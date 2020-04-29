МОЗ заявило в правоохоронні органи про злочин під час закупівлі костюмів біозахисту, - заступниця міністра Шаталова

Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова звернулася в правоохоронні органи із заявою про злочин ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ).

"Я вчора підготувала і направила до правоохоронних органів заяву про вчинення злочину ДП МЗУ, сподіваюся на швидку реакцію", - повідомила вона під час пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Шаталової, МЗУ порушили законодавство України, не подавши в МОЗ технічне завдання на закупівлю костюмів біозахисту.

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"МОЗ звернулося листом у ДП щодо закупівлі костюмів біозахисту. ДП не подало на узгодження техзавдання в міністерство. МОЗ не розуміло, якої якості товар буде закуповувати ДП і чи відповідає він усім вимогам", - зазначила заступниця міністра.

Водночас Шаталова зазначила, що сподівається на налагодження спільної роботи МЗУ та Міністерства охорони здоров'я.

"Моя позиція і позиція міністра така: існує ДП МЗУ, яке створене для проведення всіх медичних закупівель для держави. Тому МЗУ має виконувати закупівлі, які планує робити МОЗ. Сподіваюся, що ми зможемо налагодити нашу роботу таким чином, щоб вона була максимально прозорою з абсолютним дотриманням законодавства", - сказала вона.

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