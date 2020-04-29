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Новини Коронавірус і карантин
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З початку доби на Житомирщині померли 2 пацієнти з COVID-19, одному з них було 18 років, - ОДА

З початку доби на Житомирщині померли 2 пацієнти з COVID-19, одному з них було 18 років, - ОДА

В Житомирській області від коронавірусу померли двоє людей - 18 і 85 років.

Про це повідомляє Житомирська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ

"На Житомирщині зафіксовано ще два летальні випадки від коронавірусної інфекції. 29 квітня помер 85-річний житель с. Піски Житомирського району, діагноз якого був встановлений 20 квітня. У цей же день помер від ускладнень, які виникли через інфікування коронавірусом, 18- річний житель Попільнянського району", - йдеться в повідомленні.

У першому випадку смерть наступила від пневмонії, у другому - від кровотечі на тлі тромбозу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На травневі вихідні на Житомирщині посилять карантинні заходи, - ОДА

Зазначається, що обидва чоловіки були на лікуванні в Житомирській центральній районній лікарні.

За словами Остапченка, всього на Житомирщині станом на 29 квітня зареєстровані 357 випадків коронавірусу, від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 10 осіб, видужали 19.

В ОДА закликали жителів області часто і ретельно мити руки, не відвідувати місця масового скупчення людей, а за перших проявів хвороби - негайно звертатися телефоном до лікарів.

З початку доби на Житомирщині померли 2 пацієнти з COVID-19, одному з них було 18 років, - ОДА 01
З початку доби на Житомирщині померли 2 пацієнти з COVID-19, одному з них було 18 років, - ОДА 02

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) смерть (6779) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1286)


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Топ коментарі
+1
Я уже сбился со счёта, какая это с утра новость в струю вирусобесию... Интересно, существуют ли мировой практике прецеденты, чтобы СМИ понесли уголовную ответственность за нагнетание истерии и паники.
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29.04.2020 12:55 Відповісти
+1
а средняя зарплата 12 000
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29.04.2020 12:59 Відповісти
+1
Більше хлорохіну хворим давайте.
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29.04.2020 13:03 Відповісти
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Я уже сбился со счёта, какая это с утра новость в струю вирусобесию... Интересно, существуют ли мировой практике прецеденты, чтобы СМИ понесли уголовную ответственность за нагнетание истерии и паники.
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29.04.2020 12:55 Відповісти
дели на 2
ребенка жаль конечно
ну а в 85 считаю дай Бог каждому
и насрать от чего
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29.04.2020 12:58 Відповісти
Кровотечения на фоне тромбоза - это больше связано с венами чем с коронавирусом. Скорее всего так лечили.
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29.04.2020 13:19 Відповісти
В итоге, средний возраст умерших - 52 года.
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29.04.2020 12:58 Відповісти
а средняя зарплата 12 000
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29.04.2020 12:59 Відповісти
Більше хлорохіну хворим давайте.
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29.04.2020 13:03 Відповісти
Кто не попал в армию по состоянию здоровья - продолжайте бравировать, ведь некоторые дяденьки и тётеньки вас поддержат, т.к. они не хотят слышать, что эффективного лечения ещё не придумали и даже под наблюдением врачей гибнут от 20%...
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29.04.2020 13:03 Відповісти
А в случае использования аппаратов ИВЛ смертность составляет 88%. Поэтому и рекомендуют болеть дома...
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29.04.2020 13:13 Відповісти
Т.е., если необходимо, по показаниям врачей, подключать к аппаратам ИВЛ, то необходимо отправляться домой, т.к. аппараты ИВЛ не спасают 12% практически безнадёжных, а убивают 88%?
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29.04.2020 13:17 Відповісти
Примерно такие выводы сделали медики в США. (Шансы выжить в результате ИВЛ - 10%)
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29.04.2020 13:22 Відповісти
Т.е. аппараты ИВЛ это - зло?
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29.04.2020 13:26 Відповісти
Тут сложно сказать однозначно... . Шипы на стебле розы - зло?
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29.04.2020 13:34 Відповісти
А у роз есть недостаток кислорода или шипы им помогают в некоторых случаях не "умереть", когда лезут не специалисты?
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29.04.2020 13:38 Відповісти
Кстати тромбоз очень популярное осложнение "короны", но скорее всего это связано с лекарствами, которыми "заливают" больного. Причем тромбоз легочной артерии или инфаркт приключается внезапно и у не тяжелых больных.
Короче, лучше просто переболеть дома, на крайняк идти на ИВЛ, если задыхаешься. Другого выхода нет - в больничке до смерти залечат. 18 летний от ОРВИ перешедшей в пневмонию - нонсенс.
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29.04.2020 13:13 Відповісти
Всё так. Но про ИВЛ написал выше...
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29.04.2020 13:15 Відповісти
Может вообще медицину отменить, чтобы не залечивала до смерти?
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29.04.2020 13:22 Відповісти
Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет (с) Ревизор
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29.04.2020 13:26 Відповісти
Конечно, и нечего беспокоиться, если, например, ребёнок или его бабушка или дедушка заболеют, надо просто наблюдать - умрёт или не умрёт...
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29.04.2020 13:35 Відповісти
А что, есть уже лекарство от ковида?
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30.04.2020 18:46 Відповісти
Так заразившиеся медики тупые, в отличие от тебя, и находятся на амбулаторном лечении, а не наблюдают - умрут или не умрут...
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30.04.2020 19:36 Відповісти
Ковідіоти - нова погремуха молодого дебіла. Зараз на прикладі роз'ясню.
Сьогодні, під обід вийшов до магазину. Дивлюсь на електронний термометр - 17 градусів. Ну як би тепло. Дивлюсь у вікно - вітрюга. Хотів бігти просто в спортивному костюмі. Ага, вдів ще куртку поверх і не пожалкував.
Вийшов та йду. Коли дивлюсь стоїть дівка років 17; кроси, джинси і...!!! футболка. Ні куртки, ні кофтинки.... Все, в неї літо.
А на завтра запалення легень, пневмонія - ковід...
Ковідіоти.
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29.04.2020 13:31 Відповісти
Хто знає? Мабуть вона така загартована, що ніяка застуда її не бере...
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29.04.2020 13:46 Відповісти
 
 