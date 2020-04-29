2 409 3
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА
За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Дарницькому районі.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський - +4 (загалом 127)
- Дарницький - +9 (200)
- Деснянський - +4 (119)
- Дніпровський - +6 (123)
- Оболонський - +4 (85)
- Печерський - + 6 (312)
- Подільський - +2 (63)
- Святошинський - 0 (75)
- Солом’янський - + 6 (134)
- Шевченківський - +2 (103)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Maks Kolorto
показати весь коментар29.04.2020 13:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Mart
показати весь коментар29.04.2020 13:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
9k38
показати весь коментар29.04.2020 14:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль