Для контролю за режимом самоізоляції до Моніторингового центру передали інформацію про понад 52 тис. киян, - Кличко

До Моніторингового центру з протидії поширенню COVID-19 для контролю за режимом самоізоляції передали інформацію про більш як 52 000 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу нагадати, що продовжує працювати Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19, який ми створили в столиці. Загалом до центру для контролю за режимом самоізоляції передали інформацію про понад 52 тис. киян. З них майже 47 тис. - особи, які повернулися в Україну з-за кордону з 11 березня. Решта - кияни, які лікуються вдома або контактували з хворими і теж мають перебувати на самоізоляції", - сказав Кличко.

Він зазначив, що сьогодні до здійснення фізичного контролю за дотриманням самоізоляції залучені також працівники Муніципальної охорони. Вони об'єднані в постійні групи, регулярно спілкуються з людьми. Контроль за тим, чи дотримується людина правил самоізоляції, здійснюється вибірково і поєднується з дзвінком по телефону і контролем геолокації за допомогою чат-бота.

"Алгоритм моніторингу такий: спочатку попередження і роз'яснювальна робота. За повторне порушення або відмову від дотримання режиму самоізоляції правоохоронці складають адміністративний протокол. На фізичний контроль Моніторинговий центр передає правоохоронцям контакти людей, які відмовляються від спілкування з фахівцями центру, ігнорують телефонні дзвінки", - додав мер Києва.

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Фізичний контроль за киянами від 60 років, які є в групі ризику і мають перебувати на самоізоляції, здійснюють працівники керуючих компаній, а також сімейні лікарі. Альтернативою фізичному контролю є телеграм-бот, який створив і запустив Моніторинговий центр із протидії COVID-19.

"Ми сьогодні робимо все, щоб хвороба не поширювалася так швидко. І всі мають розуміти, що дотримання елементарних правил збереже і ваше здоров'я, і ​​здоров'я багатьох людей навколо. Тому вводити перший етап послаблень ми зможемо тільки тоді, коли побачимо, що динаміка захворювання йде на спад", - підкреслив Кличко.