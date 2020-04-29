З початку доби на Житомирщині померли 2 пацієнти з COVID-19, одному з них було 18 років, - ОДА

В Житомирській області від коронавірусу померли двоє людей - 18 і 85 років.

Про це повідомляє Житомирська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ

"На Житомирщині зафіксовано ще два летальні випадки від коронавірусної інфекції. 29 квітня помер 85-річний житель с. Піски Житомирського району, діагноз якого був встановлений 20 квітня. У цей же день помер від ускладнень, які виникли через інфікування коронавірусом, 18- річний житель Попільнянського району", - йдеться в повідомленні.

У першому випадку смерть наступила від пневмонії, у другому - від кровотечі на тлі тромбозу.

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Зазначається, що обидва чоловіки були на лікуванні в Житомирській центральній районній лікарні.

За словами Остапченка, всього на Житомирщині станом на 29 квітня зареєстровані 357 випадків коронавірусу, від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 10 осіб, видужали 19.

В ОДА закликали жителів області часто і ретельно мити руки, не відвідувати місця масового скупчення людей, а за перших проявів хвороби - негайно звертатися телефоном до лікарів.



