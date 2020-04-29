УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6696 відвідувачів онлайн
Новини
7 496 87

Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов

Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов

Электронная петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (Московского патриархата) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование Православной церкви Украины (ПЦУ) набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Теперь петицию могут передать на рассмотрение главе государства, информирует Цензор.НЕТ.

Петиция была размещена на сайте президента 15 апреля гражданином Алексеем Кравчуков. Необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов она набрала за 77 дней до окончания срока.

Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов 01

"Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. Православная церковь Украины (ПЦУ) – автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. ПЦУ образовалась в результате объединения трех украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины", — сказано в тексте петиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Гумконвой" РФ в Киево-Печерской Лавре - это спецоперация Кремля "волк в овечьей шкуре", - Фриз

Автор петиции считает, УПЦ МП не является автокефальной православной церковью на территории Украины. "Кроме того, высокие церковные иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа", — указал он и привел в качестве примера в тексте около двух десятков подобных, по его мнению, фактов.

Инициатор петиции убежден, что, с учетом всего изложенного, использование Киево-Печерской лавры УПЦ МП должно быть прекращено путем расторжения договора аренды, а сама лавра передана ПЦУ.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы все умрем, знаю точно": в Святогорской лавре продолжают грубо нарушать карантин. ВИДЕО

Автор: 

Лавра (294) УПЦ МП (1230) петиция (331) ПЦУ (797)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
А секта, не имеющая Томоса может вообще находится в православных храмах и даже называться православной церковью?
показати весь коментар
29.04.2020 13:10 Відповісти
+25
В свое время (метр с кепкой в прыжке с табуретки ) президент на росии , в течение недели запретил Киевский патриорхат . А мы все думаем .
показати весь коментар
29.04.2020 13:09 Відповісти
+23
размінаєт))))
показати весь коментар
29.04.2020 13:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усик уже разминается?
показати весь коментар
29.04.2020 13:05 Відповісти
размінаєт))))
показати весь коментар
29.04.2020 13:06 Відповісти
Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов - Цензор.НЕТ 1010
показати весь коментар
29.04.2020 15:17 Відповісти
А хто це,і що він собі розминає?
показати весь коментар
29.04.2020 13:12 Відповісти
На любого усика, найдется два Кличка!
показати весь коментар
29.04.2020 13:13 Відповісти
Кличко знает, как работает огнетушитель, может поделиться опытом.
показати весь коментар
29.04.2020 13:16 Відповісти
Это правильно.
показати весь коментар
29.04.2020 13:05 Відповісти
московских попов надо отправить на Луну!
Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов - Цензор.НЕТ 6109
показати весь коментар
29.04.2020 13:25 Відповісти
А дешевле утилизировать нельзя?
показати весь коментар
29.04.2020 13:29 Відповісти
И что вам Луна плохого сделала?
показати весь коментар
29.04.2020 17:47 Відповісти
OK!
показати весь коментар
29.04.2020 13:06 Відповісти
Руки?
показати весь коментар
29.04.2020 13:08 Відповісти
засцЫт
показати весь коментар
29.04.2020 13:09 Відповісти
В свое время (метр с кепкой в прыжке с табуретки ) президент на росии , в течение недели запретил Киевский патриорхат . А мы все думаем .
показати весь коментар
29.04.2020 13:09 Відповісти
А секта, не имеющая Томоса может вообще находится в православных храмах и даже называться православной церковью?
показати весь коментар
29.04.2020 13:10 Відповісти
Хороший вопрос
показати весь коментар
29.04.2020 13:11 Відповісти
Есть у них томос, им Сталин выдал.
показати весь коментар
29.04.2020 15:26 Відповісти
бесполезно....

кому петиция? - иудеям Зели, Шефиру и Ермаку.....?

