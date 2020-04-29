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Новини Коронавірус і карантин
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"Ми за свій кошт намагаємося повернутися. Але нас просто не хочуть бачити вдома". Близько 400 українців більш як місяць не можуть вилетіти з ОАЕ

Близько 400 українців майже місяць не можуть вилетіти із Об’єднаних арабських еміратів через скасування авіарейсів.

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ киянин Микола Товстоног, який перебуває в ОАЕ із дружиною із 12 березня.

Він розповів, що прилетів у країну як турист і збирався повернутись 17 березня, однак його рейс скасували. Потім киянин намагався вилетіти рейсом МАУ 28 березня, однак його також скасували через закриття кордонів в Україні.

Микола Товстоног розповідає, що наступна можливість вилетіти з’явилась уже 25 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак зі українцями зі США, яких евакуювали з Маямі, приземлився в Борисполі

"Поставили евакуаційні рейси компанії flyDubai на 25 квітня та air Arabia на 28 квітня. Ці рейси вже включали в тариф повністю обсервацію - він коштував 870 доларів (з яких $320 за обсервацію. - Ред.)", - розповів Товстоног.

За його словами, він придбав квитки на flyDubai на 25 квітня, однак рейс скасувала українська сторона.

"Напередодні вильоту 24 квітня о 9 вечора спочатку консульство написало, що всі дозволи є, рейс відбудеться. А потім о пів на другу ночі вже flyDubai переслало скасування через непогодження українською стороною рейсу. Така ж ситуація відбулася вчора із air Arabia", - розповів українець.

"Консульство прямо написало у Facebook, що скачування було з української сторони. Внятно вони не можуть пояснити (чому скасували. - Ред). Вони би раді нас звідси виперти і забути про це як страшний сон, але вони не впливають на служби в Україні", - додав він.

За словами Миколи, більшість українців, які не змогли вилетіти, - це заробітчани.

"Через карантин втратили роботу і тримаються як можуть без зарплати. Є такі, хто продовжує працювати, чи їм компанія продовжує оплачувати житло", - розповідає киянин.

Він каже, що не просить у держави про допомогу, а просто можливість повернутись додому.

"Ми не просимо якоїсь допомоги. Ми за свій кошт намагаємося повернутися додому. Це ніякі не дотації. Від держави як такої нічого не вимагається. Ми оплатили цю обсервацію і нам просто кажуть "ні". Нас просто не хочуть бачити вдома. При тому, що вже є ця самоізоляція. Просто ставлять скасування, і я не розумію чому", - каже Микола.

Він сподівається, що вдасться вилетіти 3 травня.

"Вони розіслали інформацію про те, що хто мав квитки на МАУ на 28 березня, можуть на 3 травня їх переоформити. Зараз ми відписали МАУ і чекаємо інформацію з їхньої сторони. Сподіваємося, що рейс таки відбудеться і нас таки на нього посадять", - зазначив киянин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАУ анонсували 11 рейсів для евакуації українців

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карантин (18172) ОАЕ (343) евакуація (2344) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Вже 2 місяці як карантин, про що ви думали раніше?
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29.04.2020 12:22 Відповісти
+18
Зато погулял хорошо, с 12 марта уже везде вводился карантин и дешёвые путёвки отдохнуть, вот чувак решил отдохнуть на халяву, а как дышалось в ОАЭ, головой нужно было думать когда летел или жадность на дешевизну купила, как купила жадность избирателей 73% на лоха Османского и его видосики
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29.04.2020 12:35 Відповісти
+12
Наши люди в булочную в Эмираты не летают ...
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29.04.2020 12:23 Відповісти
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Ото так відпочили.
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29.04.2020 12:21 Відповісти
Вже 2 місяці як карантин, про що ви думали раніше?
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29.04.2020 12:22 Відповісти
Путьовкі мабуть шарові трапилися на початку березня, а наш народ падкий до халяви
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29.04.2020 12:39 Відповісти
Вони туди потрапили ще до карантину.
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29.04.2020 17:35 Відповісти
Наши люди в булочную в Эмираты не летают ...
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29.04.2020 12:23 Відповісти
То, как они себя ведут по приезде, не удевителльно.
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29.04.2020 12:23 Відповісти
пусть там сидят до окончания карантина.
зачем нас заражать?
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29.04.2020 12:35 Відповісти
Что значит нас заражать? Мы и так уже заражены не меньше, чем ОАЭ.
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29.04.2020 12:55 Відповісти
Зато погулял хорошо, с 12 марта уже везде вводился карантин и дешёвые путёвки отдохнуть, вот чувак решил отдохнуть на халяву, а как дышалось в ОАЭ, головой нужно было думать когда летел или жадность на дешевизну купила, как купила жадность избирателей 73% на лоха Османского и его видосики
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29.04.2020 12:35 Відповісти
ты прав, нужно было свинюк дальше выбирать
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29.04.2020 12:38 Відповісти
Було 39 свинюк?
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29.04.2020 12:41 Відповісти
Большинство из этих 400 не отдыхающие, а работавшие в ОАЭ по контракту. Но да, у них было время выехать вовремя.
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29.04.2020 13:00 Відповісти
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29.04.2020 12:35 Відповісти
В ОАЭ бабы зимой на заработки летают
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29.04.2020 12:36 Відповісти
ой ...а тебе говорю....там отстой баб был..вот во франциии и итали...
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29.04.2020 12:52 Відповісти
жлобобыдло, почему вы 12 марта поперлись? уже везде буяло и вирус и карантин, а потому бабла было жалко, то теперь сидите и отдохните на всю оставшуюся жизнь
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29.04.2020 12:36 Відповісти
Жадность фраеров сгубила.
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29.04.2020 12:39 Відповісти
Нехай щастить.
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29.04.2020 12:37 Відповісти
Зате не замерзнуть там))
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29.04.2020 12:41 Відповісти
Дома их видеть не хотят, если вместо головы жопа, то так им и надо.
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29.04.2020 12:40 Відповісти
Еще одни потеряшки... а говорят в Украине смертность и население чуть ли не 30 млн уже... вы посмотрите сколько украинцев по всему миру))))
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29.04.2020 12:40 Відповісти
На въезд своих граждан закрыли 28 марта. Если даже 17 отменили прямой, можно было с пересадкой долететь.
с субботы, 28 марта, украинцы смогут вернуться в Украину только на своем автомобиле или пешком через границы. Все пассажирские перевозки - самолетом, автобусом или поездом - отменены на неопределенное время согласно решению президента Украины Владимира Зеленскому, о котором https://kp.ua/politics/663494-zelenskyi-obiasnyl-reshenye-prekratyt-evakuatsyui-ukrayntsev-yz-za-hranytsy он сообщил в своем видеообращении 26 марта

