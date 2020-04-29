Контроль за COVID-19 в Україні через мобільні додатки зараз неможливий, - СЕО lifecell Язиджі
Україна не зможе використовувати мобільні додатки для контролю поширення вірусу доти, поки не введе обов'язкову реєстрацію абонентів мобільного зв'язку.
Про це СЕО мобільного оператора компанії lifecell Ісмет Язиджі повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Після того, як був оголошений карантин, десятки тисяч людей повернулися в Україну, в основному з європейських країн. І ми бачимо мільйони абонентів, які постійно переміщаються, рухаються, але для нас це просто велика маса незареєстрованих SIM-карт. Ми не знаємо, хто це, не знаємо, з ким цей хтось контактує. І саме тому в Україні не можуть бути ефективно використані ті рішення, які зараз використовуються по всьому світу для зупинки епідемії в вищевказаних країнах", - заявив він.
За словами СЕО lifecell, Китай, Південна Корея, Ізраїль та інші високорозвинені країни використовували технологічні рішення для того, щоб контролювати поширення вірусу. При цьому він підкреслив, що у всіх цих країнах існує реєстрація абонентів, і є чітке розуміння, хто стоїть за кожним з номерів в мережі.
"А це дає можливість визначити місце розташування абонентів, порівняти з їхнім місцем проживання, і отримати дані про дотримання ними карантину. Відповідно основна технологія контролю над поширенням вірусу полягає ось у чому: визначити, хто інфікований, хто був у колі спілкування з інфікованою людиною, і обмежити всі подальші контакти з цими особами шляхом їх обсервації або самоізоляції", - підкреслив Язиджі.
Він також зазначив, що абоненти українських мобільних операторів умовно "абсолютно вільні", оскільки ніколи не реєструвалися, і в операторів немає ніякої їхньої персональної інформації.
При цьому, за словами СЕО lifecell, якщо українці користуються такими сервісами, як Messenger, WhatsApp, Facebook, Alibaba або Amazon - всі ці міжнародні компанії, мають повну інформацію про всі їхні платежі, про коло спілкування тощо.
"Це парадокс: з одного боку українські абоненти думають, що вони вільні, тому що вони не зареєстровані. З іншого боку - вони абсолютно прозорі для будь-яких інших світових платформ", - підкреслив він.
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Еті нєсознатільниє гражданє можуть просто забуть тіліхвон дома, - і тоді контроль Ковіда за гражданамі накривається мєдним тазом.
Пропонірую каждому вставить у жопу елєктронний чіп, - от тоді буде настоящий контроль. Жопу свою уж точно ніхто не зможе забуть дома. )))
КаГеБе і Гєстапо могли только мєчтать про такий контроль. Ну, звісно, тепер контроль нужон токмо для блага саміх граждан...
Берлинский художник-концептуалист Саймон Векерт (Simon Weckert) http://www.simonweckert.com/googlemapshacks.html провёл перфоманс по «взлому» сервиса Google Maps.
Сложив в тележку 99 бывших в употреблении смартфонов, художник медленно прошёлся по мосту Шилингбрюке через реку Шпрее. Через некоторое время на этом месте в картах Google Maps отобразилась жесточайшая пробка со скоростью движения транспорта около 4 км/ч.
Перфоманс Саймона Векерта http://www.simonweckert.com/googlemapshacks.html отсылает к вездесущности Google Maps, на базе которого работают многие сервисы, включая вызов такси (Uber) и знакомство с девушкой/парнем (Tinder): «Все эти приложения функционируют через интерфейсы с Google Maps и создают новые формы цифрового капитализма и коммодификации. Без этих карт системы каршеринга, новые приложения для такси, системы проката велосипедов и онлайн-услуги транспортных агентств, такие как Uber, были бы немыслимы», - сказано в пояснительной записке.
«С помощью своих инструментов геолокации Google создала платформу, которая позволяет пользователям и компаниям по-новому взаимодействовать с картами. Это означает, что следует пересмотреть вопросы власти в дискурсе картографии. Каково соотношение между созданием благоприятных условий и методами контроля со стороны Google? Может быть, этот сервис сам функционирует как диспозитивная сеть, определяющая поведение, мнения и образы живых существ, при этом завладев властью и контролируя знание в частном порядке?», - такими вопросами задаются художники-концептуалисты.