зеленський відверто збрехав. На момент виходу його статті, закон про неповернення банку «Приват» колишнім власникам ще не прийнятий.
Натомість, родина Суркісів відсуджує у державного «Привату» нові й нові обсяги коштів.
По суті, вся стаття Зеленського зводиться до тези: «МВФ і Світовий банк мусять дати Україні гроші, бо Україна прийняла закон про ринок земель. А закон про банки - потім… якось».

Виникає доречне питання - Зеленський всерйоз вважає, що у західних фінансових структурах сидять повні ідіоти?
Він гадає, що там не знають української динаміки реформ? Не відають, які закони прийняті Верховною Радою? Там не знають, хто і що довело Україну до загрози банкрутства? Нарешті - він думає, там не відчувають різниці між тим, що говорить Зеленський всередині України, і що він пише в іспанських газетах?
Боюся, у МВФ і Світового банку питання виникне те саме, що й у мене - в якому, власне, світі живе Зеленський? В реальному, чи…
Дмитро Вовнянко
показати весь коментар
29.04.2020 10:44 Відповісти
+33
Ну что зедятлы?"Сделали ихвсех"?))
показати весь коментар
29.04.2020 10:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а чіво ані мєшаюцца в наши внутрєнніє дєла? давай, ЗЄшобло, починай вити!!!
показати весь коментар
29.04.2020 10:50 Відповісти
По факту - вмешиваются. По факту - на болте крутят украинский суверенитет. Точно так же, как *********. Разве что напрямую не оккупируют и не убивают. По крайней мере, быстро
показати весь коментар
30.04.2020 05:22 Відповісти
слюшай дарагой, кто там і чаво у тєбя вєртіт - пох... тєбя х*йлостан поімєл? ну і радуйся...
показати весь коментар
30.04.2020 05:51 Відповісти
Зелемрази и так и сяк стараются узаконить свой беспредел,но все равно шитье белыми нитками видно даже из-за бугра.
показати весь коментар
29.04.2020 10:53 Відповісти
Отака от вийшла "Незалежність".
показати весь коментар
29.04.2020 10:55 Відповісти
Под Кремлем было лучше, работать за похлебку, сидеть взаперти от всего мира и отправлять детей воевать за величие ******* в "афганы" на разных континентах?
показати весь коментар
29.04.2020 11:03 Відповісти
"Незалежність" це обов'язково під кимось сидіти? По іншому мислити не пробували?
показати весь коментар
29.04.2020 11:06 Відповісти
Мислити, мріяти можно про що завгодно, набагато тяжче зробити.
Економіку зелені завалили ще до короновірусу, гроші їм ДУЖЕ потрібні, а варіантів в кого взяти небагато.
Яник в 2013 обрав росію, в якої були свої вимоги.
Вони були кращі ніж у МВФ?
показати весь коментар
29.04.2020 11:17 Відповісти
Независимость - ее нужно заслужить, это во-первых. А во-вторых - независимость - это еще и умение вести дипломатические переговоры. А мы сейчас видим успехи НеЛоха во внешней политике.
показати весь коментар
29.04.2020 13:09 Відповісти
Похвастайтесь успехами гетьмана всея ******** на этом поприще? Вы же среди этих 2 уродов заставили людей выбирать. Которые, по факту, даже не конкуренты, а одно и то же говно
показати весь коментар
30.04.2020 05:23 Відповісти
И мне это непонятное тело из под прокси пишет? Тебе на русвесну пора, там любят такие "высоко интелектуальные" комменты.
показати весь коментар
30.04.2020 14:20 Відповісти
очередное ольгинское говно, чето у вас седня набег
показати весь коментар
29.04.2020 13:04 Відповісти
НАБУ это ячейка американской разведки в Украине ,для собирания компромата на украинских чиновников ,для экономического захвата Украины.
показати весь коментар
29.04.2020 10:59 Відповісти
АА как погода в Питере?
показати весь коментар
29.04.2020 11:07 Відповісти
закусывай.
показати весь коментар
29.04.2020 11:13 Відповісти
и для линчевания негров Украины
показати весь коментар
29.04.2020 11:24 Відповісти
А чи знаєте Ви, що у Вас під ліжком живе БАБАЙ??!!
показати весь коментар
29.04.2020 12:14 Відповісти
И пожирания рассейских мальчиков в трусиках
показати весь коментар
30.04.2020 05:24 Відповісти
Шах и мат зедебилам.
показати весь коментар
29.04.2020 11:02 Відповісти
Все это напоминает мне как если бы пьяный подросток видевший как ведут авто только по телевизору, за руль папиной машины с кучей приятелей сел, и все одновременно пытались рулить. Далеко бы они уехали? С каким результатом? Так вот тоже самое делают новые лица, с автомобилем Украина.
показати весь коментар
29.04.2020 11:04 Відповісти
Так шо, ребята, нужен "крепкий хозяйственник"? Может позовете Лукашенка? Тот рулит всем единолично, результат виден
показати весь коментар
30.04.2020 05:25 Відповісти
Т.е. стараниями ЗЕ мало того, что в будущем денег уже не видать, так еще и текущую программу МВФ остановит.

