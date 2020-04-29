Інформація про напад правоохоронців на журналіста "Громадського" перевіряється, матеріали будуть передані в ДБР, - Нацполіція

Поліцейські встановлюють обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До чергової частини надійшло повідомлення від журналіста "Громадського телебачення" про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності.

Щоб з'ясувати всі обставини інциденту, на місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Проводиться перевірка, матеріали якої будуть передані в Державне бюро розслідувань для ухвалення процесуального рішення.

Нагадаємо, раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналістів починають тестувати на COVID-19 у Львові, - міськрада