Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе. ДОКУМЕНТ

Народні депутати, зокрема із фракції "Слуга народу", звернулися до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину.

Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Спільно з колегами з міжфракційного об'єднання "За ФОПів" звернулися до Прем'єр-міністра України з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину. Карантинні обмеження, звісно, не є безпідставними, але варто враховувати, що значна частина власників ресторанного бізнесу продовжує виплачувати зарплати своїм працівникам та нести велику кількість супутніх витрат", - зазначила Кравчук.

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Водночас вона уточнила, що в більшості міст України є системні заклади з просторими літніми майданчиками, якими можна безпечно користуватися за таких умов:

- обмеження кількості відвідувачів з розрахунку 1 відвідувач на 5 м2 майданчика;

- постійний контроль температури персоналу та відвідувачів закладу;

- розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного;

- за одним столом може розміщуватись не більше 3 осіб;

- використання під час обслуговування відвідувачів виключно одноразового посуду;

- дезінфекція предметів з якими контактував кожен відвідувач.

Попутно Кравчук прокоментувала ситуацію щодо діяльності попри карантинні обмеження столичного ресторану "Велюр", який належить заступнику голови фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку.

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"Мій колега Микола Тищенко стверджує, що ресторан не працював для відвідувачів. І навіть не міг з точки зору здорового глузду. Адже виводити на роботу людей і закупати продукти заради одного замовлення на день - це збитково, а отже, - безглуздо. І використовувався швидше як місце для зустрічей. Якщо це не так – адміністрація ресторану має сплатити штраф. Але як не дивно – ця історія тільки підтверджує, що обмеження потрібно послаблювати і дати бізнесу дихати", - додала вона.

Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".











