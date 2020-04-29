Можлива затримка в постачанні 71 тис. закуплених у Китаї костюмів біозахисту, - МОЗ

Під час постачання закуплених у КНР 71 тис. костюмів біозахисту можлива затримка через запровадження урядом цієї країни додаткового регулювання на експорт засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми уклали договір на постачання 71 тис. костюмів біозахисту. Виробники надали всю сертифікацію. Костюми мали прибути в Україну до 1 травня. Проте ми отримали від виробника, від постачальника повідомлення про те, що 25 квітня уряд Китаю ухвалив рішення про повний контроль усіх ЗІЗ, які експортують із країни. Ми отримали інформацію про можливу затримку в прибутті ЗІЗ. Сподіваємося, що всі формальності буде врегульовано якнайшвидше", - сказала вона під час пресбрифінгу в Києві в середу.

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