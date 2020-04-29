УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7627 відвідувачів онлайн
Новини Операція Об'єднаних сил
3 136 19

Снайпер окупантів поранив українського воїна під Новомихайлівкою: ЗСУ відповіли прицільним вогнем

Снайпер окупантів поранив українського воїна під Новомихайлівкою: ЗСУ відповіли прицільним вогнем

Сьогодні, 29 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове порушили мирні домовленості і здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Новомихайлівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник зазнав бойового травмування. Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув на Донбасі. Найманці РФ 17 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи 152- і 122-мм артсистеми, міномети та озброєння БМП, - штаб

"Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються", - додали в пресцентрі.

Снайпер окупантів поранив українського воїна під Новомихайлівкою: ЗСУ відповіли прицільним вогнем 01

Автор: 

Донецька область (8830) ЗСУ (7679) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Одужання нашому захиснику
показати весь коментар
29.04.2020 12:26 Відповісти
+6
А чего наш Вовка больше ***** не звонит?
Осознал наконец то шо его развели как лоха?
показати весь коментар
29.04.2020 12:35 Відповісти
+4
Снайпера изловить, сперва на кол а апасля па кругу !
показати весь коментар
29.04.2020 12:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Снайпера изловить, сперва на кол а апасля па кругу !
показати весь коментар
29.04.2020 12:22 Відповісти
Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование...Это как?? Так он не ранен...так травма??
показати весь коментар
29.04.2020 12:24 Відповісти
Давай сюда, на Донбасс! собственной дупой ощутишь, это КАК!!!
показати весь коментар
29.04.2020 12:35 Відповісти
Это ты ихтамнетам из Московии стишок этот почитай. Он их касается.
показати весь коментар
29.04.2020 13:03 Відповісти
гАнтоша, ми в курсі який ти пі***
показати весь коментар
29.04.2020 13:58 Відповісти
Так, що бронік врятував.
показати весь коментар
29.04.2020 13:57 Відповісти
Одужання нашому захиснику
показати весь коментар
29.04.2020 12:26 Відповісти
А чего наш Вовка больше ***** не звонит?
Осознал наконец то шо его развели как лоха?
показати весь коментар
29.04.2020 12:35 Відповісти
Нее, еще не осознал, но стал что то подозревать...
показати весь коментар
29.04.2020 12:36 Відповісти
Одужання пораненному воїну України!!! смерть клятоц расії!!!!
показати весь коментар
29.04.2020 12:44 Відповісти
ну что ***** криворожская, уже прекратилстрелять?
показати весь коментар
29.04.2020 12:52 Відповісти
почему не испепелили позиции противника???
показати весь коментар
29.04.2020 12:53 Відповісти
до сих пор отвечали неприцельным?
показати весь коментар
29.04.2020 13:14 Відповісти
А тем временем:

Для разрешения конфликта в Донбассе Западу следует начать с Россией новый диалог о безопасности в Европе и пересмотреть политику санкций, считает брюссельская Международная кризисная группа. В документе также указывается на то, что Евросоюзу следует пересмотреть санкционный режим в отношении Москвы, "чтобы позволить снимать отдельные ограничения, если Россия будет способствовать настоящему прогрессу на пути к миру".

Потому аналитики ICG предлагают привязать снятие отдельных санкций к https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-12-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/a-52422946 конкретным шагам России. Примером могло бы быть предоставление РФ доступа к определенным рынкам капитала или к важным технологиям и услугам в нефтяном секторе, если Москве удастся заставить сепаратистов не перекрывать доступ наблюдателям ОБСЕ и придерживаться режима прекращения огня. В случае повторных нарушений, добавляют в ICG, Евросоюз может вновь ввести отмененные ограничения.

Впрочем, возвращение санкций требует отдельного решения Совета Евросоюза, которое единогласно должны будут поддержать все 27 стран-членов ЕС. В ответ на вопрос DW, насколько это реально, Ольга Оликер признала, что такое решение могут и не принять. При этом она добавила, что "сохранение единства относительно политики, которая не работает, является сомнительной победой".

И так далее, и тому подобное. https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-53266687

Зачем же Украина входит в эту группу? Кто-то что-то ждёт от них? Почему молчит украинский МИД?
показати весь коментар
29.04.2020 13:19 Відповісти
Что за хрень?
"Боевое травмирование" - это разве не контузия?
показати весь коментар
29.04.2020 13:42 Відповісти
Забій мяких тканин живота.
показати весь коментар
29.04.2020 13:59 Відповісти
Отак ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

Снайпер окупантів поранив українського воїна під Новомихайлівкою: ЗСУ відповіли прицільним вогнем - Цензор.НЕТ 7878
показати весь коментар
30.04.2020 00:06 Відповісти
 
 