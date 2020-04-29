"Або прибираєш, або я зламаю": журналіст "Громадського" повідомив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. ВIДЕО
Журналісти вели трансляцію з пагорба в парку навпроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських ТОР і наказали покинути цю територію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Вранці 29 квітня журналіст разом зі співведучим Микитою Мекензіним стрім-акцію протесту підприємців під Кабміном. Мітингувальники виступали проти затверджених обмежень під час карантину.
Журналісти вели трансляцію з пагорба в парку навпроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських ТОР і наказали покинути цю територію. Кутєпов пояснив, що у нього є "службова необхідність" знімати з того місця, звідки краще видно протест.
Він також запитав поліцейських, чому він повинен піти від цього місця, на що поліцейські сказали "або прибираєш (камери. - Ред.), або я зламаю". З цими словами журналістів напали і виштовхнули з газону. Все це відбувалося в прямому ефірі.
Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, пригрозивши, що зламають камеру, і після цих слів зламали стабілізатор. Прямий ефір довелося перервати. Журналісти викликали поліцію, і зараз пишуть заяву про вчинення злочину. Кутєпов очікує від правоохоронців відшкодування вартості пошкодженої техніки і вибачень за напад.
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Почему нельзя выполнить требование полицейского, а потом его обжаловать, если не согласен?
Почему каждая рывоадь считает себя пупом земли и начинает спорить "на ранге"?
выполни и подай жалобу.
профессионализма в диалоге со стороны журналиста ноль - только насмешка и издевательство. Что значит "да, обязательно?" . А потом - "ну, не треба". Пацан, а не профи. Так его и восприняли взвинченные копы, а им сейчас не позавидуешь.
Да, копы окажутся виноватыми. И правильно. Но журналистов таких надо посылать не под Кабмин, а интервью у пивного ларька брать.