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Кількість жертв COVID-19 у США перевищила втрати під час війни у В'єтнамі
Менш ніж за три місяці кількість померлих від коронавірусу американців перевищила кількість військовослужбовців США, які загинули під час війни у В'єтнамі.
Таке спостереження опублікувало CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що кількість загиблих у війні у В'єтнамі становила 58 220 осіб, причому бойові дії тривали понад 10 років.
Згідно з підрахунками Джона Гопкінса в Сполучених Штатах, щонайменше 58 365 осіб померли в США від коронавірусу всього за 82 дня.
Перша смерть від коронавірусу в США була зафіксована 6 лютого.
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А от рака нет новых жертв? А от туберкулеза? Ты типичный паникер. Бросай пить и курить, жуй витамины и полезную еду. Занимайся спортом. В общем укрепляй иммунитет и никакой вирус тебе не будет страшен.