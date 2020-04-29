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Інформація про напад правоохоронців на журналіста "Громадського" перевіряється, матеріали будуть передані в ДБР, - Нацполіція

Інформація про напад правоохоронців на журналіста

Поліцейські встановлюють обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До чергової частини надійшло повідомлення від журналіста "Громадського телебачення" про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності.

Щоб з'ясувати всі обставини інциденту, на місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Проводиться перевірка, матеріали якої будуть передані в Державне бюро розслідувань для ухвалення процесуального рішення.

Нагадаємо, раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.

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Автор: 

журналістика (1785) Київ (19688) Нацполіція (15285)


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Очередной спектакль с предсказуемым финалом: "Факты не подтвердились".
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29.04.2020 11:42 Відповісти
На нари псів.
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29.04.2020 11:47 Відповісти
И шо? Ответ полиции предсказуемый
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29.04.2020 11:49 Відповісти
Есть видео нападения
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29.04.2020 11:54 Відповісти
ага. на видео полицейские титушки в масках, номер значка не разобрать. ищи-свищи
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29.04.2020 22:14 Відповісти
Уволят или нет как минимум? Какой ниакой Виталька уволил своего быдло советника
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29.04.2020 11:54 Відповісти
Мусора притягнути до кримінальної відповідальності..Це ТОР (тупа окрема рота) підлеглі недоноска Зозулі київського недокерівника ********** полюції..такого лайна там 90%. Безкарність обертається злочинами проти громадян..
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29.04.2020 11:55 Відповісти
 
 