И все это при убитой ЗЕбанарием экономике и дырой в бюджете 300 ярдов.

Всего за год развалить буквально все - это феноменальные способности и ненависть к Украине.
показати весь коментар
29.04.2020 11:11 Відповісти
Если Украина так критически зависит от МВФ - это значит, что разваливать уже попросту нечего, ребята. Не будьте теми поцами, что выносят из квартиры в ломбард последнее и думают, что у них все збс, вот вот и встанут на ноги. С колен, или с чего вы там вставать привыкли
показати весь коментар
30.04.2020 05:27 Відповісти
МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 151
показати весь коментар
29.04.2020 11:14 Відповісти
Все чаще с ностальгией думаю о Турчинове, Климкине, Порохе, Гройсмане... Даже Ляшко уже не кажется таким карикатурным персонажем. В общем, всё познаётся в сравнении.
показати весь коментар
29.04.2020 11:15 Відповісти
у меня даже Янык не вызывает уже такого отвращения, как клоун.
показати весь коментар
29.04.2020 14:49 Відповісти
Почитайте старого Терьохіна, Саакашвілі що таке МВФ. Й Уманський вже подорослішав, правильні речі пише МВФ зробив з Україну Руїну, корумпував політиків.
показати весь коментар
29.04.2020 11:16 Відповісти
Давайте еще почитаем Симоненко, Витренко (маму). Что с вами? Вас уже поразил коронавирус? Прямо в мозг. Как всегда МВФ виноват. Не дебильное население, которое все время (с редкими просветлениями сознания) голосует за шапковоров, клоунов и прочее дерьмо, а МВФ.
показати весь коментар
29.04.2020 19:12 Відповісти
Т.е. вы считаете нормальным полностью зависеть от чужих кредитов и рассказывать о збс успехах своей команды, о 130 успешных реформах и прочий бред? Говоря "А", говорите и "Б" - в Украине за 30 лет не было проукраинской власти
показати весь коментар
30.04.2020 05:29 Відповісти
Да, да!
Только дыфолт спасёт Украину!
показати весь коментар
30.04.2020 10:50 Відповісти
Правильні речі це які? Розкажи, що таке МВФ
показати весь коментар
29.04.2020 19:40 Відповісти
Молодці ! Тримайте владу за горло , не давайте їй красти . Українці підтримують .
показати весь коментар
29.04.2020 12:48 Відповісти
МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 8780МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 8780МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 8780МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 9548
показати весь коментар
29.04.2020 13:08 Відповісти
Год у власти зЭ - одно фото вместо целого художественного фильма
показати весь коментар
29.04.2020 13:09 Відповісти
К сожалению Украина превратилась в колонию, соответственно к нам и относятся. Кредиторы заставили Украину создать целую кучу бесполезных и очень дорогостоящих организаций типа НАБУ, задача которых исключительно шпионаж за Украиной, и мы же их еще и оплачиваем. Заставляют принимать законы выгодные им, а не Украине, покрывают коррупционеров - говорят, мол тех не трогайте, это политическое преследование, денег не дадим. Складывается впечатление что враги Украины не только на востоке, но и на западе.
