У Росії за добу зафіксовано понад 5,8 тис. випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих наблизилася до 100 тис.

Ще 5 841 випадок зараження коронавірусною інфекцією виявлено в Росії за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Загальна кількість хворих по всій країні досягла 99 399. Добовий приріст становить 6,2%.

Нові випадки виявлялися в 82 регіонах РФ, найбільше в Москві - 2220. У Московській області 686 хворих, в Петербурзі - 290. Ще 131 інфікований в Нижньогородській області, в Північній Осетії - плюс 121 хворий.

В оперштабі зазначають, що 44,9% нових хворих не мали клінічних проявів хвороби.

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Кількість загиблих від нової коронавірусної інфекції зросла до 972. У цілому по Росії за останню добу підтверджено 108 летальних випадків, з них 67 - в Москві. Вперше кількість померлих за добу подолала позначку в одну сотню.

Одужали після перенесеного захворювання в цілому 10 286 осіб. За минулу добу виписано як одужалих 1 830 осіб, з них в Москві - 480.