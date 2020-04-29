УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8275 відвідувачів онлайн
Новини
21 904 159

Під Кабміном протестують підприємці: "Ще день вашої турботи, і нас не стане". ФОТОрепортаж

Біля будівлі Кабінету міністрів відбувається акція протесту малих підприємців. Вони вимагають, щоб уряд зняв карантинні обмеження.

В акції беруть участь кілька сотень протестувальників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами організаторів, підприємці вимагають від уряду дозволити роботу малому та мікробізнесу з дотриманням санітарних вимог.

Також мітингувальники вимагають забезпечення рівних вимог до роботи під час карантину для всіх: для відомих торговельних мереж, ресторанів і т.д.

Протестувальники на авто перекривали рух по вулиці Грушевського, але наразі учасники мітингу забрали свої авто і звільнили вулицю для проїзду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівська міськрада звільнила підприємців від низки податків і орендних платежів

Біля Кабміну чергує кілька нарядів Національної гвардії і Поліція діалогу.

Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 01
Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 02
Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 03
Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 04
Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 05
Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 06
Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 07
Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 08
Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 09
Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 10
Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 11
Під Кабміном протестують підприємці: Ще день вашої турботи, і нас не стане 12

Автор: 

бізнес (2013) Кабмін (14154) карантин (18172) протест (2408) малий бізнес (281)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 1865
показати весь коментар
29.04.2020 11:13 Відповісти
+35
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 4188
показати весь коментар
29.04.2020 11:06 Відповісти
+32
"Еще день вашей заботы, и нас не станет", - под Кабмином протестуют предприниматели - Цензор.НЕТ 3182
показати весь коментар
29.04.2020 10:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 9699
показати весь коментар
29.04.2020 11:16 Відповісти
Московії потрібні свіжі раби!
Згадайте виступи новоспеченого преЗедента про повернення українських заробітчан (це активна і працездатна частина населення)
сьогодні бачимо руйнацію і знищення малого і середнього бізнесу, в той час як олігархічний не чіпають.
Все це для збільшення частини "вільної" робочої сили, адже і заробітчани і представники малого і середнього бізнесу саме та частина населення яка вміє іхоче працювати і не виставляє лозунг "абяспечте нас рабочими мястами и дайте нам дешовую колбасу и водку"
По офіційним! даним московської влади, якщо зібрати до купи всіх українців, білорусів, руських (угрофінів) то їх частка в населенні Москви не перевищить 30%!!!

"чистые, русские , московские лица!""Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 6721
показати весь коментар
29.04.2020 11:17 Відповісти
Результат "пабєди над пєчєнєгами і полавцеми".
показати весь коментар
29.04.2020 12:04 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25001640.html Зеленский на самоизоляции (скрытая камера)

https://youtu.be/JYguKqJ7e3A видео на ютуб
показати весь коментар
29.04.2020 11:18 Відповісти
Янек, Пєця і Зєля - три російські шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне. Янек почав нищити Україну, Пєця продовжив, а Зєля має її остаточно ліквідувати.
Зєлю геть. дострокові.
показати весь коментар
29.04.2020 11:22 Відповісти
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 211
показати весь коментар
29.04.2020 11:26 Відповісти
У цієї чєти народились діти - зебіли.
показати весь коментар
29.04.2020 11:28 Відповісти
+100500!!!
показати весь коментар
29.04.2020 11:34 Відповісти
Браво! ))
показати весь коментар
29.04.2020 11:42 Відповісти
Вона святая! Для Вани Вона святая.
показати весь коментар
29.04.2020 11:29 Відповісти
Підписала кабальний для Росії договір? Що тепер Раша https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/2/634637/ хоче його розірвати попри мільярдні штрафи ? Я це знаю.
показати весь коментар
29.04.2020 11:30 Відповісти
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 3779
показати весь коментар
29.04.2020 11:32 Відповісти
кремлевская шлюха
показати весь коментар
29.04.2020 11:47 Відповісти
Путєн? А хто тебе примушував підписувати? Плати тепер
показати весь коментар
29.04.2020 12:37 Відповісти
Надо разрешить. Тем более, что штрафы конкретные. Бюджету помощь.
показати весь коментар
29.04.2020 11:25 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25002151.html Неспособность к анализу и принятию решений
Вопрос "за кого голосовал во втором туре президентских 2019?" отныне обязателен на любом собеседовании на руководящую должность на 10 лет вперёд.
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 5618
Рассказывает такой претендент как он рынки развивал, продажи продвигал, коллективом руководил, бизнес-планы писал и долги у клиентов выбивал... И тут - меня снова обманули, в этот раз путём показа сериала по телевизору. --- Бесценно же.
Если будут, конечно, ещё какие-то собеседования у нас.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222302275886391&set=a.10206326218934952&type=3&theater Виктор Атаев
показати весь коментар
29.04.2020 11:33 Відповісти
Не так. Треба питати - за кого голосував в другому турі 2010го? Це тоді Україна мала вибір. А в 2019му в другому турі вибора не було.
показати весь коментар
29.04.2020 11:46 Відповісти
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 6327
показати весь коментар
29.04.2020 11:49 Відповісти
а еще подленькое жЮлькино "хи-хи", прикрыв ротик, над Украиной и Грузией в 2008 году
показати весь коментар
29.04.2020 14:16 Відповісти
Засунь себе это фото в заднее место.Тогда что,война была???
показати весь коментар
29.04.2020 18:39 Відповісти
Вы забыли показать цифры, сколько было погашено долгов(попередников) и сколько надо погасить в этом году.
показати весь коментар
29.04.2020 19:41 Відповісти
Зато эти петерасты масочек со своим мусорским логотипом нашили за счет налогоплательщиков. Выплядки аваковские.
показати весь коментар
29.04.2020 11:36 Відповісти
Что интересно будет, когда на ментов денег не хватит?
показати весь коментар
29.04.2020 12:33 Відповісти
будут продавать наши почки, которые мы сами ж и отдадим



