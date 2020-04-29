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Новини Коронавірус і карантин
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Комітет Ради пропонує прискорити відкриття планової стоматологічної допомоги, - "слуга народу" Радуцький

Комітет Ради пропонує прискорити відкриття планової стоматологічної допомоги, -

Пропонується, щоб медичні установи і стоматологічні клініки швидше отримали можливість проводити планове лікування пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Днями Кабмін презентував план виходу з карантину, який складається з п’яти етапів. Наш комітет пропонує внести до нього важливі корективи. Йдеться про те, що потрібно пришвидшити відкриття планової медичної та стоматологічної допомоги. Наразі це планується зробити аж на четвертому етапі! Після кінотеатрів, дитячих майданчиків та ресторанів! Але, на мій погляд, доцільно було б перенести цей крок вже на перший етап", - підкреслив нардеп.

Радуцький повідомив, що це питання комітет планує розглянути на найближчому засіданні комітету, обговорити ці пропозиції з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком.

"Ми пропонуємо, щоб медичні заклади та стоматологічні клініки якнайшвидше отримали можливість проводити планове лікування пацієнтів. Звісно, це можливо лише за умови, якщо динаміка захворюваності буде принаймні стабілізована", - додав Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закони для боротьби з COVID-19 тимчасові і діятимуть тільки під час карантину і пандемії, - "слуга народу" Радуцький

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Стоматологія і офтальмологія повинна відкритись в останню чергу. ЗІ Найперший загиблий лікар - офтальмолог з Китаю, доречі він першим і попередив про коронавірус.
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29.04.2020 11:04 Відповісти
дурня!
в стоматології санітарні заходи одні з найкращих у всій медицині. бо там не лише корона... є і інші віруси, а окрім них і мільйони бактерій.

не скажу за всю Одесу... а скажу за Бровари. в держстоматолігії - звиздець. у приватних - бахіли, маски, рукавички, все одноразове... і це задооооовго до коронавірусу.
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29.04.2020 11:14 Відповісти
Вчора на еспресо слухав спеців - тому ретранслював їх в своєму коментарі. Доречі, там епідеміолог сказав що відтепер в стоматології буде інша екіпіровка, бо вся стара проти корони малоефективна і після епідемії послуги стоматології дуже сильно подорожчають, бо на одну зміну дантиста треба буде витрачати до 2000 грн на санітарію.
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29.04.2020 11:47 Відповісти
Да, нужно открыть стоматологии в полном объеме.
Это же медицинские учреждения.
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29.04.2020 11:05 Відповісти
Не иначе как снова кого-то из лучших друзей пристроить хочет.
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29.04.2020 11:05 Відповісти
Согласно подсчетам Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, по меньшей мере 58 365 человек умерли в США от коронавируса всего за 82 дня.Источник: https://censor.net/n3192295
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29.04.2020 11:12 Відповісти
а в африка за то же время - миллион от голода.
тоже стоматологи виноваты?
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29.04.2020 11:17 Відповісти
Согласно подсчетам Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, по меньшей мере 58 365 человек умерли в США от коронавируса всего за 82 дня.
Источник: https://censor.net/n3192295

Трамп то же не признает вирус и за отмену всех ограничений - вот он и реультат - ну до кого не доходит - вы готовы хоронить родных или нет - именно так и стоит вопрос
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29.04.2020 11:22 Відповісти
 
 