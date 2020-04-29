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Трамп про мільйон хворих на COVID-19: Ми робимо набагато більше тестів, ніж інші. У підсумку кількість впаде до нуля
Президент США Дональд Трамп пояснив високу кількість випадків зараження коронавірусом у країні тим, що американці роблять найбільше тестів на COVID-19.
Про це повідомляє ВВС, передає Цензор.НЕТ.
"Ви маєте розуміти, коли йдеться про випадки зараження, ми проводимо набагато більше тестувань, ніж будь-хто інший. Ми проводимо більше тестів, ніж будь-яка інша країна у світі ... Ми демонструємо більше випадків, бо ми проводимо набагато, набагато більше тестів, вдвічі більше, ніж інші", - заявив Трамп.
Він додав, що "в кінцевому підсумку кількість (нових заражень. - Ред.) впаде до нуля".
Нагадаємо, в Сполучених Штатах у вівторок було зафіксовано понад 1 млн осіб, хворих на коронавірусну хворобу.
Топ коментарі
+10 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар29.04.2020 12:01 Відповісти Посилання
+9 Маркиз
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В штате Нью-Йорк, провели "агрессивный тест на антитела". 3 000 человек в 40 населённых пунктах, в 19 округах.
https://www.nbcnewyork.com/news/local/new-york-virus-deaths-top-15k-cuomo-expected-to-detail-plan-to-fight-nursing-home-outbreaks/2386556/?fbclid=IwAR1TVDaBVxdeTz7HO2qJKBVjalHSP50vB4CV3NeQwJ6tygLceekuJcSRmjY ССЫЛКА https://www.nbcnewyork.com/news/local/new-york-virus-deaths-top-15k-cuomo-expected-to-detail-plan-to-fight-nursing-home-outbreaks/2386556/?fbclid=IwAR1TVDaBVxdeTz7HO2qJKBVjalHSP50vB4CV3NeQwJ6tygLceekuJcSRmjY №1.
https://www.bakersfield.com/news/two-bakersfield-doctors-cite-their-testing-data-to-urge-reopening/article_eb1959e0-84fa-11ea-9a07-2f2bea880bf9.html?fbclid=IwAR0YHTuIZ3eclukViz2aREcojNCx31esPfDdsoASJlTdkqdXoEExdcV7weA ССЫЛКА https://www.bakersfield.com/news/two-bakersfield-doctors-cite-their-testing-data-to-urge-reopening/article_eb1959e0-84fa-11ea-9a07-2f2bea880bf9.html?fbclid=IwAR0YHTuIZ3eclukViz2aREcojNCx31esPfDdsoASJlTdkqdXoEExdcV7weA №2 .
Результат:
1) В штате - 14%, а в городе Нью Йорк - 21% жителей уже переболели коронавирусом и имеют антитела к нему.
2) Это значит, что смертность от вируса - в десятки раз меньше, чем думали раньше, а именно 0,5%.
В Калифорнии, два мега-титулованных врача - совладельцы частной больницы неотложной помощи ̶з̶̶̶а̶̶̶п̶̶̶и̶̶̶с̶̶̶а̶̶̶л̶̶̶и̶̶̶ ̶̶̶в̶̶̶и̶̶̶д̶̶̶е̶̶̶о̶̶̶ ̶̶̶с̶̶̶ ̶̶̶к̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶в̶̶̶а̶̶̶в̶̶̶ы̶̶̶м̶̶̶и̶̶̶ ̶̶̶с̶̶̶л̶̶̶е̶̶̶д̶̶̶а̶̶̶м̶̶̶и̶̶̶ ̶̶̶о̶̶̶т̶̶̶ ̶̶̶м̶̶̶а̶̶̶с̶̶̶о̶̶̶к̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶г̶̶̶д̶̶̶е̶̶̶ ̶̶̶р̶̶̶а̶̶̶с̶̶̶с̶̶̶к̶̶̶а̶̶̶з̶̶̶ы̶̶̶в̶̶̶а̶̶̶ю̶̶̶т̶̶̶ ̶̶̶п̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶ ̶̶̶г̶̶̶о̶̶̶р̶̶̶ы̶̶̶ ̶̶̶т̶̶̶р̶̶̶у̶̶̶п̶̶̶о̶̶̶в̶̶̶̶собрали прессуху, и показали результаты своего исследования. Они сделали 5 213 тестов на COVID-19 в пяти локациях города Bakersfield.
