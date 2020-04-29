Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ
Кабінет Міністрів виводить в резерв кілька енергоблоків АЕС і переводить на знижену потужність 9 енергоблоків АЕС.
Про це йдеться в листі тимчасово виконуючого обов'язки першого віцепрезидента-технічного директора Валерія Кравця, який опублікував працівник Запорізької атомної електростанції Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Олексій Мельничук на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ну ,що енергетики , епоха бідності пройшла? Більш ніж 7 ГВт встановленої потужності зеленої енергетики буде у 2020 році з тарифом 3-5 грн./кВт год.( без ПДВ). Тобто електроенергія вироблена з альтернативних джерел енергії надається пріоритет. Але в умовах економічної нестабільності, виходу з карантину такий тариф буде гальмами для економічного розвитку країни та добробуту населення. Зміни в законодавстві зелена влада не хоче вносити , щоб знизити зелений тариф , але дешева електроенергія АЕС їм не потрібна", - написав Мельничук.
Він попросив депутатів звернути увагу і підготувати відповідні зміни в закон про електроенергетику, де прописані зобов'язання на купівлю зеленої електроенергії.
"Вважаю , що частка встановленої потужності яка складає практично 6 ГВт ( а це фактично потужність ЗАЕС) не потребує заохочення від держави таких як "зелений тариф" бо з такими потужностями це не актуально. Прошу звернутись до НКРЕ з пропозицією зменшення тарифу від енергії вітру та сонця. Електроенергія з відновлюваних джерел повинна конкурувати на енергоринку країни і не мати пріоритет.Країні потрібна дешева електроенергія для виходу з кризи та подальшого розвитку", - підкреслив працівник Запорізької АЕС.
Він також опублікував лист Валерія Кравця. Згідно з документом, блок №6 Запорізької АЕС буде перебувати в резерві 98 діб - з 10 травня до 15 серпня, блок №3 Рівненської АЕС - 87 діб - з 10 травня до 4 серпня. У свою чергу, блок №2 Запорізької АЕС, виведений в резерв 21 квітня, перебуватиме в ньому 71 добу - до 30 червня. Крім того, передбачається робота на зниженої потужності: блоків №3,4,6 ЗАЕС в грудні, блоку №1 Южно-Української АЕС - з квітня до серпня, блоки №2 і №3 цієї станції - з серпня до жовтня і з квітня до грудня відповідно. У свою чергу, блок №1 Рівненської станції буде працювати на зниженій потужності з квітня по травень і з липня по жовтень, енергоблок №2 РАЕС - з квітня до червня і з липня до жовтня. Перший блок Хмельницької АЕС буде працювати на зниженій потужності з травня до серпня.
Станом на 28 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків. Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі і виведений в резерв з 21 квітня 2020 року. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 131 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 13 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 13 доба середнього планового ремонту. За минулу добу, 27 квітня, станціями вироблено 200 250 000 кВт-год електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 40 560 000 кВт-год електроенергії.
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Із за цього мудака Ахметова вже українські АЕС скоро закривати будуть
Ахметов не мудак він успішний бізнесмен.
Це нарід України, який вибрав клоуна - МУДАКИ.
Тепер цей нарід повинен цілими днями дивитись "Слуг ..." і сосати лапу (дай боже не кацапського медведя)
вместо того чтобы снизить тарифы
и народ огороды начал поливатьза что Бог так не любит украинцев?
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Так в..ротердам ще соєвий барига з *ахиетками * грався .!
Если грохнет пару блоков - вот тогда и начнется настоящий карантин.
Раздавать и засовыват (!) - бесплатно!
Да, за чистоту окружающей среды приходится доплачивать. Это привело и к банкротствам в Испании и к отрицательной стоимости на энергию в Чили и Германии. Но, с другой стороны, ядерное топливо, в основном, покупается в рашке, да и Чернобыль показал "дешевизну" атомной энергии.
"Згідно з дослідженням ВООЗ, протягом 2012 року в Україні від забруднення повітря пішло з життя 54 507 осіб. Статистика показує 120 померлих на 100 000 населення". https://life.pravda.com.ua/health/2016/09/28/218446/ Да, 2012 год ещё, донбасс дымит, но все же..
