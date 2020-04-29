"Ми за свій кошт намагаємося повернутися. Але нас просто не хочуть бачити вдома". Близько 400 українців більш як місяць не можуть вилетіти з ОАЕ
Близько 400 українців майже місяць не можуть вилетіти із Об’єднаних арабських еміратів через скасування авіарейсів.
Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ киянин Микола Товстоног, який перебуває в ОАЕ із дружиною із 12 березня.
Він розповів, що прилетів у країну як турист і збирався повернутись 17 березня, однак його рейс скасували. Потім киянин намагався вилетіти рейсом МАУ 28 березня, однак його також скасували через закриття кордонів в Україні.
Микола Товстоног розповідає, що наступна можливість вилетіти з’явилась уже 25 квітня.
"Поставили евакуаційні рейси компанії flyDubai на 25 квітня та air Arabia на 28 квітня. Ці рейси вже включали в тариф повністю обсервацію - він коштував 870 доларів (з яких $320 за обсервацію. - Ред.)", - розповів Товстоног.
За його словами, він придбав квитки на flyDubai на 25 квітня, однак рейс скасувала українська сторона.
"Напередодні вильоту 24 квітня о 9 вечора спочатку консульство написало, що всі дозволи є, рейс відбудеться. А потім о пів на другу ночі вже flyDubai переслало скасування через непогодження українською стороною рейсу. Така ж ситуація відбулася вчора із air Arabia", - розповів українець.
"Консульство прямо написало у Facebook, що скачування було з української сторони. Внятно вони не можуть пояснити (чому скасували. - Ред). Вони би раді нас звідси виперти і забути про це як страшний сон, але вони не впливають на служби в Україні", - додав він.
За словами Миколи, більшість українців, які не змогли вилетіти, - це заробітчани.
"Через карантин втратили роботу і тримаються як можуть без зарплати. Є такі, хто продовжує працювати, чи їм компанія продовжує оплачувати житло", - розповідає киянин.
Він каже, що не просить у держави про допомогу, а просто можливість повернутись додому.
"Ми не просимо якоїсь допомоги. Ми за свій кошт намагаємося повернутися додому. Це ніякі не дотації. Від держави як такої нічого не вимагається. Ми оплатили цю обсервацію і нам просто кажуть "ні". Нас просто не хочуть бачити вдома. При тому, що вже є ця самоізоляція. Просто ставлять скасування, і я не розумію чому", - каже Микола.
Він сподівається, що вдасться вилетіти 3 травня.
"Вони розіслали інформацію про те, що хто мав квитки на МАУ на 28 березня, можуть на 3 травня їх переоформити. Зараз ми відписали МАУ і чекаємо інформацію з їхньої сторони. Сподіваємося, що рейс таки відбудеться і нас таки на нього посадять", - зазначив киянин.
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зачем нас заражать?
с субботы, 28 марта, украинцы смогут вернуться в Украину только на своем автомобиле или пешком через границы. Все пассажирские перевозки - самолетом, автобусом или поездом - отменены на неопределенное время согласно решению президента Украины Владимира Зеленскому, о котором https://kp.ua/politics/663494-zelenskyi-obiasnyl-reshenye-prekratyt-evakuatsyui-ukrayntsev-yz-za-hranytsy он сообщил в своем видеообращении 26 марта
https://kp.ua/covid/663622-ukrayna-zakryla-hranytsu-kak-teper-mozhno-vernutsia-v-stranu
Конечно за твой счет! Не за мой же! Можете там сидеть до первого пришестия. Жлобина хитрожопая.
Тут и своих идиотов хватает.
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вимушена скасувати рейс PS1118 Київ - Лондон через заборону Державної Авіаційної Служби України.
Рейс мав виконуватися сьогодні, 29-го квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем закордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. За цих умов українці можуть легально та офіційно працевлаштованими знаходитися на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не будуть потребувати евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України covid-19.
Рейс скасовано через заборону авіаційної влади України (Державна авіаційна служба України), яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту без вказання підстав та посилання на нормативні документи. При цьому, авіакомпанія подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення.
Пасажири рейсу - мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення - наразі знаходяться в терміналі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».
«Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо «нелогічності» відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції, - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька. - Але до ранку 29-го квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу та надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися та забезпечити свої родини засобами для існування».
Завдання будь-якої авіакомпанії - забезпечувати безпеку польотів та переміщувати людей між пунктами сполучення за їхньої потреби. На разі, українські авіакомпанії не тільки позбавлені своєї основної діяльності через тотальні карантинні заходи, але й поставлені в умови балансування між політичним заявами та офіційними документами.
Оттуда шейх бесплатно отправляет в Украину
Не верите??-спросите поц-Зе_дента