Выводы:
1. 12% переболело коронавирусом и имеют антитела. В масштабах штата это 4,7 миллиона калифорнийцев.
2. Это даёт нам смертность 0,3%, что сопоставимо со смертностью от сезонного гриппа.
Дальше - врачи задают неудобные вопросы правительству штата.
При такой низкой смертности, зачем вы заставляете людей сидеть на карантине? Мы ведь не закрываем страну из-за гриппа, зачем это делать из-за коронавируса?
Вот именно так и сказали: if we don't shutdown the country for flu, should we keep doing it for coronavirus? - спрашивают врачи, которым надоела массовая истерия домохозяек.
Ещё цитата:
"Если вы собираетесь потанцевать на чьих-то конституционных правах, у вас должна быть веская причина. Действительно веская причина, а не просто теория. Данные говорят, что пришло время отменить карантин и если мы этого не делаем, то в чем причина? "
И неожиданная проблема.
Из-за того, что больницы штата сейчас пустуют(!) и практически ничего не делают, кроме тестов на коронавирус они вынуждены сокращать персонал(!) и это негативно скажется, когда народ выйдет из карантина и побежит лечить свои болячки.
_____________________
Блогеры-вирусологи и масочная секта напуганных домохозяек часто ходят с козырного туза: сезонный грипп так НЕ перегружает больницы по всему миру, как это сделал коронавирус.
Значит, коронавирус намного опаснее гриппа.
Значит, не зря мы сидим дома и размазываем зелёное дерьмо по голове.
Не зря рушится экономика.
И вообще - американская медсестра, гробы в Италии, братские могилы, мобильные морги в Нью-Йорке и всё такое.
Я тут покопался в архивах, и ответственно заявляю - это всё муйня на постном масле.
Каких-то пару лет назад, обычный грипп перегружал больницы и реанимации точно так же, как сейчас, если не хуже. И в США, и в Британии, и в Испании.
Все ссылки:
https://dfw.cbslocal.com/2018/01/08/hospital-overrun-by-flu-cases-having-to-turn-them-away/?fbclid=IwAR3vWK2bXGqf1Cqzx3shcmn-wsnDAns5ZnxlfIUD1HK0B9zP3YsFG6xQZ0M ССЫЛКА 1
https://time.com/5107984/hospitals-handling-burden-flu-patients/?fbclid=IwAR1nqQxrj-CqyrwHiBhHIXEFiT6Mjqt4CsjG7FEnJvgm5u3QhvXCT7x6fig ССЫЛКА 2
https://www.uab.edu/news/health/item/9040-rapid-increase-in-seasonal-flu-cases-taxes-area-hospitals?fbclid=IwAR0D5wjyHBt730aj4Tk7RXYn1Wi0Gocx5kmp4s5cvWPatoHuztivnAhs3tA ССЫЛКА 3
https://www.statnews.com/2018/01/15/flu-hospital-pandemics/?fbclid=IwAR3vUhwuq-9TDp5z_Xi_hiOJFxfizc3LQM9gWIJcpk30BQv-JfWyROK4UVA ССЫЛКА 4
https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-flu-demand-20180116-htmlstory.html?fbclid=IwAR3vWK2bXGqf1Cqzx3shcmn-wsnDAns5ZnxlfIUD1HK0B9zP3YsFG6xQZ0M ССЫЛКА 5
https://www.theguardian.com/society/2019/dec/02/nhs-winter-crisis-extra-beds-created-by-52-per-cent-of-uk-hospitals?fbclid=IwAR0qzhcYVLPbZvKGSjpf5C_0YQ4M63Zqw9Wdt-DX8WljBTqqXM6l3RYD9Gc ССЫЛКА 6
https://www.huffingtonpost.es/2017/01/13/gripe-colapso-hospitales_n_14135402.html?fbclid=IwAR0bbhzI5Ut3S02cmZgyIl10fNHSfNzzEh8Z1mrQSas_v786WTetpQ880cY ССЫЛКА 7
Один из врачей в Нью-Джерси говорит, что не видел такого пи*деца уже 15-20 лет.
