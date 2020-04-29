Можлива затримка в постачанні 71 тис. закуплених у Китаї костюмів біозахисту, - МОЗ
Під час постачання закуплених у КНР 71 тис. костюмів біозахисту можлива затримка через запровадження урядом цієї країни додаткового регулювання на експорт засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми уклали договір на постачання 71 тис. костюмів біозахисту. Виробники надали всю сертифікацію. Костюми мали прибути в Україну до 1 травня. Проте ми отримали від виробника, від постачальника повідомлення про те, що 25 квітня уряд Китаю ухвалив рішення про повний контроль усіх ЗІЗ, які експортують із країни. Ми отримали інформацію про можливу затримку в прибутті ЗІЗ. Сподіваємося, що всі формальності буде врегульовано якнайшвидше", - сказала вона під час пресбрифінгу в Києві в середу.
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25.04.2020 г. Интересные подробности "чудо-контракта" министра Степанова по покупке халатов. Мало того, что он переплатил за них 41%, мало того, что они весьма сомнительны и не имеют сертификата подтверждения биозащиты, их поставка по условиям контракта запланирована на после 20 мая 2020 (!). .
фонд,по которому сейчас мыши бегают.
и сформируйте ,наконец-то госзаказы для местных предприятий на изготовление защитных костюмов и т.д.
Хватит игнорировать украинских производителей . Не позорьтесь с поставками из Китая.
феврале ? У нас никогда ,начиная с советского прошлого, не было
правдивой статистики по инфекционным заболеваниям ,сравнивать не с чем.
згідно законів криміналістики , -кому це вигідно ? На нього відповідь уже відома.
Та на жаль злочин є,злочинці відомі ,а покарання скасовано.