чому бідні - бо дурні,
а чому дурні, бо бідні...
показати весь коментар
29.04.2020 14:18 Відповісти
Слуг надо периодически *******, что бы они не забывали кто в доме хозяин.
показати весь коментар
29.04.2020 11:47 Відповісти
вас не станет другие придут...делов то
показати весь коментар
29.04.2020 11:56 Відповісти
почему закрыты парикмахерские?там что очереди?два-пять кресел,и вечно скучающие стилисты..так запускайте по одному в маске,какого лешого и закрывать...и так во всем,зато в эпицентре ходят как на экскурсии...страна странная
показати весь коментар
29.04.2020 12:02 Відповісти
Если б парикмахерские принадлежали Герегам, так и было бы.
показати весь коментар
29.04.2020 13:31 Відповісти
+++
показати весь коментар
29.04.2020 14:09 Відповісти
почему закрыты парикмахерские?там что очереди?

Во-во...Салонов столько расплодилось,что они растащили другу у друга всех клиентов,наплыва нет.Я практически никогда долго не ждал своего мастера,когда приходил без предварительной записи.
показати весь коментар
29.04.2020 18:43 Відповісти
Псовые слуги.теряют почву ...теперь придумали заробитчан не выпускать...
показати весь коментар
29.04.2020 12:03 Відповісти
Зе влада = Порно влада
До влади в Україні прийшли нахабні курви яких можна купити, що Московія і робить
показати весь коментар
29.04.2020 12:08 Відповісти
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 2525
показати весь коментар
29.04.2020 12:10 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ ,лживый ПОЦ !
показати весь коментар
29.04.2020 12:13 Відповісти
не шановні любітєлі зеленого лайна, сосіть зелений покращувач!!!
показати весь коментар
29.04.2020 12:13 Відповісти
Фиии, как грубо...
показати весь коментар
29.04.2020 12:29 Відповісти
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 4648
показати весь коментар
29.04.2020 12:38 Відповісти
Розвивайте поштомати у кожному дворі. Логістику . Доставку . Товари та харчі треба купувати через нет , з дивану . Магазини і базари - анахронізм і абсолютний непотріб в ********* світі .
показати весь коментар
29.04.2020 12:52 Відповісти
А ну покажи мне страну без магазинов? А рынки есть в большинстве стран, просто с другими названиями, но суть остается та же. И если интересно, то как раз хорошие продукты питания купить легче на рынке, например, в штатах если хочешь купить более натуральные продукты, то едешь в фермерские точки продажи, типа рыночка.
показати весь коментар
29.04.2020 13:20 Відповісти
з такими покупками ти з дивану за півроку встати не зможеш. І те, що купиш, буде відрізнятись формою і кольором, але не смаком.
показати весь коментар
29.04.2020 13:36 Відповісти
Так так , свічка краща ніж лампочка , кінь кращий ніж автівка . Я в курсі .
показати весь коментар
29.04.2020 15:45 Відповісти
А що таке, що за протести, вам недоноскам хохлосраким вже не смішно, ви ж за це лайно блазневе голосовуали!?
показати весь коментар
29.04.2020 12:55 Відповісти
Зато Эпицентру,Фокстроту,Алло,МасДональдсу и т.д работать можно.
показати весь коментар
29.04.2020 13:12 Відповісти
читаю писаку под кабмином бунт
бунт --берут вилы и поднимают на них власть
здесь люди защищают свои права не нарушая закона
когда у тебя есть каждый день сумма равная пенсии
6 миллионов за месяц
можно умничать /работая 4- 5 дней в месяц по 5-6 часов
остальное работа в округах на мальдивах
показати весь коментар
29.04.2020 13:35 Відповісти
а зачем протестовать под Кабмином?
Снимайте видосики, какие Вова для вас снимал, отправляйте ему и бейте челом!
Мол, мы ж за тебя, родненький, голоса отдали, за что ты нас, соколик, по миру пускаешь?!
показати весь коментар
29.04.2020 13:41 Відповісти
МАУ вимушена скасувати рейс Київ-Лондон 29 квітня