"https://hmarochos.kiev.ua/2020/03/13/karantyn-proty-koronavirusu-vryatuye-bilshe-zhyttiv-zmenshyvshy-zabrudnennya-povitrya-doslidnyk/ Карантин проти коронавірусу врятує більше життів, зменшивши забруднення повітря "
И еще, попрошу объяснить каким образом АЭС "забруднюе повитря".
В плане эмиссии СО2 АЭС считается чистой, но высказывание было о том, что нельзя "пощупать чистоту", а её оказывается можно "пощупать". Тем не менее атомные станции все же фонят, персонал там ходит с дозиметрами, контролируя набираемую дозу, регулярно случаются выбросы радиоактивности, могут быть аварии и катастрофы. Но, вообще то, АЭС обеспечивают базовое энергопотребление, а СЭС, генерирующие энергию днем конкурируют, прежде всего, с ТЭС, которые как раз и "забруднюють повитря".
Реакторы РБМК эксплуатируются после модернизации, в частности, изменения конструкции концевых вытеснителей в стержнях-поглотителях, но... новые реакторы такого типа больше в эксплуатацию не вводятся. Даже практически готовые реакторы РБМК после Чернобыля в эксплуатацию не вводились. Выведены из эксплуатации все РБМК на Чернобыльской АЭС, Игналинской АЭС (Литва) и один на Лениградской АЭС.
Смысл в том, что АЭС априори является источником опасности, какие системы безопасности не применяй, и это показала Фукусима.
МЕГА любит всякое мифотворчество, а "имитация американской атаки" - это миф. Эксперимент по выбегу ротора должен был проверить предусматриваемую вообще-то проектом возможность резервного электроснабжения в случае потери электропитания самой станции. Системы АЭС - они ведь тоже на электроэнергии работают и в случае обесточивания работать перестают. Кстати, основная причина катастрофы на Фукусима-1 как раз была потеря электроснабжения и, следовательно, потеря управления реакторами, поскольку дизель-генераторы, располагавшиеся в подвальных помещениях, затопило. На ЧАЭС тоже были дизель-генераторы, но для их пуска нужно какое-то время. И вот, чтобы проверить возможность обеспечения работы систем за счет кинетической энергии ротора турбины до запуска дизель-генераторов в случае потенциальной потери электроснабжения и проводился эксперимент. Подобные эксперименты выполнялись на ЧАЭС и до того, но в этот раз, как говорится, звёзды сошлись. А отчего может прекратиться подача электроэнергии - тут уже простор для фантазии: от взрыва трансформатора до атаки марсиан.
"ликвидаторы об этом знали и рассказывали" Насмешил ещё раз. 90% ликвидаторов - это обычные работяги, которых подняли с первомайского бодуна и полусонными запихнули в пазик, а на месте дали лопату и мешок для песка. Рассказывать они могли что угодно, но вряд ли что-то знали.
а что за эксперименты проводились и раньше? с отключенной защитой? автоматикой? насосами??? можно ссылочку на "проводились и раньше"
Ахметов борзеет ровно настолько насколько слаба центральная власть в Украине.
В ситуации когда центральная власть развалилась и стая шакалов рвет на части остатки бюджета, проблема не в шакалах а в слабой власти. Не будет Ахметки - найдется другой шакал желающий под каким-нибудь предлогом утянуть кусок трупа.
73% стадо выбрало клоуна, а теперь у них Ахметов виноват. Нет, виноваты вы сами, 73%.
Ліберасти про це не напишуть.
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Муля Слобожанска
@MullyaMia
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Схема двухходовая: Энергоатом спасает ДТЕК, а государство уже спасает Энергоатом. Таким образом ДТЕК Ахметова получает помощь от государствам, но избегает судьбы Приватбанка, то есть национализации. Нормально, да?
Пошла разнарядка гос.Энергоатому о полной остановке трёх(!)блоков мощ-ю3000 МВт.Это чтобы не останавливать работающие на высоком тарифе солнечные станции Ахметова.И также дополнительную долю рынка получат угольные станции. правильно,тоже Ахметова "Парашенка астанавись"да,зебилье?
Дебилы б*ять.
Или наш Сирожа был идиотом ещё до вируса, как думаете?