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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +4 (загалом 127)
- Дарницький - +9 (200)
- Деснянський - +4 (119)
- Дніпровський - +6 (123)
- Оболонський - +4 (85)
- Печерський - + 6 (312)
- Подільський - +2 (63)
- Святошинський - 0 (75)
- Солом’янський - + 6 (134)
- Шевченківський - +2 (103)

Читайте також: За минулу добу зафіксовано 43 нові випадки COVID-19 у Києві, одна людина померла, загалом 1341 особа захворіла, - Кличко

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 01
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19688) Кличко Віталій (3528) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Хоть какая то польза от карантина - свынячие митинги бело-красных линий прекратились.
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29.04.2020 13:12 Відповісти
Может нам все таки уточнят в каких домах есть больные, почему нас подвергают опасности??
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29.04.2020 13:21 Відповісти
Зачем вам? Чем это вам поможет? Сжечь хотите?
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29.04.2020 14:06 Відповісти
 
 