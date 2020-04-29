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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 у США перевищила втрати під час війни у В'єтнамі

Кількість жертв COVID-19 у США перевищила втрати під час війни у В'єтнамі

Менш ніж за три місяці кількість померлих від коронавірусу американців перевищила кількість військовослужбовців США, які загинули під час війни у В'єтнамі.

Таке спостереження опублікувало CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кількість загиблих у війні у В'єтнамі становила 58 220 осіб, причому бойові дії тривали понад 10 років.

Згідно з підрахунками Джона Гопкінса в Сполучених Штатах, щонайменше 58 365 осіб померли в США від коронавірусу всього за 82 дня.

Також читайте: У США вже понад 1 млн хворих на COVID-19

Перша смерть від коронавірусу в США була зафіксована 6 лютого.

Автор: 

карантин (18172) смерть (6779) США (23449) В’єтнам (63) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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і це ще не кінець цієї історії
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29.04.2020 11:37 Відповісти
Що, перевищить не лише америкоські втрати у В'єтнамі?
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29.04.2020 15:37 Відповісти
Ого! И после этого американцы изберут Трампа на второй срок?
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29.04.2020 12:13 Відповісти
Подобные новости - это чистая манипуляция и попытка сеять страх. Каждый год от туберкулеза, гриппа и на дорогах умирает не меньше. Но, почему-то нет таких громких заголовков. Ковид-19 - это спецоперация по переделу мирового порядка.
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29.04.2020 12:23 Відповісти
Маніпуляція це твій висер, бо від Китайського вірусу НОВІ, ДОДАТКОВІ жертви! Світовий порядок треба так поміняти щоб від терористичної Раші і комуністичного Китаю нічого не залишилося бо це фашантуті режими, які дуже сильно шкодять цивілізації і людству загалом!
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29.04.2020 12:47 Відповісти
"Від Китайського вірусу НОВІ, ДОДАТКОВІ жертви! Ааааааааааааа! Памагите!!!"
А от рака нет новых жертв? А от туберкулеза? Ты типичный паникер. Бросай пить и курить, жуй витамины и полезную еду. Занимайся спортом. В общем укрепляй иммунитет и никакой вирус тебе не будет страшен.
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29.04.2020 13:12 Відповісти
 
 