В больницах Алабамы, отменены все плановые операции, а вместо боксов интенсивной терапии реанимационные мероприятия делают в обычных палатах.
В Пенсильвании на парковке госпиталя установили хирургическую палатку для распираторников. Наплыв е@ический - 40 пациентов в день оперируют.
(это всё случилось в январе 2018, не перепутайте!)
11.01.18 губернатор Алабамы вводит в штате чрезвычайное положение из-за сезонного гриппа (ой!)
15.01.18 Statnews пишет:
"Цунами из пациентов наводнило больницы по всей стране в последние недели, поскольку наступил сезон сильного гриппа.
В Род-Айленде больницы перестали принимать машины скорой помощи, потому что они были забиты пациентами.
В Сан-Диего больница установила палатку за пределами своего отделения неотложной помощи, чтобы управлять притоком людей с симптомами гриппа."
8.01.18 CBS Local. В Далласе переполнены больницы и многих пациентов даже с тяжёлой формой гриппа отправляют домой, если у них нет угрозы жизни.
16.01.18 LA Times. В Калифорнии из-за гриппа все больницы превратились в зону боевых действий. Спешно устанавливаются палатки для пациентов.
2.12.19 Guardian. 52% больниц создали "временные чрезвычайные койки" в рамках подготовки к "зимнему кризису". МОЗ Британии оказался под сильнейшим ударом во время гриппа последнего сезона.
А вот прекрасный заголовок из испанского Huffingtonpost 13.01.17 - Почему грипп всегда означает коллапс для испанских больниц?
El Mundo 12.01.17. Ещё заголовок из Испании, даже без перевода понятно - Colapso en los hospitales.
Lasexta 19.03.19. Грипп. Больницы переполнены на 200%.
El Pais 14.01.15. Пациенты с гриппом спят в коридорах.
Получается, всё это уже было и ничего экстраординарного в этом году не происходит, кроме массовой истерии и долбо*бизма.
А если ещё раз услышите от очередного блогера, что коронавирус перегружает систему здравоохранения как-то по-особенному - смело плюйте ему в слизистую коронавирусной слюной, т.к. скорее всего, вы уже безсимптомно переболели и приобрели иммунитет.
https://www.facebook.com/sergei.hadzhynov Sergei Hadzhynov
какая нах там зима) еще скажи что там снег идет, иди учись в школе!) там зима не холодней нашего лета, овощь незнающий)
Coronavirus Cases:
33,062
Deaths:
1,079
Recovered:
8,437
CLOSED CASES
Это в Индии сегодня , видишь на сколько отличаются цифры ? А там жара + 34 !
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Опубліковано 15 червня 2018 року о 22:42
Интервью - в видео, а перевод литературный был любезно предоставлен https://www.facebook.com/sabatinianna?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB4sJnv66a78QAVNEJKJfmdmT2Afy1gVkPz4Je48dnpPto-gt40_Z9gE8i9eFWFFwiykGaKdKI88Ocm&fref=mentions Anna Sabatini .
Тут - прямая речь, поэтому все претензии - к американским докторам, если вы с чем-то несогласны.
Что характерно: из Ютуб, это видео ПОЧЕМУ-ТО удалили.
Но его сохранили вот по https://www.turnto23.com/news/coronavirus/video-interview-with-dr-dan-erickson-and-dr-artin-massihi-taken-down-from-youtube?fbclid=IwAR25a7bi08NEYRKyD_IUjiHJG_ZjzF9gUYEVUBhOIQnBtjxBUkM9b3rgCKM этой ссылке .