срали они на эти святыни... - "Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. Православная церковь Украины (ПЦУ) - автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе.Источник: https://censor.net/n3192348
показати весь коментар
29.04.2020 13:10 Відповісти
Они даже Талмуд не читали.
показати весь коментар
29.04.2020 13:33 Відповісти
Баканов ценично заявляет, что ходит в московскую церковь и не признаёт раскола!
Здобули дебіли!
показати весь коментар
29.04.2020 13:10 Відповісти
Больше следует ожидать, что эти от Томоса откажутся.
В рамках "примирения", так сказать
показати весь коментар
29.04.2020 13:11 Відповісти
На наше щастя, не вони це вирішують. А так вже давно б "по-тихому", як любить робити фсбшний зермак, злили б
показати весь коментар
29.04.2020 13:23 Відповісти
для колоборанта https://censor.net/user/469291.
время сильно изменилось, и люди в Украине сильно изменились, и теперь вас вонючих кацапских колоборантов и ************** масковского патриархата, будут бить не только бандеровцы и правосеки, и еще много людей просто проукраински настроенных..
секте УПЦ МП ФСБ нет места на украинской земле!!!.. 3,14дуйте на Колыму!
показати весь коментар
29.04.2020 14:09 Відповісти
Саме попи МП,десятиліттями агітуючи руський мір,породили таке явище як ВАТНИКИ(руських соотечественников) і цим створили передумови,умови для агресії Россії,війни проти України..
показати весь коментар
29.04.2020 13:19 Відповісти
Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов - Цензор.НЕТ 2182
показати весь коментар
29.04.2020 13:11 Відповісти
Это не вопрос "челобитных царю от верноподданных", это негласный пункт к "минской капитуляции" (сохранения вражеского агента в Украине и шпионской кодлы под названием упц мп)!
показати весь коментар
29.04.2020 13:12 Відповісти
То что в 2014 году в приходах МП готовили схроны для боевиков это факт .
показати весь коментар
29.04.2020 13:14 Відповісти
А где в это время был прихожанин МП Петька Мальдивский?
Великий пэдриот Украины, с 1991 по 1915 прихожанин "церкви" МП.
показати весь коментар
29.04.2020 14:27 Відповісти
А разве этого не сделал в свою успишну каденцию создатель виры с нуля и бывший дьякон мацковского парханата Порошенко? Не может быть!
показати весь коментар
29.04.2020 13:15 Відповісти
Не успел.Все к этому шло.Так вы зедебилов выбрали. Но скоро продолжим.
показати весь коментар
29.04.2020 13:16 Відповісти
Да. Это дело долгое и муторное...Это не Кузню на Тигипку переоформить и не закон про генплакугога за день протащить, когда нужно
показати весь коментар
29.04.2020 13:22 Відповісти
Что значить переоформить? он что родственник? К чему бред.Больше уже не знаете ,что выдумать? Так мосейчучке или ткаченко на Г+Г перезвоните ,они подскажут.
показати весь коментар
30.04.2020 08:10 Відповісти
Все лавры забрать у МП. Они расположены на западе в центре и востоке страны, являются так сказать Башнями, которые зомбируют народ в регионе действия.
показати весь коментар
29.04.2020 13:22 Відповісти
давно пора...... только у ссыкливого чмошника на такие подвиги кишка тонка......
показати весь коментар
29.04.2020 13:23 Відповісти
Если от передачи капища от одних бородачей в платьях - другим хоть один больной исцелится, то передадим(подумал Зеля)
показати весь коментар
29.04.2020 13:23 Відповісти
НЕ умничай, козлов. Хоть зебры в юбках, вопрос за Украину или за Расию.
показати весь коментар
29.04.2020 13:27 Відповісти
А вы не задумывался шо пока стадо тащит им бабло, то попы будут хоть нигерийские....? ой, да был же уже!
Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов - Цензор.НЕТ 7031
показати весь коментар
29.04.2020 13:42 Відповісти
Да хоть перуанские экстрасенсы! Вопрос в том - за Украину или за Расию.
показати весь коментар
29.04.2020 14:16 Відповісти
Мацковские попы давно строят новое капище чуть-ли не под стенами рошена. И никого это не чешет
показати весь коментар
29.04.2020 13:29 Відповісти
Пример? У тебя штаны сухие,проверял?
показати весь коментар
30.04.2020 08:12 Відповісти
Ця так звана влата(цирк на колесах) ніякі петиціі не читае,можна підписуватись хоч всратись.....
показати весь коментар
29.04.2020 13:27 Відповісти
Если при Ющенко этого не сделали, при Порошенко тоже. То пустые надежды этого достичь при Зеленском.
