Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе. ДОКУМЕНТ
Народні депутати, зокрема із фракції "Слуга народу", звернулися до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину.
Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ
"Спільно з колегами з міжфракційного об'єднання "За ФОПів" звернулися до Прем'єр-міністра України з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину. Карантинні обмеження, звісно, не є безпідставними, але варто враховувати, що значна частина власників ресторанного бізнесу продовжує виплачувати зарплати своїм працівникам та нести велику кількість супутніх витрат", - зазначила Кравчук.
Водночас вона уточнила, що в більшості міст України є системні заклади з просторими літніми майданчиками, якими можна безпечно користуватися за таких умов:
- обмеження кількості відвідувачів з розрахунку 1 відвідувач на 5 м2 майданчика;
- постійний контроль температури персоналу та відвідувачів закладу;
- розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного;
- за одним столом може розміщуватись не більше 3 осіб;
- використання під час обслуговування відвідувачів виключно одноразового посуду;
- дезінфекція предметів з якими контактував кожен відвідувач.
Попутно Кравчук прокоментувала ситуацію щодо діяльності попри карантинні обмеження столичного ресторану "Велюр", який належить заступнику голови фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку.
"Мій колега Микола Тищенко стверджує, що ресторан не працював для відвідувачів. І навіть не міг з точки зору здорового глузду. Адже виводити на роботу людей і закупати продукти заради одного замовлення на день - це збитково, а отже, - безглуздо. І використовувався швидше як місце для зустрічей. Якщо це не так – адміністрація ресторану має сплатити штраф. Але як не дивно – ця історія тільки підтверджує, що обмеження потрібно послаблювати і дати бізнесу дихати", - додала вона.
Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
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Источник: https://censor.net/n3192295
Трамп то же не признает вирус и за отмену всех ограничений - вот он и реультат - ну до кого не доходит - вы готовы хоронить родных или нет - именно так и стоит вопрос
ЗАДОЛБАЛИ со своим тупым карантином
Слуги народа! Ау! Вы с мозгом дружите?