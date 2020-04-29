"Ми за свій кошт намагаємося повернутися. Але нас просто не хочуть бачити вдома". Близько 400 українців більш як місяць не можуть вилетіти з ОАЕ

Близько 400 українців майже місяць не можуть вилетіти із Об’єднаних арабських еміратів через скасування авіарейсів.

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ киянин Микола Товстоног, який перебуває в ОАЕ із дружиною із 12 березня.

Він розповів, що прилетів у країну як турист і збирався повернутись 17 березня, однак його рейс скасували. Потім киянин намагався вилетіти рейсом МАУ 28 березня, однак його також скасували через закриття кордонів в Україні.

Микола Товстоног розповідає, що наступна можливість вилетіти з’явилась уже 25 квітня.

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"Поставили евакуаційні рейси компанії flyDubai на 25 квітня та air Arabia на 28 квітня. Ці рейси вже включали в тариф повністю обсервацію - він коштував 870 доларів (з яких $320 за обсервацію. - Ред.)", - розповів Товстоног.

За його словами, він придбав квитки на flyDubai на 25 квітня, однак рейс скасувала українська сторона.

"Напередодні вильоту 24 квітня о 9 вечора спочатку консульство написало, що всі дозволи є, рейс відбудеться. А потім о пів на другу ночі вже flyDubai переслало скасування через непогодження українською стороною рейсу. Така ж ситуація відбулася вчора із air Arabia", - розповів українець.

"Консульство прямо написало у Facebook, що скачування було з української сторони. Внятно вони не можуть пояснити (чому скасували. - Ред). Вони би раді нас звідси виперти і забути про це як страшний сон, але вони не впливають на служби в Україні", - додав він.

За словами Миколи, більшість українців, які не змогли вилетіти, - це заробітчани.

"Через карантин втратили роботу і тримаються як можуть без зарплати. Є такі, хто продовжує працювати, чи їм компанія продовжує оплачувати житло", - розповідає киянин.

Він каже, що не просить у держави про допомогу, а просто можливість повернутись додому.

"Ми не просимо якоїсь допомоги. Ми за свій кошт намагаємося повернутися додому. Це ніякі не дотації. Від держави як такої нічого не вимагається. Ми оплатили цю обсервацію і нам просто кажуть "ні". Нас просто не хочуть бачити вдома. При тому, що вже є ця самоізоляція. Просто ставлять скасування, і я не розумію чому", - каже Микола.

Він сподівається, що вдасться вилетіти 3 травня.

"Вони розіслали інформацію про те, що хто мав квитки на МАУ на 28 березня, можуть на 3 травня їх переоформити. Зараз ми відписали МАУ і чекаємо інформацію з їхньої сторони. Сподіваємося, що рейс таки відбудеться і нас таки на нього посадять", - зазначив киянин.

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