Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за зверненням омбудсмена через недотримання правил карантину в Київському СІЗО

Офісом Генерального прокурора внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам (ст. 325 КК України), що були виявлені Уповноваженою Верховної Ради з прав людини під час моніторингового візиту до Київського слідчого ізолятора. Кримінальне провадження відкрито за ст. 325 КК України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає "Цензор.НЕТ".

За даними омбудсмена, адміністрація установи не забезпечила засобами індивідуального захисту в'язнів, коли їх возили до судів або на проведення слідчих дій, після повернення їх не поміщали на ізоляцію, хоч це і необхідно робити.

З моменту введення в пенітенціарній системі карантину з Київського слідчого ізолятора в суди було доставлено 1648 осіб.

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"Медична частина СІЗО виявилася не підготовленою до роботи в умовах карантину, персонал слідчого ізолятора та медичні працівники, не використовують засоби індивідуального захисту. Порушується порядок дезінфекції одягу та взуття, а також правила прийому посилок, бандеролей та передач для утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні .