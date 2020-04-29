Контроль за COVID-19 в Україні через мобільні додатки зараз неможливий, - СЕО lifecell Язиджі

Україна не зможе використовувати мобільні додатки для контролю поширення вірусу доти, поки не введе обов'язкову реєстрацію абонентів мобільного зв'язку.

Про це СЕО мобільного оператора компанії lifecell Ісмет Язиджі повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як був оголошений карантин, десятки тисяч людей повернулися в Україну, в основному з європейських країн. І ми бачимо мільйони абонентів, які постійно переміщаються, рухаються, але для нас це просто велика маса незареєстрованих SIM-карт. Ми не знаємо, хто це, не знаємо, з ким цей хтось контактує. І саме тому в Україні не можуть бути ефективно використані ті рішення, які зараз використовуються по всьому світу для зупинки епідемії в вищевказаних країнах", - заявив він.

За словами СЕО lifecell, Китай, Південна Корея, Ізраїль та інші високорозвинені країни використовували технологічні рішення для того, щоб контролювати поширення вірусу. При цьому він підкреслив, що у всіх цих країнах існує реєстрація абонентів, і є чітке розуміння, хто стоїть за кожним з номерів в мережі.

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"А це дає можливість визначити місце розташування абонентів, порівняти з їхнім місцем проживання, і отримати дані про дотримання ними карантину. Відповідно основна технологія контролю над поширенням вірусу полягає ось у чому: визначити, хто інфікований, хто був у колі спілкування з інфікованою людиною, і обмежити всі подальші контакти з цими особами шляхом їх обсервації або самоізоляції", - підкреслив Язиджі.

Він також зазначив, що абоненти українських мобільних операторів умовно "абсолютно вільні", оскільки ніколи не реєструвалися, і в операторів немає ніякої їхньої персональної інформації.

При цьому, за словами СЕО lifecell, якщо українці користуються такими сервісами, як Messenger, WhatsApp, Facebook, Alibaba або Amazon - всі ці міжнародні компанії, мають повну інформацію про всі їхні платежі, про коло спілкування тощо.

"Це парадокс: з одного боку українські абоненти думають, що вони вільні, тому що вони не зареєстровані. З іншого боку - вони абсолютно прозорі для будь-яких інших світових платформ", - підкреслив він.