Далее - перевод.
"Спасибо, что пришли сегодня, мы хотели бы поговить сегодня о том что нам удалось изучить (узнать) на сегодня из опыта предыдущих двух месяцев, рассказать о ситуации здесь (Керн кауни, Штат Калифорния) и в штате целиком.
О ситуации с тестированием.
Мы - оба доктора, работающие в экстренной медицине (реанимации) хотим поделиться своими выводами и рассказать куда ситуация должна дальше двигаться по нашему мнению.
Мы уверены что вы в большинстве своем в самоизоляции и давайте поговорим, а имеет ли смысл все это.
Мы рассуждаем с точки зрения микробиологии, биохимии и иммунологии, которую мы изучаем и практикуем 20 лет (каждый).
Мы принимаем людей с ковид с 7 утра и до полуночи каждый день, и на данный момент поток пациентов значительно упал. Мы даже вынуждены были закрыть несколько этажей потому что нет пациентов. Силы докторов были перераспределены туда где они больше нужны, в Нью Йорк, а в Калифорнии система работает на минимуме. Мы тут бумажной работой занимаемся.
Я говорил со многими докторами из реанимаций по всему штату и все говорят об одном: из-за того что мы сконцентрировались на Ковид, люди с дригими проблемами (сердце, рак, гипертония, и т.д.) предпочитают не обращаться в больницу из-за страха заразиться Ковид.
Страх буквально парализовал жизнь людей, и мы перестали обращать внимание на другие важные/критические проблемы со здоровьем. Можно сказать что это пораждает множество "вторичных" проблем.
Замечу, что первоначальная реакция (карантин) была оправданой, у нас не было никаких фактов.
Мы объявили всеобщий карантин … хотя карантин нужен для больных а не здоровых.
Зачем-то мы изолировали людей без признаков болезни и симптомов, что не имело смысла с точки зрения иммунологии и микробиологии. Но повтопимся, это была реакция на неизвестность.
Теперь у нас есть 2 месяца (как минимум) данных.
Например, здесь в кауни (это как "район", если считать штат как область) мы протестировали 5213 человек, из них 340 подтвержденный Ковид. Это 6.5% от популяции, что при интерполяции показывает широкую зараженность, подобную уровню заражаемости гриппом.
У нас 39.5 миллионов население штата, экстраполируя данные дальше, мы примерно получим 4.7 миллиона зараженных. Это показатель шипокой распространимости. Но хорошая новость это то что мы имеем только 1тыс.227 смертей, на весь штат Калифорния.
При уровне 4.7 миллиона зараженных, это выходит 0.03% шанса умереть от Ковид.
Является ли это везкой причиной для полной изоляции? Это достаточно серъезная причина для того чтобы разрушить экономику?
Хочу также заметить что 96% заболевших калифорнийцев, переболеют практически без последствий.
Это важная статистика. Это реальные цифры.
Сперва у нас было 6% заболевших, затем 12%. Больше тестов выявляет больше переболевших. Общее число зараженных растет, но процент смертности от этого падает. И изучая данные по другим странам и штатам мы видим такую же тенденцию: большое количество тестов - маленькое количество смертей.
Даже НьюЙорк (во всех новостях сейчас).
Их цифры: 256тыс.272 заболевших (во всем штате НьюЙорк, не в городе). Они провели 646тыс.325 тестов. Это значит что 39% протестированных подтверждены как переболевшие Ковид. Что при экстраполяции на штат предположит 7.5 миллионов человек (заболевших).
Эти цифры подтверждают что первоначальная модель не была правильной.
////
Далее журналист начинает продвигать убеждение что смертность потому и маленькая, така как ввели карантин.
///
Возвращаемся к цифрам по Нью-Йорку. Имеем 19410 смертей на штат с населением 19 миллионов.
Что составит 0.1% шанса умереть от Ковид в НьюЙорке.
