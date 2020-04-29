За минулу добу зафіксовано 43 нові випадки COVID-19 у Києві, одна людина померла, загалом 1341 особа захворіла, - Кличко. ІНФОГРАФІКА
Серед 43 нових хворих на коронавірусну інфекцію в столиці - 5 медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 43 особи. П'ятеро з них - медики. Один випадок за минулу добу - летальний. На сьогодні в столиці 1341 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - зазначив він.
Серед захворілих: 21 жінка віком від 25 до 60 років. І одна дівчинка 12 років. І 20 чоловіків від 20 до 66 років. А також хлопчик, якому 9 років. Серед випадків захворювання, підтверджених за минулу добу, - 2 в Києво-Печерській лаврі.
До лікарень госпіталізували 17 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Крім того, протягом двох останніх днів одужали ще 5 жителів столиці. Загалом у Києві за цей період перемогли коронавірус 69 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://ua-news.liga.net/kiev/video/abo-zabiraesh-abo-rozibemo-u-kievi-polismeni-napali-na-jurnalista---video "Або забираєш, або розіб'ємо". У Києві полісмени напали на журналіста - відео