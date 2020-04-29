Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів виводить в резерв кілька енергоблоків АЕС і переводить на знижену потужність 9 енергоблоків АЕС.

Про це йдеться в листі тимчасово виконуючого обов'язки першого віцепрезидента-технічного директора Валерія Кравця, який опублікував працівник Запорізької атомної електростанції Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Олексій Мельничук на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ну ,що енергетики , епоха бідності пройшла? Більш ніж 7 ГВт встановленої потужності зеленої енергетики буде у 2020 році з тарифом 3-5 грн./кВт год.( без ПДВ). Тобто електроенергія вироблена з альтернативних джерел енергії надається пріоритет. Але в умовах економічної нестабільності, виходу з карантину такий тариф буде гальмами для економічного розвитку країни та добробуту населення. Зміни в законодавстві зелена влада не хоче вносити , щоб знизити зелений тариф , але дешева електроенергія АЕС їм не потрібна", - написав Мельничук.

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Він попросив депутатів звернути увагу і підготувати відповідні зміни в закон про електроенергетику, де прописані зобов'язання на купівлю зеленої електроенергії.

"Вважаю , що частка встановленої потужності яка складає практично 6 ГВт ( а це фактично потужність ЗАЕС) не потребує заохочення від держави таких як "зелений тариф" бо з такими потужностями це не актуально. Прошу звернутись до НКРЕ з пропозицією зменшення тарифу від енергії вітру та сонця. Електроенергія з відновлюваних джерел повинна конкурувати на енергоринку країни і не мати пріоритет.Країні потрібна дешева електроенергія для виходу з кризи та подальшого розвитку", - підкреслив працівник Запорізької АЕС.

Він також опублікував лист Валерія Кравця. Згідно з документом, блок №6 Запорізької АЕС буде перебувати в резерві 98 діб - з 10 травня до 15 серпня, блок №3 Рівненської АЕС - 87 діб - з 10 травня до 4 серпня. У свою чергу, блок №2 Запорізької АЕС, виведений в резерв 21 квітня, перебуватиме в ньому 71 добу - до 30 червня. Крім того, передбачається робота на зниженої потужності: блоків №3,4,6 ЗАЕС в грудні, блоку №1 Южно-Української АЕС - з квітня до серпня, блоки №2 і №3 цієї станції - з серпня до жовтня і з квітня до грудня відповідно. У свою чергу, блок №1 Рівненської станції буде працювати на зниженій потужності з квітня по травень і з липня по жовтень, енергоблок №2 РАЕС - з квітня до червня і з липня до жовтня. Перший блок Хмельницької АЕС буде працювати на зниженій потужності з травня до серпня.





Станом на 28 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків. Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі і виведений в резерв з 21 квітня 2020 року. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 131 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 13 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 13 доба середнього планового ремонту. За минулу добу, 27 квітня, станціями вироблено 200 250 000 кВт-год електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 40 560 000 кВт-год електроенергії.