И у них 92% уровень "восстановления" пациентов.
Сравнив эти цифры с гриппом А и В типа, мы не увидим сушественной разницы.
Но мы не объявляем всеобщий карантин из-за гриппа.
Почему мы реагируем сейчас на Ковид таким образом я не знаю.
/// далее статистика вцелом по стране, подсчеты показывают 19.6% подтвержденных заболевших и с тех кого протестировали. Это примерно 46 миллионов заболевших по стране. Большой процент, да. Но это схожий уровень заболеваемости по гриппу в 2017-18 годах. У нас было 50-60 миллионов больных с такой же смертностью. Никакой пандемии или всеобщего карантина.
/// Далее статистика по Испании: 22% заболевших, 0.05% шансов умереть от Ковид.
/// Далее сравнение двух стран, Норвегия - с карантином, и Швеция без карантина. Цифры показывают примерно один и тот же процент заболевших (21-22%) и смертей (0.03-0.05%). Вот только экономика Швеции не пострадала и население не потеряло работу.
/// Далее говорит о вторичных эффектах карантина: существеннно увеличилось количество случаев домашнего насилия детей и взрослых, суициды и т.п. И эти эффекты не временные, это останется с пациентами на всю жизнь.
18:19 /// Далее рассказывает про иммунную систему. Мы с рождения строим свою иммунную систему, каждый день контактируя с бактериями и вирусами, наш организм модулирует антитела. Если мы поместим ребенка в стерильный пузырь он не вырастет здоровым, он будет стерилен, но беззащитен перед инфекциями. Что я вижу сейчас, вы взяли человека, посадили в стерильный дом, рекомендовали омывать все дезинфекторами, убивая 99% бактерий и вирусов, говорите одевать маску и перчатки когда выходить наружу. Какую роль это играет для иммунной системы? Иммунная система начнет снижаться. Дезинфицируя все, мы убиваем и те бактерии и вирусы что работают на нас. Это наука, ребята… И здравый смысл.
А после "открытия" корантина что вы думаете случится? Будет подъем количества заболеваний, мы уже снизили иммунитет населения.
21:43 /// Журналист: Так что вы думаете что вы знаете больше, чем главные иммунологи страны? Вы типа говорите нам сейчас, что все страны мира поступили неправильно.
Ответ: Первые решения принимались без каких-либо данных. С Декабря и по сей день была масса гипотез. Первая реакция была закрыть все. Ок. Но сейчас нас на вооружении есть статистика и мы видим "Погоди ка, мы никогда так раньше не поступали в подобных ситуациях".
- Мы конечно признаем что др.Фаучи главный иммунолог страны, уважаем за академические труды, и т.п. Но то что он предложил в самом начале было построено на теории, потому что это новый вирус. На практике мы видим что вирус ведет себя по другому. Мало того, в разных сообществах он прогрессирует по-разному. Это не о том кто прав а кто нет. Это о том что мы должны маневрировать в зависимости от результат что мы имеем на сегодня.
25:40 Журналист: выглядит так, что бы делаете совсем другие выводы из той же самой статистики что видят "наверху". Почему?
- Потому что мы - те кто работает с пациентами. Др. Фаучи не работает с пациентами более 20 лет уже. Он уважаемый человек, нет сомнения, но реальная практика и академические знания далеко не всегда одно и то же.
26:40 Журналист: тогда почему руководство штата принимает все эти карантинные методы?
- Данные менялись слишком быстро в начале, у нас не было видения как болезнь будет прогрессировать. Потом говорят "вирус живет на пластике до 3-х дней". Ок. Вы изолируете себя дома, но воду в пластиковой бутылке вы идете покупать в магазине. Вы приносите этот пластик домой. Теперь подумайте, действительно ли вы защищены дома на 100%? Это не имеет смысла. И я думаю что если я проведу пробы по всему вашему дому, я наверняка найду следы Ковид. Получается что нам "разрешено" ходить в магазин, где возможно подхватить вирус, но нельзя ходить на роботу.
