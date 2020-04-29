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"Або прибираєш, або я зламаю": журналіст "Громадського" повідомив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. ВIДЕО

Журналісти вели трансляцію з пагорба в парку навпроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських ТОР і наказали покинути цю територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Вранці 29 квітня журналіст разом зі співведучим Микитою Мекензіним стрім-акцію протесту підприємців під Кабміном. Мітингувальники виступали проти затверджених обмежень під час карантину.

Журналісти вели трансляцію з пагорба в парку навпроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських ТОР і наказали покинути цю територію. Кутєпов пояснив, що у нього є "службова необхідність" знімати з того місця, звідки краще видно протест.

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Він також запитав поліцейських, чому він повинен піти від цього місця, на що поліцейські сказали "або прибираєш (камери. - Ред.), або я зламаю". З цими словами журналістів напали і виштовхнули з газону. Все це відбувалося в прямому ефірі.

Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, пригрозивши, що зламають камеру, і після цих слів зламали стабілізатор. Прямий ефір довелося перервати. Журналісти викликали поліцію, і зараз пишуть заяву про вчинення злочину. Кутєпов очікує від правоохоронців відшкодування вартості пошкодженої техніки і вибачень за напад.

Автор: 

журналістика (1785) напад (1140) Нацполіція (15285)


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Топ коментарі
+52
мусора не люди (с) министр МВД аваков
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29.04.2020 11:26 Відповісти
+39
лишь бы не Петя - да зебилы
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29.04.2020 11:29 Відповісти
+36
Вообще охренели, что значит не буду представляться? Даже во время "легитимного" менты себе такого не позволяли.
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29.04.2020 11:32 Відповісти
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Не люблю ментов,но в этой ситуации я на их стороне. Журналюга явно быковал и нарывался.
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29.04.2020 19:27 Відповісти
себя не любишь, фломастер?
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01.07.2021 22:56 Відповісти
У копов сдают нервы, они неправы. Но журналисты - быдлованы уличные.

Почему нельзя выполнить требование полицейского, а потом его обжаловать, если не согласен?
Почему каждая рывоадь считает себя пупом земли и начинает спорить "на ранге"?

выполни и подай жалобу.

профессионализма в диалоге со стороны журналиста ноль - только насмешка и издевательство. Что значит "да, обязательно?" . А потом - "ну, не треба". Пацан, а не профи. Так его и восприняли взвинченные копы, а им сейчас не позавидуешь.
Да, копы окажутся виноватыми. И правильно. Но журналистов таких надо посылать не под Кабмин, а интервью у пивного ларька брать.
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29.04.2020 19:32 Відповісти
Хлопчина прийшов не мітинг познімати, а попіаритись і спровокувати на себе напад поліцейських.
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29.04.2020 20:56 Відповісти
Чому представник української поліції розмовляє з громадянином України в Україні на іноземній мові? Це ж нонсенс!
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29.04.2020 21:21 Відповісти
Sрать на газоне у нас разрешено только собакам. Если мусоров приравнивать к собакам, то это - их территория. Всё верно...
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30.04.2020 08:02 Відповісти
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