https://kp.ua/covid/663622-ukrayna-zakryla-hranytsu-kak-teper-mozhno-vernutsia-v-stranu
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29.04.2020 12:41 Відповісти
Зачем вам это? Подавайтесь на беженцев если нет работы. В такой стране даже беженец будет жить как в Украине средний клас.
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29.04.2020 12:44 Відповісти
Тебе из голландии виднее
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29.04.2020 13:15 Відповісти
...за свой счет пытаемся вернуться.

Конечно за твой счет! Не за мой же! Можете там сидеть до первого пришестия. Жлобина хитрожопая.
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29.04.2020 12:44 Відповісти
Не надо так далеко отдыхать. Завтра Вы на Марс улетите отдыхать, а нам всем миром Вас оттуда возвращать?
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29.04.2020 12:48 Відповісти
Разве вам не понятно, что никто кроме МАУ (или других авиакомпаний, которые либо имеют протекцию, либо дают на лапу) не смогут выполнить эвакуационный рейс! Ишь чего удумали, чтоб какая-то "сранная" flyDubai не дав на лапу нужным людям могла "нахаляву" летать над Украиной или создавать конкуренцию приближенным к власти олигархам?
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29.04.2020 12:50 Відповісти
Велосипеды не продают?
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29.04.2020 12:51 Відповісти
Подобных дебилов надо возвращать только после добровольной кастрации.
Тут и своих идиотов хватает.
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29.04.2020 12:52 Відповісти
Туристи повинні відпочивати там до кінця карантину
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29.04.2020 12:57 Відповісти
Переведіть їм баблозаврів (щоб жабунька не дусила, сидіти без грошей у крутому місці) - і нехай там відтопирюються собі у задоволення. Я б не відмовився зараз отак відпочити у Дубаї, якщо чесно...
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29.04.2020 13:02 Відповісти
"Ми за свій кошт намагаємося повернутися додому. Але нас просто не хочуть бачити вдома". Близько 400 українців більш як місяць не можуть вилетіти з ОАЕ - Цензор.НЕТ 8674
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29.04.2020 13:08 Відповісти
Мы вас туда не посылали (С).
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29.04.2020 13:17 Відповісти
Вот если бы в Омане были то Мадам Зеленская вам бы оплатила перелет, а так сидите там
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29.04.2020 13:24 Відповісти
Зато дешевые билетики купил прямо перед карантином, ведь считал, что все лохи, один он умный. Надеюсь проживание месяц в ОАЭ тебе пояснило, что такое дешевые билетики, дебил.
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29.04.2020 13:24 Відповісти
хотіли відпочинку під час пандемії за знижками? то відпочивайте! І без того ЗА рахунок платників податків вже хрінову уйму таких "турьістов" поназвозили з усіх куточків світу...Якого це хріна я повинен платити свої кошти, щоб повертати їх з відпочинку??? І влада щось не оприлюднює, скільки наших грошей на це пішло...
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29.04.2020 13:39 Відповісти
МАУ вимушена скасувати рейс Київ-Лондон 29 квітня

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вимушена скасувати рейс PS1118 Київ - Лондон через заборону Державної Авіаційної Служби України.

Рейс мав виконуватися сьогодні, 29-го квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем закордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. За цих умов українці можуть легально та офіційно працевлаштованими знаходитися на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не будуть потребувати евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України covid-19.

Рейс скасовано через заборону авіаційної влади України (Державна авіаційна служба України), яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту без вказання підстав та посилання на нормативні документи. При цьому, авіакомпанія подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення.

Пасажири рейсу - мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення - наразі знаходяться в терміналі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо «нелогічності» відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції, - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька. - Але до ранку 29-го квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу та надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися та забезпечити свої родини засобами для існування».

Завдання будь-якої авіакомпанії - забезпечувати безпеку польотів та переміщувати людей між пунктами сполучення за їхньої потреби. На разі, українські авіакомпанії не тільки позбавлені своєї основної діяльності через тотальні карантинні заходи, але й поставлені в умови балансування між політичним заявами та офіційними документами.
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29.04.2020 13:47 Відповісти
Надо не в ОАЭ ездить а в Оман
Оттуда шейх бесплатно отправляет в Украину
Не верите??-спросите поц-Зе_дента
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29.04.2020 14:02 Відповісти
Вас чекають удома (без урахування ПДВ)
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29.04.2020 15:22 Відповісти
12 марта наши учебные заведения ушли на карантин. Уже все было ясно. Жлобство и любовь к халяве вылазит боком.
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29.04.2020 15:23 Відповісти
Воно туриствовало, коли світ полихав від Ковіду....Хто,за ним,винен носити горщика... Біднесеньке.Бачили,очі,що купували...
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29.04.2020 19:10 Відповісти
 
 