Під Кабміном протестують підприємці: "Ще день вашої турботи, і нас не стане". ФОТОрепортаж

Біля будівлі Кабінету міністрів відбувається акція протесту малих підприємців. Вони вимагають, щоб уряд зняв карантинні обмеження.

В акції беруть участь кілька сотень протестувальників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами організаторів, підприємці вимагають від уряду дозволити роботу малому та мікробізнесу з дотриманням санітарних вимог.

Також мітингувальники вимагають забезпечення рівних вимог до роботи під час карантину для всіх: для відомих торговельних мереж, ресторанів і т.д.

Протестувальники на авто перекривали рух по вулиці Грушевського, але наразі учасники мітингу забрали свої авто і звільнили вулицю для проїзду.

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Біля Кабміну чергує кілька нарядів Національної гвардії і Поліція діалогу.























