Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов

Электронная петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (Московского патриархата) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование Православной церкви Украины (ПЦУ) набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Теперь петицию могут передать на рассмотрение главе государства

Петиция была размещена на сайте президента 15 апреля гражданином Алексеем Кравчуков. Необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов она набрала за 77 дней до окончания срока.

"Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. Православная церковь Украины (ПЦУ) – автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. ПЦУ образовалась в результате объединения трех украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины", — сказано в тексте петиции.

Автор петиции считает, УПЦ МП не является автокефальной православной церковью на территории Украины. "Кроме того, высокие церковные иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа", — указал он и привел в качестве примера в тексте около двух десятков подобных, по его мнению, фактов.

Инициатор петиции убежден, что, с учетом всего изложенного, использование Киево-Печерской лавры УПЦ МП должно быть прекращено путем расторжения договора аренды, а сама лавра передана ПЦУ.

