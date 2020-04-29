МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу: тепер також застосовуватимуть препарати-гепарини, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, до протоколу було внесено препарат гепарин у зв'язку з великою кількістю тромбоемболічних ускладнень серед пацієнтів.

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"У зв'язку з тим, що ми спостерігаємо під час коронавірусної хвороби велику кількість тромбоемболічних ускладнень під час перебігу хвороби, то наші фахівці, які складають протокол, звернули увагу на протоколи інших країн і було ухвалено рішення ввести в протокол гепарин. Тому для лікування COVID-19 в Україні будуть використовувати препарати-гепарини", - повідомив Степанов.