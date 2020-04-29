Снайпер окупантів поранив українського воїна під Новомихайлівкою: ЗСУ відповіли прицільним вогнем

Сьогодні, 29 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове порушили мирні домовленості і здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Новомихайлівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник зазнав бойового травмування. Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув на Донбасі. Найманці РФ 17 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи 152- і 122-мм артсистеми, міномети та озброєння БМП, - штаб

"Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються", - додали в пресцентрі.