показати весь коментар
29.04.2020 13:27 Відповісти
При Порошенко была подготовка выселения юридическая , но не успели , ибо 73 процента глупцов выбрали клоуна.
показати весь коментар
29.04.2020 13:36 Відповісти
Как то куда не кинь и Порошенко "не успел"...Зато имел церковный чин в МП ( как сейчас Новинский) Зато Медведчука и компани успел вытащить из небытия, позволил скупить ими СМИ, укрепиться в бизнесе и на полит арене успел по полной. Странно, и терзают смутные сомнения ( хотя чего терзаться, как была система договорняков так и осталась). Приход Зеленского это на 50% "заслуга" Петра.
показати весь коментар
29.04.2020 13:45 Відповісти
Митрополит Московской церкви Антоний: Петру Порошенко священники позволили одеть стихарь. На этом его церковность и закончилась Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/v-moskovskoy-cerkvi-otomstili-poroshenko-i-rasskazali-kakim-on-byl-veruyushchim-649211.html
показати весь коментар
29.04.2020 13:58 Відповісти
Декриминализировать "незаконное обогащение" успел...
показати весь коментар
29.04.2020 14:17 Відповісти
Навіщо Петру чужі заслуги. Прихід до влади зЕ, це заслуга фуйла з бенею, ображених олігархів і промитих НЛП мізків 73%. Як президент може завадити продажу чи купівлі приватних каналів? Може зЕ і може, йому ж закон не писаний, та "чомусь" не робить. Пригадується, який же ви сморід піднімали, про придушення свободи слова, коли перевіряли канали, того ж, мертвечука. І саме Порошенко, не зважаючи на чин мп, став одним з тих, завдяки кому Православна Церква України стала рівною, серед рівних. А рпс- сектою-самохрестом без Томосу. Терзайтесь й надалі своїми сумнівами
показати весь коментар
29.04.2020 14:18 Відповісти
Благослови, Господи! Нехай ДЕокупація України почнеться саме з вигнання сектантів з української святині!
показати весь коментар
29.04.2020 13:35 Відповісти
Это к сожалению не при маланской власти.
показати весь коментар
30.04.2020 08:14 Відповісти
Хто небудзь з фарумчан(найменш маргiнальных) зможа разтлумачыць - на якой падставе можна гэта зрабiць, каб не аказацца пад санкцыямi Еуразвязу?
показати весь коментар
29.04.2020 13:46 Відповісти
Теоретично можливо, практично ні. Це як вихід республік з СРСР.
показати весь коментар
29.04.2020 13:56 Відповісти
Ты бы писал своим бульбашам,они может тебя поймут.Хотя сомневаюсь,кже нет у вас языка.
показати весь коментар
30.04.2020 08:16 Відповісти
Не согласна с названием статьи. Не "отобрать" , а вернуть украинскую святыню Украине. Масковский патриархат там вообще непонятно как оказался, вернее понятно - присвоили.
показати весь коментар
29.04.2020 13:47 Відповісти
1. засцит. 2. лево- и право- "защитники" поднимут вой. 3. за ними поднянутся Европа и Штаты со своей "озабоченостью" . и, в отличие от лаптеносцев и "впопучленцев" кроме "озабоченсти", мы получим от них какое нибудь чуствительное западло.
показати весь коментар
29.04.2020 13:48 Відповісти
Не наважиться..ще ні один през не наважувався..(
показати весь коментар
29.04.2020 13:57 Відповісти
Святыня Украины, которая находится в центре столицы Украины в Киеве, не может принадлежать церкви оккупантов моей страны. Поэтому прошу мой голос тоже добавить до петиции.
показати весь коментар
29.04.2020 14:11 Відповісти
верю, что следующий проукраинский Президент и Рада, сделают это!
показати весь коментар
29.04.2020 14:12 Відповісти
Что-то здесь попахивает не правомерным переделом. По главному Уставу страны - ст. 35 Конституции - церковь отделена от государства по религиозным вопросам и органы власти могут принимать какие-то действия к церкви только в случае нарушения административно-правовых норм государства. Президент может участвовать в каких-то мероприятиях по обсуждению вопросов, связанных с деятельностью церкви, но не имеет полномочий применять к церкви какие-то правовые действия, касающиеся религиозных канонов и тем более переподчинения и смены конфессий. Тот, кто пытается провоцировать Президента по такому тонкому вопросу, возможно что-то не законное покуривает. Кто-то так и пытается заштормить страну ещё и изнутри!
показати весь коментар
29.04.2020 14:22 Відповісти
"Кто-то так и пытается заштормить страну ещё и изнутри!"