30:00 Когда человек умирает сегодня, почему-то никого не интересует умерли ли они от гипертонии, диабета или инсульта. Зато у нас моментально спрашивают "умер ли этот человек от Ковид?" Мы провели сотни вскрытий. Никогда не идет речь об одной единственной причине смерти. Всегда есть сопутствующие заболевания: сосуды были слишком узкими, легкие были повреждены годами курения. Да, Ковид сыграл свою роль, но это не единственная причина смерти. Знаете ли вы сколько людей умирает в результате пневмонии или последствий гриппа? Они не тоже не умирают ОТ гриппа. Там тоже сопутствующие причины: перенесенный инфаркт, нездоровые легкие и т.п. Нас не заставляют тестировать тела на грипп. Но сейчас докторов в реанимации руководство заставляет добавлять Ковид именно в причины смерти даже когда бирус не имеет никакого отношения к смерти пациента. Почему? Может потому что хотят показать ситуацию хуже чем она на самом деле? Я думаю да.
32:33 Журналист: То есть бы говорите что карантин необходим только людям больным, с нерабочей имунной системой?
- Именно. Если человек здоров, нет смысла изолироваться.
Журналист: Но было сказано что многие переносят вирус без симптомов и таким образом вирус может распространиться быстрее!
- Конечно! 25% пациентов, больных Ковид переносят его без симптомов. Именно поэтому мы настаиваем на тестировании как можно большего количества людей. Для того чтоб запустить экономику это необходимый шаг. Но даже в библейские времена они изолировали больных, а не здоровых. Изолировать всех нет смысла.
- Нам необходим коллективный иммунитет. Мы либо вакцинируемся, либо болеем. Только так. Сейчас статистика показывает, что 95% заболевших прекрасно выздоравливает. Вне зависимости есть карантин или нет.
…
- Когда вы изолируете себя в стерильном доме на 3 месяца вы теряете свою "нормальную флору" которая вас защищала каждый день
36:15 Выводы. Необходима ли самоизоляция? Наш ответ - Нет. Необходимо ли закрывать все бизнесы? Наш ответ - Нет. Нужно ли тестировать? Да!
Дальше вопросы почему тестирование так долго времемни занимает? Ответ: все материалы для тестов собираются в больницач и отсылаются в лаборатории. Существуют только несколько лабораторий, которые проводят сами тесты. Первое время все делалось вручную. С наплывом больных получалась очередь. Теперь многие процессы автоматизированы уже. Тест в среднем занимает 2 дня.
46:30 Один момент, на который я бы хотел обратить внимание. Медиа постоянно твердят что нам необходимо "словить" абсолютно каждый случай заболевания на Ковид. Нет, не нужно! Это не работает в реальности. Мы не можем остановить все на 2 года и всех вакцинировать. Это не реально. Мы должны воспринимать этот вирус так же как и грипп. Он будет мутировать и становиться менее опасным. Потому что безсимптомное течение болезни как раз и указывает на распространение "более легкой версии" вируса. И именно этот вариант распространяется быстрее других.
47:36 Журналист: на каких ресурсах основаны ваши выводы? Статьи, научные исследования, и т.п.
- Мы делаем выводы на основании данных по больным и выздоровевшим которые сейчас в открытом доступе. Клинические испытания, научные исследования и пр. проводятся годами. Мы работаем сейчас с тем что у нас есть. Мне НЕ нужны клинические испытания чтобы понять эффективен ли всеобщий карантин.
- Это абсолютная бессмыслица запрещать выходить в парк, но разрешать ходить в магазин, закрытое помещение где люди дотрагиваются до всего. Страх и паника порождают сейчас куда бОльшие проблемы.
Наводка на статью - врача-инфекциониста Н.Николавой
а кауни чи куни - це кунілінгулус. Не переплутайте, будь-ласка.
Про це https://www.jpost.com/international/north-carolina-pug-becomes-first-us-dog-diagnosed-with-coronavirus-626261 повідомляє Jerusalem Post.