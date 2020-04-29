"Або прибираєш, або я зламаю": журналіст "Громадського" повідомив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. ВIДЕО

Журналісти вели трансляцію з пагорба в парку навпроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських ТОР і наказали покинути цю територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Вранці 29 квітня журналіст разом зі співведучим Микитою Мекензіним стрім-акцію протесту підприємців під Кабміном. Мітингувальники виступали проти затверджених обмежень під час карантину.

Журналісти вели трансляцію з пагорба в парку навпроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських ТОР і наказали покинути цю територію. Кутєпов пояснив, що у нього є "службова необхідність" знімати з того місця, звідки краще видно протест.

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Він також запитав поліцейських, чому він повинен піти від цього місця, на що поліцейські сказали "або прибираєш (камери. - Ред.), або я зламаю". З цими словами журналістів напали і виштовхнули з газону. Все це відбувалося в прямому ефірі.

Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, пригрозивши, що зламають камеру, і після цих слів зламали стабілізатор. Прямий ефір довелося перервати. Журналісти викликали поліцію, і зараз пишуть заяву про вчинення злочину. Кутєпов очікує від правоохоронців відшкодування вартості пошкодженої техніки і вибачень за напад.