показати весь коментар
29.04.2020 13:21 Відповісти
Из Украины сделали не колонию а Сомали, создатели давно всем известные проросийские олигархи ахметов и парашенко
показати весь коментар
29.04.2020 16:56 Відповісти
Коломойский не при делах?
показати весь коментар
30.04.2020 05:31 Відповісти
Дальше чем "шпионаж за Украиной" читать нет смысла. Получи медальку, ватан
показати весь коментар
30.04.2020 05:30 Відповісти
кормите этих бездельников сами.
Зе, дайошь Дефолт!
Пережили 90тые когда стояла вся экономика и это переживем.
показати весь коментар
29.04.2020 14:10 Відповісти
Еврею Яценюку значит деньги дали, а украинцу Зеленскому, значит, денег не дадуд. Госпади, что в мире твориться-то...
показати весь коментар
29.04.2020 14:35 Відповісти
У Зели и Бени патологическая ненависть к Украине.
показати весь коментар
29.04.2020 15:06 Відповісти
Зеленые проходимцы думают, что если украинский народ видосиками обработали, то и европейцев обработают. Но нет.
показати весь коментар
29.04.2020 15:29 Відповісти
МВФ выжал из госпидаров больше реформ нем глубинный нарід за 2 майдана, потому что МВФ не прекращает вsrручивать руки коррупционерам. Спасибо США, без них был бы беспредел и вырождение как при Кучме.
показати весь коментар
29.04.2020 16:27 Відповісти
Где можно пощупать "реформы". Симейни ликари вместо участковых терапевтов, полюция вместо мусоров, что еще?
показати весь коментар
30.04.2020 05:34 Відповісти
Слышь, придурок, таки да! Симейни ликари лучше участковых терапевтов.
показати весь коментар
30.04.2020 10:51 Відповісти
У нас суверенна держава чи як? Скільки можна терпіти, коли різні колонізаторські структури грубо втручаються в наші справи. МВФ - руки геть від України.
показати весь коментар
29.04.2020 17:25 Відповісти
Дурники, що розказують яке МВФ небезпечне і як воно поработило Україну, такі забавні. Вам Каломойський доплачує?
показати весь коментар
29.04.2020 19:48 Відповісти
прігожин їм не доплачує, а оплачує
показати весь коментар
29.04.2020 22:37 Відповісти
МВФ небезпечне. Як і будь-яке лайно, що загоняє вас в кредити і заставляє жити не по реальному рівню. Побачили б українці свій реальний рівень - всі Пєті і Бєні вже давно б сиділи на палях.
показати весь коментар
30.04.2020 05:35 Відповісти
то ви вважаєте, що всі борошна України від МВФ?
показати весь коментар
29.04.2020 22:36 Відповісти
Читаю істеричні коменти "8%-го розумового активу Ыліти нації" і стає сумно - хоч одне прочитало б текст далі заголовка...
"...два законопроекта, которые были зарегистрированы в феврале-марте, но на прошлой неделе их начали готовить к рассмотрению в зале. Это проекты 3133 (автор - Гончаренко из "Евросолидарности", соавторы из ОПЗЖ, "За майбутне" и "Батькивщины") и 3180 (авторы - Качура, Дубинский из "Слуги народа"), содержащие аналогичные изменения в закон о НАБУ и позволяющие уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника". Источник: https://censor.net.ua/n3192289

