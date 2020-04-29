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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії за добу зафіксовано понад 5,8 тис. випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих наблизилася до 100 тис.

У Росії за добу зафіксовано понад 5,8 тис. випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих наблизилася до 100 тис.

Ще 5 841 випадок зараження коронавірусною інфекцією виявлено в Росії за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Загальна кількість хворих по всій країні досягла 99 399. Добовий приріст становить 6,2%.

Нові випадки виявлялися в 82 регіонах РФ, найбільше в Москві - 2220. У Московській області 686 хворих, в Петербурзі - 290. Ще 131 інфікований в Нижньогородській області, в Північній Осетії - плюс 121 хворий.

В оперштабі зазначають, що 44,9% нових хворих не мали клінічних проявів хвороби.

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Кількість загиблих від нової коронавірусної інфекції зросла до 972. У цілому по Росії за останню добу підтверджено 108 летальних випадків, з них 67 - в Москві. Вперше кількість померлих за добу подолала позначку в одну сотню.

Одужали після перенесеного захворювання в цілому 10 286 осіб. За минулу добу виписано як одужалих 1 830 осіб, з них в Москві - 480.

Автор: 

карантин (18172) росія (66144) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 90
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29.04.2020 11:08 Відповісти
+8
ВСІ на парад пабеди, до дедов з дедами!
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 9128
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29.04.2020 11:19 Відповісти
+8
Поздравляю вас, мокшанские дегенераты! Вы уже успешно перегнали Китай. Еще немного поднапряжетесь и сделаете проклятых пиндосов. Я верю в вас! И, не забывайте, 9 мая все как один на парад! ...
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 4171 https://pbs.twimg.com/media/CSjHWHrUEAA9Kev.jpg В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 4959
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29.04.2020 11:26 Відповісти
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В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 90
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29.04.2020 11:08 Відповісти
Лапті вірусу нібаяцца, їх спасе Гундяй.
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29.04.2020 11:09 Відповісти
Що там з Фуйлом Першим? Ще живий чи до Мавзолея готують?
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29.04.2020 11:09 Відповісти
В Россії спасуться 144000.
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29.04.2020 11:11 Відповісти
Да и то, если успеют себе харакири сделать.
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29.04.2020 11:24 Відповісти
А у нас сегодня праздник
Радостный, веселый.
До свиданья, карантин!
Здравствуй, вірус, сукин сын!
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29.04.2020 11:11 Відповісти
к*й с ними!!!
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29.04.2020 11:12 Відповісти
Якщо вони через це менше будуть звертати зараз увагу на Україну, то це добре. Але є інша небезпека, якщо в них все стане зовсім погано, то вони сюди біженцями поїдуть.
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29.04.2020 11:14 Відповісти
44 % не имели клинических проявлений. А откуда стало известно, что они заражены. Что, тотальное тестирование делают? В России? Не смешите!
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29.04.2020 11:15 Відповісти
та хто їх там рахує
баби ще нарожають
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29.04.2020 11:18 Відповісти
ВСІ на парад пабеди, до дедов з дедами!
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 9128
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29.04.2020 11:19 Відповісти
зачем это здесь у них тестов в 35 раз больше делают и цены адекватные
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29.04.2020 11:19 Відповісти
слава фашистській *********!
слава *****!
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29.04.2020 11:21 Відповісти
Но точность российских тестов порядка 40%. Даже Лукашенко ругал их за это.
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29.04.2020 11:22 Відповісти
Да ладно, по російським тестам хіба що шизофренію в фуйла діагностувати.
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29.04.2020 11:39 Відповісти
чё там в Спарте ? Пуйло говорило,там тоже болеют...
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29.04.2020 11:26 Відповісти
Поздравляю вас, мокшанские дегенераты! Вы уже успешно перегнали Китай. Еще немного поднапряжетесь и сделаете проклятых пиндосов. Я верю в вас! И, не забывайте, 9 мая все как один на парад! ...
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 4171 https://pbs.twimg.com/media/CSjHWHrUEAA9Kev.jpg В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 4959
показати весь коментар
29.04.2020 11:26 Відповісти
да, сцыкливее сивухи оказались и внуки дидов, и сам новый виссарионычь. вируса все испугались. за пару дней после парада и дидов на палочках насморк бы прошёл та и фсё. ничо ж страшного ))
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29.04.2020 11:59 Відповісти
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 8457В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 1685
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29.04.2020 11:31 Відповісти
кацапы, все на парад, уйопки!
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29.04.2020 11:32 Відповісти
руцькое попьё оказалось сцыкунами есчо теми. надо было ещё на вербное, пасху и гробки никаких запретов на посещение чёрных литургий в тамошних церквах сатаны не вводить. а то кинули своих церковных нукеров в Украине в пламя заражения, а сами руки умылы дезинфектором, раза по три за омовение ) та и ***** непонятно нах и карантин ввело, и само в нору заныкалось? ведь даже их дешёвые сетевые пропагандоны знают, что вирус не страшнее насморка, а экономику соседних с парашей стран надо спасать срочной! отменой всех карантинов, ущемляющих одновременно права человеков. кроме как в самой параше. там всегда плевать и на экономику и на человеков. но все карантинные меры почему то держать строго ))
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29.04.2020 11:54 Відповісти
Ну хоть кто-то возразите. А нету никого.
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29.04.2020 12:09 Відповісти
🎸🎸🎸
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29.04.2020 12:51 Відповісти
Горіть у пеклі москалі .
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29.04.2020 12:58 Відповісти
 
 