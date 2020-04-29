Комітет Ради пропонує прискорити відкриття планової стоматологічної допомоги, - "слуга народу" Радуцький
Пропонується, щоб медичні установи і стоматологічні клініки швидше отримали можливість проводити планове лікування пацієнтів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.
"Днями Кабмін презентував план виходу з карантину, який складається з п’яти етапів. Наш комітет пропонує внести до нього важливі корективи. Йдеться про те, що потрібно пришвидшити відкриття планової медичної та стоматологічної допомоги. Наразі це планується зробити аж на четвертому етапі! Після кінотеатрів, дитячих майданчиків та ресторанів! Але, на мій погляд, доцільно було б перенести цей крок вже на перший етап", - підкреслив нардеп.
Радуцький повідомив, що це питання комітет планує розглянути на найближчому засіданні комітету, обговорити ці пропозиції з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком.
"Ми пропонуємо, щоб медичні заклади та стоматологічні клініки якнайшвидше отримали можливість проводити планове лікування пацієнтів. Звісно, це можливо лише за умови, якщо динаміка захворюваності буде принаймні стабілізована", - додав Радуцький.
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в стоматології санітарні заходи одні з найкращих у всій медицині. бо там не лише корона... є і інші віруси, а окрім них і мільйони бактерій.
не скажу за всю Одесу... а скажу за Бровари. в держстоматолігії - звиздець. у приватних - бахіли, маски, рукавички, все одноразове... і це задооооовго до коронавірусу.
Это же медицинские учреждения.
тоже стоматологи виноваты?
Источник: https://censor.net/n3192295
Трамп то же не признает вирус и за отмену всех ограничений - вот он и реультат - ну до кого не доходит - вы готовы хоронить родных или нет - именно так и стоит вопрос