А кінцівка, то взагалі шедевр:
"Обращает на себя внимание то, что представитель МВФ обратился именно к ОП, хотя ни один из законопроектов, вызывающих беспокойство Фонда, не был инициирован президентом. В Фонде между тем советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ". Источник: https://censor.net.ua/n3192289

Ніхто з "8%-их мізків нації" не хоче пояснити - хто з ким і проти кого грає в "дурочку" ???
показати весь коментар
29.04.2020 17:33 Відповісти
Цікаво у Вас виходить. У законопроекта 3133 є автор, і є співатори. А законопроекта 3180 усі співавтори. Чому?
Ну, а чому представник МВФ звернувся в Офіс Президента, так що тут незрозумілого. Саме звідти Єрмак рулить "зеленими кнопками".
показати весь коментар
29.04.2020 18:12 Відповісти
А якщо ще уважніше прочитати - "... и 3180 (авторы - Качура, Дубинский из "Слуги народа")" Де тут про співавторів?

Але не про то було питання. Тут цікавий сам факт подання майже однакових проектів від начебто зовсім "протилежних політсил", що як і у випадку зі спільним (ЄС,Голос і СН) голосуванням за закон "Про землю", злилися в екстазі у бажанні зробити НАБУ кишеньковим керованим органом. Навіщо це усім відразу?
І цікаво, що у ПАРЛАМЕНТСЬКО-президенській країні парламентарі чудять дурню, а МВФ нагибає ОП
показати весь коментар
29.04.2020 18:53 Відповісти
Пардон, я не помітив, що Ви зацитували саму статтю. Так що мої претензії до автора статті.
Щодо МВФ. МВФ - спеціальне агентство ООН.
МВФ надає кредити із тим розрахунком, що кредит віддадуть. Для цього ставить умови. От і відповідно до НАБУ - теж умова.
Хто де-факто управляє "парламентарями" (усякому разі більшістю) у МВФ відомо.
Та і парламентом цей зброд називати можна тільки умовно.
показати весь коментар
29.04.2020 19:03 Відповісти
Зеленський керує лише частиною фракції СН. І в даному випадку ініціатива спільної "подлянки" виходить не від його людей, а від його "опонентів".
показати весь коментар
30.04.2020 05:13 Відповісти
а твій зЄ, повністю контролюючи парламент, не хоче нічого пояснити? Ще з Оману чекаємо...
показати весь коментар
29.04.2020 22:39 Відповісти
Тобто, дружньо "серуть" в парламенті холопи Порошенко, Медведчука і Коломийського, а прояснити ситуацію "обдарованій" "8%-ої Ыліті нації" зобов'язаний чомусь Зеленський???

