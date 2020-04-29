З початку доби на Житомирщині померли 2 пацієнти з COVID-19, одному з них було 18 років, - ОДА
В Житомирській області від коронавірусу померли двоє людей - 18 і 85 років.
Про це повідомляє Житомирська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ
"На Житомирщині зафіксовано ще два летальні випадки від коронавірусної інфекції. 29 квітня помер 85-річний житель с. Піски Житомирського району, діагноз якого був встановлений 20 квітня. У цей же день помер від ускладнень, які виникли через інфікування коронавірусом, 18- річний житель Попільнянського району", - йдеться в повідомленні.
У першому випадку смерть наступила від пневмонії, у другому - від кровотечі на тлі тромбозу.
Зазначається, що обидва чоловіки були на лікуванні в Житомирській центральній районній лікарні.
За словами Остапченка, всього на Житомирщині станом на 29 квітня зареєстровані 357 випадків коронавірусу, від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 10 осіб, видужали 19.
В ОДА закликали жителів області часто і ретельно мити руки, не відвідувати місця масового скупчення людей, а за перших проявів хвороби - негайно звертатися телефоном до лікарів.
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ребенка жаль конечно
ну а в 85 считаю дай Бог каждому
и насрать от чего
Короче, лучше просто переболеть дома, на крайняк идти на ИВЛ, если задыхаешься. Другого выхода нет - в больничке до смерти залечат. 18 летний от ОРВИ перешедшей в пневмонию - нонсенс.
Сьогодні, під обід вийшов до магазину. Дивлюсь на електронний термометр - 17 градусів. Ну як би тепло. Дивлюсь у вікно - вітрюга. Хотів бігти просто в спортивному костюмі. Ага, вдів ще куртку поверх і не пожалкував.
Вийшов та йду. Коли дивлюсь стоїть дівка років 17; кроси, джинси і...!!! футболка. Ні куртки, ні кофтинки.... Все, в неї літо.
А на завтра запалення легень, пневмонія - ковід...
Ковідіоти.