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МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу: тепер також застосовуватимуть препарати-гепарини, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, до протоколу було внесено препарат гепарин у зв'язку з великою кількістю тромбоемболічних ускладнень серед пацієнтів.
"У зв'язку з тим, що ми спостерігаємо під час коронавірусної хвороби велику кількість тромбоемболічних ускладнень під час перебігу хвороби, то наші фахівці, які складають протокол, звернули увагу на протоколи інших країн і було ухвалено рішення ввести в протокол гепарин. Тому для лікування COVID-19 в Україні будуть використовувати препарати-гепарини", - повідомив Степанов.
Топ коментарі
+6 Oleh57
показати весь коментар29.04.2020 11:48 Відповісти Посилання
+3 Vladimir Novosolov #445955
показати весь коментар29.04.2020 12:07 Відповісти Посилання
+1 Lyk Omore
показати весь коментар29.04.2020 11:52 Відповісти Посилання
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https://radiotrek.rv.ua/news/u_dnipri_roblyat_mitky_na_budynkah_zarazhenyh_covid19_a_u_rivnomu_248943.html Позначати будинки, в яких виявили хворих на коронавірус чи людей, які перебувають на самоізоляції, вирішили у Дніпрі.