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Новини Коронавірус і карантин
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Можлива затримка в постачанні 71 тис. закуплених у Китаї костюмів біозахисту, - МОЗ

Можлива затримка в постачанні 71 тис. закуплених у Китаї костюмів біозахисту, - МОЗ

Під час постачання закуплених у КНР 71 тис. костюмів біозахисту можлива затримка через запровадження урядом цієї країни додаткового регулювання на експорт засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми уклали договір на постачання 71 тис. костюмів біозахисту. Виробники надали всю сертифікацію. Костюми мали прибути в Україну до 1 травня. Проте ми отримали від виробника, від постачальника повідомлення про те, що 25 квітня уряд Китаю ухвалив рішення про повний контроль усіх ЗІЗ, які експортують із країни. Ми отримали інформацію про можливу затримку в прибутті ЗІЗ. Сподіваємося, що всі формальності буде врегульовано якнайшвидше", - сказала вона під час пресбрифінгу в Києві в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ заявило в правоохоронні органи про злочин під час закупівлі костюмів біозахисту, - заступниця міністра Шаталова

Автор: 

держзакупівлі (384) карантин (18172) Китай (4709) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
У цьому випадку важче буде наживатися мародерам на епідемії.
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29.04.2020 11:36 Відповісти
+3
Шмаркли закупили в два раза дороже, чем украинский производитель, наварились, так, походу халаты вообще не получат. А украинские врачи и дальше будут заражаться и умирать. Препизидента Янелоха это не парит
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29.04.2020 11:30 Відповісти
+3
45000 пришло вчера от фонда Порошенко - а у зебилов - крокодил не ловиться не растет кокос
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29.04.2020 11:32 Відповісти
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Шмаркли закупили в два раза дороже, чем украинский производитель, наварились, так, походу халаты вообще не получат. А украинские врачи и дальше будут заражаться и умирать. Препизидента Янелоха это не парит
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29.04.2020 11:30 Відповісти
более того, их к июню и собирались поставить:

25.04.2020 г. Интересные подробности "чудо-контракта" министра Степанова по покупке халатов. Мало того, что он переплатил за них 41%, мало того, что они весьма сомнительны и не имеют сертификата подтверждения биозащиты, их поставка по условиям контракта запланирована на после 20 мая 2020 (!). .
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29.04.2020 15:35 Відповісти
через месяц они не будут нужны - зебилы как всегда отличились
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29.04.2020 11:31 Відповісти
В Україні закінчуюються незаражені медики.
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29.04.2020 11:35 Відповісти
Будут нужны и через месяц и через год. Надо сформировать обнулённый резервный
фонд,по которому сейчас мыши бегают.
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29.04.2020 11:37 Відповісти
в резервный фонд пусть местные шьют.
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29.04.2020 11:45 Відповісти
Гарна ідея - маски з"їли миші, а Крадуцький нє прічём.
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29.04.2020 11:50 Відповісти
Крадуцкий мышей опередил,они опоздали.
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29.04.2020 11:55 Відповісти
Пацюки сильніші за мишей.
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29.04.2020 12:00 Відповісти
поэтому Порох закупает их в Южной Корее.
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29.04.2020 11:32 Відповісти
45000 пришло вчера от фонда Порошенко - а у зебилов - крокодил не ловиться не растет кокос
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29.04.2020 11:32 Відповісти
Соберите ведущих бизнесменов среднего звена , проконсультируйтесь с ними
и сформируйте ,наконец-то госзаказы для местных предприятий на изготовление защитных костюмов и т.д.
Хватит игнорировать украинских производителей . Не позорьтесь с поставками из Китая.
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29.04.2020 11:33 Відповісти
У цьому випадку важче буде наживатися мародерам на епідемії.
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29.04.2020 11:36 Відповісти
сьогодні виповнюється 2 місяці як перші хворі з підозрою на вірус з'явилися в Україні.
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29.04.2020 11:37 Відповісти
та ладно. "з'явилися". приперлися в Україну.
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29.04.2020 11:46 Відповісти
А кто тестировал больных воспалением лёгких ,а болели семьями ,в декабре-
феврале ? У нас никогда ,начиная с советского прошлого, не было
правдивой статистики по инфекционным заболеваниям ,сравнивать не с чем.
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29.04.2020 12:00 Відповісти
я написав те,що повідомив наш МОЗ 2 місяці тому,за цей час влада так і не спромоглася організувати необхідне виробництво антисептиків захисних масок та костюмів.
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29.04.2020 12:07 Відповісти
Звісно - це злочин. Перше запитання ,яке зазвичай при цьому виникає,
згідно законів криміналістики , -кому це вигідно ? На нього відповідь уже відома.
Та на жаль злочин є,злочинці відомі ,а покарання скасовано.
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29.04.2020 12:25 Відповісти
https://prm.ua/otochennya-zelenskogo-v-rozpal-pandemiyi-zaymayetsya-kontrabandoyu-medichnih-tovariv-z-kitayu-zmi/ Оточення Зеленського в розпал пандемії займається контрабандою медичних товарів з Китаю - ЗМІ
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29.04.2020 12:34 Відповісти
 
 