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вимушена скасувати рейс PS1118 Київ - Лондон через заборону Державної Авіаційної Служби України.

Рейс мав виконуватися сьогодні, 29-го квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем закордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. За цих умов українці можуть легально та офіційно працевлаштованими знаходитися на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не будуть потребувати евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України covid-19.

Рейс скасовано через заборону авіаційної влади України (Державна авіаційна служба України), яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту без вказання підстав та посилання на нормативні документи. При цьому, авіакомпанія подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення.

Пасажири рейсу - мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення - наразі знаходяться в терміналі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо «нелогічності» відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції, - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька. - Але до ранку 29-го квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу та надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися та забезпечити свої родини засобами для існування».

Завдання будь-якої авіакомпанії - забезпечувати безпеку польотів та переміщувати людей між пунктами сполучення за їхньої потреби. На разі, українські авіакомпанії не тільки позбавлені своєї основної діяльності через тотальні карантинні заходи, але й поставлені в умови балансування між політичним заявами та офіційними документами.
показати весь коментар
29.04.2020 13:48 Відповісти
Они думают что будут жить как раньше. Спроса сейчас нет. У людей тупо нет денег.
показати весь коментар
29.04.2020 13:59 Відповісти
и еще долго не будет-с.
Зеленский, млядь-с.
показати весь коментар
29.04.2020 14:46 Відповісти
Торгаши торгашами...Жалко Зеленский слишком Европейский,что-бы разогнать их нах,ты смотри самые бедные мля и нищие с голоду пухнут.
показати весь коментар
29.04.2020 14:16 Відповісти
Ну да, обойный рынок в Киеве закрыли, зато епицентр через дорогу работает, кафе-ресторанчики закрыли, зато ВЕЛЮР слуги урода работает; и так во всём - ложь, лицемерие и нездоровый цинизм зеленой власти, вышел из берегов и заливает всё вокруг
показати весь коментар
29.04.2020 14:44 Відповісти
цікаво, серед них теж 75% голосувало зе зебіла?
показати весь коментар
29.04.2020 14:47 Відповісти
Вчера лился понос рекой на зелю, а на утро откуда не возьмись протест ФОПов, который нигде не оглашался и не объявлялся. Люди на Уровне телепатии знали где она будет проходить, и собрались. Крнечно это не срежиссированная акция что бы потушить пожар в обществе)))
показати весь коментар
29.04.2020 14:47 Відповісти
Наголосували?
Їж Те.
показати весь коментар
29.04.2020 14:49 Відповісти
Я не кровожадный , но пока не будет Румынского или Итальянского варианта , власть будет
ложить на Украинце . Так что , не надо требовать , надо развесить на каштанах зеленую плесень
показати весь коментар
29.04.2020 16:52 Відповісти
https://censor.net/user/219619 Розгами
показати весь коментар
29.04.2020 17:00 Відповісти
они в курсе что после карантина должны ещё себе и РРО купить по новому закону Зеленского
показати весь коментар
29.04.2020 19:18 Відповісти
Представники малого бізнесу після великого Зекарантину. (Вони всі голосували за великого Зе під гаслами- "хуже не будет" та "аби не порох"Під Кабміном протестують підприємці: "Ще день вашої турботи, і нас не стане" - Цензор.НЕТ 3874
показати весь коментар
29.04.2020 20:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 