Усіх студентів гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці протестували на COVID-19: у 13 осіб вірус підтверджено, результати ще 84 очікуються, - Володін

Т. в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін розповів, що на коронавірус протестували всіх студентів гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці, де було зафіксовано спалах інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Станом на цей момент 70 осіб вже протестовано ПЛР-тестами. З них лабораторно підтверджено 13 осіб, що захворіли. Ще у 84 також взято тести, результати у зв’язку з певною технологією будуть сьогодні-завтра", - розповів Володін.

Також т. в. о. голови КОДА повідомив, що гуртожиток розрахований на 512 осіб, проте на час карантину в ньому лишилися 154 мешканці. Більшість із них - іноземні студенти.

"У нас 4 гуртожитки, у яких були підтверджені випадки. У двох з них було по одній людині, решту мешканців було протестовано, і було підтверджено, що вони здорові. У двох інших гуртожитках є масовіше захворювання", - додав посадовець.

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І пояснив, що інший гуртожиток, де зафіксовано спалах коронавірусу, розташований у Гостомелі. Сам гуртожиток приватний, і проживають у ньому колишні військовослужбовці.

"На сьогодні на ранок на ШВЛ у нас немає жодної людини. У нас загаалом підтверджених випадків 643. На цей момент на стаціонарному лікуванні перебувають 123 особи, решта – на самоізоляції", - прозвітував Василь Володін.

Нагадаємо, що станом на ранок 29 квітня в Україні 9866 інфікованих коронавірусом. З них 456 випадків зафіксовано за останню добу.