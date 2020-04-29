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Новини Коронавірус і карантин
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Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за зверненням омбудсмена через недотримання правил карантину в Київському СІЗО

Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за зверненням омбудсмена через недотримання правил карантину в Київському СІЗО

Офісом Генерального прокурора внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам (ст. 325 КК України), що були виявлені Уповноваженою Верховної Ради з прав людини під час моніторингового візиту до Київського слідчого ізолятора. Кримінальне провадження відкрито за ст. 325 КК України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає "Цензор.НЕТ".

За даними омбудсмена, адміністрація установи не забезпечила засобами індивідуального захисту в'язнів, коли їх возили до судів або на проведення слідчих дій, після повернення їх не поміщали на ізоляцію, хоч це і необхідно робити.

З моменту введення в пенітенціарній системі карантину з Київського слідчого ізолятора в суди було доставлено 1648 осіб.

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"Медична частина СІЗО виявилася не підготовленою до роботи в умовах карантину, персонал слідчого ізолятора та медичні працівники, не використовують засоби індивідуального захисту. Порушується порядок дезінфекції одягу та взуття, а також правила прийому посилок, бандеролей та передач для утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні .

Автор: 

Денісова Людмила (883) карантин (18172) СІЗО (728) 107 полк реактивної артилерії (9) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Офіс Генпрокурора (3282)


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А что шморгаль еще не выпустил всех заключенных и подследвенных?
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29.04.2020 11:55 Відповісти
предлагаю всех арестантов выпустить хотя бы на одну ночь в кончу-заспу, и шоб там были жены и дочери можновладцев. И выдать заключенным оружие, шоб отстреливаться от охраны маетков и сигать через парканы
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29.04.2020 11:56 Відповісти
Бозецки-бозецки, заклюцьнние такли лапки и зайки, у них должны быть условия, как же они там от коронавилуса, нада всех опустить они же не виноваты что попали взарешетку в пандемию
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29.04.2020 11:57 Відповісти
а в ресторане слуги урода тищенко не хочет расследовать?
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29.04.2020 12:10 Відповісти
 
 