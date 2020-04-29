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Новини Коронавірус і карантин
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Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе. ДОКУМЕНТ

Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, -

Народні депутати, зокрема із фракції "Слуга народу", звернулися до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину.

Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Спільно з колегами з міжфракційного об'єднання "За ФОПів" звернулися до Прем'єр-міністра України з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину. Карантинні обмеження, звісно, не є безпідставними, але варто враховувати, що значна частина власників ресторанного бізнесу продовжує виплачувати зарплати своїм працівникам та нести велику кількість супутніх витрат", - зазначила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина фракції "Слуги народу" звернулася до Шмигаля, щоб в областях, де мало випадків коронавірусу, послабили карантин, - заступник голови "СН" Кравчук

Водночас вона уточнила, що в більшості міст України є системні заклади з просторими літніми майданчиками, якими можна безпечно користуватися за таких умов:

- обмеження кількості відвідувачів з розрахунку 1 відвідувач на 5 м2 майданчика;

- постійний контроль температури персоналу та відвідувачів закладу;

- розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного;

- за одним столом може розміщуватись не більше 3 осіб;

- використання під час обслуговування відвідувачів виключно одноразового посуду;

- дезінфекція предметів з якими контактував кожен відвідувач.

Попутно Кравчук прокоментувала ситуацію щодо діяльності попри карантинні обмеження столичного ресторану "Велюр", який належить заступнику голови фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку.

Дивіться також: "Візьміть мене на роботу. В ресторан вашого друга Тищенка, який працює під час карантину. Мій вже 44 дні закритий", - підприємець Давиденко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

"Мій колега Микола Тищенко стверджує, що ресторан не працював для відвідувачів. І навіть не міг з точки зору здорового глузду. Адже виводити на роботу людей і закупати продукти заради одного замовлення на день - це збитково, а отже, - безглуздо. І використовувався швидше як місце для зустрічей. Якщо це не так – адміністрація ресторану має сплатити штраф. Але як не дивно – ця історія тільки підтверджує, що обмеження потрібно послаблювати і дати бізнесу дихати", - додала вона.

Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - слуги народу просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе 01
Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - слуги народу просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе 02
Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - слуги народу просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе 03
Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - слуги народу просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе 04
Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - слуги народу просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе 05
Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - слуги народу просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе 06

Автор: 

карантин (18172) ресторани (337) Кравчук Євгенія (375) Тищенко Микола (352) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
История с рестораном Тищенко подтверждает, что СН давно пора на ремни нарезать.
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29.04.2020 11:07 Відповісти
+15
ні, ця історія показує, що у вас, слуг урода, немає ні честі, ні совісті
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29.04.2020 11:07 Відповісти
+15
у людей -так, дійсно немає. Зате є у "слуг", та їхніх кумів, сватів, нащадків..
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29.04.2020 11:08 Відповісти
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Хто ходитиме у ті кахве? У людей немає грошей.
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29.04.2020 11:07 Відповісти
у людей -так, дійсно немає. Зате є у "слуг", та їхніх кумів, сватів, нащадків..
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29.04.2020 11:08 Відповісти
Цены как-раз для них

Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе - Цензор.НЕТ 2478
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29.04.2020 11:43 Відповісти
Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе - Цензор.НЕТ 3137
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29.04.2020 12:11 Відповісти
Ну вы откройте, а люди разберутся.
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29.04.2020 11:57 Відповісти
История с рестораном Тищенко подтверждает, что СН давно пора на ремни нарезать.
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29.04.2020 11:07 Відповісти
Да. По их понятиям, карантин это для быдла, а они типа новая элита. Навыбирали шваль, твою дивизию.
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29.04.2020 11:26 Відповісти
Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе - Цензор.НЕТ 8543
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29.04.2020 11:44 Відповісти
Свиньи.
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29.04.2020 14:36 Відповісти
Вы их последнее "домашнее" карантинное видео в сети смотрели? Про их "нелегкую" судьбу. Там на 1000% тупые свиньи.
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29.04.2020 15:04 Відповісти
Не могу смотреть их видео.
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29.04.2020 16:20 Відповісти
ні, ця історія показує, що у вас, слуг урода, немає ні честі, ні совісті
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29.04.2020 11:07 Відповісти
а може мы Тищенко назначим главным Ляшком в Украине
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29.04.2020 11:07 Відповісти
Ти че ..його під...обізвав !?
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29.04.2020 11:09 Відповісти
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 3985
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29.04.2020 11:28 Відповісти
ну зачем сразу пи*аром, это ведь ругательство и всякие Ляшки обижаются.... просто лицом с непонятной половой ориентацией.
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29.04.2020 12:46 Відповісти
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 3997
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29.04.2020 11:08 Відповісти
Звичайно дохід бариг падає.а з ним і видача конвертів для "прислуг народа". Гопникі при владі.
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29.04.2020 11:08 Відповісти
Полный Зашквар рекетира из 90-х Тищенко! А как он поздравлял с Трагедией Чернобыля? сколько из тупорылого токсичного!
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29.04.2020 11:09 Відповісти
Премьер министр официально заявляет что депутат Верховной Рады имеет личный ресторанный бизнес. Это запрещено Конституцией, но Премьер-министра наверное еще не выучил что такое Конститутция и что он обязан её знать низусть.
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29.04.2020 11:09 Відповісти
у нього своя конституція пальцевєєрна.
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29.04.2020 11:47 Відповісти
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 7948
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29.04.2020 11:10 Відповісти
Меню из ресторана Велюр для тех у кого конец реальный эпохи Бедности!
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29.04.2020 11:11 Відповісти
О!! Это же какой прогресс !!! Вот что значит власть из народа !Следующие выборы,когда в список зеленых попадут бомжы,будут предложение одноразовую посуду рядом с мусорным контейнером выдавать !
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29.04.2020 11:13 Відповісти
а чого це для "за столом" можна в трьох? а якщо сім"я від 3 людей, кого будете окремо садить матір і частину дітей чи батьки окремо, діти коремо?
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29.04.2020 11:14 Відповісти
Да - жену за один столик , любовницу - за другой ( сЛугам Урода сейчас не позавидуешь ) ( "О времена ! О нравы ! " (с))
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29.04.2020 11:44 Відповісти
кто придет в тесторан с женой - скидка 20%, с любовницей - 30%, а если с обеими сразу - кормим и поим бесплатно! Вы платите только за разбитую посуду.
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29.04.2020 11:54 Відповісти
новини від нової пречесної влади,савсєм не кумівство:https://www.5.ua/suspilstvo/cholovika-holovnoho-bukhhaltera-95-kvartalu-pryznachyly-dyrektorom-departamentu-hur-mou-213805.html
Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ, відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.

Ця посада передбачає погодження в Офісі президента. Подання на призначення підписав начальник Головного управління розвідки Василь Бурба, повідомляє
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29.04.2020 11:14 Відповісти
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 44
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29.04.2020 11:14 Відповісти
Согласно подсчетам Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, по меньшей мере 58 365 человек умерли в США от коронавируса всего за 82 дня.
Источник: https://censor.net/n3192295

Трамп то же не признает вирус и за отмену всех ограничений - вот он и реультат - ну до кого не доходит - вы готовы хоронить родных или нет - именно так и стоит вопрос
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29.04.2020 11:15 Відповісти
Та нафик те летние террасы! Снимайте ограничения с услуг первой необходимости: Транспорт, рынки, магазины, парикмахерские, клиники.
ЗАДОЛБАЛИ со своим тупым карантином
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29.04.2020 11:16 Відповісти
100%
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29.04.2020 11:18 Відповісти
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 3377
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29.04.2020 11:18 Відповісти
История с рестораном Тищенко подтверждает только то, что "слуги народа" - такие же галимые 3,14дорасы, как и их лохторат.
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29.04.2020 11:18 Відповісти
ааааа . так вот что подтверждает эта история а я то думал что она подтверждает существование двойных стандартов
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29.04.2020 11:20 Відповісти
говнослуги уже задрали. даешь на осень внеочередные!!!!!
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29.04.2020 11:22 Відповісти
ломбарды и рестораны - это заведения первой необходимости!? просто где логика, если открывать то всех (чем кто-то лучше или безопаснее)! До политиков уже дошло, что выбрали неразумную стратегию, дайте им "сохранить лицо", все равно через две недели уже нельзя будет говорить серьезно о "карантине" (потому что по факту его не будет). Нужно дать возможность для самоизоляции и помочь материально всем, для кого вирус представляет смертельную угрозу с большой долей вероятности, а остальные пусть живут как считают для себя приемлемым (осознавая все риски)!
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29.04.2020 11:24 Відповісти
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 5972
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29.04.2020 11:25 Відповісти
Гандон
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29.04.2020 11:25 Відповісти
Свиньи гадкие! Базары закрыты и лотки на улицах, которые много безопаснее, а им не терпится открывать кабаки и бордели. Пусть лучше бесплатно прокредитуют из своих средств.
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29.04.2020 11:25 Відповісти
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 4627
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29.04.2020 11:26 Відповісти
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 609
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29.04.2020 11:28 Відповісти
Он як уміють перевертати факти слуги путінської маріонетки! Читати-писати не навчилися, а брехати - це в їхній крові.
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29.04.2020 11:41 Відповісти
У гражданки совсем плохо с логикой. Люди от разных фракций и разных групп влияния ходят в ресторан поговорить. При этом ходят с девушками (чтоб им не скучно было дома). Некоторые из приходящих заявляют о закупках навынос. То есть для них готовят, Карл!!! А депутат заявляет о бессмысленности))). Тем самым, ставит вопрос о проблемах с мозговой деятельностью у Тищенко.
Слуги народа! Ау! Вы с мозгом дружите?
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29.04.2020 11:45 Відповісти
ослаблять - это Мендель?
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29.04.2020 11:50 Відповісти
так если открыть летние террасы ,то получается,что на свежем воздухе безопаснее чем в помещении ? почему тогда работают супермаркеты и закрыты рынки ?
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29.04.2020 11:51 Відповісти
Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе - Цензор.НЕТ 3307
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29.04.2020 12:03 Відповісти
И бесплатную чашечку кофе амнистированным зекам-туберкулезникам
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29.04.2020 12:03 Відповісти
які ви суки СН, історія з Тищенком ще раз доказала, що піднебесним закон неписаний.
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29.04.2020 12:12 Відповісти
 
 