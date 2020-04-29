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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу зафіксовано 43 нові випадки COVID-19 у Києві, одна людина померла, загалом 1341 особа захворіла, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу зафіксовано 43 нові випадки COVID-19 у Києві, одна людина померла, загалом 1341 особа захворіла, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

Серед 43 нових хворих на коронавірусну інфекцію в столиці - 5 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 43 особи. П'ятеро з них - медики. Один випадок за минулу добу - летальний. На сьогодні в столиці 1341 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед захворілих: 21 жінка віком від 25 до 60 років. І одна дівчинка 12 років. І 20 чоловіків від 20 до 66 років. А також хлопчик, якому 9 років. Серед випадків захворювання, підтверджених за минулу добу, - 2 в Києво-Печерській лаврі.

До лікарень госпіталізували 17 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Крім того, протягом двох останніх днів одужали ще 5 жителів столиці. Загалом у Києві за цей період перемогли коронавірус 69 осіб.

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За минулу добу зафіксовано 43 нові випадки COVID-19 у Києві, одна людина померла, загалом 1341 особа захворіла, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19688) Кличко Віталій (3528) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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1 умер - 3 миллиона на ушах. Какое мууудрое правительство.
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29.04.2020 12:08 Відповісти
де билл.
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29.04.2020 12:27 Відповісти
не надо представляться, я тебя знаю
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29.04.2020 12:44 Відповісти
интересно сколько за прошедшие сутки в киеве умерло от инфаркта и погибло в дтп
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29.04.2020 12:10 Відповісти
инфаркт и "дтп" не заразны. а вот тупость, похоже, да.
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29.04.2020 12:29 Відповісти
Пора вводить карантин.
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29.04.2020 12:12 Відповісти
Віталя, як з цього піке виходити..? Я про карантин..бо ймовірність померти з голоду що далі, то стає більш ймовірною ніж від вірусу..
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29.04.2020 12:22 Відповісти
29 квітня, в Києві співробітники Нацполіції схопили журналіста hromadske Богдана Кутєпова, який вів пряму трансляцію з-під Кабміну

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За минулу добу зафіксовано 43 нові випадки COVID-19 у Києві, одна людина померла, загалом 1341 особа захворіла, - Кличко - Цензор.НЕТ 5470
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29.04.2020 12:40 Відповісти
 
 