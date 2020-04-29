Кількість жертв COVID-19 у США перевищила втрати під час війни у В'єтнамі

Менш ніж за три місяці кількість померлих від коронавірусу американців перевищила кількість військовослужбовців США, які загинули під час війни у В'єтнамі.

Таке спостереження опублікувало CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кількість загиблих у війні у В'єтнамі становила 58 220 осіб, причому бойові дії тривали понад 10 років.

Згідно з підрахунками Джона Гопкінса в Сполучених Штатах, щонайменше 58 365 осіб померли в США від коронавірусу всього за 82 дня.

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Перша смерть від коронавірусу в США була зафіксована 6 лютого.