УПЦ Московского патриархата всё время и пытается, особенно её отряд боевиков, замаскированных под монахов, в Киево-Печерской лавре.
Надеюсь, уже при новом, украинском, президенте с этой антигосударственной структурой в Украине будет покончено. По закону.
показати весь коментар
29.04.2020 15:29 Відповісти
в случае нарушения административно-правовых норм государства.ИМЕННО !
показати весь коментар
29.04.2020 15:35 Відповісти
А в какой стране мира ,церковь молиться и поддерживает тех кто убивает их народ? Поэтому кацарылый на кацапскую секту не распространяется,действие каких либо законов цивилизованного общества.
показати весь коментар
30.04.2020 08:19 Відповісти
в той стране,где армией типа командует гундявый клоун не один раз откосивший от призыва
показати весь коментар
30.04.2020 08:30 Відповісти
Гнать московских бесов сраной метлой !
показати весь коментар
29.04.2020 15:35 Відповісти
Давно пора, забрать своё и выгнать этих нехрыстей в зашей.
показати весь коментар
29.04.2020 17:17 Відповісти
Президент, який викине церкву окупантів з території України буде в історії світу історичною людиною.... А зеленський це слабак і боягуз, він боїться російських окупантів, тому нічого московській окупаційній церкві не зробить.
показати весь коментар
29.04.2020 21:53 Відповісти
хорошая петиция от кацапов-провокаторов.
специально для разжигания религиозной войны.
показати весь коментар
30.04.2020 00:05 Відповісти
Какой войны с кем? Есть кто будет защищать кацарылых сектантов? Они вылетят ,от туда и через день все забудут ,что этот отдел фсб существовал!
показати весь коментар
30.04.2020 08:21 Відповісти
Бойко-Рабинович-Медведчук...
показати весь коментар
30.04.2020 08:34 Відповісти
ага, размер приходов упц и пцу сравните.
показати весь коментар
30.04.2020 11:45 Відповісти
Да у нас люди ходят в церковь по зеленскому завету.Какая разница?Так что не показатель.Если бы не кацапские попы которые держат приходы ,то уже бы давно все перешли в ПЦУ и никто бы этому не припятствовал.
показати весь коментар
30.04.2020 11:51 Відповісти
каждое твоё слово верно, только каждое наоборот.
показати весь коментар
30.04.2020 12:11 Відповісти
Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов - Цензор.НЕТ 4582
показати весь коментар
06.05.2020 21:49 Відповісти
 
 