Спробуйте не носитися натовпом по гілках форуму і гадити дописами про усіляку дурню, а "вмикнути" мізки і хоч трохи подумати
показати весь коментар
30.04.2020 05:08 Відповісти
Царь хороший, бояре - плохие? Не, ребята, отмазняк про "слуга народа" не контролирует "слуг народа" не прокатит. За все будет отвечать лично Зеленский. Как за весь ******, что происходил при Пете должен отвечать именно Петя, потому что каждый парламент в Украине подгоняется под конкретного президента. Так уж исторически сложилось
показати весь коментар
30.04.2020 05:38 Відповісти
їплане, ти рахувати вмієш? "серучі холопи" Порошенка, Юлі, ОПЗЖ менше в сумі, ніж 50%...решта 50% - то зебіли вибрали...інша річ, кого. А зебілами у нас командує головний зебіл, і зовсім не Порошенко чи Медвеччук
показати весь коментар
30.04.2020 17:55 Відповісти
Тільки козломорда тварюка з відсидженими "полужопіями" мізків і хворим вялічієм лізе на форум накарябати якусь дурню замість розібратися, про що взагалі мова
Ти хоч би спробувало для себе розібратися, як таке можливо, що політичні "вороги" з якогось придуру голосують однаково і чудять однакову дурню???
Коли ви вже мізками будете користуватися за їх основним призначенням замість товкти їх об підлогу у пориві пришибленого "дякувальства"?
показати весь коментар
30.04.2020 18:13 Відповісти
как там пагодка в Ольгино, "поцрейот"?
показати весь коментар
01.05.2020 12:23 Відповісти
А у вікно подивитись тобі мізків забракло ?
показати весь коментар
02.05.2020 21:01 Відповісти
смешно, когда ольгинцы, а особенно зебилы, говорят про ум))
показати весь коментар
03.05.2020 13:54 Відповісти
Тому з тебе і стібуся, бо ти таки дурний, але смішний
показати весь коментар
03.05.2020 14:05 Відповісти
стибульку вначале отрасти, убогий))
показати весь коментар
04.05.2020 17:01 Відповісти
Так давайте гляним кто и откуда авторы: соя, бенины зебилы, зажоп и вона. Короче как всегда все кроме Голоса. Кстати эти же против Миши. Совпадение? Не думаю 😷
показати весь коментар
29.04.2020 18:00 Відповісти
Економіче рейдерство переросло у політичне. Для того, щоб Бені стририти 5,5 млрд. дол. треба закон змінити.
показати весь коментар
29.04.2020 18:18 Відповісти
Это масоны - из пропавшего капитала Тамплиеров сделали уставной капитал МВФ
показати весь коментар
29.04.2020 19:38 Відповісти
ТІЛЬКИ ВОНИ З КОЗАКАМИ НЕ ВСТИГЛИ ДОМОВИТИСЬ )))))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
29.04.2020 23:53 Відповісти
Гончаренко здивував і насторожив.
показати весь коментар
29.04.2020 19:50 Відповісти
то "молода *******", не треба його ідеалізувати...він ще багато чим здивує
показати весь коментар
29.04.2020 22:43 Відповісти
Нарешті медійна бражка антинародного мафіозного привладного кортелю України і для МВФ стала "короновірусом".Ще б терпець годувати злодюг увірвався в українського народу.
показати весь коментар
29.04.2020 20:01 Відповісти
МВФ та дама треф
«МВФ, ідіть у жопу» (президент Голобородько)
«Кредит МВФ для нас - як кров для організму» (преЗЕдент Зеленський)

Шеф скликав нагло МВФу
Директорів учену рать:
- Колода ось. Хто даму трефу
Дістане - мусить виїзджать

На ряд до скурвиного сина,
Який наш банк послав у зад,
А зараз просить на колінах:
- Кредитик, друзі! Буду рад!
показати весь коментар
29.04.2020 20:57 Відповісти
Кабмин принял решение! МВФ не нужен!МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 9050
показати весь коментар
29.04.2020 21:03 Відповісти
Недавно Ливан обьявил дефолт. Теперь посмотрите что там творится. И это у них ещё нет внешней военной агрессии.
показати весь коментар
29.04.2020 21:18 Відповісти
Я ГОТОВ ЖРАТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ ЖИВЬЕМ !)
показати весь коментар
29.04.2020 23:50 Відповісти
И отчего эта падлюка
МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 4140 https://censor.net/user/205014 так настойчиво призывает всех к дефолту?
Как вы думаете, в какой валюте у него деньги?
показати весь коментар
30.04.2020 10:53 Відповісти
пфф, давно известно что мвф создает в странах, берущих ее кредиты, независимые от правительства финансовые структуры, нацеленные на беспрепятственные вывод денег из страны
и если на этапе проблемного состояния страны(которое мвф старательно растягивает, купируя симптомы, но препятствуя излечиванию причин) это терпимо тк фонд защищает свои инвестиции, то, если вопреки всему, стране все же удается выкарабкаться - созданные мвф структуры становятся трудноубиваемым вампиром на шее экономики
показати весь коментар
30.04.2020 11:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 